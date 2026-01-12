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As horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Entramos na última semana de campanha eleitoral rumo às eleições do próximo domingo. Começamos com António José Seguro, que estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia para o candidato apoiado pelo PS terminou mais cedo, num comício ao início da noite em Viana do Castelo, no qual António José Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final do dia de campanha que passou, João Gama, por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar. Basta. Não.

Bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

Reportagem do jornalista João Gama com apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar já esta segunda-feira no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. E Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo, e atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com os adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Vítor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconômicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de fato transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando aí para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições. Achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem a ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Jornalista Miguel Vítor Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. Esta segunda-feira, a caravana do candidato apoiado pela AD arranca para Paredes. Gouveia Melo sobe o tom do discurso e atira a quase todos os adversários. Num comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar baterias. Do falso socialista ao tio de Cascais, quase todos receberam novas alcunhas esta noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade de Ronaldo de Luís Montenegro para dizer que Gouveia e Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui

Estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que traie a nossa história?

Gouveia Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter certeza, eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população, e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

Jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia Melo. Os destaques deste jantar-comício na noite de domingo em Ponta de Lima. A campanha do almirante começa já esta segunda-feira em Espinho, terra de Luís Montenegro. André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato do Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

Dezoito de janeiro!

Endurei!

Endurei!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias, celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Vão aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Achou engraçado estar lá em cima a atirar umas cavacas?

Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima. Mas também estamos protegidos aqui. Se salvaram aquele, não é só com três.

Ou atirava uma cavaca a alguém.

Não, eu sou de paz.

É descavaca, descavaca.

É descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Vai, pessoal, muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não? Olha, isto é segurança. Fica aí, eu amo-te. Tranquilo. Caraças, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos de seguir, está bem?

Jornalista Miguel Cordeiro a acompanhar a campanha de André Ventura, neste caso por Aveiro. Amanhã, o dia do candidato apoiado pelo Chega vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Catarina Martins diz que a intenção da Alemanha e do Reino Unido de criar uma missão conjunta da NATO na Gronelândia é absurda, em reação a uma notícia da Bloomberg, que diz que este movimento tem como objetivo mostrar a Donald Trump que a Europa leva a sério a segurança no Ártico. Começou a ser planeado depois do presidente norte-americano ter insistido na vontade de controlar a Gronelândia. Ora, Catarina Martins aproveitou uma sessão pública dedicada à habitação para fazer alguns comentários sobre o atual contexto internacional.

Este é o momento, sim, de a Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança, de cooperação na Europa, não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento de a Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa, ele é um perigo.

Catarina Martins insiste que está na hora da Europa começar a pensar em estratégias para a defesa sem os Estados Unidos. Já Jorge Pinto acusa António José Seguro de indiferença perante uma possível revisão constitucional à direita. Em Coimbra, o candidato apoiado pelo Livre compara Seguro a um professor que, em casos de bullying, pede apenas ao agressor e à vítima para fazerem as pazes. Ora, Jorge Pinto avisa que o candidato apoiado pelo PS não pode defender um exemplo de chefe de Estado que tenha medo de dizer o que fazer.

Usarei todos os poderes à minha disposição para impedir uma revisão constitucional feita apenas pela direita e pela extrema-direita. É isso que o presidente da República deve aos portugueses. Não é tibieza, não é medo de dizer o que fazer, não é apenas um simples: "Eu não acho que isso seja necessário, logo veremos o que acontece." É que António José Seguro faz-me lembrar muitas vezes aquele professor que, vendo diariamente na sua escola um bully, um agressor e uma vítima, vai lá e diz: "Façam as pazes, deem as mãos."

No mesmo discurso, Jorge Pinto atirou também críticas contra André Ventura, diz que o candidato apoiado pelo Chega devia ter vergonha e pedir desculpa aos portugueses por tudo aquilo que tem trazido para a política nacional. E hoje surgiu uma nova atualização ao barómetro diário da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal e a JN, e também TSF. Ao sétimo dia, o estudo mostra pela primeira vez um empate a quatro e não a cinco candidatos, com Luís Marques Mendes agora fora do empate técnico Vamos a alguns números. António José Seguro lidera a tabela com 21,4% das intenções de voto, com Cotrim de Figueiredo a aparecer no segundo posto com 21,1%. A fechar o pódio, André Ventura aparece com 19,7% das intenções de voto. Um pouco mais abaixo, no quarto posto, Henrique Covê Mello soma 17% das intenções. Marques Mendes está em quinto, mais consolidado este posto para o candidato apoiado pelo AD. No entanto, está a descer para os 14,5% dos votos. Em outros lugares da tabela, aparece Catarina Martins com 2,6% dos votos, António Filipe com 2% e Jorge Pinto com 0,9. Há novidades para a defesa. A Comissão Europeia vai aprovar na próxima semana o plano para que Portugal possa aceder ao empréstimo para investir no setor. São quase € 6000 milhões que vão ficar disponíveis. O objetivo é criar condições favoráveis para que o país invista em capacidades de defesa. O anúncio foi feito por Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa em Bruxelas. Este plano faz parte das intenções para aumentar o investimento em defesa por toda a União Europeia. Portugal faz parte do plano conjunto, que engloba oito dos 27 Estados-membros. O valor do empréstimo vai ser aprovado já esta quarta-feira. Ponto final neste noticiário das 03h00. O nome é João Lourenço. Regresso às 15h30.