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Já de seguida. Jornal das 9, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. Vanessa, vamos abrir aqui um jornal um pouco especial para dar atenção a esta situação nos Estados Unidos. Donald Trump teve de ser retirado do jantar de correspondentes da Casa Branca, em Washington, depois de se terem ouvido disparos. Há um ferido a registar e o atirador já foi detido.

Foi no salão do jantar. O caos instalou-se. Muitos dos convidados tiveram de procurar abrigo debaixo das mesas. Foi este o momento em que se ouviram os disparos. Donald Trump estava à conversa, sentado na mesa, quando estes disparos aconteceram, ainda se ouve a música ambiente em fundo. Entretanto, Donald Trump e a mulher Melania foram retirados da sala pelas autoridades, também outras figuras importantes da Casa Branca, como o vice-presidente J.D. Vance, o conselheiro do presidente Stephen Miller, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, e também o diretor do FBI, Kash Patel. O atirador, entretanto, já foi detido. A Marta Caramelo Nobre traz-nos agora mais detalhes sobre o que sabemos até agora. O que é que sabemos, Marta?

O atirador é um homem de 31 anos, professor e criador de videogames na Califórnia, segundo adianta a imprensa norte-americana, sendo que conseguiu furar a barreira de segurança do jantar de correspondentes. Ouviram-se disparos, foi detido e está neste momento sob custódia das autoridades. No salão do jantar, como disseste, o caos instalou-se. Muitos dos convidados procuraram abrigo debaixo das mesas. Donald Trump e a mulher Melania foram retirados da sala pelas autoridades, assim como outras figuras importantes da Casa Branca. Do incidente resultou apenas um ferido, um agente dos serviços secretos norte-americano, que foi atingido por uma bala e foi salvo pelo colete que vestia.

E entretanto, o presidente norte-americano já reagiu.

Donald Trump confirmou que este agente está fora de perigo e, em conferência de imprensa, depois do incidente, o presidente enalteceu o trabalho das autoridades e a prontidão com que responderam ao incidente.

"Foi muito inesperado. Este era um evento dedicado à liberdade de expressão, que reuniu jornalistas e membros dos dois partidos, o Republicano e o Democrata, e de certa forma, uniu-os. Vi uma sala unida. De certa forma, acabou por ser um momento bonito. Há um vídeo a mostrar a violência deste ataque à nossa Constituição. Também mostra o quão rápidos foram os serviços secretos e as forças de segurança a atuar. Fizeram um ótimo trabalho."

Antes da conferência de imprensa, Donald Trump publicou na rede social que detém, a Truth Social, um vídeo e imagens que mostram, Marta, o suspeito a correr em direção a uma barricada de segurança.

As autoridades locais acreditam que o suspeito agiu sozinho e que era apenas um homem que estava hospedado no hotel onde se realizou o evento em Washington. O jantar dos correspondentes da Casa Branca foi interrompido. Donald Trump garante que vai ser remarcado nos próximos 30 dias e o presidente disse ainda acreditar que este ataque não está relacionado com a guerra no Irão.

Sendo que não é a primeira vez que Donald Trump está sob ameaça.

É, na verdade, a terceira, em três anos, que o presidente norte-americano enfrenta perigo, incluindo a tentativa de assassinato na Pensilvânia, que o feriu na orelha e matou um bombeiro local, sendo que cerca de dois meses depois, o republicano estava no campo de golfe Trump International, nos arredores da sua mansão na Flórida, e foi retirado do local após as seguranças do Serviço Secreto abrirem fogo contra um homem que estava armado, escondido entre arbustos a poucos metros.

Sendo que, Marta Caramelo Nobre, este incidente, na última noite, no jantar de correspondentes da Casa Branca, aconteceu no mesmo hotel onde o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, foi baleado e ferido em 1981. Juntamos agora a este jornal especial da Rádio Observador, Hugo Costeira, especialista em segurança interna. Muito obrigada por estar conosco. Das informações que já sabemos, podemos dizer que há uma terceira ameaça contra Donald Trump, sendo que há aqui também um fator que não sei se nos conseguirá explicar, é que J.D. Vance, o vice-presidente, até foi retirado primeiro do que o presidente norte-americano desta vez.

