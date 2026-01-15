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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Começamos com nova sondagem rumo às presidenciais do próximo domingo. André Ventura e António José Seguro aparecem isolados para seguirem para uma segunda volta. O inquérito da Aximage para o Diário de Notícias aponta que o candidato apoiado pelo Chega aparece no topo das intenções de voto, com 24,7% dos votos. No segundo lugar, aparece António José Seguro, com 23%. Isolados dos restantes estão estes dois candidatos. Já no terceiro posto aparece Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo empatados, mas com 14,9%. Já Henrique Covey Melo ocupa o quinto lugar, com 13,6%. E vamos ao resumo de mais um dia de campanha. Faltam cerca de 48 horas para os candidatos cativarem o maior número de votos. António José Seguro quer viralizar o apelo ao voto. O candidato continua a ver a corrida a Belém como uma luta a dois entre o socialista e André Ventura. Ao longo desta quarta-feira, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares, sem nunca deixar abalar a confiança. António José Seguro elege como principal alvo André Ventura, que teve, nesta quarta-feira, o primeiro lugar das sondagens. Por isso, João Gama, o candidato a Belém quer viralizar o apelo ao voto.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, majoritariamente, me dão em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva, um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar-comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos da nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa ver uma grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é, sobretudo, um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com um pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã, com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

Um trabalho do jornalista João Gama com as últimas ações de campanha de António José Seguro. Esta quinta-feira, o candidato começa o dia em Montemor-o-Velho e acaba na cidade de Braga. André Ventura pede que os eleitores não se deixem levar pelas sondagens. No tradicional desfile pela Rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, o candidato apoiado pelo Chega discursou na Praça da Batalha. Perante os apoiantes, Ventura atacou a entrada de Luís Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenham aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar, aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e que fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha as vezes que quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português, eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

Aqui André Ventura, em declarações na cidade do Porto. Nesta quinta-feira, o candidato apoiado pelo Chega vai estar em Ponte de Lima e em Montemor-o-Velho. E por falar em primeiro-ministro, Luís Montenegro avisa a base eleitoral da AD que não ter Marques Mendes na segunda volta é masoquismo político. Na segunda aparição na campanha, o primeiro-ministro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos e, pegando na calculadora, fez contas para mostrar que Luís Marques Mendes deve estar na segunda volta. Miguel Vítor Dias.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do Governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E, por isso, o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

Da extrema-direita em Portugal, representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada A extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25%, 30% em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas.

Esse espaço vale em Portugal 35%, 40% hoje. E nós vamos aceitar que no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD na segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até ao fim da campanha eleitoral.

Miguel Vitor Dias a acompanhar a campanha de Marques Mendes. Esta quinta-feira, o dia começa em Amarante. E António Filipe critica a influência das sondagens no voto dos eleitores e a dois dias do fim de campanha, apela pela primeira vez aos indecisos. O candidato, apoiado pela CDU, esteve esta noite no jantar com apoiantes em Santarém. O comunista pede que se ignorem estudos que diz acertar pouco, mas baralham muito.

Eu sei que há elementos que podem baralhar as pessoas. Nós temos visto, somos bombardeados com várias sondagens, com resultados contraditórios entre elas, e nós sabemos que as sondagens não votam, mas as sondagens influenciam muito, embora acertem pouco.

De acordo com uma das sondagens desta quarta-feira, o inquérito da Intercampus para o "Correio da Manhã" e para o "Jornal de Negócios", ainda há quase 20% de indecisos nestas presidenciais. António Filipe apela aos apoiantes que saiam à rua e que não deixem nenhum voto por conquistar. E a situação no Irão atingiu um ponto crítico. Neste momento, o espaço aéreo do país está encerrado a voos comerciais. O governo iraniano afirmou ainda ter o controle da situação depois dos últimos protestos resultarem na morte de mais de 2500 pessoas. Neste momento, a Embaixada Britânica em Teerão foi encerrada de forma temporária e o presidente dos Estados Unidos descarta, neste momento, desistir de uma ação militar no Irão. Diz que, para já, vai ponderar. Trump afirma que os planos de execução dos manifestantes no Irão já foram interrompidos.

Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar e não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados.

Antes disso, o chefe do Poder Judiciário iraniano sugeriu que os manifestantes detidos nos protestos das últimas semanas no país serão sujeitos a julgamentos sumários e execuções, tratamento que o presidente norte-americano ameaçou levar com retaliações. E a Dinamarca vai criar um grupo de trabalho para tentar superar as divergências com os Estados Unidos. O anúncio do ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, depois de uma reunião esta quarta-feira na Casa Branca, que juntou a chefe da diplomacia da Gronelândia e uma equipa norte-americana. O objetivo será responder às preocupações de segurança norte-americanas, mas respeitando os limites da Dinamarca.

Decidimos formar um grupo de trabalho de alto nível para explorar se podemos encontrar um caminho comum daqui para a frente. Este grupo, na nossa visão, deveria focar-se em como abordar as preocupações de segurança americanas, respeitando, ao mesmo tempo, as linhas vermelhas do reino da Dinamarca. Esperamos que esse grupo se encontre pela primeira vez dentro de poucas semanas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca admitiu ainda que as perspetivas de Copenhague e da Gronelândia continuam a divergir das dos Estados Unidos e acredita que a segurança do território pode continuar a ser garantida dentro do atual quadro da NATO. E vamos agora ao desporto. Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto eliminou o Benfica, está nas semifinais da prova rainha. Os Dragões receberam e venceram as Águias, venceram por uma bola a zero. O gol da partida foi ao minuto 15, da autoria de Jan Bednarek, na sequência de um pontapé de canto. Na reação ao triunfo, Francesco Farioli congratula-se com o resultado da equipa e já está a pensar no jogo de domingo frente ao Vitória.

Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória.

Menos animado está, naturalmente, José Mourinho, que considera que o Benfica merecia um resultado diferente nesta partida.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos, acho que merecíamos, obviamente, mais. Acho que o gol falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlámos bem, com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas. Os rapazes estiveram muito bem no jogo.

Ainda esta noite de Taça de Portugal, houve grande surpresa. 47 anos depois, o Fafe está nas semifinais da prova rainha. A equipa da Liga 3 eliminou o Sporting Braga por 2x1. Contas feitas, neste momento, já há três equipas apuradas para as semifinais da Taça de Portugal: Futebol Clube do Porto, Associação Desportiva de Fafe e também o Torriense. Falta ainda saber o resultado da partida dos quartos de final entre o Sporting e o AVS, que apenas vai jogar em fevereiro. É um ponto final neste noticiário das duas da manhã. Informação na Rádio Observador regressa às 14h30.