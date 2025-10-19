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As notícias com João Gama.

Bom dia. O PS formaliza hoje o apoio a António José Seguro na corrida a Belém, um apoio que demorou e que surge quatro meses depois da candidatura do antigo líder socialista. Será hoje proposto por José Luís Carneiro e Carlos César à Comissão Nacional do PS, é a reunião do órgão máximo do partido entre congressos, que está marcada para às 15h, em Penafiel, no distrito do Porto. Há dois pontos na ordem dos trabalhos: a estratégia do PS para as presidenciais e também a análise do resultado das eleições autárquicas. António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, apresentou a candidatura à Presidência da República em junho. O apoio do seu próprio partido será decidido apenas hoje. O PS esperou primeiro que nomes como António Vitorino e Sampaio da Nova desistissem da corrida a Belém. Este é um apoio que já foi desvalorizado pelo próprio António José Seguro, que diz apenas que tomou boa nota da proposta, mas que mantém uma candidatura aberta e acima dos partidos. E depois das críticas, a resposta, Luís Marques Mendes relaciona as críticas de Gouveia e Melo com os resultados das sondagens, que hoje dão empate técnico entre os dois candidatos numa primeira volta. O almirante continua a bater todas as outras candidaturas na segunda, mas ontem, em entrevista à Lusa, Henrique Gouveia e Melo defendeu que o próximo presidente da República não pode ser um cavalo de Troia de um partido e que se fosse eleito, Marques Mendes ficaria com uma dívida por cobrar ao PSD. Ora, o candidato apoiado pelos sociais-democratas pede que não se baixe o nível da campanha.

Gouveia e Melo especializou-se em, dia sim, dia não, dizer mal de mim e fazer ataques pessoais. Eu acho que não é muito bonito, mas eu compreendo. Ele está a descer nas sondagens e eu estou a subir nas sondagens. Em qualquer circunstância, devo dizer que eu não lhe vou responder na mesma moeda, porque é preciso elevar o debate e fazer uma campanha pela positiva. Eu penso, sobretudo, no país.

Luís Marques Mendes, que garante que sendo eleito, será tão independente como foram os socialistas Mário Soares e Jorge Sampaio e os sociais-democratas Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, presidentes que, no entender do candidato, mostraram independência em relação aos partidos que os apoiaram. Luís Marques Mendes, que ontem comentou também a proibição do uso de burca em espaços públicos. O projeto de lei do Chega foi aprovado com os votos dos partidos à direita. Esta sexta-feira, Marques Mendes assegura que não está em causa nenhum ataque aos imigrantes.

Se fosse a proibição do véu, eu acharia mal. Sendo a proibição da burca, eu acho bem. Primeiro, em defesa da dignidade da mulher. Depois, porque usar cara tapada ou cara escondida em recinto público é violar as regras mínimas da vida em sociedade. Terceiro, também por uma questão de segurança. Cara tapada não favorece a segurança. Por isso, acho bem esta decisão. Acho que não pode ser vista como uma decisão contra os imigrantes, mas sim uma decisão a favor da defesa dos nossos valores culturais.

As declarações de Luís Marques Mendes, este sábado, Penafiel. Já o presidente da República diz que ainda é cedo para comentar esta proibição. Marcelo Rebelo de Sousa quer esperar para ver o documento final.

É uma questão, obviamente, que divide as opiniões, senão não teria havido quem votasse a favor, quem votasse contra e quem se abstivesse. E eu vou ter que esperar para ver.

E qual é a sua avaliação?

E portanto, eu não queria, sobre essa matéria, estar a formular nenhuma opinião, porque quero ver a versão final, como quero sempre ver a versão final das leis da Assembleia.

As declarações do Presidente da República à SIC ontem, em Lisboa. A PSP estima que largas dezenas de milhares de imigrantes vivam em Portugal em situação irregular. É uma estimativa do diretor nacional adjunto da PSP. Admite que a maioria serão casos simples, por inexperiência ou por falha de documentos. Em entrevista à Agência Lusa, João Ribeiro, que também é responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, indica que o número das operações de fiscalização aumentou, mas rejeita qualquer caça aos imigrantes em situação irregular.

Eu fiquei triste, digamos assim, de ver alguma imprensa brasileira caracterizar a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na PSP, fazendo comparações ao ICE nos Estados Unidos. A nossa abordagem não é essa, porque nós estamos num Estado de direito, temos uma matriz que na formação de todos os nossos polícias, que é uma matriz de respeito e do primado dos direitos humanos, e é essa a abordagem que nós temos.

Declarações do diretor nacional adjunto da PSP, que garante que a unidade não foi criada para perseguir imigrantes ilegais. Rejeita comparações com o que se está a passar nos Estados Unidos. Já lá iremos. Antes, o secretário-geral do PCP não dá como fechado o apuramento dos votos das eleições autárquicas em Lisboa. A Assembleia de Apuramento Geral dos votos terminou a contagem esta sexta-feira. O Chega ficou três votos à frente da CDU, não muda o cenário que saiu da noite eleitoral. O Chega mantém-se com dois vereadores e a CDU apenas com um. Ora, este sábado, no Porto, o líder comunista Paulo Raimundo avisa que o partido ainda vai avaliar qual será o próximo passo.

O apuramento geral está finalizado. Não tenho a certeza que o processo esteja finalizado. Portanto, vamos avaliar agora também, quer os números, quer os relatórios e veremos.

