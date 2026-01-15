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Três horas. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Seguimos com mais uma sondagem rumo às eleições presidenciais do próximo domingo. André Ventura e António José Seguro aparecem isolados para seguirem para a segunda volta. O inquérito da Aximage para o Diário de Notícias aponta que o candidato apoiado pelo Chega aparece no topo das intenções de voto, com 24,7% dos votos. No segundo lugar, aparece António José Seguro com 23%. Estão os dois candidatos isolados dos restantes, visto que Luís Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo aparecem empatados na terceira posição, com 14,9%. Ricardo Verymelen ocupa o quinto lugar com 13,6. E neste dia de campanha, André Ventura pede que os eleitores não se deixem levar pelas sondagens, no final da tradicional descida da Rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, o candidato apoiado pelo Chega discursou na Praça da Batalha. Perante os apoiantes, Ventura atacou a entrada de Montenegro na campanha e avisou para os riscos de confiar nas sondagens, ainda que tenha aparecido em primeiro lugar.

Não se deixem embalar pelas sondagens. Nós temos que sair e votar. Se queremos que aquilo que estamos a ver nas televisões, em primeiro lugar, aconteça, não basta ficarmos a olhar. Nós temos mesmo que ir lá e que fazer esse voto. O primeiro-ministro pode entrar na campanha às vezes se quiser, o presidente da República pode entrar na campanha, eles podem meter na campanha quem eles quiserem. Podem meter na campanha todas as figuras conhecidas deste país. Eu não as quero, eu quero o povo português, eu quero o povo português a levantar-se e a querer essa mudança.

André Ventura, em declarações na cidade do Porto. E António José Seguro quer viralizar o apelo ao voto. O candidato continua a ver a corrida a Belém como uma luta a dois, entre ele e André Ventura. Ao longo desta quarta-feira, Seguro foi confrontado com várias sondagens que lhe apontam diferentes lugares, sem nunca deixar abalar a confiança. António José Seguro elege como principal alvo André Ventura, que teve hoje o primeiro lugar nas sondagens. Por isso, João Gama, o candidato a Belém quer viralizar o apelo ao voto.

Sondagens com melhores resultados e sondagens com piores não abalam a confiança de Seguro.

Eu estou moralizadíssimo. Já reparou? Todas as sondagens que têm surgido, majoritariamente, me dão em condições de passar à segunda volta.

Vê a corrida apenas a dois com André Ventura.

É que há aqui dois candidatos que estão em condições de passar à segunda volta, mas não é indiferente qual é que passa em primeiro lugar.

E encontra na chuva um consolo.

Como sabem, uma campanha molhada é uma campanha abençoada.

Uma arruada interrompida pela chuva em Mafra, já na Lourinhã. No palco, no jantar-comício, Seguro manteve as sondagens em mente para fazer um apelo ao voto.

Mas há outra viralização que precisa de acontecer. É cada uma e cada um de vós, de hoje até domingo, às 19h, não pare um segundo sequer para concentrarmos os votos na nossa candidatura. Utilizem as redes sociais, trabalhem, trabalhem para que no domingo se possa saber que uma grande vitória da nossa candidatura.

Foi na Lourinhã onde recebeu Susana Peralta, que sempre se mostrou contra o voto útil e partilhou elogios ao candidato socialista, mas também um desabafo.

Eu ficaria realmente muito satisfeita e, apesar de tudo, com alguma esperança no futuro, que o nosso país conseguisse eleger uma pessoa que é sobretudo um homem decente, mas também uma pessoa progressista, humanista e, espero eu, de esquerda. Muito obrigada.

Esquerda ou não, a economista e comentadora encontra em Seguro um travão à extrema-direita e à direita ultraliberal. Também na Lourinhã, Ana Jorge, antiga ministra da Saúde, subiu ao palco para elogiar a capacidade de Seguro para agregar e também a principal preocupação que Seguro trouxe para a campanha: a saúde se resolve com um pacto.

As reformas profundas, mas em que as pessoas estão primeiro, só são possíveis com consensos, como a história nos ensina.

Comício na Lourinhã, com António José Seguro a pedir uma viralização de votos para o levar à segunda volta.

O trabalho do jornalista João Gama com as últimas ações de campanha de António José Seguro. Esta quinta-feira, o candidato socialista começa o dia em Montemor-o-Velho e termina na cidade de Braga, numa ação dedicada aos jovens. E Luís Montenegro avisa a base eleitoral da AD que não ter Marques Mendes na segunda volta é masoquismo político. Na segunda aparição na campanha eleitoral, o primeiro-ministro atirou aos que abandonaram o PSD para apoiar outros candidatos e, pegando na calculadora, fez contas para mostrar que Marques Mendes deve estar na segunda volta. E ao Vítor Dias.

Luís Montenegro voltou à campanha e perante as críticas, depois da primeira participação, quis vincar.

Há um partido, que é o PSD, que não quer ter em Belém uma extensão do governo. Nós não queremos, nem precisamos. Todos os outros são projetos de governação encapotados de projetos de presidente.

Não tem, nem quer, mas para colocar Marques Mendes em Belém, nesta reta final, é preciso fazer contas. E por isso o centro-direita tem que se unir para mostrar quanto vale.

