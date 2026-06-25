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Notícias às 19h, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. Começamos com os sismos que atingiram esta noite a Venezuela. Há pelo menos 32 mortos confirmados e 700 feridos, mas os Estados Unidos admitem que, face aos danos causados, pode haver mais de 10 mil vítimas mortais. O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter atingiu a Venezuela às 18h, hora de Caracas. Eram 23h em Lisboa. Cerca de um minuto depois, a Venezuela foi abalada por uma réplica de 7,5 na escala de Richter. São dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que destaca que é raro a réplica ser de magnitude superior ao primeiro abalo. A presidente interina, Delcy Rodríguez, avança que há pelo menos 32 mortos e 700 feridos confirmados, mas, Miguel Gato, é expectável que o número de vítimas venha a aumentar nas próximas horas e venha a aumentar de forma significativa.

Sim, o número de mortes pode oscilar entre os 10 mil e pode mesmo chegar aos 100 mil. É a estimativa do Serviço Geológico dos Estados Unidos, tendo em conta a magnitude e os danos causados por este sismo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também já veio dizer, na rede social Truth Social, que pode haver um número devastador de mortos. É a expressão que foi utilizada nesta publicação. Para já, há 32 mortos confirmados, 700 feridos. Delcy Rodríguez confirmou estes números. Antes, já tinha anunciado que declarou o estado de emergência no país face à destruição causada por estes dois sismos. Os terremotos foram sentidos em várias regiões da Venezuela, nomeadamente na capital, Caracas, e também em zonas da Colômbia, Trinidad e Tobago e outras ilhas das Caraíbas. Os abalos causaram o colapso de vários edifícios, sobretudo na capital da Venezuela, e as autoridades estão no terreno à procura de possíveis vítimas entre os escombros. Para já, não há registro de danos nas infraestruturas petrolíferas da Venezuela.

Miguel, importa também olhar para as reações que começam a surgir. Desde logo, Portugal, dada a forte comunidade portuguesa na Venezuela.

Sim, António José Seguro já veio manifestar consternação por este sismo na Venezuela e garante que está a acompanhar a situação. Foi o que escreveu esta noite numa nota publicada no site da presidência. O presidente da República dirige ainda uma mensagem de solidariedade a todo o povo venezuelano e, em especial, à comunidade portuguesa que vive no país. Destaque também para Donald Trump, que, como já vimos, para além de perspetivar o número elevado de mortos, garante que os Estados Unidos estão prontos para ajudar a Venezuela. Na rede social Truth, o presidente norte-americano garante já ter dado instruções às agências do governo para se prepararem para agir rapidamente. Países vizinhos da Venezuela, como Chile, El Salvador ou Equador, também já vieram oferecer ajuda a Caracas. A líder da oposição no exílio, Maria Corina Machado, também envia uma mensagem de solidariedade ao povo venezuelano e agradece também o apoio dos Estados Unidos.

Miguel Gato, com as atualizações. Depois destes dois sismos na Venezuela, há pelo menos 32 mortos e 700 feridos, mas as autoridades admitem que o número venha a aumentar. É uma notícia em destaque a esta hora no site do Observador e que vamos continuar a acompanhar nos próximos jornais. A Prestação Social Única é votada esta tarde no Parlamento e tem aprovação garantida depois de PS e PSD terem chegado a acordo. Quando parecia possível uma aproximação do Chega à proposta do Governo para a PSU, a ordem dos fatores inverteu-se. À meio da tarde ontem, André Ventura anunciou aos jornalistas no Parlamento que não foi possível chegar a acordo. Não houve entendimento, sobretudo nos critérios para a atribuição da Prestação Social Única a estrangeiros de fora da União Europeia. O Partido Socialista acabou por negociar com o Governo, mas as declarações iniciais dos dois partidos mostraram algumas contradições. Carlos Pedro.

De um lado, Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, garantia que o trabalho social para quem recebe a PSU deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. Minutos depois, Hugo Soares, presidente da bancada do PSD, garantia que a atividade de solidariedade social não deixa de ser obrigatória. Brilhante Dias acabou por esclarecer que, em rigor, o trabalho socialmente necessário já está no enquadramento do Rendimento Social de Inserção e, entretanto, fontes do PSD dizem ao Observador que consideram que o trabalho social obrigatório não cai e que está previsto um plano individual de inserção. A verdade é que todas as propostas foram aprovadas, ponto por ponto, pelos dois partidos, na especialidade.

Para se chegar a esse entendimento, Carlos, foram necessárias horas de negociações entre PSD e PS.

Começaram ontem de manhã, logo pelas 09h, com uma reunião entre os líderes parlamentares Hugo Soares e Eurico Brilhante Dias. A votação na especialidade, que estava agendada para as 11h30 da manhã, foi adiada a pedido do PSD, uma vez que a essa hora ainda se construía o acordo com o Partido Socialista. O Observador sabe que o fumo branco chegou pelas 17h, minutos antes de Eurico Brilhante Dias anunciar aos jornalistas que havia acordo e que os socialistas conseguiram tirar muito do que era a proposta de lei original do governo.