Por que é que o senhor não tem a certeza que esteja finalizado?

Não, porque é como eu disse, nós estamos agora a analisar, foi tornado público há pouco tempo

Não é só um problema de números, é também um problema de considerações sobre os números e, portanto, estamos a ver todas as possibilidades que existem para, se entendermos, o processo não terminar hoje.

Paulo Raimundo a sublinhar que a CDU conseguiu subir, ainda assim, a votação em Lisboa não dá este processo como terminado. Na atualidade internacional, perto de sete milhões de pessoas marcharam nas principais cidades dos Estados Unidos contra as políticas de Donald Trump, naquelas que são descritas como as maiores manifestações em solo norte-americano desde o início do mandato do atual presidente. Ao todo, foram convocadas cerca de 2700 ações em todos os 50 estados norte-americanos. Esta manhã, os organizadores do protesto do movimento No Kings dizem que saíram à rua perto de sete milhões de pessoas para mostrar oposição ao que dizem ser o pendor autoritário de Donald Trump. O senador democrata Bernie Sanders marcou presença neste protesto para acusar Trump de se juntar aos mais ricos do planeta para tomar de assalto o sistema político dos Estados Unidos.

Este movimento não se resume à ganância, corrupção ou desprezo pela constituição de um único homem. Trata-se de um punhado das pessoas mais ricas do planeta que, numa ganância insaciável, sequestraram a nossa economia e o nosso sistema político para enriquecer às custas das famílias trabalhadoras deste país.

A voz de Bernie Sanders, que se juntou ao protesto perto do Capitólio, em Washington. Outras figuras do Senado, como Chuck Schumer, marcaram presença nesta manifestação. Donald Trump tem procurado interferir diretamente nos governos de vários estados norte-americanos e também ameaçando opositores com repaliações judiciais. Mas nas redes sociais, o presidente norte-americano partilhou vídeos criados com inteligência artificial a utilizar uma coroa. No desporto, custou muito, mas foi. O Sporting teve de ir a prolongamento para vencer o Paço de Ferreira na Taça de Portugal, prova renhida do futebol português, por três bolas a duas, foi o resultado final de apuramento dos Leões. O Paço de Ferreira esteve duas frentes à frente do marcador. O Sporting empatou nesses dois momentos. Foi preciso chegar ao prolongamento e com a ajuda de um autogolo de Thiago Ferreira, no minuto 104, para selar as contas do encontro. No final, o técnico Rui Borges não podia pedir mais à equipa, mas garantiu que todos estavam avisados para as dificuldades que seria jogar na Taça de Portugal.

Sabemos muito bem, eu já estive nos escalões inferiores e sei muito bem aquilo que é a motivação de uma equipa que vem de baixo defrontar uma grande equipa, principalmente nós, que somos campeões nacionais, num campo difícil de jogar, para os atletas também, importantes para aquilo que era o Paço. Bolas longas criaram-nos sempre alguns problemas nas segundas bolas e foi um bocadinho o jogo do Paço. Tivemos que nos adaptar um pouco a isso. E a equipa foi comprometida.

Do lado oposto, o técnico do Paço de Ferreira, Filipe Cândido, diz que o mais justo teria sido chegar às grandes penalidades.

Recordo-me que só o Porto e o Nápoles fizeram dois gols a esta equipa. E por isso, enfim, aquilo que o Sporting tem feito ao longo dos últimos tempos também prova o valor que tem, mas conseguimos de alguma forma dividir o jogo. Foi pena um gol de bola parada e um autogol aqui já perto do fim. Talvez os jogadores, por aquilo que fizeram, mereciam pelo menos ir aos pênaltis.

As reações à vitória do Sporting na capital do móvel. Antes dos Leões, o Porto tinha carimbado a passagem à próxima fase da Taça de Portugal, uma vitória por 4 x 0 frente ao Celoricense. Samu, em grande destaque com o avançado espanhol, saiu do banco para assinar um hat-trick em apenas 10 minutos. No final do encontro, Francesco Farioli, treinador dos Dragões, deixou elogios ao adversário, apesar de jogar no quarto escalão.

Como disse, todos os jogos de futebol são difíceis. Hoje também se viu, tal como em outros campos, como foi complicado. Temos de dar crédito ao nosso adversário pela sua atenção na defesa, por se manter muito compacto e por fechar todas as possibilidades. E depois, claro, com o tempo e com o acumular de situações, conseguimos obter um resultado melhor e ter mais alguns momentos e mais algumas oportunidades.

Declarações de Francesco Farioli. Do outro lado, Rafael Seixas, técnico do Celoricense, depois desta derrota do Futebol Clube do Porto, diz que fica orgulhoso pela imagem que a equipa conseguiu passar.

Eles são uns guerreiros, eles merecem tudo aquilo que passaram esta semana, merecem todos os momentos que vão viver ainda hoje. Eu só tenho que agradecer a eles, eu sou um privilegiado por estar à frente deles, mas quem merece isto são eles. Eu só tenho que agradecer, porque eles acreditam em nós, na equipa técnica. Nós tentamos delinear a melhor estratégia. Não sei se foi a melhor ou não, mas estão de parabéns.

Declarações de Rafael Seixas e de Francesco Farioli no final desta vitória do Futebol Clube do Porto por 4 x 0 frente ao Celoricense.