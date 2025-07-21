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Quatro horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O Banco de Portugal assinou um contrato de promessa com a Fidelidade para investir 192 milhões de euros em nova sede em Entrecampos, em Lisboa, mas o custo total do projeto deve ultrapassar os 235 milhões de euros. A pouco mais de dois meses do fim do mandato, o governador Mário Centeno decidiu, com o apoio da administração, vincular o Banco de Portugal a um contrato de promessa com quatro sociedades do grupo Fidelidade, a nova sede do Banco Central. Vai ser uma das maiores obras da área metropolitana de Lisboa nos próximos anos. É uma decisão que Centeno tomou, apesar de ter sido avisado dos assessores jurídicos e técnicos sobre contingências graves e de alto risco que podem vir a colocar em causa o negócio, que só vai ser concretizado no final de 2027. É o que o escritório de advogados Cervos chama de red flags, bandeiras vermelhas em português. Já a empresa de engenharia FICOOP opta pela classificação de alto risco. O significado é o mesmo. São no total 16 contingências graves. Há um outro ponto relevante, ao contrário da informação oficial do Banco de Portugal prestada publicamente, que o investimento final não vai representar apenas o valor de 192 milhões de euros. Este valor respeita apenas o custo das obras estruturais, sem os acabamentos, os quais podem fazer o custo total da sede subir para 235 milhões de euros. Para já, "O Observador" sabe que o sinal que o Banco de Portugal aceitou pagar foi de cerca de 58 milhões. É um artigo que faz manchete a esta hora no site do "Observador", é assinado pelo redator principal Luís Rosa e pelo redator João Paulo Godinho. O grafismo é de Rodrigo Mendes. O novo governador do Banco de Portugal é conhecido na quinta-feira e o Partido Socialista espera que o governo ponha o interesse nacional à frente de interesses partidários. É um apelo feito por José Luís Carneiro este domingo. O secretário-geral socialista considera que o prestígio de Mário Centeno não deve deixar de ser aproveitado.

É evidente que o doutor Mário Centeno tem um prestígio no país e tem um prestígio internacional. Quando digo um prestígio internacional, ele é dos ex-ministros das Finanças e dos responsáveis máximos dos bancos centrais, dos mais respeitados na Europa. Ora, este prestígio, este estatuto, deve, do meu ponto de vista, ser aproveitado pelo país. Não aproveitar este estatuto, este prestígio, significa não defender convenientemente o interesse do nosso país.

Declarações de José Luís Carneiro. Este domingo, na Madeira, o primeiro-ministro deixou em aberto a hipótese de Mário Centeno manter-se no cargo por reunir todos os requisitos necessários. Miguel Albuquerque anuncia um projeto de revisão constitucional para a Madeira. O presidente regional entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República. É uma queixa deixada na habitual festa do PSD no arquipélago, na Herdade Chão da Lagoa. Ao lado de Luís Montenegro, diz confiar no primeiro-ministro para que as coisas mudem.

Vou liderar um grupo de trabalho para apresentar um projeto de revisão constitucional para finalmente a Madeira ter direito a um futuro de liberdade e desenvolvimento. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palerrices da lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento. Agora é tempo do nosso primeiro-ministro, o nosso presidente, uma terra social-democrata, ser tratada como deve. Somos portugueses de primeira, a República tem que assumir as suas responsabilidades para com a nossa região.

Miguel Albuquerque, num som captado pela RTP, pede que a República passe das ações para os atos. Da parte do primeiro-ministro, foi dirigida a Miguel Albuquerque a promessa de trabalho numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal. E o primeiro-ministro aproveitou o discurso desta tarde de domingo, na Madeira, para criticar quem procura perturbar o trabalho do governo. É uma expressão utilizada por Luís Montenegro, o líder do governo da AD, diz que o Executivo quer resolver os problemas das pessoas sem ligar ao ruído vindo da oposição.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro rejeita eleitoralismos da AD em vésperas de eleições autárquicas. Uma carta aberta de antigos dirigentes do PAN pede que seja avaliada a atual direção. Acusam Inês de Sousa Real de se desviar dos valores fundadores do partido. Em causa está uma carta com 35 signatários, entre os quais a antiga deputada Bibiana Cunha, mas também outros ex-dirigentes do PAN, escrevem que Inês de Sousa Real apenas está a assentar numa lógica de mera sobrevivência política. Os signatários apontam também para uma falta de estratégia coerente para as autárquicas, sem linha ideológica definida. No sábado, Inês de Sousa Real foi confrontada com as demissões internas recentes no partido. A porta-voz do PAN considera que são pessoas que não estavam comprometidas com o projeto do partido. Na Justiça, José Sócrates considera que lhe estão a ser negados os direitos constitucionais no julgamento da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro foi entrevistado esta noite de domingo na CNN Portugal. José Sócrates considera que a queixa que fez no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é parte da estratégia de defesa que tem contra o que chama de uma golpada judicial e, por isso, rejeita estar a realizar um abuso de direitos de defesa contra o Estado português.

