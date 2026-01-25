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Cinco horas. Bom dia, eu sou a Teresa Freire. É tempo de atualizar a informação. Começamos pelas eleições presidenciais, porque abre hoje o período de inscrição para o voto antecipado em mobilidade. A segunda volta das eleições presidenciais está marcada para dia 8 de fevereiro, mas para quem nesse dia não conseguir votar no local de residência, pode votar antecipadamente no próximo domingo, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores que preferirem o voto antecipado, podem ir às urnas no município do país que preferirem. A inscrição pode ser feita entre hoje e a próxima quinta-feira, no site votoantecipado.pt. Ainda nas presidenciais, ontem, 250 figuras não socialistas lançaram uma carta aberta de apoio a António José Seguro. Elogiam o candidato presidencial pela moderação e sublinham que André Ventura não os representa na segunda volta das eleições presidenciais. Numa carta intitulada "Não Socialistas por Seguro", 250 personalidades consideram que estão frente a frente um candidato do centro-esquerda e outro das direitas radicais. A carta continua a receber assinaturas online, são quase 4 mil. André Ventura já reagiu ao apoio dos não socialistas ao adversário. O candidato apoiado pelo Chega diz que esta eleição será uma luta dos taxistas contra quem quer acabar com os tachos.

Alguns que andaram toda a vida a apoiar o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, agora saem de repente de onde estão pra dizer: "Eu apoio o António José Seguro, porque isto é uma luta da democracia contra o autoritarismo". Meus caros, nunca estiveram tão enganados. Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, aqui em Santarém, quis também falar sobre a agricultura para criticar o acordo Mercosul.

Querem nos alargar o mercado pro Brasil, pro Paraguai, pra Argentina, pro Uruguai, países que produzem e muito, mas não têm que cumprir as regras que os europeus têm que cumprir. É que primeiro Bruxelas criou-nos uma série de regras ambientais, supostamente, que obriga os agricultores a terem que cumprir. E, portanto, o agricultor hoje não pode fazer nada sem pagar milhares de taxas, que tem que pagar pra tudo, sem ter que ter não sei quantos produtos que cumpram as regras ambientais da União Europeia. Mas vai competir com quem? Com agricultores no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, onde não há nenhumas regras ambientais ou quase nenhumas, e onde não há nenhumas regras de exigência laboral. Isto é concorrência justa? É evidente que não.

André Ventura, na sede distrital do Chega em Santarém. Hoje, o candidato presidencial vai passar a tarde nas Caldas da Rainha, onde vai visitar o comércio local. Quem também se pronunciou ontem sobre as presidenciais foi o líder do CDS. Nuno Melo compara o partido Chega ao socialismo e apela a um voto em consciência no dia 8 de fevereiro. Os centristas estiveram em convenção autárquica no Porto e no discurso de encerramento, o líder dos democratas cristãos tenta explicar o porquê do CDS não apoiar nenhum candidato na segunda volta. Nuno Melo diz que esta não é uma escolha entre a direita e a esquerda, porque considera que o Chega defende o socialismo.

Não se é de direita ou de esquerda, porque se diz que é de direita ou de esquerda e o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, com a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E eu constato que mais socialismo que isto não há. Mais socialismo que isto não há.

