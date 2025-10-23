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As notícias com Nadine Soares. Bom dia. Assinala-se um ano dos desacatos que aconteceram na Grande Lisboa depois da morte de Odair Moniz. Um autocarro da Carris foi na altura incendiado em Loures, tendo deixado o motorista em estado grave, assim como vários caixotes do lixo arderam em outras zonas, como Benfica, Lumiar, Amadora e Sintra, e também em Almada e no Seixal. Um ano em que se assinala este caso da morte de Odair Moniz na Cova da Moura, uma altura em que já começou também um julgamento do polícia envolvido ontem no Tribunal de Sintra. Bruno Pinto insistia na narrativa de que tentou proteger, se garante ter visto uma faca e tentou cessar a ameaça com dois disparos para o ar que não surtiram efeito, tendo depois atingido diretamente Odair Moniz. São estas as primeiras declarações do agente de 27 anos em julgamento, com a viúva presente na sala da audiência. Por isto, nesta altura em que se assinala o primeiro aniversário do caso, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo defende a utilização de armas não letais, como o Taser, por parte das forças policiais. Francisco Rodrigues acredita que esta arma poderia ter evitado a morte de Odair Moniz. A propósito deste primeiro aniversário, o coronel confessa estar preocupado, sendo que não houve mudanças na relação das forças policiais com as comunidades e defende um trabalho mais próximo.

A nossa preocupação é que não se tenha feito grandes coisas relativamente, de forma a modificar a intervenção. Deveria haver um trabalho mais próximo junto das comunidades, no sentido de perceber as dinâmicas das próprias zonas, de que forma é que junto com as comunidades se poderia melhorar, mesmo condições sociais e vivência e de interação das forças policiais com a própria comunidade.

O presidente do Observatório de Segurança, que além de criticar a falta de proximidade, critica também a utilização de armas de fogo para resolver incidentes como os que levaram à morte de Odair Moniz, defende, por isso, a substituição de armas pelas do tipo não letal.

As forças de segurança tendo ao seu dispor, como instrumento, quase que a última possibilidade, a última ratio, que é a utilização da arma de fogo para resolver um incidente tático-policial, quando deveria ter a utilização de armas não letais, como é o caso do Taser, que naquela situação em concreto, se calhar, podia ter sido utilizado e tinha-se evitado uma morte.

Francisco Rodrigues, que é o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, uma entidade que contribui para o relatório anual de segurança interna de Portugal. O coronel teme que os resultados do próximo relatório sejam negativos, com o aumento de crimes como o de homicídio. Destaque ainda para o velório de Francisco Pinto Balsemão, onde estiveram várias figuras de vários quadrantes políticos. As portas do Mosteiro dos Jerónimos fecharam mais tarde do que estava previsto, devido à longa fila de pessoas que aguardavam para prestar uma última homenagem. Terminou por volta das onze da noite. Luís Montenegro considera que se perdeu um defensor dos valores da liberdade, solidariedade e da dignidade. Em entrevista à RTP, já depois de ter marcado presença neste velório, Luís Montenegro realçou a importância do militante número um do partido que lidera.

Eu direi que a importância é fundamental, é fundacional, é uma inspiração, é um valor de identidade que vai perdurar com todo o exemplo que ele nos transmitiu do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cívico. Têm sido muitos os testemunhos que têm sido transmitidos ao país por várias pessoas que, quer da nossa área política, quer de outras áreas políticas, conviveram com ele. É reconhecido o seu ímpeto, quer de transformação e reforma, por um lado, quer de tolerância democrática, de respeito pela opinião de todos, por outro.

Marques Mendes também esteve no velório de Francisco Pinto Balsemão. O candidato à Presidência da República fala de uma figura incontornável na história democrática do país.

Que vai fazer falta, eu não tenho a menor das dúvidas. Eu acho que ele era uma referência do país. Quando falava, marcava. No domínio da imprensa, incontornável. Agora, é a lei da vida, mas eu acho que fica o seu exemplo. O seu exemplo notável, e eu acho que o seu exemplo vai fazer escola ao longo dos anos.

