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São 7 horas. Jornal da Chete na Rádio Observador, eu sou o Carlos Pedro. Termina hoje o congresso do PSD, que fica desde já marcado pelo regresso ao partido de Pedro Santana Lopes. O autarca da Figueira da Foz volta oficialmente, mas não pede desculpa por ter saído no passado. Uma aproximação já ensaiada, que agora se tornou novamente uma relação oficial. Santana Lopes voltou a ser militante do PSD por causa dos tempos difíceis que o país vive e que exigem combate político. Numa intervenção já noite dentro, o atual presidente da Figueira da Foz confessou saudades do combate político, mas também disse, Vasco Maldonado Correia, que não vai pedir desculpa. Vamos ouvir. Pedro Santana Lopes volta a ser militante do PSD, mas não se engane quem esperava um mea-culpa.

Não gosto de ser sonso e por isso