Bom dia, obrigado pelo convite. Efetivamente, há aqui ainda muito por explicar. Eu considero isto uma falha clamorosa de segurança a vários níveis. Alguém vai ter que explicar como é que isto é possível num jantar daquela natureza e com as medidas que são obrigatórias num evento desta natureza, com a presença do presidente americano e atendendo já ao histórico de ameaça ao próprio presidente norte-americano. Eu vi as imagens, escalpelizamos as imagens até há pouco em direto na CNN, e realmente aqui falta perceber os protocolos de resposta dos protetores diretos dos serviços secretos. O porquê da demora ao Donald Trump, o porquê de J.D. Vance ser extraído primeiro do local. Nós vemos vários protetores diretos à volta de Donald TrumpMas o tempo que demoram poderá ser realmente questionável, mas isso acho que é uma discussão técnica demais, porque, na verdade, nós já estamos a falar da reação. E normalmente nestas questões, nestes incidentes, as reações tendem a ser normalmente muito melhores do que os motivos que levam às reações. Portanto, há aqui uma falha clamorosa de segurança, ela é óbvia, caso contrário, nenhum atirador conseguiria entrar dentro daquele espaço e fazer aquilo que fez. E quando digo entrar, digo entrar no espaço realmente alocado ao evento, uma vez que pela informação ele já estava hospedado no hotel. Mas o que é certo é que a reação posterior dos elementos é realmente uma reação à Estados Unidos, é desproporcional. Todas as agências correm na direção do problema. Ouvimos tiros sem fim e depois realmente há a detenção deste suspeito. Ou seja, reagem bem, reagem de forma a evitar males maiores, é certo, há uma detenção, há um detido, não há nenhuma vítima a lamentar da parte dos convidados, obviamente, mas o que é certo é que o que leva a esta reação, por assim dizer, é que está tudo errado. Eu acho isto muito poucochinho da parte do US Secret Service. Acho que estas falhas já são muito primárias e não me fazem muito sentido.

Já é a terceira vez que acontece com este presidente.

Já é a terceira vez que acontece e temos visto sempre posturas muito displicentes por parte dos elementos, já desde o início, já desde o primeiro atentado em que Donald Trump foi inclusive atingido numa orelha. Temos visto sempre comportamentos muito displicentes, muito lentos, muito pouco empenhados. Não sei se isto é uma resposta política a um desgosto de quem realmente viu Donald Trump chegar à presidência dos Estados Unidos, mas realmente isso, do ponto de vista da segurança, não quer dizer nada. Eu falava há pouco que há realmente no estado de Washington um diferendo político entre a presidência dos Estados Unidos e as autoridades de Washington em relação à segurança do próprio estado, isso nós assistimos. O Donald Trump queria pôr polícia na rua, polícia diferente daquela do estado de Washington, DC. Não é o estado de Washington em si. E portanto, há aqui muita conflitualidade entre republicanos e democratas. E o que é certo é que, no fundo, a segurança interna dos Estados Unidos é que está a sofrer. O presidente norte-americano é que está praticamente a ser várias vezes atacado. E, portanto, esperemos que esta exasperação política nos Estados Unidos não leve a mais uma tragédia a juntar àquelas que nós temos conhecimento pela história. Porque isso nada de bom trará ao mundo e nada de bom trará àqueles que professam os discursos de ódio, em vez dos discursos de entendimento e a diplomacia política. Mas isso já é um patamar fora da área da segurança.

Sim. Já vamos contar também já a seguir com a Helena Ferre Irgová e vamos também a esses pontos, mas aproveitando aqui ainda esta questão da segurança, o Costeira, além dessas falhas de protocolo que estava a enumerar e que já não é a primeira vez que acontecem, depois este protocolo na retirada das figuras, neste caso, Donald Trump, Melania, estava a sala cheia de elementos muito importantes da administração norte-americana, o conselheiro do presidente, o secretário da defesa, o diretor do FBI também, o próprio J.D. Vance. Por que o J.D. Vance foi retirado primeiro? Também houve uma falha nesse sentido?

