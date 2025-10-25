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Observador, são 9 horas. Jornal das 9 com Rui Casa Nova. Começamos com as eleições no Benfica, numa altura em que Rui Costa está na fila, já no Estádio da Luz. Rui.

Exatamente, e por isso vamos em direto até ao Estádio da Luz, ao encontro do repórter Diogo Varela. Diogo, bom dia. Rui Costa chegou há pouco para votar e já fala aos jornalistas.

Corra tudo com o respeito devido que o clube merece e que o Benfica ganhe o Arouca.

É isso mesmo, Rui. Bom dia. Fala neste momento o atual, ainda presidente Rui Costa, aqui à entrada de um dos dois pavilhões em que é possível votar neste dia de eleições para a presidência do Benfica. Para já, as primeiras palavras de Rui Costa foram de muita felicidade. É um dia feliz. Eu creio que ele, entretanto, irá terminar aqui a intervenção aos jornalistas.

Que é o jogo com o Arouca, e por isso também esta zona que está já cheia de adeptos.

E Rui Costa também aqui a falar, naturalmente, Rui Casa Nova, de um outro marco que é o Benfica-Arouca, acontece às 20h30, também aqui no Estádio da Luz e, portanto, para além das eleições, que vão desde as 20h30, as urnas abriram há meia hora e encerram às dez da noite, horário de Portugal continental. Também há esse Benfica-Arouca aqui no Estádio da Luz para a nona jornada do campeonato e, portanto, espera-se grande afluência aqui nesta zona do Estádio da Luz, não só pelo dia das eleições, mas também por ser dia de jogo. Ora, são 108 locais de voto no total, sendo que existem estes dois pavilhões aqui no Estádio da Luz para votos. Acabou de passar um dos atuais seis candidatos, Rui Costa, o atual presidente, concorre contra Martim Mayer, João Diogo Mantegas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira e João Noronha Lopes. São os outros cinco candidatos que concorrem para a presidência do Sport Lisboa e Benfica. Para além destes 108 votos no total, incluem-se, Rui, 25 secções que ficam no estrangeiro e que estão distribuídas por 13 países. Portanto, em termos de representação a nível mundial, o Benfica está muito espalhado para os milhares de sócios que pretendam votar neste dia de eleições. Há seis candidatos, três deles são estreantes: Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e João Diogo Mantegas são os estreantes nesta corrida, sendo que João Noronha Lopes é recandidato depois de ter perdido em 2020 para Luís Filipe Vieira, antigo presidente e que tenta regressar a esse mesmo estatuto. Já Rui Costa foi eleito há quatro anos, na altura, Rui, com quase 85% dos votos, batendo os 12% de Francisco Benítez, nesse que já foi o ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com mais de 40 mil votantes. Ora, para já, e por aqui vamos acompanhando ao longo do dia nos espaços informativos da Rádio Observador, o ambiente por aqui, daquilo que posso também dizer, Rui, é que é uma manhã marcada pela chuva e pelo cerrado nevoeiro, que se faz sentir na capital portuguesa. Apesar desse clima adverso, os sócios benfiquistas marcam presença, estão a fazer fila de forma ordeira, a respeitar a vez uns dos outros e um a um já estão a entrar para ir votar. Recordo, as votações decorrem até às dez da noite, horário de Portugal continental.

Reportagem de Diogo Varela, junto ao Estádio da Luz, onde as urnas abriram há cerca de meia hora. Os sócios podem votar até às dez da noite. Como dizia o Diogo, também hoje é dia de jogo. O Benfica recebe o Arouca no Estádio da Luz às 20h30, neste dia de eleições presidenciais.

Com uma emissão especial aqui na Rádio Observador para acompanhar as eleições, mas também este jogo diante do Arouca em casa, no Estádio da Luz. E Rui, destaque agora para a corrida a Belém. Eduardo Ferro Rodrigues diz que ainda está em período de reflexão sobre o candidato que vai apoiar, apesar do PS já ter formalizado o apoio a António José Seguro.

Eduardo Ferro Rodrigues, ex-secretário-geral do PS e antigo presidente da Assembleia da República, afirma ao Observador que, desde 1980, vota no candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista. Ora, o PS formalizou recentemente o apoio a António José Seguro, mas Ferro Rodrigues não se atravessa com o apoio ao ex-secretário-geral do PS. Revela que está em período de reflexão e adianta que ainda vai esperar pelos debates. Ao Observador, diz apenas que vai votar em quem der mais garantias de firmeza no combate à extrema-direita e promete manter-se à margem da campanha. Ferro Rodrigues foi um dos socialistas que chegou a desejar que António Sampaio da Nova entrasse na corrida a Belém, mas o antigo reitor da Universidade de Lisboa não chegou a avançar.

