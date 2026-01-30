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São 8 horas. A luz e as comunicações começaram a voltar lentamente em algumas zonas de Leiria ontem à noite. Os geradores instalados junto a serviços públicos estão a permitir o regresso a uma certa normalidade, mas ainda com muitos constrangimentos.

Até porque este restabelecimento da energia elétrica está a ser assegurado de forma provisória por geradores instalados pela E-Redes em pontos estratégicos. A luz e a rede móvel voltam em algumas zonas de Leiria. Voltaram ontem à noite. A cidade estava há 40 horas isolada. O presidente da Câmara de Leiria já avisou, no entanto, que ainda pode demorar até a energia voltar totalmente. A repórter Nadine Soares está desde bem cedo em Leiria. Nadine, como é que a cidade está a acordar três dias depois da passagem da depressão?

Começa aos poucos a ganhar vida, mas muito devagar. Alguns pontos começam a funcionar, como por exemplo, bombas de gasolina e supermercados. Num dos postos de combustível junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, que tem energia graças a um gerador, já era grande a fila para abastecer. São pessoas, principalmente de pequenas aldeias dos arredores de Leiria, que querem abastecer os carros. É o caso, por exemplo, de Manuela Ferreira, que ao Observador dizia que vive em Pinhal Verde, uma aldeia perto de Leiria, e veio procurar alguma normalidade. Alerta que nas pequenas aldeias, nos arredores de Leiria, a situação é ainda muito precária.

Aqui em Leiria mesmo, há luz. Água, não sei. Onde nós estamos a viver, em Pinhal Verde, não há luz, não há água, mas temos a net. Já podemos telefonar.

É aqui um sinal de esperança de melhoria desta situação?

Eu acho que sim. Penso e espero bem que durante este dia tenhamos um bocado de luz.

Manuela Ferreira, que diz ainda que a família aproveitou para visitar outras localidades da região, como por exemplo, a Vieira de Leiria, e Manuela Ferreira, depois dessa visita, subscreve as palavras do autarca de Leiria, Gonçalo Lopes, que descrevia um cenário de guerra.

Fui a Vieira dizer que nunca viu aquilo. Uma senhora na cama dela, sem telhado. Não tinha telhado.

É um cenário que nunca pensou ver.

Não.

Quando vê, por exemplo, descrições, o autarca de Leiria falava em um cenário de guerra. Acompanha? Acha que é mesmo isso que está a acontecer? Cenário de guerra, não em termos de destruição.

É. Nunca vi isso na minha vida.

É um dos muitos relatos que a Rádio Observador captou esta manhã. Todas as pessoas desta fila que estavam a abastecer o carro descreviam este cenário de grande destruição, relatos que nunca viram. Leiria começa a ganhar vida, mas aos poucos. A esta hora retomam alguns trabalhos de limpeza das vias e os residentes mantêm a esperança de que ao final do dia já seja possível um total restabelecimento da água e da luz. Especialmente aqueles que vivem em pequenas aldeias querem esse restabelecimento para toda a região de Leiria.

Nadine Soares, à espera também de ver se se concretiza este desejo do restabelecimento total em toda a zona da água e da luz. O abastecimento da água deve começar a chegar a algumas freguesias de Leiria, precisamente durante esta sexta-feira. Isto numa altura em que 290 mil pessoas continuam sem eletricidade em casa esta manhã, a esmagadora maioria em Leiria. A atualização acaba de ser feita pela E-Redes. Já Coimbra tem cerca de 10 mil casas sem luz. Continua a registar centenas de ocorrências relacionadas com desalojados, com inundações e queda de árvores.

O governo vai estar hoje em peso a visitar as zonas mais afetadas. Serão três ministros e uma secretária de Estado. O comissário europeu da Energia e Habitação também vai estar no terreno.

