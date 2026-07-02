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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das Seis na Rádio Observador. Seis distritos de Portugal continental estão por esta altura sob aviso vermelho para o tempo quente. Lisboa, Setúbal, Santarém, Beja, Évora e Portalegre são os distritos pintados a vermelho no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir de amanhã e até domingo, o número sobe para 12. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Castelo Branco e Algarve estão agora sob aviso laranja. Os restantes distritos têm emitidos avisos amarelos do IPMA. O tempo quente que afeta Portugal dará origem a uma onda de calor que se vai prolongar por oito a 10 dias, vai atingir praticamente todo o país e por isso o ministro da Administração Interna avisa que este período vai ser duro. Luís Neves pede atenção aos portugueses.

Eu quero dizer aos portugueses que vai ser muito duro este período. Não façam queimas, nem queimadas, não utilizem determinados instrumentos, máquinas agrícolas no terreno, não façam pequenos fogos para fazer uma churrascada, uma sardinhada, façam outro dia, não levem as viaturas que estão quentes para as matas. Atenção aos fumadores, porque um descuido desses pode levar a um drama de morte e de destruição. Atenção, não façam e não permitam que outros façam comportamentos que possam pôr em causa todos nós.

Os apelos do ministro da Administração Interna, Luís Neves. O estado de prontidão especial do dispositivo de combate a incêndios vai subir para o nível três, numa escala que vai até quatro. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil justifica a medida com o previsível agravamento muito significativo do perigo de incêndios rurais nos próximos dias. É um cenário que já se verifica por esta altura. De acordo com o site da Proteção Civil, são dois os incêndios considerados significativos a decorrer em Portugal continental. No Conselho de Alfândega da Fé, 160 operacionais combatem o incêndio rural que deflagrou ontem, depois das 15h, e ainda em Vouzela, com o alerta a ser dado já esta madrugada pelas 2h. O incêndio é combatido por 70 profissionais, apoiados por 19 viaturas. Ontem à noite, o incêndio no posto transformador da Enredes deixou uma escola básica e o bairro das Coveiras em Tires, no Conselho de Cascais, sem luz. A informação foi avançada pela agência Lusa, que cita o comando dos bombeiros da parede. Viramos agora a atenção para a política nacional. André Ventura critica a ministra da Justiça por se manter em silêncio acerca da indenização que o Estado terá de pagar a José Sócrates. Em causa está a decisão do Tribunal de Círculo de Lisboa, que condenou o Estado português a pagar cerca de € 15 mil ao antigo primeiro-ministro, no âmbito da Operação Marquês. Em causa está a violação do segredo de justiça, uma decisão que foi conhecida esta semana. O líder do CHEGA já reagiu por diversas vezes a esta condenação. Ontem criticou o governo por se manter em silêncio. Visa concretamente a ministra da Justiça, Rita Judas, por ainda não ter tido uma palavra sobre esta indenização.

Eu lamento muito que a senhora ministra da Justiça não tenha tido ainda uma palavra para nos tranquilizar e para nos dizer alguma coisa. Ninguém está a pedir à ministra da Justiça que reverta a decisão. É uma decisão dos tribunais. Portugal tem separação de poderes, não é isso que está em causa. Mas a senhora ministra da Justiça é responsável pelo edifício da Justiça em Portugal. Eu acho que era importante que o governo diga se acha que faz sentido termos um regime tal que o José Sócrates acaba a receber indenizações do Estado.

André Ventura, aos jornalistas, no Montijo, no distrito de Setúbal. O presidente do CHEGA pede respostas ao governo para entender o que pretende fazer para que casos como o de José Sócrates não se repitam. Sobre outro tema, mas mantendo as críticas ao executivo, André Ventura quer responsabilizar o ministro da Educação pelos problemas com os exames nacionais.

Porque é um bocadinho insensato que o governo que lidera as várias matérias em Portugal, nomeadamente a da educação, levante perguntas e auditorias sobre o que é que está a correr mal nos exames, quando é o Ministério da Educação que deve e que está a organizar esses mesmos exames. Quer dizer, há milhares de jovens, centenas de milhares de estudantes que estão agora a fazer os exames com os erros que todos temos vindo a ver nas notícias e o governo mais uma vez desresponsabiliza-se.

