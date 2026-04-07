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O ador são 9h. Este é o Jornal das 9, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, as negociações em torno da reforma laboral podem estar mais perto do fim. Governo e patrões aguardam uma resposta final da UGT sobre a proposta que está em cima da mesa e que reúne mais consenso.

A reunião de ontem resultou em progressos, durou mais de quatro horas. A Ministra do Trabalho afirma que correu bem. Maria do Rosário Palma Ramalho foi a única a falar aos jornalistas no final e garante que há agora uma maior aproximação entre todas as partes. A Ministra do Trabalho, em declarações aos jornalistas ontem à noite, no final de mais uma reunião que juntou governo, patrões e UGT sobre a reforma laboral. Mas, Rui Casanova, afinal, o que falta para finalmente haver consenso?

O Observador apurou que as confederações patronais já aprovaram a proposta que está atualmente em cima da mesa. Por isso, neste momento, só falta o sim ou não da UGT. A UGT que tem o Secretariado Nacional marcado para depois de amanhã, quinta-feira, e deve pronunciar-se depois dessa reunião. Na reunião de ontem entre governo, patrões e UGT, todos os esforços foram feitos e as partes envolvidas chegaram a uma versão do pacote laboral que agrada mais a todos os envolvidos. Uma fonte próxima das negociações garante mesmo ao Observador que esta é a reta finalíssima das negociações. É de esperar que tenha sido uma das últimas, senão mesmo a última reunião, a juntar governo, patrões e UGT à mesma mesa sobre a reforma da lei laboral. O novo encontro só se justifica se houver necessidade de a UGT expor alguma condição ou alterações de última hora para chegar a um eventual acordo, depois de reunir o Secretariado Nacional, isto numa altura em que os patrões já deram o sim à proposta do governo, nomeadamente da Ministra do Trabalho.

Rui Casanova, com o ponto de situação das negociações, há agora uma maior aproximação entre governo, patrões e também a UGT, mas falta uma resposta por parte da central sindical. Os patrões já dizem que estão de acordo com as medidas atualmente em cima da mesa.

E a presidência aberta de António José Seguro é retomada hoje. O presidente da República continua por Santarém a acompanhar a recuperação das zonas afetadas pelas tempestades.

Tem agenda já daqui a uma hora, vai passar por Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação e Tomar. E vai ser em Tomar, precisamente, que vai ter a habitual reunião semanal com o primeiro-ministro. É o grande destaque deste segundo dia da iniciativa promovida por António José Seguro. O presidente continua a dedicar grande parte da agenda a ouvir as populações afetadas pelo mau tempo e afirma que vai transmitir essas preocupações ao primeiro-ministro. Vasco Maldonado Correia.

É uma presença de peso no segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Luís Montenegro vem até Tomar e é na Casa dos Tetos, que está a ser usada pela presidência como quartel-general para esta semana, que o primeiro-ministro e o presidente da República vão cumprir a nova tradição semanal de reunirem à terça-feira. Por norma, não costuma haver declarações no fim destes encontros, mas a ocasião pode fazer abrir uma exceção. Também em Tomar, mas na central elétrica, o presidente da República vai marcar presença na assinatura de um protocolo entre a estrutura de missão para a reconstrução da região Centro, chefiada por Paulo Fernandes, e uma série de fundações. Na agenda de Seguro, estão ainda dois contactos diretos com as populações que mais sofreram com as tempestades no início do ano. Vai visitar habitações afetadas em Ourém e em Mação. Numa agenda muito preenchida, a saltar de um local para o outro, está também prevista uma visita ao Centro de Meios Aéreos, em Ferreira do Zêzere.

Vasco Maldonado Correia, que daqui a pouco vai acompanhar esta presidência aberta. Segundo dia da presidência aberta de António José Seguro. Hoje também termina o prazo para a apresentação de candidaturas aos apoios destinados à reconstrução das casas afetadas pelas tempestades.

Destaco agora neste Jornal das 9 para o conflito no Médio Oriente. A Agência Internacional de Energia considera que o mundo está a enfrentar a maior crise de fornecimento de energia de que há memória.

Um alerta feito pelo líder do organismo, Fatih Birol, em entrevista ao jornal francês Le Figaro, olhando para a guerra no Irão. Birol prevê consequências graves para os países europeus, para o Japão e a Austrália, mas sobretudo para os países em desenvolvimento. A Agência Internacional de Energia confirma também que prossegue com a libertação de reservas de petróleo estratégicas. A instabilidade continua a alvar uma subida dos preços. O petróleo está hoje a negociar acima dos $110 por barril.

E, Carla, o novo líder supremo do Irão estará debilitado e a receber tratamento médico.