Carlos Pedro, com as negociações entre PS e PSD, que levaram ao acordo para a aprovação da Prestação Social Única, mais logo na Assembleia da República. A votação final global está agendada para esta tarde. Com este entendimento, fica também garantido o cumprimento de uma meta do PRR, que permite a Portugal a libertação de € 600 milhões. Este vai ser também o tema do Explicador, logo a seguir ao jornal das 21h. O primeiro-ministro justifica o déficit orçamental de 0,7% do PIB no primeiro trimestre com várias contingências, como as tempestades e o conflito no Médio Oriente. O INE divulgou ontem os dados que mostram que Portugal arrancou o ano com um déficit orçamental de 0,7% do PIB. Luís Montenegro fala em situações de crise, como as tempestades que atingiram o país ou o conflito no Médio Oriente.

Nós não tivemos um trimestre como aquilo que gostaríamos de ter tido e, do ponto de vista orçamental, tivemos este reflexo. Tivemos de dar moratórias às empresas e às pessoas também, às portuguesas e aos portugueses que têm crédito à habitação, por exemplo. Tivemos de acudir a despesas imediatas de recuperação. Tivemos de dar apoios suplementares com o desconto No imposto sobre os produtos petrolíferos, por via do IVA, para que o impacto do aumento do preço não fosse tão grande, e isso tem incidências orçamentais.

As declarações de Luís Montenegro, em Nova Iorque, depois de uma passagem pela missão permanente de Portugal na ONU. Já o secretário-geral do PS alerta que a economia portuguesa está a perder competitividade a nível internacional. José Luís Carneiro acusa o governo de estar sem agenda para esta matéria. São agora 19h07, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? Donald Trump não tem dúvidas: as negociações com o Irão estão a correr muito bem e os Estados Unidos saem cada vez mais vitoriosos do confronto com Teerão. Em declarações aos jornalistas, o presidente norte-americano afirma que está a vencer por larga margem e que o Irão está a fazer muitas cedências. Donald Trump avisa também que um acordo de paz definitivo com o Irão não pode nunca incluir quaisquer taxas sobre o transporte marítimo no Estreito de Ormuz. A Polónia recebe hoje a Conferência para a Recuperação da Ucrânia, um evento que tem como objetivo reforçar o apoio internacional à reconstrução de Kiev. No entanto, esta conferência surge num momento de tensão diplomática entre Ucrânia e Polónia. Volodymyr Zelensky não vai à conferência. A delegação ucraniana vai ser liderada pela primeira-ministra. No Campeonato Mundial de Futebol, o Brasil apurou-se para os 16 avos de final. Venceu, esta madrugada, a seleção da Escócia por 3 x 0. Neymar fez a estreia neste mundial. No outro jogo do grupo C, Marrocos venceu o Haiti, 4 x 2, segue em segundo lugar para a próxima fase. Houve surpresa no grupo A, a África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 x 0. Os sul-africanos já têm encontro marcado com o Canadá. Ainda o México, que venceu a República Checa por 3 x 0. O México que está 100% vitorioso neste campeonato mundial de futebol. O Benfica regressa hoje ao trabalho com o novo treinador, Marco Silva. O clube antecipou o regresso aos trabalhos por causa das eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga Europa. No entanto, Marco Silva ainda não tem qualquer reforço anunciado e nesta fase ainda há muitas incógnitas no plantel, além das ausências por causa do mundial. E vamos continuar precisamente no futebol e no mundial para saber se já viram a grande mascote do México. Sabem de quem eu estou a falar? Ainda não. Um pato. Chama-se Merlin, tem dois anos e é o animal de estimação de uma família mexicana que agora é um fenômeno.

É mesmo real, então é animal real mesmo.

Não, este grasna. grasna como um pato, anda como um pato e é um pato. O presidente do México já reagiu, não foi? Precisamente. Exatamente, chamou a atenção da FIFA e agora ficou a mascote do coração. Famosíssimo, ele apareceu nos festejos de rua depois do México ter vencido a África do Sul, no jogo da abertura, vitória por 2 x 0. Pato vestido com a camisola da seleção mexicana, com meias. A passear nas ruas, o Observador tem um vídeo em que mostra o pato a passear na rua acompanhado, a liderar uma marcha de mexicanos que o adotaram. Isto escalou de tal forma que a família, o pato e a família, ou a família do pato, reuniram-se com os representantes da FIFA para uma sessão fotográfica e também a gravação de um anúncio. Já está a faturar. Só vestiu a camisola e as meias. Já foi recebido pelo presidente do México e a população diz que o pato é um tesouro nacional nesta altura. Agora é esperar que dê sorte à seleção mexicana. Não digas nada. Não falo. Estava mal lembrado do foie gras. Não vás por aí. Não, este não.