Quais abusos do direito de defesa?

É uma pergunta.

O que não existe em Portugal são as garantias de defesa. Isso é que não existe Você não viu o que está a acontecer? Todas as garantias constitucionais me estão a ser negadas. Ainda tenho que responder a essas perguntas. Você não acha que se está a exagerar nos meios de defesa? Desculpe, e se fizéssemos a pergunta ao contrário? Eles não acham que estão a exagerar naquilo que é o abuso, o arbítrio, a injustiça, a violência? Há 10 anos nisto e acham que têm o direito de fazer o que fazem.

O antigo primeiro-ministro acusa o Ministério Público de não ter uma única prova contra ele no processo da Operação Marquês, José Sócrates, de estar a ser julgado sob protesto e volta a utilizar a tese do lapso de escrita para desvalorizar o julgamento da Operação Marquês.

Gostaria que se percebesse que eu estou neste julgamento sob protesto. Eu tenho ainda uma disputa judicial em curso, porque a verdade é que esta é a segunda vez que eu sou julgado. Não é a primeira, é a segunda, é o segundo julgamento. E este segundo julgamento existe por causa de um lapso de escrita, porque mudaram a acusação, mudaram o crime, mudou a moldura penal, mudou o prazo de prescrição e, portanto, os crimes que tinham sido já considerados prescritos voltaram de novo por artes de magia.

Esse é o ponto essencial que neste momento tem com a justiça portuguesa?

Esse é o ponto essencial, porque não é possível fazer uma coisa destas.

Sócrates é o principal arguido da Operação Marquês, está acusado de 22 crimes pelo Ministério Público. Mudamos de tema. O novo modelo de ação social escolar, que tem vindo a ser trabalhado, não ficou pronto a tempo do novo ano letivo, ao contrário do inicialmente previsto. É uma confirmação do Ministério da Educação ao jornal Público, num artigo que faz manchete no jornal desta segunda-feira. Assim, não são esperadas mudanças significativas no valor das bolsas de estudo, nem no descongelamento das propinas das universidades e politécnicos públicos. São alterações que só vão avançar com a entrada em funcionamento do novo sistema de ação social. O Ministério da Educação alega que o atraso se deve à antecipação das eleições. A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta segunda-feira. Há quase 56 mil vagas para mais de mil cursos em universidades e politécnicos públicos. As candidaturas devem ser apresentadas no site da Direção-Geral do Ensino Superior. O prazo termina a 4 de agosto. As universidades e institutos politécnicos disponibilizam cerca de 56 mil lugares para o próximo ano letivo. São quase 650 a mais face ao ano passado. Os resultados são conhecidos a 24 de agosto e os candidatos colocados na primeira fase têm até dia 28 de agosto para realizar a matrícula. Na saúde, várias urgências continuam fechadas esta semana, sobretudo na margem sul. O atendimento no Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai manter-se encerrado, pelo menos até sexta-feira. A urgência do Barreiro vai fechar terça e quarta-feira. Setúbal vai estar aberto toda a semana e vai ser a única urgência a receber grávidas na margem sul a meio da semana. Os constrangimentos não vão só afetar a margem sul. Esta segunda-feira encerra também a urgência de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais de Peniche e Abrantes. Terça-feira encerra o serviço em Vila Franca de Xira e Santarém, que também vai estar fechado nos últimos dois dias da semana. As temperaturas vão subir esta semana e na quinta-feira podem mesmo vir a superar os 40 graus em algumas regiões do país, em especial no interior. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas normais de verão no início desta semana que se avizinha, mas a partir do dia 20 há essa subida generalizada. O IPMA fala de uma massa de ar quente que vai passar por Portugal continental e também pelo arquipélago da Madeira. Em comunicado, o instituto admite alguma incerteza relativamente à intensidade e duração deste episódio. No entanto, este intensificar do calor fica confirmado pelo IPMA para o final desta semana. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 16h30.