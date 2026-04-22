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As notícias com Miguel Gato.

O presidente dos Estados Unidos anuncia que vai estender o cessar-fogo no Irão por tempo indeterminado. Donald Trump escreve nas redes sociais que o conflito está parado até receber uma nova proposta de paz do governo iraniano e que este pedido foi atendido pelos mediadores paquistaneses. No entanto, o bloqueio naval ao estreito de Ormuz mantém-se, anuncia o chefe de Estado norte-americano. Para o Irão, esta estratégia de Trump é só para ganhar tempo para um ataque surpresa. Nas redes sociais, o conselheiro do responsável pela delegação do Irão nas negociações considera que a decisão norte-americana não tem qualquer significado. Mahdi Mohammadi acrescenta que a parte perdedora, os Estados Unidos, não pode ditar as condições. As Forças Armadas do Irão prometem dar uma lição mais dura aos Estados Unidos em caso de ataque, garantem um estado de prontidão total para responder com uma ação militar norte-americana. A ONU considera o prolongamento do cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos um passo importante para o abrandamento do conflito. Já o Paquistão, país mediador das negociações entre os norte-americanos e os iranianos, saúda também o prolongamento da trégua anunciada por Donald Trump. Certo é que a segunda ronda negocial no Paquistão já não vai acontecer esta semana. O vice-presidente norte-americano, J. D. Vance, já não vai viajar para Islamabad, como estava previsto. Informação confirmada pela Casa Branca. O Reino Unido recebe hoje conversações militares para proteger a navegação no estreito de Ormuz. A iniciativa liderada pelos governos britânico e francês junta responsáveis de mais de 30 países e vai decorrer durante dois dias. Já a Comissão Europeia apresenta esta manhã um pacote de medidas de apoio face à crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente, pedindo alternativas ao carro e avião para menos consumo energético na União Europeia. O Presidente da República recebe hoje em Belém os parceiros sociais, na véspera de uma reunião do Secretariado Nacional da UGT para votar a versão final do pacote laboral do governo. Depois de a UGT ter rejeitado uma das versões apresentadas pelo executivo, António José Seguro tinha pedido que o diálogo não fosse esgotado, mas promete, o presidente, que será sempre coerente com as declarações feitas em campanha eleitoral, quando disse que sem acordo na concertação social, vai vetar a reforma laboral, mesmo que seja aprovada no Parlamento. A proposta do governo para alterar a legislação laboral ainda não reúne consenso na concertação social. O executivo da AD já fez saber que vai apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República, mesmo sem acordo com os parceiros sociais. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, vai ser hoje recebida em Lisboa pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Nas últimas semanas, a vencedora do Nobel da Paz tem tido uma agenda diplomática cheia na Europa, mais especificamente em Espanha, onde esteve reunida com os partidos à direita, PP e Vox, nos últimos dias, e se recusou a encontrar-se com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, por divergências políticas. Esta deslocação de Corina Machado a Portugal faz parte de uma estratégia de aproximação mais ampla com os partidos e governos na Europa. O encontro com Luís Montenegro acontece na residência oficial do primeiro-ministro, às 15h. O ministro da Administração Interna garante que, pela primeira vez em mais de uma década, vão entrar mais agentes na Polícia de Segurança Pública do que aqueles que vão sair. E esta medida é para ter efeito já este ano. Foi o que prometeu ontem no Parlamento, Luís Neves.

Isto só será possível porque a PSP vai ter dois cursos no mesmo ano. No próximo dia 29 de maio, finalização, quase 600 elementos no curso e em final de dezembro, esperamos ter cerca de 800 a finalizar em mesmo curso.

O ministro da Administração Interna defende também uma ação disciplinar rápida contra os polícias que têm comportamentos inadequados. Luís Neves considera que devem ser, estes comportamentos, erradicados. A instrução foi dada à Inspeção-Geral da Administração Interna e às inspeções das forças de segurança. A ministra da Saúde admite erros durante a greve do INEM em 2024. Ouvida ontem também na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Instituto Nacional de Emergência Médica, Ana Paula Martins reconhece que a comunicação entre gabinetes poderia ter corrido melhor.

Independentemente de ser nossa responsabilidade ou não, nós teríamos que ter um procedimento dentro dos gabinetes que, assim que chegasse um pré-aviso de greve que afetasse as nossas instituições na saúde, porque ali tratam-se de salva-vidas, em todas elas, nós teríamos de acautelar que as entidades sabiam. Mas eu volto a referir, sob o ponto de vista legal, não é a nossa obrigação, ainda que sob o ponto de vista da responsabilidade que nos assiste, não podemos ignorar que podemos ajudar e podemos fazer melhor.