Repare, cada uma destas entidades tem a seu cargo uma equipe diferente de segurança pessoal. E naquele momento, primeiro, J.D. Vance estava numa ponta completamente oposta à Donald Trump. O caminho da exfiltração do J.D. Vance podia estar totalmente desimpedido naquele momento e a sua equipe de segurança acedeu a retirá-lo imediatamente. Mas para movimentarmos em segurança, um presidente norte-americano que já tem alguma idade, que tem alguns problemas de locomoção, portanto não é um jovem que possa correr, em milésimos de segundo, não é fácil termos todo o dispositivo de extração preparado para o fazer. E portanto, Donald Trump, em boa verdade, é um idoso. Tem limitações que o J.D. Vance não tem. E portanto, podemos assumir por aí que para exfiltrar um e outro, vamos demorar mais tempo, vamos ter outras necessidades e essa decisão pode não ser uma decisão imediata e pode ser uma decisão perfeitamente natural.

Pelas imagens até parecia que Donald Trump não se tinha apercebido logo dos disparos.

Sim, isso é normal.

Que estava há muito tempo.

Sim, isso pode acontecer, obviamente. Agora, nós temos que perceber que em termos de mobilidade, o entourage de um presidente americano é muito maior do que o seu vice e, portanto, preparar viaturas, que já por si são blindadas, mas preparar as saídas, filtrar de forma intempestiva. Um cidadão, lembremos que Donald Trump não é propriamente uma pessoa pequena, é um homem enorme, é um homem pesado, é um homem idosoIsto traz, do ponto de vista da rapidez, outros desafios que não traz extrair um jovem como J.D. Vance. E portanto, às vezes é melhor demorar mais alguns segundos e fazê-lo com tudo em linha e com tudo preparado para que essa exfiltração aconteça, do que começar uma exfiltração em momentos e depois perceberem que Donald Trump não consegue acompanhar, que há até outro atirador e há até outra ameaça que não foi neutralizada e podem ficar numa situação de confronto direto. Portanto, às vezes é bom parar, pensar, perceber que a situação já está controlada e depois, aí sim, fazer uma exfiltração que tenha sucesso. Portanto, estas imponderáveis, eu confesso-lhe, eu não acho que isso seja o problema. Não acho que demorar mais cinco ou 10 segundos a exfiltrar Donald Trump seja problemático. Eu não consigo é perceber como é que numa organização daquela natureza, se consegue deixar que alguém entre lá dentro armado.

Sendo que neste hotel não é a primeira vez que acontece, também já tinha acontecido com Ronald Reagan.

Sim, e quando aconteceu com Ronald Reagan, aconteceu há décadas e, portanto, em alturas em que, do ponto de vista da segurança, havia muita coisa que não se pensava. Havia muita coisa que não se investigava. Havia muita due diligence securitária para a organização de um evento destes, que não era sequer tida em conta, quer em termos de inteligência, quer em termos de análise de redes sociais, por exemplo. Estamos a falar de outra época e mesmo assim aconteceu. Isso foi uma lição aprendida, infelizmente. Agora, acontecer hoje, no século XXI, em 2026, com os antecedentes de problemas securitários e de segurança deficitária que Donald Trump tem, isso já me parece amadorismo.

Hugo Esteira, não sei se tem de sair ou não, mas se quiser continuar conosco, eu vou só chamar aqui a Helena Ferro Gouveia, até porque o Hugo tocou aqui em alguns pontos que gostava de explorar também com a Helena. Muito bem-vinda, obrigada por estar conosco.

Olá, bom dia.

Helena Ferro Gouveia, analista de assuntos internacionais. Hugo Esteira estava aqui a falar de uma resposta política de desgosto, eventualmente, por Donald Trump ter chegado à presidência e deste diferendo que existe com Washington e a ação mais musculada ou não de polícia na rua, que era o que Donald Trump queria. É uma associação que nesta altura podemos fazer ou podemos estar a entrar aqui também um pouco no campo da especulação, mas o que é factual é que houve uma falha de segurança.