O ministro da Presidência vai estar esta manhã na Marinha Grande, acompanhado precisamente pelo comissário europeu. Quando Bruxelas afirma que está disponível para ajudar Portugal, numa publicação na rede social X, o primeiro-ministro já agradeceu e destaca que a ajuda da Europa é muito importante para a concretização do apoio rápido e efetivo às populações afetadas. Além do comissário europeu, António Leitão Amaro vai ter a companhia da ministra do Ambiente na Marinha Grande. Segue depois para uma visita ao Hospital de Leiria, onde se junta a ministra da Cultura e a secretária de Estado da Saúde. Já à tarde está prevista uma visita ao Hospital da Figueira da Foz e depois uma ida ao Parque Industrial de Pombal. Ontem o primeiro-ministro visitou também as zonas mais afetadas no centro de Portugal continental para contabilizar prejuízos e avançar com a recuperação.

Este vai ser o tema do Explicador. Depois do Jornal das 9, recebemos Rui Silva, porta-voz da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros. Entretanto, André Ventura mudou a agenda da campanha presidencial e vai participar esta manhã numa ação de recolha de bens para as populações afetadas pelo mau tempo.

É mais uma vez a agenda de campanha dos candidatos a ser alterada por causa do mau tempo. André Ventura tinha previsto para esta manhã uma arruada em Espinho, mas mudou de planos. Vai antes participar nessa recolha de bens essenciais para as populações afetadas pela tempestade. Será também em Espinho, no Largo da Câmara Municipal. Ontem, o candidato apoiado pelo CHEGA visitou a cidade de Leiria e foi lá que defendeu que os políticos devem ir ao terreno e ouvir as pessoas.

Já António José Seguro continua a ter uma agenda com menos ações de rua e mais visitas a empresas ou instituições. E hoje, Carla, não é exceção.

Não é. O candidato apoiado pelo PS vai estar em São João da Madeira, no Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado. Passa depois por Oliveira de Azeméis e Viseu. Isto numa altura em que vai somando mais apoios. Desta vez é Henrique Gouveia e Melo a anunciar que vai votar no candidato socialista. Numa nota enviada à Agência Lusa, o almirante e candidato na primeira volta explica que encara a escolha entre Seguro e Ventura como um voto útil ao serviço de Portugal.

Seguro que recebeu também o apoio do ex-presidente da República, António Ramalho Eanes. Os dois estiveram ontem reunidos em Lisboa.

E depois desse encontro, foi numa nota à Agência Lusa que Ramalho Eanes diz que se identifica com Seguro no pensamento democrático. As sondagens continuam a dar larga vantagem a António José Seguro nesta segunda volta, ainda que com uma subida de André Ventura nos últimos dias.

São agora 08h07, Carla. Antes dos Momentos de Glória, que outras notícias marcam esta manhã?

O governo lamenta a morte do cineasta e realizador João Canijo. Em comunicado, a ministra da Cultura expressa o profundo pesar pela morte da figura maior do cinema português contemporâneo. Diz que é uma perda irreparável para a cultura nacional, uma morte lamentada também por António José Seguro e José Luís Carneiro, que realçam o contributo do realizador para o cinema português. João Canijo tinha 68 anos. Ao longo da carreira, venceu três Globos de Ouro de melhor filme. Mais recentemente, conquistou o prémio Urso de Prata no Festival de Berlim, graças à longa-metragem "Mal Viver". O Instituto Nacional de Estatística divulga hoje o crescimento da economia no quarto trimestre de 2025 e a evolução do PIB para o conjunto do ano passado. As previsões do governo e dos economistas apontam para os 2%. O INE vai confirmar ou não estes números, que ainda deverão ser revistos depois a 27 de fevereiro. Esta madrugada houve uma explosão na zona de Algés, num edifício em construção. A Agência Lusa diz que vários veículos e residências ficaram danificados, mas sem vítimas. Para já, a causa desta explosão não foi apurada. Na atualidade internacional, o destaque vai para os Estados Unidos. Estão marcados para hoje protestos contra a política migratória de Donald Trump e também a conduta dos agentes de polícia de imigração. O mote do protesto, que deverá ocorrer em várias cidades do país, será um dia nacional sem aulas, sem trabalho e sem compras contra o ICE.