Nuno Melo na convenção autárquica do partido no Porto. Já do outro lado do espectro político, o secretário-geral do PCP rejeita a ideia de que a próxima ida às urnas signifique uma luta entre a direita e a esquerda. Ontem, num comício do partido em Lisboa, Paulo Raimundo voltou a não mostrar entusiasmo com a candidatura de António José Seguro, mas descarta qualquer outra alternativa. Paulo Raimundo num comício do partido em Lisboa. O secretário-geral do PCP pediu também que não se desvalorize a segunda volta das eleições. Acredita que o desfecho não está assegurado. Passamos para o mau tempo. A depressão Ingrid causou 1500 ocorrências entre a tarde de quinta-feira e a tarde de sábado. São os dados mais recentes da Proteção Civil. As zonas mais afetadas pela depressão foram a região Oeste, a Grande Lisboa e a região de Coimbra. A maior parte das ocorrências foram relativas à queda de árvores, limpezas de via e queda de estruturas. Para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não decretou nenhum aviso meteorológico, mas é esperada chuva e aguaceiros em todo o território continental. E devido aos efeitos do mau tempo, o Metro de Lisboa tem mantido abertas as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio durante as madrugadas, para permitir que pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar. Uma medida tomada pelo Metro de Lisboa em articulação com a Câmara Municipal. As estações vão ficar abertas durante a noite, até à noite de terça para quarta-feira. Na atualidade internacional, os Estados Unidos estão em protesto. Há manifestações em muitas cidades norte-americanas por causa da morte de um homem que morreu ontem em Minneapolis, depois de ter sido atingido pelas autoridades. O presidente norte-americano já reagiu à morte, escolheu desvalorizar o incidente e elogiou os agentes do ICE, a polícia antiimigração do país. Donald Trump pede que, e passo a citar: "Deixem os patriotas do ICE fazer o seu trabalho". Através da rede social Truth Social, o presidente reagiu à morte do cidadão norte-americano Alex Preti, que tinha 37 anos e era enfermeiro. Entretanto, as imagens das redes sociais mostram manifestações em cidades como Nova Iorque, Boston, Chicago e Minneapolis. É importante recordar que este é já o terceiro caso de uma pessoa que é baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. No desporto, o Benfica vai entrar em campo hoje. Os encarnados recebem na Luz o Estrela da Amadora. Na ressaca europeia, as águias têm pela frente o 12º classificado da Liga. José Mourinho voltou a não querer fazer conferência de imprensa antes do jogo, falou apenas à BTV para salientar que a equipa está a jogar bem, mas diz que faltam resultados.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está nos a faltar resultado e o resultado é importante. Este jogo com o Estrela, não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

E já apresentado, Rafa Silva vai a jogo. A garantia foi deixada pelo treinador José Mourinho.

Em qualquer posição das ofensivas. Acho que é um jogador que nos tem muito a dar. Não joga há meses, mas é um jogador de quem nós precisamos e é um jogador que já se disponibilizou, até porque o seu próprio ADN é levezinho, é musculado, não tem um histórico de lesões musculares. Portanto, é um jogador que já está disponível para jogar e amanhã vai jogar.

José Mourinho em declarações à BTV. Do outro lado, o técnico do Estrela, João Nunes, quer uma equipa a desfrutar do encontro, mas com a mentalidade que já mostrou noutros campos.

Temos que olhar muito, por exemplo, para aquilo que fizemos no Dragão, onde perdemos, mas houve momentos do jogo, na segunda parte, principalmente, onde conseguimos empatar o jogo e conseguir, na casa do primeiro classificado, criar problemas. É isso que temos que provocar. Portanto, vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos encontrar uma excelente equipa, vamos encontrar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e portanto amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

As antevisões de João Nunes e José Mourinho ao Benfica-Estrela, que arranca às 18h. É um jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador, há relato em direto. E ontem, o Sporting venceu o Arouca por duas bolas a uma. Luiz Suárez foi o autor dos dois golos. O primeiro foi marcado aos 35 minutos e o segundo foi mesmo no fim da partida, aos 90+6. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve de sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do Futebol Clube do Porto na tabela classificativa. Na análise à partida, Rui Borges lamentou a entrada da equipa em campo na segunda parte, mas destacou a justiça do triunfo.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia-nos ter sido caro os 10 minutos que entrámos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, teve a oportunidade logo a seguir para fazer o 2-1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlámos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter, como eu disse, sido prejudicados em 10 minutos que não entrámos muito bem.

Rui Borges depois do jogo de ontem. Já Vasco Seabra, treinador da equipa da casa, lamenta o golo sofrido no último lance do encontro, mas mostra orgulho nos jogadores.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderiam ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Vasco Seabra na flash interview da Sport TV. O treinador não coloca em causa o triunfo do Sporting, que está agora a quatro pontos do líder de tabela, o Futebol Clube do Porto. É o ponto final deste jornal. A informação regressa às 17h30.