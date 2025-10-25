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São 6 horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, 6 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos no desporto, porque hoje há eleições no Benfica. Os sócios são chamados às urnas para eleger o próximo presidente do clube, neste que é um processo eleitoral bastante concorrido. Há seis candidatos na corrida à presidência do Benfica. Alguns já conhecem os cantos à casa, mas há ainda quem tente de novo assumir a liderança do Clube da Luz, sendo que, José Rafael Lopes, há um número mágico.

51% dos votos assegura uma eleição imediata à primeira volta. Nas eleições do Benfica, o caso ficaria logo resolvido, mas não é certo que nenhum deles o consiga. Vamos à contagem, a começar com o incumbente Rui Costa.

Queremos um Benfica grandioso em todas as frentes, um clube moderno, único e vencedor.

Rui Costa é o atual presidente do Benfica. Procura a reeleição. Aos 53 anos, tem passado como presidente, dirigente e antiga glória do clube encarnado. Rui Costa chegou à presidência do clube após a demissão de Luís Filipe Vieira. Agora, volta a apresentar-se ao sufrágio nas eleições mais concorridas de que há memória no clube. Quem também está de regresso é Luís Filipe Vieira, empresário com 76 anos.

Sou o único candidato que não tem riscos para os benfiquistas. Votar em mim não é um tiro no escuro.

Vieira foi o presidente do Benfica entre 2003 e 2021. É o mais titulado na história do clube, com destaque para 22 títulos no futebol masculino. Deixou o clube de forma precoce devido às suspeitas de vários crimes na Operação Cartão Vermelho. Na corrida eleitoral, há um candidato que volta a apresentar-se ao sufrágio após ter falhado a eleição no passado. João Noronha Lopes encabeça a lista EF.

Passei o último ano a preparar-me para isto. Estudei o clube, reuni com muitos clubes estrangeiros e, principalmente, tive a preocupação de reunir uma equipa.

Formado em Direito, perdeu as eleições para Vieira em 2020, onde alcançou 34% dos votos. Agora, pretende melhorar e vencer o ato eleitoral. No currículo, conta com uma passagem no clube como vice-presidente de Manuel Vilarinho. A lista B na corrida à presidência é encabeçada por Martim Meyer.

A nossa proposta é a única que explica como pôr o Benfica de novo no caminho das vitórias do futebol.

Gestor, com 51 anos, é candidato pela primeira vez. Martim Meyer não tem ligações à gestão recente do clube. Gera empresas do ramo automóvel e da mobilidade desde 2012. Agora, pretende ser presidente do Benfica. A lista C conta com João Diogo Mantegas como líder.

Queremos devolver ao Benfica tudo aquilo que o Benfica nos deu. Fazemos com sentido de responsabilidade e com plena convicção de um amor profundo.

Aos 42 anos, o advogado é candidato pela primeira vez à direção do Benfica. João Diogo Mantegas é professor convidado na Liga Business School. Agora pretende, também ele, ser o próximo presidente do Clube da Luz com a candidatura "O Benfica Vencerá". A lista de candidatos fecha com a candidatura de Cristóvão Carvalho.

Pensei um Benfica ambicioso, pensei um Benfica europeu.

O advogado de 53 anos é também candidato pela primeira vez. Fez carreira em Direito e tem como baluarte a gestão financeira do clube encarnado.

O jornalista José Rafael Lopes com o perfil dos candidatos à presidência do Benfica. São seis, apenas um pode vencer. As eleições podem não ficar já resolvidas, caso seja precisa uma segunda volta, que já está marcada para o dia 8 de novembro. Nas eleições do Benfica, votam mais de 160 mil sócios espalhados pelas 108 assembleias de voto entre Portugal e o resto do mundo, sendo o Pavilhão da Luz o local com mais afluência. As urnas abrem bem cedo, já a partir das 08h30. Fecham quando forem 10 da noite. Aqui na Rádio Observador, há à sua espera uma emissão especial para acompanhar as eleições no Benfica, a contar com reportagem, análise e acompanhamento ao segundo destes ato eleitoral. Mudamos de tema. André Ventura diz que seriam precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem, uma referência que foi feita a António de Oliveira Salazar numa entrevista ontem à noite na Sic Notícias. Isto na sequência de uma pergunta sobre como o líder do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. André Ventura diz ser democrata por natureza, mas ainda assim invoca o tempo da ditadura.

