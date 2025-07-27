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Agora, 9 horas. Edição das 9, com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, começamos pela saúde, porque hoje estão fechadas sete urgências em todo o país.

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Barreiro, Vila Franca de Xira, Santarém e Abrantes, e ainda Aveiro e Leiria. Há ainda uma outra urgência fechada, a de pediatria em Vila Franca de Xira, e há também outros hospitais que recebem apenas doentes referenciados, ou seja, casos encaminhados pelo INEM ou pela linha SNS 24. É o que acontece no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, nas urgências pediátricas e também de obstetrícia e ginecologia de Braga, do Amadora-Sintra e de Setúbal. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24.

Em Ponta Barca, um incêndio mobiliza por esta hora mais de seis dezenas de bombeiros.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, o primeiro alerta foi perto das 10 da noite de sábado. As chamas estão numa zona de difícil acesso, o que está a dificultar o combate. Os meios foram reforçados ao início desta manhã. Neste momento, estão 66 bombeiros apoiados por 20 meios terrestres.

O líder parlamentar do PS diz que André Ventura voltou ao PSD, mas agora como influenciador externo.

Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. Diz Eurico Brilhante Dias, em entrevista à Agência Lusa, que o líder parlamentar, em jeito de ironia, André Ventura está de regresso aos sociais-democratas, mas agora de forma externa.

É o regresso do doutor André Ventura ao PSD. Mas é um regresso onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

Eurico Brilhante Dias que critica ainda Aguiar Branco. Para o líder da bancada do PS, o presidente da Assembleia da República permite, dentro do Parlamento, uma linguagem que é crime fora de portas.

Esse confronto evidente tem tido no senhor presidente da Assembleia da República, não necessariamente um defensor da liberdade de expressão, mas um defensor de que dentro do Parlamento pode haver discurso de ódio. Ora, quanto a isso, eu discordo. Discordo profundamente, porque isso não é liberdade de expressão. Isso é autorizarmos os deputados dentro do Parlamento a fazer uma coisa que nós, fora das portas do Parlamento, sabemos que é um crime, e que é crime ter discurso de ódio.

Líder parlamentar do PS que remete também a discussão do orçamento do Estado para depois de conhecido o documento, seguindo assim a orientação dada pelo secretário-geral do partido, José Luís Carneiro.

Luís Montenegro vinca que o PSD tem um programa próprio.

Ainda antes das acusações de Brilhante Dias, o primeiro-ministro e líder do PSD diz que o partido tem medidas próprias e que não anda a reboque de outras forças partidárias. Luís Montenegro, nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. O primeiro-ministro que falou também sobre a lei de estrangeiros. Luís Montenegro diz que acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações ao diploma, depois do presidente da República o ter enviado para fiscalização preventiva. Diz que é uma decisão perfeitamente normal, mas acredita que o decreto vai receber luz verde por parte dos juízes do Tribunal Constitucional. Luís Montenegro na celebração do aniversário da JSD em Ovar, também na primeira reação de viva-voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional.

Destaque ainda para este jornal das nove para as Forças de Defesa de Israel, que anunciaram, Miguel, uma pausa tática nos combates em três zonas da Faixa de Gaza.

É uma das medidas para lidar com o agravamento da situação humanitária na região. O exército israelita afirmou que iria interromper as atividades, entre outros locais, na cidade de Gaza. A pausa decorre desde as 8h e vai até às 18h de hoje, hora de Lisboa.

No futebol, o Benfica venceu a Eusébio Cup e derrotou o Fenerbahçe por 3 x 2.

Jogo de apresentação aos adeptos marca o fim da pré-época. Estes gols da vitória frente ao Fenerbahçe foram apontados por Akturkoglu, Henrique Araújo e também um autogol de Archie Brown. O Fenerbahçe, que é orientado pelo português José Mourinho. Um jogo que serviu para que os benfiquistas pudessem assistir aos primeiros minutos de muitos dos reforços. E no final do jogo, em declarações à BTV, Richard Rios mostrou-se contente pela estreia no Estádio da Luz.

Muito feliz pela minha estreia aqui no time. Feliz pelo jogo que a gente fez. Acho que a gente está pelo bom caminho. O time me acolheu da melhor forma, acho que deu para ver no campo. Boas sensações que deixa esse jogo e agora continuar trabalhando. Maravilhoso, acho que é um sonho realizado o que eu estou fazendo aqui. Os torcedores, o carinho que estão dando para a gente e deram para mim, acho que isso vai ser muito importante para nós. E continuar assim, esperar e pedir para eles todo o apoio nessa temporada, que eu tenho certeza que a gente vai estar brigando por coisas muito importantes e que tenha certeza que a gente vai dar a vida no campo por eles.

Richard Rios, depois da vitória na Eusébio Cup, o Benfica e o Sporting protagonizam na quinta-feira a luta pelo primeiro troféu da temporada, a Supertaça, um jogo marcado para o estádio do Algarve.

No mercado de transferências e uma notícia que tem sido avançada nas últimas horas, João Félix pode ser mesmo desviado do Benfica para o Al-Nassr.

O jogador formado no Benfica, atualmente no Chelsea, vai escolher o clube de Jorge Jesus e de Cristiano Ronaldo, ao invés do regresso ao Estádio da Luz. Ao que avança a imprensa desportiva, o clube saudita apresentou uma proposta a rondar os 50 milhões de euros e João Félix terá a receber no Al-Nassr o dobro do que iria auferir no Benfica. Este regresso de João Félix à Luz, que era uma das apostas do atual presidente dos encarnados, Rui Costa.

E é assim que fechamos o Jornal das Nove, edição do Miguel Viterbo Dias.