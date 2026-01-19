Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. Os portugueses vão voltar às urnas no próximo mês para decidir, aí sim, em definitivo, o próximo presidente da República. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados à primeira volta. O candidato apoiado pelo PS arrecadou 31,1% dos votos, ao passo que André Ventura ficou pelos 23,5%. No rescaldo à vitória, Seguro assumiu a vontade de ser o presidente de todos os portugueses e deixou a garantia de que não vai mudar o tom em relação ao governo. Mantém, por isso, o pacto de não agressão com Luís Montenegro, mas sublinha o oceano de diferenças para André Ventura.

Seguro presidente!

Apesar de ser o candidato mais votado, António José Seguro diz que é cedo para cantar vitória.

Primeiro, em democracia, nada está garantido, muito menos as vitórias. Temos que trabalhar muito.

O antigo secretário-geral do PS acabou a noite a federar a esquerda, mas avisa.

Mas quem conduz a minha campanha, como aconteceu na primeira volta e vai conduzir na segunda volta, sou eu próprio. Sou eu que defino qual é a estratégia. E reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras.

Candidato suprapartidário, que nunca se quis contaminar pelo PS, sai da noite eleitoral como o candidato mais votado da primeira volta. Vai manter a estratégia que o trouxe até aqui e manter uma linha de não agressão com Luís Montenegro.

Em primeiro lugar, eu vou manter a minha linha e a minha coerência estratégica, que defini no dia 15 de junho, aqui nesta mesma sala, e vou manter até o final.

Presidente do PSD que deixa para os sociais-democratas a decisão de quem apoiar na segunda volta. Perante uma plateia cheia com bandeiras de Portugal no ar, Seguro insiste, ao contrário de outros, quer mesmo ser o presidente de todos os portugueses.

Para unir os portugueses. Jamais serei um presidente de uma parte dos portugueses contra a outra parte. Jamais! Aquilo que lhe posso é garantir que entre mim e André Ventura, o deputado André Ventura, há um oceano de diferenças.

Agora quer manter o rumo para dia 8 de fevereiro, altura da segunda volta.

Estou com energia e que não me falte a voz, nem que a voz me doa, estou com energia para termos uma grande vitória no dia 8 de fevereiro. Boa noite e obrigado.

A reportagem do jornalista João Gama, António José Seguro insiste na liderança de uma candidatura suprapartidária. Entretanto, começaram a chegar ao longo da noite novos apoios ao socialista, apoios fora do Partido Socialista, como os casos de Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS-PP e apoiante de Gouveia e Melo na primeira volta, e ainda José Miguel Júdice, mandatário da candidatura de João Cotrim de Figueiredo. Os três já declararam apoio a António José Seguro. Do lado de André Ventura, a esperança é a última a morrer. O candidato apoiado pelo Chega diz que o país escolheu um novo líder da direita e, por isso, pede a confiança dos portugueses. Ventura diz que começa agora uma luta entre quem está a favor e quem está contra o socialismo e desafia PSD e Iniciativa Liberal a tomarem uma decisão quanto a apoios. Perante o segundo lugar na corrida presidencial, André Ventura diz que vê Portugal de olhos abertos.

O país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições, despertou. A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita em Portugal.

Entre gritos de vitória, André Ventura sorri por ser o líder da direita nas eleições presidenciais.

Esta foi a maior honra da minha vida que me deram de disputar uma segunda volta das eleições presidenciais de Portugal.

Candidato honrado, candidato motivado.

A luta que começa daqui a meia hora mobiliza-me mais do que qualquer outra luta que pudéssemos travar com qualquer outro adversário.

Ventura diz que joga contra o adversário favorito e, por isso, pede apoio a quem também não se revê em Seguro.

Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita.

André Ventura dramatiza.

Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

Entre aplausos, sobe o tom.

Eu não quero voltar ao socialismo em Portugal. O socialismo destrói, o socialismo mata, o socialismo corrompe. Eu não quero socialismo em Portugal.

Ventura diz que vai lutar para que se repita a história.

Em 1986, um dos candidatos da esquerda venceu a batalha da esquerda, mas perdeu a primeira volta. Viria a ganhar a segunda volta das eleições. É isso que vai acontecer conosco no dia 8 de fevereiro deste ano.

O candidato centra-se agora nos novos indecisos e numa mensagem que tem repetido durante toda a campanha.

Não tenham medo da mudança. Confiem em mim, na mudança segura que pode ser feita em Portugal sem ser no António José Seguro.

O jornalista Miguel Cordeiro, que esteve a acompanhar a campanha de André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, que promete combater o socialismo. A fechar o pódio ficou João Cotrim de Figueiredo, com 16% dos votos. No discurso final, o liberal não poupou nas críticas a Luís Montenegro. O candidato apoiado pela IL culpa o presidente do PSD e primeiro-ministro pelo cenário que agora se vai verificar no boletim de voto a dia 8 de fevereiro. Cotrim aponta para o que diz ter sido um erro estratégico.