A ministra da Saúde assume também a responsabilidade política pela greve, no entanto, descarta culpas das consequências que resultaram deste protesto.

Isso não implica que eu tenha tido diretamente, ou a senhora secretária de Estado da Gestão da Saúde, ou a equipa governativa, que nós tenhamos tido uma implicação direta, que haja uma relação de causalidade entre o fato de assumirmos responsabilidades políticas. Por isso aqui estou. Não me fui embora, não fugi, não desertei.Estou aqui a responder perante os senhores deputados, vou continuar a responder perante os senhores deputados, perante o povo português.

Ana Paula Martins admite que a nova lei orgânica do INEM deverá ser aprovada até o verão. Questionada sobre a dívida de € 20 milhões do INEM aos bombeiros, a governante nega o valor. Nas contas de Ana Paula Martins, são € 9 milhões relativos ao mês de fevereiro. Na reação, o Sindicato Independente dos Médicos acusa a direção executiva do SNS de falhar até no básico. Hermínia Teixeira, membro do Secretariado Nacional do SIM, alerta que as ULS desconhecem os objetivos e o financiamento para este ano.

A direção executiva não cumpre sequer o básico, que é definir os objetivos e o financiamento para 2026 para as ULS do país. Desde há dois, três anos que consecutivamente atrasamos anualmente o período e o prazo de contratualização do ano em vigor.

O Sindicato Independente dos Médicos aponta para contrassensos por parte da equipe liderada por Álvaro Santos Almeida, declarações de Hermínia Teixeira à Rádio Observador. O Hospital de Lisboa Oriental vai ter sistema sísmico de base em apenas um dos três edifícios que compõem o hospital. Falamos do futuro Hospital de Todos os Santos, que está a ser construído em Marvila e deverá substituir sete hospitais da zona central da cidade de Lisboa, hospitais como o de São José, Curry Cabral, Dona Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa. O governo decidiu instalar um sistema sísmico de base apenas no edifício A. Este é o único sistema que pode permitir que o hospital continue a trabalhar mesmo depois de um sismo de grande intensidade. De acordo com uma resposta da Administração Central do Sistema de Saúde ao Observador, é precisamente nesse edifício que vão ficar instalados os blocos operatórios, os cuidados intensivos e a maioria das camas de internamento. Mas há especialistas que avisam que esta medida não é suficiente. Alertam para uma eventual catástrofe, desde engenheiros a funcionários de saúde. Mónica Amaral Ferreira, investigadora do Instituto Superior Técnico e especialista em avaliação de risco sísmico, diz que o hospital apenas consegue responder a um sismo se estiver totalmente operacional. Também Mário Lopes, professor de Engenharia Sísmica do Instituto Superior Técnico, é duro nas críticas. Diz que o governo está a seguir a lei antissísmica, mas que, neste caso, seguir a lei não chega.

O isolamento sísmico vai para lá do que exige a lei. A lei não exige o isolamento sísmico. A regulamentação estabelece padrões mínimos de exigência quando se faz um projeto. E a regulamentação implica que o edifício não deve cair e as pessoas não devem morrer porque ele colapsa. Mas a legislação não é suficientemente exigente para garantir a operacionalidade dos hospitais depois de um sismo. Mas o espírito do acórdon do tribunal é que tudo o que é importante para tratar as pessoas depois de um sismo tem que estar operacional e eu não sei como é que isso pode fazer com um edifício só. Portanto, o problema agora é saber os edifícios que não são dotados deste sistema, qual é a relevância que eles têm para tratar os doentes.

Mário Lopes, convidado da história do dia de hoje, que já pode ouvir em podcast. Dia de clássico do futebol português, Futebol Clube do Porto e Sporting defrontam-se esta noite no Estádio do Dragão, em jogo a contar pra segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. No primeiro jogo, o Sporting venceu por 1 x 0, no Estádio José Alvalade. O treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, conta com a ajuda dos adeptos para dar a volta e antevê um duelo difícil. Do lado do Sporting, o técnico Rui Borges espera uma equipa leonina competitiva para chegar à final no Jamor e espera também uma equipa do Futebol Clube do Porto muito forte. São sons que vamos escutar na edição do Jornal de Desporto da Rádio Observador. Vamos à bola. O jogo entre Futebol Clube do Porto e Sporting está marcado para às 20h45. Tem relato e análise em direto aqui na Rádio Observador.