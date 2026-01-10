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São sete horas. As notícias com Miguel Gato.

A maioria dos candidatos às eleições presidenciais dedica o sétimo dia de campanha ao norte e ao interior do país. Hoje, Henrique Gouveia e Melo vai estar no distrito do Porto para cumprir uma pesada agenda com seis iniciativas de campanha em Matosinhos, Famalicão, Santo Tirso, Porto e Penafiel. A norte também estará Luís Marques Mendes, que vai estar em Viana do Castelo, Braga e Aveiro. Braga, que foi também o distrito escolhido por António José Seguro para este sétimo dia de campanha eleitoral. Já André Ventura visita hoje o mercado de Portalegre e passa também pela Guarda, enquanto João Cotrim Figueiredo vai fazer campanha na Praça da Fruta das Caldas da Rainha, antes de um comício em Lisboa. Dos candidatos mais à esquerda, António Filipe vai a Vila Nova de Gaia, Jorge Pinto passa por Leiria, Santarém e Almada. A candidata Catarina Martins vai almoçar na cantina do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Ontem à noite, António José Seguro voltou a alertar para os riscos de um poder absoluto da direita. O candidato apoiado pelo Partido Socialista volta a ensaiar um apelo ao voto, baseado nos riscos de uma Assembleia da República dominada por este espectro político. À candidatura socialista juntou-se Ana Abrunhosa, em Coimbra, para pedir o voto dos eleitores à direita. João Gama.

Foi Ana Abrunhosa a receber António José Seguro na cidade de Coimbra. A autarca encontra um candidato mais magro, que mostra o que vale na rua.

E, portanto, a campanha é para correr rua, é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade.

Ana Abrunhosa, antiga ministra de António Costa, diz que Seguro é, acima de tudo, um homem bom e moderado, capaz de ir buscar votos à esquerda e à direita.

Eu tenho muitos amigos na direita, graças a Deus. E esses amigos da direita, sabe para que servem, António? Eles hoje mandam-lhe muitos cumprimentos, porque vão votar em si, António.

E se Ana Abrunhosa virou à direita, António José Seguro guinou à esquerda, sem esquecer quem diz que está ao centro.

Sim, eu não negociei nenhum apoio. Não fui empurrado por nenhum empresário. Tive a coragem de avançar sozinho. Esta é uma candidatura que nasceu de baixo para cima, do povo trabalhador!

Críticas, sem nunca mencionar o almirante Gouveia e Melo, num comício com sala cheia em Coimbra, com uma novidade no discurso do socialista.

E passado estes meses todos, ainda não tinha conseguido, com o novo Parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional. As eleições foram novamente adiadas. E eu pergunto: por quê? O que está por trás disto, deste novo campo político?

António José Seguro questiona os atrasos nas eleições das altas figuras do Estado, com o dedo apontado à direita. Mais uma razão para uma ida às urnas.

Acreditam como eu?

Sim!

Mais alto, acreditam como eu?

Sim!

Vamos a isto! É por amor a Portugal que aqui estamos.

Os destaques do comício desta noite do socialista António José Seguro, trazidos aqui pelo João Gama. E numa crítica velada aos adversários, Luís Marques Mendes promete uma liderança firme, mas estável em Belém. Foi a ideia mais vincada no jantar-comício na Lousã, distrito de Coimbra, ontem à noite. Numa sala com 200 apoiantes, Marques Mendes contou com o apoio de Miguel Pinto Luz, que garante que o governo não anda à procura de apoio na Presidência da República. Miguel Vitor Dias.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação foi à Lousã assegurar que o governo não anda à procura de amigos.

Quando olho para Cotrim Figueiredo, nos últimos dias, não tem o direito de dizer que é o herdeiro desse legado do PSD, desse legado dos nossos governos. Não tem o direito sequer de dizer que vai ser o presidente mais próximo do governo, o presidente mais amigo do governo, porque nós não queremos um presidente amigo do governo.

Miguel Pinto Luz, que deixou ainda um pedido na leitura das sondagens recentes.

Quem está na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes. Podem andar a vender o que quiserem. Vendam o que quiserem, mas vocês não empenhem com os ouvintes.

O ministro da Habitação, que viu Marques Mendes elogiar a vitória política no Parlamento com a aprovação de mais propostas para o setor, numa noite em que o candidato apoiado pela AD atirou à estratégia dos adversários.

Se há aí alguns dos meus candidatos adversários, preocupados com casos e com casinhos, eu estou preocupado com as grandes causas que possam mudar, reformar e transformar Portugal.

E para se distanciar, quis mostrar de que forma pretende exercer o cargo.