Este é o artigo em machete a esta hora no site do Observador. O Tribunal Constitucional deixou a CDU a um voto do Chega em Lisboa e ordenou a recontagem de uma secção de voto.

O Tribunal Constitucional deu provimento ao recurso da CDU para a recontagem de votos na freguesia de São Domingos de Benfica. Nesta freguesia, a CDU teve um voto nulo, validado a seu favor. Ao Chega, aconteceu o contrário. Ou seja, contas feitas, havia uma diferença de três votos, que agora é encurtada para um. A CDU aproxima-se assim do Chega. Será agora feita a recontagem na secção de voto número 28 da freguesia de São Domingos de Benfica. Com esta decisão, a CDU continua a ter possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no Executivo Municipal para o segundo vereador do Chega.

E Rui, falamos agora de saúde. Luís Montenegro está confiante de que as urgências regionais vão ajudar a resolver a crise no SNS.

A medida foi anunciada ontem pela ministra da Saúde e o governo pretende avançar já no início de 2026, na margem sul. O primeiro-ministro Luís Montenegro está confiante de que as urgências regionais vão ter um bom resultado e ajudar a resolver aquilo que descreve como constrangimentos nas urgências do SNS.

Há um problema mais acentuado na região de Lisboa, na região da Península de Setúbal, também na região de Leiria, mas sobretudo na região de Lisboa e da Península de Setúbal Cuja resolução, a partir de agora, tem mecanismos que são, do ponto de vista do nosso edifício jurídico, mais adequados para poder dar uma resposta às pessoas, que é aquilo que interessa. E, nomeadamente, a possibilidade de haver urgências regionais com centros de excelência e de desempenho elevado, é uma forma para nós podermos ultrapassar aquilo que tem sido o constrangimento de funcionamento de algumas urgências.

Luís Montenegro em declarações aos jornalistas ontem à noite, à margem do velório do antigo ministro da Justiça, Laborinho Lúcio. Recordar que este regime de urgências regionais ainda vai ser alvo de negociações entre governo e sindicatos médicos, sendo que os profissionais de saúde têm afirmado que estão contra esta medida.

Já o secretário-geral do PS afirma que as urgências regionais são sinal de que o governo está a falhar completamente na saúde.

José Luís Carneiro lembra o plano apresentado pela ministra da Saúde e fala num falhanço total por parte do executivo da AD.

É o reconhecimento do falhanço do plano do governo de há um ano e meio. Há um ano e meio o governo apresentou um plano para a saúde. Falhou na sua totalidade, falhou a ministra, falharam os responsáveis que assumiram esses compromissos. Como se vê, nós quando propusemos ao governo uma proposta para a gestão da emergência hospitalar, tínhamos razão, porque o governo falhou e a prova que falhou é que já vai para o quarto presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas o mais grave é as consultas de cirurgia, nomeadamente oncológicas, estarem a aumentar.

Para além da criação das urgências regionais, José Luís Carneiro chama também a atenção para as sucessivas substituições na liderança do INEM. Declarações ontem à noite aos jornalistas em Braga, à margem de uma sessão com militantes do Partido Socialista para discutir o orçamento do Estado para o próximo ano.

Destaque agora para a Lei da Nacionalidade. O Presidente da República vai esperar pela votação final para se pronunciar.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que falar sobre o assunto agora seria prematuro e vai esperar pela próxima terça-feira, dia em que está prevista a votação da Lei da Nacionalidade.

Eu aguardo pelo diploma que saia e seja enviado para Belém para eu me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado esse diploma, a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção do juiz. É outro diploma, portanto terei de esperar pelo outro diploma para realmente me poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

Declarações do Presidente da República à margem do primeiro dia da visita oficial aos Açores. Ontem, o ministro da Presidência apelou à responsabilidade dos maiores partidos para aprovarem a nova versão do diploma da nacionalidade, que considera António Leitão Amaro tratar-se de uma das mais importantes leis do país neste momento.

E este vai ser o tema do Explicador desta manhã, depois das 11h, com debate entre António Rodrigues, do PSD, Cristina Rodrigues, do Chega, e Pedro Delgado Alves, do PS. Rui, a fechar e na atualidade internacional, arrancaram esta manhã as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, na Malásia.

As delegações estão reunidas para discutir questões comerciais e económicas. O objetivo é tentar aproximar as principais potências do mundo, Estados Unidos e China, depois de Donald Trump ter declarado guerra comercial e anunciar tarifas a nível mundial. Esta reunião, estas negociações acontecem também a poucos dias do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, que está previsto para a próxima quinta-feira, dia 30 de outubro.

É o ponto final no Jornal das Nove, teve edição do Rui Casa Nova.