Claramente houve uma falha de segurança que permitiu que este professor e engenheiro informático estivesse não só hospedado no Hilton, que era o hotel onde corria este jantar com os correspondentes da Casa Branca, como que fizesse o assembly, ou seja, a montagem de uma das armas que trazia consigo. Segundo a imprensa norte-americana, ele trazia uma shotgun, trazia uma arma semiautomática e trazia várias armas brancas, portanto, haveria aqui uma intencionalidade de atingir provavelmente várias pessoas, talvez o presidente, talvez pessoas presentes na sala, e há claramente aqui um breach, uma quebra de segurança. Agora eu não sei se as únicas razões serão o descontentamento com Donald Trump, provavelmente é uma explicação ou fará parte desta equação de análise. No entanto, nós temos que pensar, e parece-me que este é um dado que tem que ser muito bem pensado com as nossas sociedades atualmente, que é a polarização e que é o discurso de ódio. Fala-se muito de discurso de ódio, fazem-se campanhas muito bonitas contra o discurso de ódio, mas é verdade que nós nos Estados Unidos temos conhecimento de um movimento que dizia: "Alguém tem que o fazer." O fazer era assassinar o presidente dos Estados Unidos. E que elementos deste movimento, que supostamente era sarcástico, humorístico, participavam em congressos partidários e faziam este tipo de discurso. Depois nós temos um tipo de discurso que é de alguma forma legitimado ou que é abrangido por aquilo que é a liberdade de expressão, que é "Morre A" ou "Morre B", sendo A ou B a pessoa ou o adversário político do qual se discorda. Morre os fascistas, morre os comunistas, morre os polícias, etc. Portanto, este tipo de discurso polarizador, onde se desumaniza o outro, aquele que discorda de nós, que tem uma visão do mundo diferente da nossa, é um discurso que faz com que rapidamente, e sobretudo agora, na esfera hipermidiatizada onde vivemos, com esta força das redes sociais, que está mais do que documentada e mais do que estudada, contribuem pra radicalização das palavras deste tipo de discurso, que é tolerado à esquerda e à direita. Eu aqui não estou a dizer que são republicanos, são democratas.

Ia perguntar-lhe se a própria administração de Trump tem alguma responsabilidade nisso.

A toda a gente é assim. Felizmente, não houve aqui vítimas, não há vítimas a lamentar, mas há aqui muitos responsáveis à direita e à esquerda do espectro político norte-americano e também nas nossas sociedades europeias. A partir do momento em que nós toleramos discurso de ódio contra os adversários políticos, e discurso de ódio não é dizer esta medida política ou esta posição política e depois ir argumentando a posição política está errada ou do meu ponto de vista está errada. Agora, o que nós temos é fulano, fulana é um imbecil, é um anormal e por aí adiante. Portanto, este tipo de discurso normalizou-se, banalizou-se. E quando se desumaniza os outros, e nós sabemos disso, porque isto aconteceu há muito pouco tempo, no século passado, com os judeus que foram tratados como baratas, como animais, como ratos, como polvo. Portanto, esta desumanização tem consequências. E aquilo que nós vemos aqui nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, são episódios de violência políticaSe prendem precisamente com esta polarização e com o fato de, além de campanhas muito bonitas contra o discurso de ódio, não se fazer efetivamente nada. Nós não temos condenações por discurso de ódio, quer dizer, temos em alguns países, por exemplo, na Alemanha há várias condenações, felizmente, por discurso de ódio nas redes sociais. Mas em Portugal eu não tenho conhecimento. E aquilo que eu vejo contra adversários políticos, seja do espectro da direita, seja do espectro da esquerda, é, do meu ponto de vista, para além daquilo que é a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de crítica. Portanto, temos que pensar muito bem que sociedade é que queremos e se queremos que a violência política armada volte a entrar na vida política, porque isto tem consequências gravosas. Independentemente de Donald Trump ser um arruaceiro, publicar na Truth de uma forma torrencial, por vezes quase demente, de ser bastante agressivo na sua comunicação, de falar de fake news, de fake media, de todo o ataque que ele faz aos seus adversários. Independentemente de tudo isto, há que haver um esforço de contrariar esta polarização, porque senão vamos ter consequências gravosas. Nos Estados Unidos, tivemos o assassinato de Kurt, aquele jovem ativista de direita. Independentemente do que possamos pensar daquilo que ele defendia ou da sua mensagem política, ele fazia um esforço de dialética, de diálogo com as pessoas e foi assassinado por isso. Estamos aqui num registo que, do meu ponto de vista, é muitíssimo perigoso.