Eu quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade. Nós temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes, mas nós temos outros que podem ter algum tipo de perfil de liderança, mas querem fomentar permanentemente a intranquilidade em Portugal.

Luís Marques Mendes, que aponta aos moderados e aos indecisos e não esquece os que vão às urnas já este domingo.

E por isso, aqui fica uma palavra de apelo à votação e de apelo ao coração, por um lado, e à razão, por outro lado.

Marques Mendes, num jantar comício na Lousã, que contou com a presença de mais um membro do governo.

Miguel Vitor Dias, com os destaques da intervenção de ontem à noite de Luís Marques Mendes. Já Henrique Gouveia e Melo defende que não tem amarras e alerta que no dia 18 de janeiro não se vai escolher o comandante da intriga partidária. No jantar com apoiantes em Aveiro, também ontem à noite, o almirante volta a puxar da atualidade internacional para alertar para os novos desafios de assumir a Presidência da República.

Nós não vamos escolher um presidente como escolhemos um presidente há 20 anos.

Em que a situação internacional estava estabilizada e havia regras. Nós vamos escolher um presidente que vai viver um período muito difícil e que é o comandante supremo das Forças Armadas, e as pessoas esquecem-se disso. Parece que o presidente só é o comandante da intriga político-partidária.

Os avisos de Henrique Gouveia e Melo ontem à noite em Aveiro. À esquerda, António Filipe responde ao porta-voz do Livre, Rui Tavares, e garante que a política do costume foi precisamente o que o levou a candidatar-se à Presidência da República. Rui Tavares lamentou esta semana que os candidatos da esquerda não se tenham unido nesta corrida a Belém e chegado a uma solução para defender a democracia. Ora, o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, não reconhece essa crítica.

Ontem ouvimos um interveniente numa campanha eleitoral criticar os candidatos da esquerda, portanto, presumo que estava a falar de mim . Dizer que os candidatos da esquerda defendiam a política do costume. Bom, então vamos ver o que é a política do costume. A política do costume é esta que eu tenho estado a falar. É a política neoliberal que tem conduzido a esta situação e é contra essa política do costume que eu me candidato a presidente da República.

Na resposta a António Filipe, o porta-voz do Livre, Rui Tavares, também garante que lidera uma candidatura de convergência da esquerda. Neste caso, Jorge Pinto lidera essa candidatura de convergência à esquerda, a candidatura apoiada pelo Livre. Na saúde, o presidente da República assegura que já conversou com o primeiro-ministro sobre as mortes ocorridas à espera de socorro do INEM. Sublinha Marcelo Rebelo de Sousa que o governo está consciente da importância deste problema.

Falo com o primeiro-ministro todos os dias sobre estas matérias, como imagina, falámos ontem, estava consciente da importância do problema e daquilo que é perturbador na vida das pessoas e, sobretudo, na maneira como elas encaram aquilo que se passa em situações críticas de saúde.

À saída do Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou ainda o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos para dar confiança aos portugueses. O presidente da República prestou ainda declarações sobre precisamente essa reunião que aconteceu em Belém. Diz que é preciso ter atenção à forma como a Europa se relaciona com os Estados Unidos para ajudar a Ucrânia e que é essencial acompanhar os portugueses que estão na Venezuela. E precisamente sobre atualidade internacional, Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a recuperar o que lhes foi tirado pela Venezuela, no que diz respeito ao petróleo. O presidente norte-americano acusa a Venezuela de Nicolás Maduro de roubar a indústria petrolífera e assegura que os Estados Unidos vão explorar petróleo de forma indefinida até recuperarem o que Trump diz ter sido tirado de forma injusta. O líder norte-americano vai mais longe, diz que a Venezuela já aceitou as imposições norte-americanas e que já começou o processo de refinação e venda de até 50 milhões de barris de petróleo.

Estamos a recuperar o que nos foi tirado. Eles roubaram a nossa indústria petrolífera. Nós construímos toda essa indústria, que começou há muito tempo, mas eles roubaram-na e foram muito ingratos para com este país, mas agora estão a ser muito simpáticos. As empresas americanas terão a oportunidade de reconstruir a infraestrutura energética decadente da Venezuela e, eventualmente, aumentar a produção de petróleo para níveis nunca antes vistos.

O presidente norte-americano Donald Trump falou ainda sobre a questão da Gronelândia, assegura que vai mesmo tomar este território, quer a Europa goste ou não da ideia.

Neste momento, vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

Donald Trump diz que os Estados Unidos vão agir, porque senão será a China ou a Rússia a fazê-lo. Perante estas ameaças da Casa Branca, os partidos da Gronelândia defendem direito à autodeterminação.