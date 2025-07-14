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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. José Luís Carneiro aconselha o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. O secretário-geral do PS diz que é preciso estudar já as medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como os setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

As declarações do líder do PS, numa apresentação de um candidato socialista à autarquia de Lousada. José Luís Carneiro lembrou que há vários meses se ouve falar, por parte dos Estados Unidos, a possibilidade de adoção de tarifas e, por isso, defende que o governo deve ter, para já, um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos econômicos. Já quanto à polêmica relacionada com a utilização de helicópteros da Força Aérea para transporte de doentes, José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e da saúde. O secretário-geral do PS promete ainda apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar. Considera ainda que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se não tiver o governo a competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

As palavras de José Luís Carneiro, em Lousada, em mais um evento do Partido Socialista rumo às eleições autárquicas. Falando nas autárquicas, a Iniciativa Liberal aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo para a cidade de Coimbra, Sintra e também Vila Nova de Gaia. O acordo em Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha, a Braga, e também 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre, em coligação, encontram-se Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e também Faro. Apesar das várias alianças aprovadas de um lado do PSD, com várias em que se incluem também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusa o autarca lisboeta Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excepcional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de excluir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana divulgou hoje, domingo, nos jornais JN e também no Público, que dava conta dessas mesmas casas que não estão no mercado, nem de venda, nem do arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Ora, Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o PS, de evitarem falar do assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias. Elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

As declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas, realizado este fim de semana em Coimbra. Também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados. As jornadas parlamentares do PSD arrancam esta segunda-feira em Évora, com o candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, como convidado ao jantar. Estes debates, organizados também em conjunto com a bancada do CDS, têm como lema "Transformar Portugal" e vão contar com a presença de caras bem conhecidas do universo social-democrata, entre as quais o atual presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, e também o candidato à Câmara do Porto, Pedro Duarte. A sessão de encerramento, já na terça-feira, está a cargo do primeiro-ministro Luís Montenegro. No desporto, Borja Sainz é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O extremo esquerdo espanhol assina um contrato com os Dragões até 2030. Sainz, de 24 anos, chega proveniente dos britânicos do Norwich City, numa transferência que pode alcançar os € 15 milhões. Na reação a esta contratação, o team manager dos Dragões, Jorge Costa, afirma que o jogador já era um alvo antigo dos azuis e brancos.

Um jogador desconcertante, que faz coisas diferentes, um ala à moda antiga e que certamente vem desasmar de que maneira os nossos adeptos. Um jogador que nós seguíamos há algum tempo e que, felizmente, vai fazer parte do nosso plantel. Vem ao encontro daquilo que o nosso presidente disse: queremos uma equipa forte. Acho que estamos a construir, com o intuito e com a esperança de termos um ano de sucesso.

As palavras de Dio Costa aos canais oficiais do clube. Borja Sainz junta-se aos reforços do Futebol Clube do Porto, Gabri Veiga, Dominique Papitz e o guarda-redes João Costa. Estes reforços já estão a ser orientados pelo novo técnico dos Dragões, Francesco Farioni. O Chelsea venceu esta noite o Paris Saint-Germain e conquista assim o Mundial de Clubes. O resultado foi por 3 x 0 a favor dos Leões de Londres. Valeram os dois gols de Cole Palmer e do internacional brasileiro João Pedro. Ainda na primeira parte, o Chelsea, de Pedro Neto e Dário Essugo, venceu o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e João Neves. O médio português acabou expulso do jogo depois de uma agressão ao lateral esquerdo espanhol Marc Cucurella. Esta final foi 100% europeia e foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Recordar que este mesmo estádio vai ser o palco, no próximo ano, da final do Mundial de Seleções. Para sempre um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Um dia marcado por homenagens a Jota e ao irmão André Silva no regresso do Liverpool aos relvados. Os Reds realizaram este domingo o primeiro jogo de pré-época, duelam com o Preston North End, que os Reds venceram por três bolas a uma. O resultado pouco importou nesta tarde. Nas bancadas e nos relvados houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Migual Cordeiro, adeptos e equipa homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva. Nunca caminharás sozinho. "You will never walk alone." O hino do Liverpool foi entoado, desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cascóis, tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados. E os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico de Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês, depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo, para sempre o lad from Portugal." Um dia bastante emotivo para o lado do Liverpool, para os lados da equipa de Arne Slot. O jornalista Miguel Cordeiro com as homenagens a Diogo Jota e ao irmão André Silva, este que foi o primeiro jogo dos Reds sem o eterno número 20. Ponto final neste noticiário das 04:00. Regresso dentro de meia hora para a ciência informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.