As declarações de André Ventura no Montijo. Mudamos de tema. O embaixador de Portugal na Venezuela diz que Lisboa vai ajudar a reorganizar a vida dos luso-venezuelanos. Frederico Silva diz que vai ser tudo feito para apoiar a população portuguesa e luso-descendente na Venezuela.

Será feito tudo o que for necessário para minimizar, restabelecer aquilo que é a vida normal das pessoas, dos portugueses, dos luso-descendentes. Tudo será feito. Todos os problemas, as necessidades estão a ser equacionadas, ponderadas e a nível de Portugal, do seu governo, das suas autoridades e até da sua sociedade civil, há um consenso enorme perante esta necessidade de apoiar não apenas a comunidade portuguesa e luso-descendente, mas a comunidade venezuelana em geral.

O embaixador de Portugal na Venezuela, Frederico Silva, pede também aos portugueses que se preparem para uma realidade mais dolorosa causada por estes sismos. O diplomata diz ainda que Portugal reagiu com uma rapidez impressionante e em muito menos de 24 horas decidiu formar e enviar uma missão de emergência para uma fase de salvamento de vidas. Isto numa altura em que aumentou o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos no país. São agora 75. São dados do mais recente balanço feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Entre os mortos estão 12 crianças e 63 adultos. Há ainda 66 desaparecidos. Quanto ao total de mortes na Venezuela, subiu também para perto dos 2300 mortos, dados atualizados durante a tarde pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Quanto aos feridos, são já mais de 11 mil. Há também quase 13 mil pessoas desalojadas. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou luto nacional por sete dias. Em Portugal, há um dia de luto nacional no domingo. No Médio Oriente, os Estados Unidos e 12 países árabes defendem a livre passagem no Estreito de Ormuz. A soberania é reclamada pelo Irão, mas ontem, em comunicado, o Comando Central Norte-Americano deu conta de uma reunião que aconteceu no Bahrein com altos comandantes militares de 12 países árabes. Foi, de resto, a primeira vez que a Síria e o Líbano participaram numa conferência regional de defesa liderada pelos Estados Unidos. O comando norte-americano diz que a reunião serviu para analisar o atual cenário de segurança regional e as oportunidades para reforçar a cooperação em matéria de defesa. Serviu também para reafirmar o compromisso partilhado entre estes países com o livre fluxo de comércio através do estreito de Ormuz. No desporto, os Estados Unidos estão apurados para as dezesseis avos de final do Campeonato do Mundo de Futebol. Os norte-americanos venceram a Bósnia por 2 x 0, com gols de Max Tilman e Balogun. O avançado Mônaco acabou depois por ser expulso com o vermelho direto aos 64 minutos. Sabe, desde já, que vai falhar o próximo jogo dos quartos de final contra a Bélgica. A Bélgica que venceu ontem à noite num jogo dramático a seleção do Senegal. Os senegaleses estiveram a vencer por 2 x 0, deixaram-se empatar a dois gols em cima dos 90 minutos e no prolongamento de pênalti, a Bélgica carimbou o passaporte para os oitavos de final. Portugal joga nesta próxima madrugada, quando os relógios marcarem meia-noite em Lisboa. A Seleção Nacional entra em campo para defrontar a Croácia. Na antevisão da partida, Roberto Martínez diz que agora começa o novo mundial e promete uma equipa portuguesa bem preparada.

A Croácia é uma equipa que conhecemos muito bem. Eles conhecem também os nossos pontos fortes e o nosso talento. Então, um jogo competitivo, com a importância de ser o novo mundial e querer ganhar para continuar o caminho.

Aqui Roberto Martínez sobre o adversário de Portugal no jogo desta madrugada, a Croácia. Portugal-Croácia das dezesseis avos de final do Campeonato do Mundo. É um jogo para acompanhar aqui na Rádio Observador. Fica por aqui este jornal. A informação regressa às 18h30. Até já.