Eu sei que é um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou democrata, e sou mesmo, por natureza, mas há uma expressão que se ouve muito e que, de facto, faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares pra pôr isto na ordem.

Ventura justificou ainda a descrença no atual regime com a corrupção na política e diz mesmo que há uma epidemia de corrupção em Portugal e alega que as palavras são de António Ramalho Eanes. Falamos agora da Lei da Nacionalidade. José Luís Carneiro acusa o governo de se manter no caminho da insensibilidade e da desumanidade. O secretário-geral do PS falou aos jornalistas ontem, à margem de um encontro com militantes em Braga para discutir o Orçamento do Estado para 2026. Destacou o esforço que o PS fez, mesmo sem sucesso, pra conseguir uma solução mais equilibrada, sem fragilizar as pessoas mais indefesas. José Luís Carneiro disse também que não houve acordo em relação a várias propostas socialistas e lamentou que o governo optasse mesmo por se manter no caminho da insensibilidade e desumanidade. Sublinhou ainda que o PS nunca pediu que a Lei da Nacionalidade fosse alterada, por entender que não havia qualquer problema com a versão atual. E, por enquanto, o presidente da República não vai comentar esta Lei da Nacionalidade. Diz que prefere esperar pela votação final na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes de 28 de outubro, o dia da votação global do diploma no Parlamento, seria algo prematuro.

Eu aguardo pelo diploma que saia Que seja enviado para Belém para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado desse diploma a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção do juiz. É outro diploma, portanto, terei de esperar pelo outro diploma para realmente poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

São declarações do presidente da República no primeiro dia de deslocação às ilhas das Flores e Corvo, nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa, que também se pronunciou sobre a substituição do presidente do INEM, diz que aconteceu dentro do quadro legal e é, por isso, uma decisão que deve ser respeitada. Nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O chefe de Estado espera agora que o serviço cumpra bem a missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do CRESAP. Portanto, houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse, e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades. Uma hierarquia na aplicação dos critérios deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e, nesse sentido, há que respeitar a aplicação da lei.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, a partir da Ilha das Flores, a defender o processo administrativo da substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado afirma que, teoricamente, a decisão é boa. E ainda no tema da saúde, a ministra anunciou uma via verde para contratar médicos tarefeiros. A regulamentação aprovada em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestação de serviços e prevê um regime de incompatibilidades. A ministra Ana Paula Martins diz que esses médicos podem voltar ao trabalho ou à tarefa no SNS, mas têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso também criámos, neste regime, até a possibilidade de médicos que estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal no início do próximo ano. Uma urgência dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia. A ministra da Saúde anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, que vai ser coordenada pela Polícia Judiciária. Há tempo ainda para falar de atualidade internacional. China e Estados Unidos começaram hoje uma nova ronda de negociações. O encontro, combinado depois de uma videochamada entre as duas partes, tem como principal objetivo aproximar as duas potências mundiais. Isto ainda antes do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, que está agendado para o dia 30 de outubro. A imposição de novas restrições chinesas à exportação de terras raras e as novas tarifas portuárias mútuas contribuíram para a escalada de tensões entre Washington e Pequim. Estas conversações na capital da Malásia decorrem quase em paralelo com a reunião de líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, que se realiza entre domingo e a próxima terça-feira em Kuala Lumpur, onde Donald Trump deverá também chegar no domingo para a cimeira e reuniões bilaterais. E a fechar. As Forças Armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamas e de Israel ao cessar-fogo, isto já depois do acordo assinado entre ambas as partes e que contou com a intervenção e moderação dos Estados Unidos. Os drones têm então sido usados para vigiar a atividade no terreno na Faixa de Gaza, tendo o consentimento de Israel para o fazer. É o ponto final no noticiário das seis da manhã. A informação fica por aqui, mas está de regresso às 06h30 com a síntese.