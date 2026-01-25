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Boa noite, eu sou a Teresa Freire. É tempo de atualizar toda a informação. Começamos com as eleições presidenciais. André Ventura reage aos apoios fora da área socialista a António José Seguro. Apelida estas pessoas de partners do sistema, diz que se estão a levantar contra quem quer pôr em causa o sistema. É a resposta de André Ventura à carta assinada por mais de 200 figuras vindas de fora do PS, que declararam hoje apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. O candidato apoiado pelo Chega diz que esta eleição será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão pra dizer: "Eu apoio o António José Seguro, que isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram ao público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, que em Santarém quis também falar sobre agricultura para criticar o acordo do Mercosul.

Querem nos alargar o mercado pro Brasil, pro Paraguai, pra Argentina, pro Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar pra tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia, mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhuma regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, esta tarde, na sede distrital do Chega em Santarém. Quem também falou das presidenciais este sábado foi o líder do CDS. Nuno Melo associou o Chega ao socialismo e apela a um voto em consciência no dia 8 de fevereiro. Os centristas tiveram este sábado a convenção autárquica. No Porto, o líder dos democratas cristãos tentou explicar o porquê do CDS não apoiar nenhum candidato na segunda volta. Nuno Melo diz que não adianta escolher entre direita e esquerda quando o Chega defende o que defende.

Não se é de direita ou de esquerda, porque se diz que é de direita ou de esquerda e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes ou com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E eu consta-me que mais socialismo que isto não há. Mais socialismo do que isto, não há.

Nuno Melo, na convenção autárquica do partido no Porto. Também o secretário-geral do PCP rejeita a ideia de que a próxima ida às urnas significa uma eleição da direita contra a esquerda. Esta tarde, num comício do partido em Lisboa, Paulo Raimundo deixou críticas à campanha de voto útil da primeira volta e também ao que classificou como manobra das sondagens com candidatos de primeira e de segunda. O comunista voltou ainda a não mostrar entusiasmo com a candidatura de António José Seguro, mas não pensa noutra alternativa. Paulo Raimundo, esta tarde em Lisboa. O secretário-geral do PCP pediu também que não se desvalorize a segunda volta das eleições. Acredita que o desfecho não está assegurado. E voltamos à agricultura, porque o PS acusou o governo de exercer uma pressão ilegítima sobre as entidades responsáveis por avaliar os impactos ambientais e pede uma audição urgente ao Ministro da Agricultura. Através de um comunicado, o grupo parlamentar do Partido Socialista afirma que dois ministros do governo exigiram publicamente que as autoridades ambientais não cumpram a lei. Os socialistas recordam um vídeo enviado aos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no qual José Manuel Fernandes apelou à proatividade e defendeu que, quando a legislação impede a concretização de projetos, deve-se questionar se a lei faz sentido. Ora, o PS considera que esta é uma visão negacionista muito perigosa sobre a necessidade de preservação da natureza e dos acordos internacionais assumidos por Portugal. Mudemos de tema. Uma megaoperação conjunta da Polícia Judiciária, da Força Aérea e da Marinha capturou mais de oito toneladas de cocaína e deteve quatro traficantes de droga no Oceano Atlântico. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que deu conta que a embarcação ia ser escoltada até Lisboa. De acordo com a mesma fonte, trata-se de uma das maiores operações de combate ao tráfico de droga dos últimos cinco anos em Portugal. A droga era proveniente da América do Sul. Passamos ao mau tempo, porque a depressão Ingrid causou 1500 ocorrências entre as 16h de quinta-feira e as 17h de hoje. A zona mais afetada foi a região Oeste, seguida da Grande Lisboa e da região de Coimbra. A maior parte das ocorrências foram relativas à queda de árvores, limpeza de vias e queda de estruturas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz à Rádio Observador que foram mobilizados mais de 5 mil operacionais, apoiados por mais de 2 mil veículos para as várias ocorrências registadas. O mau tempo fez uma vítima mortal no Cadaval e deixou uma pessoa ferida em Ponte de Lima. Dar conta também de 21 pessoas que foram obrigadas a abandonar as habitações, a maioria delas em Peniche. E devido aos efeitos do mau tempo, o Metro de Lisboa também mantém esta noite abertas as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. Uma medida tomada pelo Metro de Lisboa em articulação com a Câmara Municipal. Na atualidade internacional, nos Estados Unidos, um homem morreu em Minneapolis depois de ter sido atingido a tiro pelas autoridades. O presidente norte-americano desvaloriza o incidente e elogia os agentes do ICE, a polícia anti-imigração do país. Donald Trump diz, e passo a citar: "Deixe os patriotas do ICE fazer o seu trabalho". O presidente reagiu à morte de Alex Preti, de 37 anos e com nacionalidade norte-americana, através da rede social Truth Social. E por esta hora começam a surgir protestos contra a polícia anti-imigração em várias cidades norte-americanas. As imagens nas redes sociais mostram manifestações, por exemplo, em Nova Iorque, em Boston e em Chicago. E em Minneapolis, já muitas pessoas se juntaram para prestar homenagem ao homem que morreu. A verdade é que este é já o terceiro caso de uma pessoa que é baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. E no desporto, o Sporting venceu o Arouca por duas bolas a uma, graças aos gols de Luís Suárez. O primeiro gol foi marcado aos 35 minutos e o segundo foi mesmo no fim da partida, aos 90+6. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve de sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do Futebol Clube do Porto na tabela classificativa. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada da equipa em campo na segunda parte, mas destacou a justiça do triunfo.

No final de jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo, podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram uns 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo a seguir pra fazer o 2x1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter, como eu disse, sido prejudicados em 10 minutos, que não entramos muito bem.

Rui Borges, depois do jogo de hoje. Já Vasco Seabra, treinador da equipa da casa, lamenta o gol sofrido no último lance do encontro, mas mostra orgulho nos jogadores.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderiam ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra, na flash interview da Sport TV. O treinador não coloca em causa o triunfo do Sporting, que está agora a quatro pontos do líder da tabela, o Futebol Clube do Porto. E ainda no futebol, o Estoril e o Vitória também jogaram hoje um jogo da jornada 19 da Primeira Liga de futebol. O Estoril ganhou a partida por quatro bolas a duas e assim atinge a oitava posição do campeonato. E amanhã é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados recebem na Luz o Estrela da Amadora. É um jogo que arranca às 18h e é para ouvir aqui na Rádio Observador com relato em direto. É o ponto final deste noticiário. A informação regressa com a síntese das 14h30.