Sendo que nos Estados Unidos, esse ambiente de polarização, de facto, é muito grande nesta altura e também já escalou para outros países, incluindo para a Europa, mas os Estados Unidos têm também historicamente outros ataques contra presidentes, não é? Há aqui também esse fator histórico.

Sim, tem aqui uma longa história de presidentes que foram mortos em atentados, todos nós nos lembramos do Kennedy. Houve várias tentativas e o Ronald Reagan foi vítima, precisamente à porta desse hotel, de uma tentativa também de assassinato político. Há vários presidentes que sofreram tentativas e isso prende-se também com o fato das armas serem acessíveis nos Estados Unidos e qualquer um, de alguma forma, ter acesso a uma arma de fogo, mas essa é toda uma outra discussão que tem que ser feita e tem que ser feita pelos americanos, e tem que ser pensada, porque morrem mais pessoas por via de incidentes, de acidentes ou de crimes com armas de fogo do que em todas as guerras onde participaram as Forças Armadas norte-americanas. Isto também deveria ser motivo para reflexão. E esta facilidade no acesso às armas, naturalmente, que possibilita ou que facilita atentados ou ataques contra alguém. Nos Estados Unidos há realmente essa tradição. Tradição essa que, como o Hugo dizia aqui há pouco, há claramente falhas de segurança, embora se saiba que não há segurança perfeita. Eu estive em vários eventos, até com presidentes norte-americanos, e pude acompanhar os movimentos de segurança e há sempre momentos onde é passível de haver falha, mesmo nos serviços secretos tão sofisticados e com as capacidades que têm os serviços secretos norte-americanos, mas há sempre o elemento humano, human engineering, tudo isso, que pode fazer falhar ou colapsar uma instituição, até porque ela se julga capaz de prever tudo, e já vimos aqui que não previu. Mas isso é depois a jusante. A montante, temos aqui alguém com a intencionalidade de matar, de ferir, porque ninguém vai para um hotel armado até aos dentes, passa a correr pela segurança, tentando aqui claramente atacar. E já depois do ataque, nós vimos uma senhora que tentou dirigir-se, porque havia protestos à porta do hotel, tentou dirigir-se ao presidente. Nós estamos aqui num nível de normalização da violência em que se perdeu a humanidade do outro. Acho que este esforço de reflexão deve ser feito por todos aqueles que são democratas, por todos aqueles que acreditam que a vida política é dialógica, é de debate, de debate de ideias, e que nós temos adversários políticos, não temos inimigos a abater. E é isso que de facto me preocupa, porque quando se olha para as redes sociais hoje em dia, é um chorrilho de ódio.

Sim. Aproveito também para voltar a chamar o Hugo Costeira, já agora, porque temos aqui, como estava também a vincar a Helena Ferro Gouveia, estas questões de segurança, e ela própria também já esteve em eventos desse gênero com presidentes norte-americanos. Há pouco o Hugo falava aqui dos protocolos, mas como é que o homem do país mais poderoso do mundo não tem uma segurança de ferro? Mesmo que o evento seja num hotel e haja também a segurança do próprio hotel e depois, como o Hugo estava a explicar, J.D. Vance tem a sua própria equipe de segurança, Donald Trump também e os outros elementos. Não há aqui uma articulação entre essas forças de segurança e depois as forças de segurança do hotel para que, de facto, esteja tudo bem blindado e impedir ataques deste tipo?

Repare, o hotel não tem forças de segurança. O hotel tem uma equipe de segurança residente que não são autoridade, são uma coisa tipo uma segurança privada.

Exato, estava a referir-me à parte do hotel, exatamente.