O que indica, pelo menos, um relatório dos serviços de informação norte-americanos e israelitas, consultado pela Times. O documento afirma que o líder está inconsciente e a ser tratado com ferimentos graves. O relatório revela ainda que o filho de Ali Khamenei estará na cidade de Qom. É a primeira vez que é revelada a alegada localização do novo líder iraniano.

Entretanto, Israel avisa a população do Irão para que não use comboios nas próximas 12h. Os ataques podem intensificar-se numa altura em que está a chegar ao fim o prazo dado por Donald Trump para que o Irão reabra o Estreito de Hormuz.

As Forças de Defesa de Israel avisam, através das redes sociais, que a população iraniana não deve utilizar a rede ferroviária do país por razões de segurança, perante a possibilidade de intensificação dos ataques. A ponte que liga a Arábia Saudita ao Baréin foi encerrada ao trânsito pelas autoridades. É mais uma medida de precaução. Donald Trump voltou esta noite a subir o tom. O presidente dos Estados Unidos ameaça destruir o Irão numa única noite, o que pode acontecer já esta madrugada.

The entire country can be taken out in one night "O país todo pode ser tomado numa noite e essa noite pode bem ser amanhã. Todas as pontes no Irão vão ser dizimadas amanhã à noite, às 12h. Todas as plantas de poder no Irão vão ser desfeitas, queimadas, destruídas. Nunca mais vão poder ser usadas. Vai ser uma demolição completa às 12h e, se quisermos, vai acontecer num período de quatro horas. Nós não queremos que isso aconteça".

O presidente norte-americano garante que não vai mudar o prazo limite para o Irão aceitar um novo acordo. Questionado sobre se pode estar a cometer crimes de guerra, diz que não está preocupado com essa possibilidade. O Irão rejeita este ultimato. O porta-voz do exército garante que as ameaças e o discurso do presidente não têm qualquer efeito na continuidade das operações. Na análise, o historiador Bruno Cardoso Reis alerta que a frustração de Donald Trump pode levar a um escalar ainda maior do conflito.

As ameaças de Donald Trump nem sempre se concretizam e também sabemos que o discurso dele muitas vezes é bastante hiperbólico, se quisermos ser bondosos. Se quisermos ser mais rigorosos, falta rigor ou muitas vezes falta uma boa relação com os factos. Agora, eu acho que o risco de escalada é bastante real, porque é muito evidente a frustração de Donald Trump com não conseguir resolver rapidamente este conflito.

Análise de Bruno Cardoso Reis esta manhã às mais recentes ameaças de Donald Trump. Entretanto, e depois de vários adiamentos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou para hoje a votação de um projeto de resolução que exige a reabertura do Estreito de Hormuz.

9h08 minutos. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou hoje todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva até ao fim da tarde. Já o arquipélago da Madeira está sob aviso laranja, devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima entre a manhã e quinta-feira. A situação meteorológica levou já ao cancelamento das viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, programadas para os próximos dois dias. A Direção-Geral da Saúde alerta para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal continental, por causa das poeiras do norte de África, que podem ter efeitos na saúde, principalmente em crianças e idosos, que devem ter cuidados redobrados. A DGS aconselha a população em geral a evitar esforços, atividade física ao ar livre e exposição a fatores de risco. No futebol, o Benfica empatou no terreno do Casa Pia, 1x1. José Mourinho deita a toalha ao chão, admite que perdeu o campeonato. O treinador do Benfica volta também a criticar a atitude de alguns jogadores em campo. O Sporting joga hoje em Alvalade com o Arsenal. Vai ser a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O jogo começa às 20h, vai ter relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. A investigação ao homicídio de Carlos Castro em Nova York é o tema do novo podcast Plus do Observador.

São milhares de ficheiros que fazem parte do processo judicial aberto pelo Ministério Público de Nova York e que estão na base do podcast "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro".

Juntos permitem reconstituir a investigação ao crime cometido por Renato Seabra em janeiro de 2011. Entre os ficheiros estão relatórios policiais e médicos, fotografias, transcrições de testemunhos, mas também as comunicações áudio da polícia no dia em que o cronista social foi encontrado morto num quarto de hotel em Times Square.

No código da polícia, é um DOA, Dead On Arrival. Foi encontrado morto à chegada das autoridades. O agente faz a descrição física de um homem que foi visto no hotel. O possível suspeito. Os detalhes são anotados pela telefonista no papel, para depois serem transmitidos a todas as unidades da polícia. É um homem de origem hispânica, possivelmente branco. Chama-se Renato Seabra, soletra o agente.

E este é o excerto do primeiro episódio de "Os Ficheiros do Caso Carlos Castro", que já está disponível.

É uma série narrada pela atriz Joana Santos, tem música original do pianista Júlio Resende. A investigação e os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha. Vamos conversar com eles daqui a instantes no Explicador das Manhãs 360.