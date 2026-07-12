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São duas horas. Boa noite, são duas da manhã, está com a Rádio Observador, está na hora de atualizar toda a informação. Eu sou o Martim Madeira e começamos pela atualidade internacional. O Irão declara que o Estreito de Ormuz está fechado. É uma informação de última hora dada pela agência de notícias britânica Reuters. Esta decisão surge depois de um navio civil com bandeira do Chipre ter sido atingido pelo Irão. O Irão alega que o navio viajou por uma rota não autorizada e que desligou os sistemas de localização, uma tática usada em frotas sombra, e que por isso teve de atingir o navio por este não estar a cumprir ordens. Ora, os Estados Unidos lançou uma série de ataques ao Irão em resposta a este navio civil que foi atingido e por isso o Irão decidiu fechar o estreito durante um tempo indeterminado, diz a Guarda Revolucionária Iraniana, que é até pelo menos os Estados Unidos saírem totalmente da região do Golfo e avisam que os ataques norte-americanos não vão ficar sem resposta. O secretário de defesa norte-americano, Pete Hegseth, já reagiu a esta decisão. Escreve nas redes sociais que o Irão vai pagar pela má escolha que fez. Passamos à atualidade nacional e à crise d'água em Almada. O novo furo de captação de água estava previsto para o final do mês, mas foi acelerado e vai arrancar já neste domingo. Poderá aumentar em cerca de 20% a capacidade do sistema de abastecimento de Almada. De acordo com a CNN Portugal, o furo extraordinário poderá ter um papel importante no reforço do abastecimento no conselho, após vários dias marcados por falhas no fornecimento de água. Segundo fonte ligada à operação, o equipamento foi instalado e preparado em tempo recorde, permitindo antecipar significativamente o calendário inicial que previa a entrada em funcionamento apenas no final do mês. Passamos agora para a polêmica dos exames nacionais. A Fenprof vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República para abertura de um inquérito ao processo de classificação dos exames nacionais. Sem comunicado, a Federação Sindical dos Professores explica que vai formalizar a participação na próxima sexta-feira, dia 17, data em que vão ser afixadas as pautas. O objetivo é apurar responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade da plataforma eletrónica usada. Na nota publicada, a Fenprof sublinha que os docentes não podem ser responsabilizados por erros que lhes foram totalmente alheios. Entretanto, chegam informações de que há professores classificadores ainda à espera de folhas de resposta dos exames nacionais em falta e outros a quem está a ser pedido que reavaliem itens já classificados. Uma informação revelada pelos movimentos Metaprof e Missão Escola Pública, a três dias do prazo para concluir o processo de classificação dos cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário, os dois movimentos cívicos de professores continuam a receber relatos de problemas. O ministro da Economia e da Coesão Territorial reconhece que a nova forma de classificar os exames nacionais correu mal, mas considera que não aconteceu nenhum desastre. Numa entrevista à Sic Notícias, Manuel Castro Almeida garante que o ministro da Educação está a controlar a situação. No entanto, o governante admite que estaria preocupado se tivesse um filho em época de exames.

Se tivesse filho em época de exames, era capaz de estar um bocadinho preocupado, sim. Acho que houve aqui uma perturbação, houve um abanão que causa intranquilidade, mas o ministro já veio dizer que está em condições de garantir tranquilidade três dias depois. Ora, um atraso de três dias não é uma coisa desastrosa. Não é uma boa situação, quando as coisas correm mal, correm mal, mas não é nenhum desastre quando estão controladas. A situação correu mal, mas está sob controle. O ministro está a dominar a situação.

Nesta entrevista à Sic Notícias, o ministro da Economia e da Coesão Territorial admite ainda que cumprir a meta de crescimento económico de 3,4% até 2028 vai ser muito difícil e aponta a guerra no Médio Oriente e as tempestades de fevereiro como fatores que condicionaram o crescimento da economia. O Bloco de Esquerda pede a demissão do ministro da Educação e exige uma comissão de inquérito aos exames nacionais. Declarações de José Manuel Pureza depois da Mesa Nacional do partido, que decorreu em Lisboa. O coordenador do Bloco responsabiliza Fernando Alexandre pelo caos na realização e correção das provas nacionais e diz que o ministro não tem condições para continuar a exercer o cargo. José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extraordinárias aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprir a lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E, portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor de La Palisse. Há trabalho, deve ser remunerado.

Declarações do líder do Bloco de Esquerda depois da Mesa Nacional do partido. Entretanto, a Federação Nacional de Educação considera justo e necessário o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores. A FNE sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um reconhecimento excecional. Passamos agora ao desporto. O treinador do Benfica, Marcos Silva, estreou-se com uma derrota na pré-temporada, perdeu por 2x1 frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Duelo de treinadores portugueses em jogo do Troféu do Algarve. Foi a primeira partida aberta ao público nesta nova versão do Benfica de Marcos Silva. Os brasileiros marcaram primeiro, Samuel Lino perto do intervalo, mas ainda antes do apito de Fábio Veríssimo, Pavlídis empatou de penalti. Já na segunda parte, ao minuto 70, o Wallace fez o gol da vitória para o Flamengo. Em declarações à CNN Portugal, o novo treinador do Benfica, Marcos Silva, diz não estar contente com o resultado, mas mostra-se satisfeito com a atitude e reação da equipa, sobretudo na segunda parte do jogo.

