Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Fazia-me sinal o Vasco Maldonado Correia e é verdade, são 08h00. Estava aqui a antecipar um pouquinho, mas são 08h00.

Já mudou a hora, João.

Já mudou. 21 horas depois, terminou sem acordo a maratona de negociações entre Irão e Estados Unidos, mediadas pelo Paquistão.

O anúncio foi feito por J.D. Vance, vice-presidente norte-americano, que liderou a delegação dos Estados Unidos em Islamabad. Diz o número dois da Casa Branca que os Estados Unidos mostraram flexibilidade para negociar, mas lamenta que os iranianos tenham recusado os termos apresentados por Washington.

Tivemos várias discussões substanciais com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. Penso que isso é muito mais má notícia para o Irão do que para os Estados Unidos da América. Regressamos assim aos Estados Unidos sem alcançar um acordo. Nós deixamos muito claro quais são as nossas linhas vermelhas, em que aspectos estamos dispostos a ir ao encontro das posições deles e em que aspectos não estamos dispostos a fazê-lo. Tornamos isso tão claro quanto possível e eles optaram por não aceitar os nossos termos.

J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que diz que Washington precisa de um compromisso claro de que Teerão não vai procurar desenvolver armas nucleares no futuro. Ora, o Irão divulgou, entretanto, um comunicado nesta noite em que garante que mostrou abertura nas negociações, mas que os Estados Unidos não desistiram de fazer exigências excessivas. É a expressão utilizada. Toda a delegação norte-americana já abandonou, entretanto, o Paquistão, de regresso a Washington.

Na Hungria estão abertas as urnas. O primeiro-ministro Viktor Orbán parte atrás nas sondagens depois de 16 anos no poder.

É no mínimo que apontam várias sondagens independentes que dão a vitória ao partido TISA, liderado pelo líder da oposição, o conservador Péter Magyar. Já as instituições mais próximas do poder prevêem uma vitória do Fidesz, de Viktor Orbán, que procura ser eleito para um quinto mandato consecutivo. Ao todo, são quase oito milhões de húngaros chamados às urnas nas eleições legislativas. As urnas encerram quando forem 18h em Portugal.

Por cá, André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que do Chega.

O líder do partido mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas com algumas condições. Pede ao executivo que pare de se vitimizar.

Conseguimos fechar antes de ser submetido ao Parlamento, um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário sejam apropriadamente valorizados, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o Governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política. Em tudo temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade e ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o Governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

André Ventura, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da sede do Chega na Maia, um registo captado pela RTP. O presidente do Chega revela ainda que o partido e o Governo têm reuniões marcadas para a próxima semana para discutir o fim do visto prévio no Tribunal de Contas.

E vamos ao desporto. Pressionado pelo Sporting, o Futebol Clube do Porto entra hoje em campo praticamente obrigado a vencer, Vasco.

Sim, depois da vitória do Sporting de ontem à noite, os dragões defrontam o Estoril. O técnico Francesco Farioli não poupa nos elogios ao próximo adversário, que é a equipa do Porto a entrar com o espírito certo.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

A bola começa a rolar no Estoril Porto às 20h30. Os dragões têm de vencer para manter a distância para o Sporting, que já venceu nesta jornada.

É um jogo com relato aqui em direto na Rádio Observador, mas ainda antes do Porto joga o Benfica, que recebe o Nacional da Madeira na Luz.

Depois do empate na última jornada frente ao Casa Pia, José Mourinho antecipa um jogo difícil, destaca a competência da equipa insular nos jogos contra os chamados grandes. Mourinho repete que o caminho para o título é difícil, o que não quer dizer que o Benfica vá baixar os braços.

Eu, realisticamente, vejo difícil que o Porto perca sete pontos. Agora, não me interessa se temos hipóteses ou não. Importa que o Benfica tem que entrar e tem que ser mais forte do que foi com o Casa Pia.

E face às dúvidas, o técnico do Benfica repete que quer continuar à frente do Clube da Luz.

O presidente Rui Costa, se lhe quiserem fazer a pergunta pela milésima vez, façam, que é um problema vosso e um problema do presidente Rui Costa. A mim, não me façam mais a mesma pergunta. Eu quero continuar no Benfica na próxima época.

Benfica Nacional joga-se às 18h, no Estádio da Luz.

E como falávamos há pouco, Vasco, o Sporting já entrou em campo nesta jornada 29, venceu o Estrela da Amadora por 1x0.

Depois de uma primeira parte sem gols e sem qualquer remate enquadrado à baliza, foi Daniel Bragança, o médio português, a resolver o enguiço. Marcou o único gol da partida que dá os três pontos ao Sporting e mantém assim a pressão ao Futebol Clube do Porto. No final da partida, o técnico Rui Borges admitiu que faltou inspiração, mas diz que o resultado é o mais importante. Admite também que os próximos dias que vão trazer Um jogo decisivo frente ao Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões, um dérbi frente ao Benfica em Alvalade para o campeonato e ainda a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto. São dias decisivos para o clube de Alvalade.

Em relação à próxima semana e meia, é natural que seja decisiva, por o diminuir de tempo, estarmos cada vez mais perto do final da época e os jogos vão-se tornando cada vez mais importantes e decisivos, mas olhamos para isso com naturalidade. Já disse várias vezes, a mim importa-me só olhar para o próximo, e o próximo é o Arsenal.

E esse Arsenal-Sporting joga-se em Londres já esta semana, na quarta-feira. Depois deste Estrela-Sporting, que terminou com a derrota da equipa de Amadora, o técnico João Nuno lamentou também não ter conseguido qualquer ponto, mas mostrou-se orgulhoso da exibição da equipa.

Só temos que tirar coisas boas a jogar desta forma. Tenho a certeza que vamos cumprir os nossos objetivos. Eu falei na antevisão que queria olhar para cada jogo a lutar pelos pontos e acho que foi isso que o Estrela fez. O jogo termina com dois remates do Sporting e dois ou três nossos, 10, 9 em estatística, gols esperados, já estivemos a analisar, acho que é dos jogos em que o Sporting teve menos oportunidades deste campeonato. Portanto, temos que olhar para várias coisas boas que fizemos aqui. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

Avaliação positiva feita pelo treinador do Estrela, que perdeu frente ao Sporting. Ouvimos a reação num registo captado pela Sport TV. O Sporting está agora a dois pontos do líder Porto, tem mais cinco que o Benfica, que está no terceiro lugar. Como dizia há pouco, na próxima jornada há dérbi em Alvalade. Fica por aqui a edição das 20 com o Vasco Maldonado Correia.