Da extrema-direita em Portugal, representa 20%, tem uma possibilidade forte de estar na segunda volta. O espaço político da extrema-esquerda e do socialismo, com o qual está interligada, a extrema-esquerda e o socialismo valem em Portugal hoje 25%, 30% em boas contas, juntando aqueles cacos todos.

Luís Montenegro a apelar à união da base eleitoral da AD, que deu vitórias nas duas últimas legislativas. Já Marques Mendes também falou de contas. Agora...

Esse espaço vale em Portugal 35, 40% hoje E nós vamos aceitar que, no fim da noite eleitoral de domingo, esse espaço, que é o espaço mais representativo, pode ficar de fora? Eu pergunto: não acham isso estranho, incongruente? Não acham isso um exercício quase de masoquismo político?

Já Marques Mendes também se agarrou à calculadora, agora que um estudo de opinião lhe é mais favorável.

Finalmente, hoje mesmo, parece que a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões.

O candidato apoiado pela AD é na segunda vez que recebe o primeiro-ministro e com 48 horas pela frente até ao fim da campanha eleitoral. Miguel Vítor Dias a acompanhar a campanha de Marques Mendes. Esta quinta-feira, o dia começa em Amarante e termina na cidade do Porto. Gouveia Melo acredita que tem algo em comum com Isaltino Morais. Diz que os dois geram inveja. Num jantar-comício em Carnaxide, no pavilhão que serviu para vacinar milhares de portugueses, o almirante contou com a presença de um autarca de Oeiras. O almirante fala do triunfo, do processo de vacinação e elogia também a gestão de Isaltino Morais como presidente da Câmara. Ora, Gouveia Melo defende que pessoas bem-sucedidas geram esse tipo de sentimentos nos outros.

Queria dizer uma coisa, se me permitem, que eu e o presidente Isaltino Morais temos uma coisa em comum, que é criamos inveja. Isso é terrível. A inveja é o pior sentimento. Lá dizia Camões no fim da sua obra que a inveja era a pior coisa que nós tínhamos.

Perante um pavilhão com mais de mil pessoas, Gouveia Melo volta a atacar o perfil dos adversários, desde António José Seguro a André Ventura e a terminar em Cotrim de Figueiredo.

A presidência não é o lugar de falinhas mansas. A presidência também não é o lugar de interesses. A presidência também não é o lugar de vaidades. A presidência, portugueses, é lugar de serviço, de dedicação, de valor e de acrescentar valor ao sistema político.

Gouveia Melo em Carnaxide, em Oeiras. O almirante que, se perder as eleições, admite continuar na política, ainda que afaste a possibilidade de criar um partido. E a situação no Irão atingiu um ponto crítico. Neste momento, o espaço aéreo do país continua encerrado para voos comerciais. O governo iraniano afirmou ter o controle da situação após protestos que já resultaram na morte de mais de 2500 pessoas. A embaixada britânica também já foi encerrada temporariamente. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos descarta desistir de uma ação militar no Irão. Diz que para já vai ponderar. Donald Trump afirma que os planos de execução dos manifestantes no Irão foram interrompidos.

Disseram-nos que as mortes no Irão estão a parar. Pararam, estão a parar e não há planos para uma execução ou execuções. Fui informado disso por uma fonte confiável. Vamos descobrir. Tenho a certeza de que se isso acontecer, todos ficaremos muito chateados.

Antes disso, o chefe do poder judicial iraniano sugeriu que os manifestantes detidos no protesto das últimas semanas no país serão sujeitos a julgamentos sumários e execuções. É um tratamento que o presidente norte-americano já ameaçou ter retaliações. E continuamos com o desporto. Esta noite, o bloco do Porto eliminou o Benfica. Está nas meias-finais da Taça de Portugal. No Estádio do Dragão, os Dragões venceram as Águias por uma bola a zero. O golo foi da autoria do central polaco dos azuis e brancos, Jan Bednarek, ao minuto 15. Na reação ao triunfo, Francesco Farioli diz-se satisfeito e já com os olhos postos no jogo frente ao Vitória.

Estou feliz. Ganhar um jogo como o de hoje é sempre especial. De destacar a celebração e a conexão com os adeptos. Por isso, estou muito feliz com o resultado. Mas agora vamos arrefecer as ideias e acalmar, porque no domingo temos um jogo importante com o Vitória.

Já José Mourinho diz que o Benfica merecia um resultado diferente nesta visita ao Estádio do Dragão.

Acho que sim. Não é fácil jogar contra o Porto, principalmente no Dragão, e fazê-lo da maneira como nós fizemos, acho que merecemos, obviamente, mais. Acho que o golo falhado, a oportunidade falhada no minuto 90 é elucidativo daquilo que eu estou a dizer. Não tivemos problemas no jogo. Controlámos bem, com todos os problemas que tivemos, com ausências, com substituições forçadas. Os rapazes tiveram muito bem no jogo.

Ainda nesta noite de prova rainha, o Fafe fez história. A equipa minhota venceu o Braga nos quartos-final da Taça de Portugal e marca presença nas meias-finais da prova 47 anos depois. É o ponto final neste noticiário das 3 da manhã. A informação na Rádio Observador regressa às 3h30.