Não estamos contentes com o resultado, como é lógico. Somos o Benfica, entramos em todos os jogos para ganhar e neste caso, não foge à regra. Alguns bons momentos, a equipa um pouco ainda presa, principalmente no último terço, não fomos a equipa que queremos e que vamos ser. Alguns bons momentos, como falou, a reação na segunda parte, os dois gols sofremos, teremos que fazer muito melhor, sermos muito mais fortes.

O novo treinador das Águias garante que o Benfica do futuro vai e tem de ser melhor. Os encarnados vão agora ter o novo jogo particular frente ao Villarreal de Espanha na próxima sexta-feira, dia 17. Olhamos ainda para o Mundial de Futebol. A Inglaterra venceu a Noruega por 2x1 e está nas meias-finais da competição. Neste terceiro jogo, que foi dos quartos-final da competição, Jude Bellingham pisou para safar os ingleses. A Noruega até começou a vencer com grande gol de Schjelderup, mas Bellingham deu a volta. França e Espanha já são adversários na meia-final da próxima terça-feira às 20h. Falta saber quem defronta Inglaterra, se a Argentina ou a Suíça. E a acompanhar esse jogo está aqui conosco em estúdio o jornalista Diogo Varela. Diogo, o que é que podemos esperar deste duelo, tendo em conta estes primeiros minutos de jogo?

Olá, Martim. Sim, desde já com praticamente sete minutos decorridos, só tem dado Suíça. A Argentina praticamente não passou a linha de meio-campo. A seleção helvética, a seleção da Suíça, tem estado com mais iniciativa de ataque, mais bola e em busca de chegar ao primeiro. Dibu Martínez, para já, ainda não teve que fazer uma defesa de encher o olho, mas apesar de tudo, a defensiva argentina com Lisandro Martínez e também Cristian Romero têm estado atentos aos ataques da seleção de Murat Yakin. Este jogo que também tem arbitragem portuguesa, João Pinheiro é o árbitro principal, ainda conta com dois árbitros assistentes, também eles portugueses, Bruno Jesus e ainda Luciano Maia. Curiosamente, Martim, o último confronto entre as duas seleções aconteceu na altura nos oitavos de final da Taça do Campeonato do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil. A Argentina venceu por um gol a zero no prolongamento aos 118, com gol de Ángel Di María, sendo que a Argentina, não sei se te recordas, nessa edição do Brasil 2014, vai à final com a Alemanha, perde para a formação germânica com o tal gol de Mario Götze, também após prolongamento. Pode ser um bom presságio para a formação de Leo Messi, ele que agora pega na bola, entrega ao colega e vai dar canto na primeira ameaça da seleção da Argentina. Recordando rapidamente o caminho da ronda anterior, a Argentina que suou muito para ultrapassar o Egito, perdia por 2x0, virou para 3x2, uma virada épica para a seleção Albiceleste. Já a Suíça também teve que sofrer, não deu nos 90, nem nos 120, foi apenas nos pênaltis que ultrapassou a Colômbia. Joga-se agora esse último bilhete dos quartos de final rumo às meias do Campeonato do Mundo.

A ver, vamos se esse presságio dessa Argentina-Suíça, de facto, se verifica. Há quem ainda culpe Gonzalo Higuaín por Messi não ter conseguido esse Mundial de 2014. E também vamos ver se vamos ter meias-finais só europeias ou se vai existir aqui uma equipa que não faz parte do velho continente. O Diogo Varela aqui com informações deste jogo entre a Argentina e a Suíça. O vencedor vai, claro, encontrar nas meias-finais a Inglaterra. Ainda há tempo de vermos as modalidades, porque o atleta português Fernando Pimenta conquistou a medalha de ouro na Taça do Mundo de Canoagem, em Montreal, no Canadá. O canoísta português venceu a prova de K1 100 metros. Fernando Pimenta terminou com o tempo de 3 minutos e 35 segundos, à frente do australiano Thomas Green e do checo Josef Dostal. O atleta garante assim o segundo pódio português na competição, depois da prata K4 500 metros conquistada ontem. Mas Diogo, antes de terminarmos este jornal, aparentemente foi gol da Argentina.

Aparentemente, sim, e eu creio que vai mesmo contar. Pontapé de canto batido por Leo Messi, mais uma assistência para o capitão argentino e apareceu nas alturas Mac Allister a saltar e a ganhar o número 20. Alexis Mac Allister, jogador do Liverpool, ganhou a toda a defensiva da Suíça e ao minuto 10, Martim, há 1x0 para a campeã do mundo.

Inevitablemente, o Lionel Messi neste lance e Mac Allister, apesar de não ser dos mais altos em campo, a marcar aqui de cabeça neste jogo que ainda vai decorrer, ainda falta muito tempo. Como o Diogo disse, ainda vamos nos 10 minutos de jogo. A Argentina vence por 1x0. É a notícia de fecho deste jornal das duas da manhã.