Já António José Seguro sublinha que o país deve muito a Francisco Pinto Balsemão por ter consolidado a democracia. O candidato à corrida de Belém recorda o papel que esta figura teve na defesa da liberdade em Portugal.

Um homem que esteve sempre à frente do seu tempo, diferenciador, uma enorme visão, e que o país lhe deve muito pelo contributo que ele deu à democracia e à luta pela liberdade. Primeiro, ainda durante o período do Estado Novo, quando ele era membro da Ala Liberal, e depois pela consolidação da nossa democracia e em todos os órgãos de comunicação social que ele fundou, designadamente o Expresso e a SIC. Portanto, é uma justa homenagem que vem despedir, também de uma pessoa muito agradável no trato.

À saída do Mosteiro dos Jerónimos, para além dos vários elogios, também Pedro Passos Coelho falou para realçar o papel de Francisco Pinto Balsemão na aproximação de Portugal às ex-colônias.

Na frente externa, teve também um papel muito relevante na reaproximação de Portugal com as suas ex-colônias, portanto, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Isso nem sempre também é lembrado devidamente. E ele, à frente do governo, teve realmente uma importância muito grande no reaproximar. Foi a primeira grande reaproximação do governo português com os governos desses países. Portanto, é uma figura que marca, evidentemente, de uma forma muito significativa, nestes planos todos, aquilo que foi a sociedade portuguesa, a cultura portuguesa, a democracia portuguesa.

As declarações de Pedro Passos Coelho, neste dia que Francisco Pinto Balsemão morreu ontem, aos 88 anos. Para esta quinta-feira, às 13h, está marcada uma missa no Mosteiro dos Jerónimos, antes do funeral, que vai ser reservado à família. Alexandra Leitão acusa Carlos Moedas de ir a reboque das situações e das entidades. É a reação à renúncia do Conselho de Administração da Carris ao cargo. A recém-eleita vereadora do PS diz à Rádio Observador que os resultados do primeiro relatório preliminar sobre este acidente com o Elevador da Glória não permitiam a continuidade da atual presidência. Por isso, elogia a responsabilidade do Conselho de Administração demissionário, critica ainda a inação de Carlos Moedas face a uma situação com contornos, sublinha, cada vez mais graves.

Hoje, na reunião de Câmara, a ainda vereadora Ana Correia de Correia informou que o próprio Conselho de Administração já tinha dito que não queria ser reconduzido. Ou seja, no fundo, Carlos Moedas faz um comunicado ontem a dizer que não vai reconduzir um Conselho de Administração que já lhe tinha dito que não queria ser reconduzido, demonstrando claramente que neste processo todo, Carlos Moedas vai sempre a reboque dos acontecimentos e das outras entidades.

O presidente da Carris, Pedro de Brito Pogas, apresentou a renúncia ao cargo no encontro com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. O relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória aponta falhas acumuladas à Carris, na supervisão e na manutenção deste elevador e de outros em Lisboa. Na atualidade internacional, está aprovado o novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. Foi aprovado por unanimidade e inclui a proibição de compra de gás natural liquefeito. O anúncio foi feito pela presidente dinamarquesa do Conselho da União Europeia. A proibição de compra de gás natural liquefeito da Rússia vai ser introduzida em duas fases, prevê o impedimento total até o primeiro dia de 2027. O Hamas acusa as forças israelitas de estarem a fugir às obrigações de deixar entrar ajuda humanitária. Em declarações à Al Jazeera, o porta-voz do grupo palestiniano afirma que Israel não está a cumprir totalmente o acordo de cessar-fogo acertado com a intervenção norte-americana do Egito e do Qatar. O Hamas acusa ainda as forças israelitas de causar a morte de reféns e atrasar o fornecimento de equipamento pesado, isto para retirar os desaparecidos dos escombros. É com a atualidade internacional que encerramos este jornal. Até já.