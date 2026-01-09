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Pro horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite! Vamos às notícias na Rádio Observador e começamos pelas eleições presidenciais. Há nova sondagem com André Ventura a liderar e António José Seguro logo atrás. Falamos da sondagem diária da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. Ao quarto dia de campanha eleitoral, o candidato apoiado pelo Chega sobe ao primeiro lugar com 20,5% das intenções de voto. O segundo lugar é do candidato apoiado pelo Partido Socialista, António José Seguro, com 20,1% nas intenções de voto. João Cotrim Figueiredo reforça o terceiro lugar no inquérito ao alcançar os 18,1. Atrás, chega Henrique Gouveia e Melo, com 17,8% das intenções de voto. Depois de uma queda nos últimos dias, Luís Marques Mendes consegue 16,7% e mantém-se em quinto lugar. Mais abaixo nos resultados da sondagem estão Catarina Martins com 3%, António Filipe com 2,4 e Jorge Pinto com 0,8. A campanha continua na estrada e, por isso, passamos agora em revista os destaques de mais um dia de campanha dos candidatos a Belém. Começamos com António José Seguro, que garante que os candidatos às eleições presidenciais não são todos iguais. O socialista diz que está na corrida contra a lama e contra os extremismos. Alguns dos destaques do último momento do dia da campanha de António José Seguro. O candidato a Belém tentou mostrar o que o separa dos outros candidatos e, a título de exemplo, João Gama usou a saúde.

Em Portalegre, António José Seguro começou por definir o que Portugal deve ser para lamentar o que Portugal não tem.

Por isso entendi que no primeiro ano do meu mandato não descansarei um minuto enquanto não conseguir que todos os partidos e o governo acordem numa solução duradoura e estável para que os portugueses possam ter acesso à saúde a tempo e horas.

A saúde tem estado na ponta da língua do candidato a Belém e no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa quebrou o silêncio sobre as dificuldades do INEM, o socialista insiste.

Eu não aceito e indigno-me, porque é para nos indignarmos. Revolto-me mesmo com a falta de socorro e de emergência aos portugueses.

Seguro promete ser o garante da coesão social se chegar ao Palácio de Belém e derrotar a cultura de trincheiras que encontra na política portuguesa.

E para elevar o debate, a qualidade do debate público e do debate político em Portugal contra a lama, contra os extremismos, porque isso é que também afasta as pessoas da política. E é que muitas vezes dizem: "são todos iguais". Não, não somos todos iguais na política.

Candidatos diferentes na corrida a Belém, sem mencionar nomes, António José Seguro diz ser um político diferente até no trato dos adversários.

Um dos deveres de um democrata é tratar bem os seus adversários, com consideração, com estima, porque isso induz um comportamento na sociedade.

O discurso de António José Seguro, em Portalegre, pede o candidato a Belém que os portugueses votem para eleger um presidente da República que não quer deixar tudo na mesma.

O discurso de António José Seguro, resumido pela voz do jornalista João Gama. Esta sexta-feira, a caravana socialista vai passar pela Figueira da Foz e por Coimbra. Luís Marques Mendes insiste na estratégia de estabilidade para convencer o eleitorado da AD. Em Torres Novas, o candidato contou com o apoio de Leonor Beleza, numa noite em que carregou no discurso da estabilidade, mas garantindo que isso não o torna candidato do governo. Miguel Viterbo Dias.

Marques Mendes insiste na estratégia.

Não, eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato do país.

Ou seja...

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas.

Mas volta a insistir que esta postura não significa assinar de cruz tudo o que o governo faz, mas sim respeitar a normalidade.

Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Luís Marques Mendes aplaudiu a promulgação da reforma para a saúde, procurando puxar dos galões do aviso que fez sobre o assunto e atirou a Cotrim Figueiredo, aproveitando o slogan do adversário.

Imaginem Portugal ter um presidente inexperiente, ter um presidente, por exemplo, que nunca na vida passou por um governo.

Antes de Marques Mendes, Leonor Beleza subiu ao palco para lembrar o motivo de alguns apoios.

Lutou e luta por regras decentes. Como fez quando era líder, em virtude disso que nessa altura aconteceu, é possível explicar hoje atitudes de algumas pessoas.

E sobre Sá Carneiro.

Votava no Chega? É preciso ou ser muito ignorante sobre quem era o doutor Francisco Sá Carneiro, ou apostar na ignorância de todos os outros.

Lembrando também o pedido do fundador do PSD, que agora anda na boca de outros.

Defendeu um governo, um presidente em sintonia.

A vice-presidente do partido, numa noite em que se procura responder aos maus indicadores das sondagens, com uma garantia.

Se alguns pensavam que nos desanimavam, enganem-se. E já se enganaram. Nós estamos aqui para vencer.