Agora, repare, a questão é que nós nos Estados Unidos temos uma panóplia de serviços policiais, como provavelmente não existe em mais nenhuma outra parte do mundo. Nós temos polícias locais, polícias estaduais, xerifes, quer dizer, nós temos tudo e mais aquilo que vocês possam imaginar em termos de segurança. E é muito difícil, obviamente, a interação. Aliás, isso está muito documentado e até é quase ponto de honra em grande parte das séries e filmes que nós vamos vendo, as diferenças entre as autoridades federais e as autoridades locaisOs serviços secretos, que na verdade não são serviços secretos, são uma força policial que só tem duas funções: uma é garantir a segurança das altas entidades, a outra é investigar a contrafação da moeda americana. É uma força federal, obviamente, e é uma força que tem a responsabilidade de garantir a segurança de todos estes intervenientes. O J.D. Vance e o Donald Trump são protegidos exatamente pelo mesmo serviço secreto, pelo US Secret Service. E obviamente que depois o FBI, que tem um chapéu federal maior, porque são eles que investigam os crimes contra estas pessoas, tem também aqui uma componente de polícia de intervenção, de serviços secretos, de força de investigação, como a nossa Polícia Judiciária, por exemplo. Aliás, eu já dei este exemplo, para as pessoas perceberem, o FBI é um misto de Polícia Judiciária com serviços de informações. E se quisermos lá pôr um bocadinho de PSP ou de GNR, também podemos pôr. Portanto, é uma coisa assim um bocadinho híbrida. E pôr estas pessoas todas à mesma mesa a negociarem, a chegarem a alguma conclusão, não é muito fácil. Isto é histórico, não é de agora. Agora, o que eu acho é que esta normalização política da violência provavelmente está a expor uma fragilidade que nós não percebíamos antes, porque agora com Donald Trump isso tem sido mais notório, é que afinal estes Secret Services não são tão bons quanto as pessoas acham que são. Que realmente o presidente americano sempre circulou dentro de uma bolha, sempre andou dentro de uma bolha blindada, tem a famosa The Beast, que é um carro que resiste a tudo e mais alguma coisa, anda no Air Force One. Há todo um dramatismo de segurança à volta de um presidente americano que faz passar uma imagem de intocável, à semelhança de um presidente Putin, de um presidente Xi, depois até temos nas redes sociais, comparam as viaturas que uns e outros usam e por aí fora. Mas o que é certo é que depois nestes momentos, nos momentos de maior proximidade, nos momentos em que tem que haver uma interação com o eleitor, com o público, no caso, até com os jornalistas, há fatores básicos da segurança de acesso, da preparação dos perímetros, do estabelecimento de perímetros, há coisas básicas que falham. E aqui falhou muita coisa, evidente, como a Helena estava a dizer, e bem, como é que uma pessoa carregada de armas vai para um hotel onde se vai realizar um evento desta natureza? Isto não é muito normal.

Até porque sendo uma altura em que o presidente norte-americano vai estar nesse hotel, teria de haver um cuidado redobrado na entrada dos hóspedes para o hotel, não é?

Claro que sim, mas a questão é que o presidente norte-americano não tem um grau de ameaça que seja mutável. O grau de ameaça do presidente americano está sempre no máximo. Nós aqui dando o exemplo do nosso governo. No nosso governo, nós temos o primeiro-ministro e temos ministros e alguns desses ministros foi-lhes atribuído um grau de ameaça que os obriga a ter segurança pessoal. O primeiro-ministro também, o presidente da República também, o presidente da Assembleia da República também. E depois temos alguns elementos do nosso aparato do Estado que também vão tendo segurança pessoal, mas temos outros que não têm e que pra mim não faz sentido absolutamente algum. Agora, repare, mas se em Portugal o SIS disser que determinada pessoa tem sobre ela um grau de ameaça X e que a PSP deve proteger essa pessoa, automaticamente, o segurança pessoal da PSP avança para proteger essa pessoa. Portanto, isso aqui acontece. Um presidente dos Estados Unidos não tem essa prerrogativa de poder ter um período menos bom ou menos mau. Ele, pura e simplesmente, é protegido, ponto. Quer queira, quer não queira. Da mesma maneira, o nosso primeiro-ministro, o nosso presidente da República. Não passa pela cabeça de ninguém que o nosso presidente da República possa dizer que não quer segurança pessoal. E todos nós nos habituamos, de vez em quando, a ver o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ter às vezes um comportamento que também não facilitava muito a segurança. E isso não é bom e não devia ter acontecido. Agora, nos Estados Unidos, isto não acontece. O presidente dos Estados Unidos, o presidente da Federação Russa, o presidente chinês, o rei da Inglaterra, para eles a segurança não é algo facultativo e não é algo que possa ser agravado ou diminuído conforme as questões internacionais. Não, existe, ponto. Agora, nós estamos é a ver que, no caso do Donald Trump, há realmente uma vontade muito grande que algo falhe. E isso não é aceitável. Não é aceitável a nenhum nível da discussão política, a nenhum nível da hostilização do discurso político, isso não é aceitável. Porque eu espero que nunca se aplique aqui aquele ditado português: "Tantas vezes o cântaro vai à fonte", não é? "Que um dia deixa lá a asa". Espero que isso nunca aconteça. Até porque isso, no fundo, é o colapsar de uma instituição política de referência mundial, que são os Estados Unidos. Gostemos ou não gostemos, obviamente. Agora, do ponto de vista da segurança do presidente americano, isto é um falhanço, não tenho a menor dúvida que isto é um falhanço.