Os portugueses serão confrontados nessa segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

João Cotrim Figueiredo a assumir uma derrota pessoal e a deixar a garantia de que não vai endossar votos em prol de nenhuma das outras candidaturas. Mais abaixo, e tal como indicavam as sondagens, ficaram distantes dos dois primeiros lugares, Henrique Covey Melo e Luís Marques Mendes. O almirante arrecadou 12,3% dos votos, ainda assim mais do que os 11,3% de Luís Marques Mendes, o grande derrotado da noite. Foi, aliás, o pior resultado de sempre de um candidato presidencial apoiado pelo PSD. Nota ainda para os 2,1% da Catarina Martins. António Filipe fechou a contagem com 1,6%. Manuel João Vieira passou a barreira dos 1% e ficou à frente de Jorge Pinto. À esquerda, a opção para a segunda volta não deixa ninguém com dúvidas. Os votos são para convergir em António José Seguro. Vamos agora a mais reações de outros quadrantes da política nacional. Luís Montenegro admite que o resultado esteve longe do esperado para o PSD. O líder partidário e primeiro-ministro assegura ainda que os sociais-democratas não vão declarar apoio a ninguém.

Nesta segunda volta, não estará representado o nosso espaço político. Nós aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD não estará também envolvido na campanha eleitoral. Não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo.

Luís Montenegro, que recusa envolver-se em jogos políticos, diz que vai apenas continuar a desempenhar a tarefa que os portugueses lhe conferiram: governar. Bem mais contente estava certamente José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS designa a campanha do candidato como digna do candidato António José Seguro e com as prioridades certas. Deixa ainda um apelo e um agradecimento aos eleitores.

Todas e todos os democratas humanistas, sociais-democratas, democratas cristãos, tantas e tantos que já votaram nesta primeira votação, a quem deixamos ficar uma palavra de profunda gratidão, porque mostra que é possível construir com diálogo e com cooperação uma unidade que se baseia na diversidade e na pluralidade da sociedade portuguesa, e apela que todas se mobilizem para esta caminhada até ao dia 8 de fevereiro.

José Luís Carneiro, que alarga o espectro de eleitores que podem ser captados na segunda volta pelo candidato apoiado pelo PS, António José Seguro. Lá fora, na Europa, os 27 vão esperar até 1 de fevereiro para decidir o que fazer contra as tarifas dos Estados Unidos. Recorde-se que Trump avançou com taxas contra os países que não aceitam a posição de Washington quanto à Gronelândia. Agora a Sky News diz, citando diplomatas, que a União Europeia não tem, por enquanto, planos para fazer face a essas tarifas. Isto no mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmou o apoio da Europa à soberania da Gronelândia. Nas redes sociais, von der Leyen revelou ter tido uma reunião com Mark Rutte e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha e Itália para reiterar o compromisso de defender a maior ilha do mundo. Hoje, o secretário-geral da NATO reúne-se em Bruxelas com os ministros da Defesa da Dinamarca e dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia. Pelo menos 24 pessoas morreram e 30 ficaram gravemente feridas após dois comboios de alta velocidade descarrilarem em Espanha. Aconteceu no município de Adamuz, em Córdoba. Um dos comboios transportava mais de 300 pessoas. O acidente aconteceu uma hora depois de partir de Málaga com destino a Madrid, quando os últimos vagões descarrilaram e invadiram a linha férrea adjacente, onde, por sinal, também descarrilou um outro comboio que tinha como destino a cidade de Huelva. Marcelo Rebelo de Sousa já expressou pesar ao monarca espanhol pelas vítimas do acidente, através de uma nota publicada no site da presidência. O chefe de Estado transmite condolências e solidariedade aos familiares de todos os que perderam a vida. Deseja ainda a rápida recuperação dos feridos. Passamos a olhar para o desporto. O Futebol Clube do Porto começou a segunda volta com os hábitos da primeira: a vencer. Os Dragões derrotaram o Vitória de Guimarães por 1 x 0. Valeu o gol de penalti de Alan Varela, já no segundo tempo. Na primeira parte, Samu tinha desperdiçado uma grande penalidade. Os azuis e brancos tiveram de sofrer bastante para levar os três pontos e o técnico Francesco Farioli reconheceu isso na zona de entrevistas rápidas.

O jogo foi muito complicado. O Vitória é uma grande equipa, jogou muito bem. Acho que conseguimos gerir bem a partida, mesmo nos momentos em que tivemos de sofrer e ter paciência, porque há jogos que exigem isso. Tivemos capacidade de sofrer, criamos um bom número de oportunidades de penalti, uma bola ao poste e outras boas jogadas também.

A jornada 18 da Primeira Liga termina com os Dragões na liderança com 52 pontos, mais sete do que o Sporting e 10 do que o Benfica. AVS e Tondela ocupam as últimas duas posições. Os nodelenses que perderam ontem com o Braga por 1 x 0, com gol de penalti já para lá dos 90 minutos. Fica por aqui este jornal. Já a seguir a conferência de imprensa com o jornalista João Costa Campos.