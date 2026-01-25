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Quatro horas. Boa noite, eu sou a Teresa Freire. É tempo de atualizar a informação. Começamos com o mau tempo, porque a depressão Ingrid causou 1500 ocorrências entre a tarde de quinta-feira e a tarde de sábado, dados do mais recente balanço da Proteção Civil. As zonas mais afetadas foram a região Oeste, a Grande Lisboa e a região de Coimbra. A maior parte das ocorrências foram relativas à queda de árvores, limpezas de vias e queda de estruturas. O mau tempo fez uma vítima mortal no Cadaval e deixou uma pessoa ferida em Ponte de Lima. Dar conta também de 21 pessoas que foram obrigadas a abandonar as habitações, a maior parte delas em Peniche. Para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não decretou nenhum aviso meteorológico, mas é esperada chuva e aguaceiros por todo o território continental. E devido aos efeitos do mau tempo, o metro de Lisboa mantém esta noite abertas as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. Uma medida tomada pelo metro de Lisboa em articulação com a Câmara Municipal. Passamos para as eleições presidenciais. André Ventura reagiu aos apoios não socialistas a António José Seguro. Mais de 200 pessoas vindas de fora da área socialista assinaram uma carta aberta para declarar apoio a António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. O candidato apoiado pelo Chega reage assim.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão pra dizer: "Eu apoio o doutor António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema já vieram a público, e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, que esteve em Santarém e aproveitou para também falar sobre agricultura. Quis deixar críticas ao acordo do Mercosul.

Querem nos alargar o mercado pro Brasil, pro Paraguai, pra Argentina, pro Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E, portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar pra tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia, mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhumas regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, na sede distrital do Chega em Santarém. Quem também se pronunciou este fim de semana sobre as presidenciais foi o líder do CDS. Nuno Melo compara o Chega ao socialismo e apela a um voto em consciência no dia oito de fevereiro. Os centristas tiveram a convenção autárquica no Porto, o líder dos democratas cristãos tentou explicar o porquê do CDS não apoiar nenhum candidato na segunda volta. Nuno Melo diz que não adianta escolher entre a direita e a esquerda, porque o Chega defende o socialismo.

Não se é de direita ou de esquerda, porque quem diz que é da direita ou de esquerda, e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E consta-me que mais socialismo que isto, não há. Mais socialismo que isto, não há.

Nuno Melo, na convenção autárquica do partido no Porto. Já do outro lado do espectro político, o secretário-geral do PCP rejeita a ideia de que a próxima ida às urnas signifique uma luta entre a direita e a esquerda. Num comício do partido em Lisboa, Paulo Raimundo voltou ainda a não mostrar entusiasmo com a candidatura de António José Seguro, mas descarta qualquer outra alternativa. Paulo Raimundo, num comício do partido em Lisboa. O secretário-geral do PCP pediu também que não se desvalorize a segunda volta das eleições. Acredita que o desfecho não está assegurado. Ainda na política nacional, o PS acusou o governo de exercer uma pressão ilegítima sobre as entidades responsáveis por avaliar os impactos ambientais e pede uma audição urgente ao Ministro da Agricultura. Através de um comunicado, o grupo parlamentar do Partido Socialista afirma que dois ministros do governo exigiram publicamente que as autoridades ambientais não cumpram a lei. Os socialistas recordam um vídeo enviado aos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, no qual José Manuel Fernandes apelou à proatividade e defendeu que, quando a legislação impede a concretização de projetos, deve-se questionar se a lei faz sentido. Ora, o PS considera que esta é uma visão negacionista muito perigosa sobre a necessidade de preservação da natureza e dos acordos internacionais assumidos por Portugal. Na atualidade internacional, nos Estados Unidos, um homem morreu em Minneapolis depois de ter sido atingido a tiro pelas autoridades. O presidente norte-americano já reagiu, desvaloriza o incidente e elogiou os agentes do ICE, a polícia anti-imigração do país. Donald Trump pede que, e passo a citar: "Deixe os patriotas do ICE fazer o seu trabalho". Através da rede social Truth Social, o presidente reagiu à morte do cidadão norte-americano Alex Preti, que tinha 37 anos e era enfermeiro. Entretanto, há protestos contra a polícia anti-imigração em várias cidades norte-americanas. As imagens das redes sociais mostram manifestações, por exemplo, em Nova York, em Boston, em Chicago e em Minneapolis. Já muitas pessoas se juntaram para prestar homenagem ao homem que foi morto pela ICE. A verdade é que este é já o terceiro caso de uma pessoa que foi baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. No desporto, o Sporting venceu o Arouca por duas bolas a uma. Luiz Suárez foi o autor dos dois gols. O primeiro foi marcado aos 35 minutos e o segundo foi mesmo no fim da partida, aos 90+6. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve de sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do Futebol Clube do Porto na tabela classificativa. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada da equipa em campo na segunda parte, mas destacou a justiça do triunfo.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo, podia-nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram juntos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo em seguida para fazer 2 x 1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

Rui Borges depois do jogo contra o Arouca. Já Vasco Seabra, treinador da equipa da casa, lamenta o gol sofrido no último lance do encontro, mas mostra orgulho nos jogadores.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderiam ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra na flash interview da Sport TV. O treinador não coloca em causa o triunfo do Sporting, que está agora a quatro pontos do líder da tabela, o Futebol Clube do Porto. Ainda no futebol, também o Estoril e o Vitória se defrontaram, um jogo da jornada 19 da Primeira Liga de Futebol. O Estoril ganhou a partida por quatro bolas a duas. Assim, atinge a oitava posição do campeonato. E este sábado é a vez do Benfica entrar em campo. Os encarnados recebem na Luz o Estrela da Amadora. É um jogo que arranca às 18h e é pra ouvir aqui na Rádio Observador com relato em direto. É o ponto final deste noticiário. A informação regressa com a síntese das 16h30.