Miguel Viterbo Dias no jantar comício do Luís Marques Mendes, em Torres Novas. Esta sexta-feira, antes de participar no Conselho de Estado, Marques Mendes vai almoçar com Carlos Moedas, Nuno Питера Lopes e Marco Almeida. Gouveia e Melo elevou o tom na campanha e volta à referência a Sá Carneiro pra acusar Marques Mendes de ter as prioridades erradas. No jantar com apoiantes em Fafe, terra natal de Marques Mendes, o almirante apontou baterias ao adversário social-democrata, mas não foi o único alvo. Gouveia e Melo utiliza a cartada da Marinha para reforçar a experiência em liderança Nadine Soares. Na terra natal de Marques Mendes, Gouveia e Melo volta a puxar da memória de Sá Carneiro. Num jantar com apoiantes em Fafe, o almirante acusa o adversário de ter as prioridades invertidas.

É muito interessante

Cá nesta terra, há alguém que considera que é o fiel depositário de Sá Carneiro. Eventualmente, tem uma ligação espírita a Sá Carneiro. Disse ao longo da sua vida que na ordem das prioridades, a primeira prioridade era Portugal. Um dos apoiantes que diz encarnar o espírito de Sá Carneiro, apoia alguém que tem as prioridades invertidas.

Ainda com a referência do antigo primeiro-ministro, Gouveia e Melo afina a pontaria a Cotrim de Figueiredo.

O doutor Sá Carneiro era um social-democrata no sentido em que achava que os bens de produção deviam estar na parte privada, e não na parte pública ou no Estado, mas achava que o Estado devia ter uma grande componente social. E por isso, o neoliberalismo não é certamente um herdeiro do pensamento de Sá Carneiro.

Sem se esquecer também de André Ventura.

Era um verdadeiro democrata e qualquer partido com ideias antidemocratas também não é herdeiro de Sá Carneiro.

Gouveia e Melo eleva o tom do discurso para atirar à excessiva partidarização.

Este sistema tem medo de mim, porque eu digo a verdade. O que os dois grandes partidos não fizeram, foi um pacto da limpeza que tinham que fazer na administração pública das suas clientelas.

O almirante puxa ainda da cartada da Marinha para defender que é um candidato com perfil de liderança.

A minha experiência é a experiência de servir Portugal, servir esta Constituição há 45 anos, sem desistir. E a única coisa que eu ganhei foi o meu ordenado. Não ganhei mais nada.

Os destaques do discurso do almirante Gouveia e Melo, em Fafe, no distrito de Braga. A jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Gouveia e Melo. Continuamos a escutar candidatos presidenciais. André Ventura diz que Luís Montenegro perdeu a ligação ao povo português. Perante o anúncio de que a ministra da Saúde se vai manter no cargo, André Ventura fala em insensibilidade do primeiro-ministro. Em Vila de Rei, no quartel dos bombeiros, o candidato presidencial não poupou Montenegro.

Se o governo decide ignorar os candidatos a Presidente da República, o Presidente da República e o repto do país, eu só posso chegar à conclusão que temos um governo insensível, incapaz de governar, e isso sim, tem que ter consequência. E como Presidente da República, chamarei a atenção do povo português para essa insensibilidade numa área fundamental. Se o primeiro-ministro acha que está tudo bem em matéria de saúde e que há pouco a fazer, então este primeiro-ministro perdeu a sua ligação ao povo e deixou de ser uma pessoa que compreenda o povo português.

O candidato apoiado pelo Chega considera que perante a situação que se vive no setor da saúde, é impossível segurar o governo. Terminamos a ronda pelos candidatos com João Cotrim Figueiredo, que escreveu uma carta ao primeiro-ministro a comprometer-se a ajudar o governo a introduzir reformas. Um anúncio que foi feito durante um jantar-comício em Vila Nova de Gaia. O candidato sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o governo e que por isso enviou uma carta a Luís Montenegro.

Quero informar-vos que dirigi hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo a ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar-lhe assim.

Saúde, economia e segurança social, são estas as três áreas em que João Cotrim de Figueiredo se mostra aberto a uma aliança com o governo. Falamos ainda de atualidade internacional. As cidades de Kiev e Lviv foram alvo de um ataque massivo por parte da Rússia. Segundo o jornal ucraniano Kyiv Independent, vários bairros da capital ucraniana foram bombardeados. Também a cidade de Lviv ficou maltratada. De acordo com o presidente da Câmara, várias infraestruturas críticas foram destruídas. Quatro pessoas morreram na capital, Kiev, 13 ficaram feridas, algumas delas foram hospitalizadas, as restantes receberam assistência no local. E nos Estados Unidos, duas pessoas foram atingidas em Portland, no estado de Oregon, por dois agentes federais. Uma informação avançada pela polícia e confirmada pelo mayor de Portland. Os dois feridos foram transportados para o hospital. Isto aconteceu um dia depois de um tiroteio em Minneapolis, que provocou a morte de uma mulher de 37 anos, um incidente que também está a gerar vários protestos. O presidente da Câmara de Portland condenou também o tiroteio, orquestrado por agentes da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos Estados Unidos. Diz que Portland não é um campo de treino para agentes militarizados e a força total ameaçada pela administração Trump tem consequências mortais. Por isso, pediu aos agentes federais que terminassem todas as operações em Portland, até que seja concluída a investigação que vai ser levada a cabo pelo FBI. É ponto final neste noticiário, edição das 04:00. A informação fica por aqui. Está de regresso às 05:00. Atualizamos as notícias a essa hora. Para já, fique com a primeira parte do programa Contra Corrente.