E impõe explicações por parte dos serviços de segurança.

Peço desculpa?

Impõem-se explicações por parte dos serviços de segurança. Espera que venham a dar essas explicações públicas.

Obviamente, porque repare, agora o FBI vai ter que investigar. Tudo muito certo. O presidente Donald Trump foi para o Truth Social dizer: "Fantástico, resposta fantástica, elementos fantásticos". Tudo muito certo. E ele tem razão, realmente a resposta foi excelente. A pessoa foi detida, foi apanhada viva, essas coisas todas. Agora, a montante está o problema. E o problema foi a falha clamorosa de segurança num evento onde estava o topo da hierarquia da política americana, porque por acaso foi um atirador solitário. Imaginem que o atirador solitário tinha uma equipe. Imaginem que existiam explosivos na equipe. Imaginem que neste momento estávamos a falar de ter sido dinamitado grande parte da liderança norte-americana porque explodiu um engenho explosivo lá dentro. Como é que ficava o mundo? Ou seja, quais eram os impactos disso? Isto é realmente muito grave. E portanto, obviamente, que desde os Secret Services a todas as entidades policiais com competência na criação daqueles perímetros de segurança, há muita explicação que vai ter que ser dada, porque um evento desta natureza não se começou a organizar na quarta-feira. Começou-se a organizar provavelmente há meses. O trabalho da inteligência, o trabalho da segurança, é trabalho muito importante que não pode ser desprestigiado. E tal como a Helena disse, e muito bem, eu também já estive em eventos de alta segurança nos Estados Unidos, em Portugal, em Israel, em vários outros países. Isso pura e simplesmente não pode acontecer.

E é incrível como um lobo solitário, pelo menos desta forma descrito por Donald Trump, consegue, de facto, furar as barreiras de segurança e causar uma situação como esta.

Claro.

Porque não parece ter sido nada organizado, não é?

Não, organizado foi.

Organizado pelo próprio sim, mas não com mais elementos.

Mas sabe que a questão é exatamente essa. Quando nós estamos a falar de células que trabalham, que se organizam, células que têm uma componente operacional, uma componente logística, uma componente financeira, são realmente equipes que deixam muitos vestígios. Às vezes é muito mais fácil apanhar uma célula do que um ator solitário. E o ator solitário, às vezes basta uma radicalização sozinho, às vezes basta um problema mais ou menos psiquiátrico, e depois, claro, o motivo. Porque conseguirmos antecipar um comportamento desta natureza não é fácil. Não há análise de redes sociais que nos sejam muito úteis. Nós não estamos a falar, por exemplo, de um ator solitário de inspiração islâmica radical, que tendencialmente deixam algumas pistas online por causa de algumas questões religiosas que terão necessariamente que acontecer depois do atentado. Portanto, há aqui realmente uma metodologia muito diferente. E um indivíduo destes a pensar sozinho, a trabalhar sozinho, que leva as suas armas, que faz as suas coisas, passa muito mais despercebido. É muito mais difícil de detectar do que um evento altamente organizado do ponto de vista terrorista, por assim dizer. E por isso é que a segurança em termos de perímetro, em termos de saber quem é que está dentro do hotel, saber o que existe dentro dos quartos de hotel, isto já devia ter acontecido há muito tempo. Portanto, esta pessoa se entrou lá dentro com estas armas todas, algo de muito grave falhou na organização deste evento, que como eu digo, não começou na quarta-feira. Começou há muitas quartas-feiras atrás. E portanto, há aqui falhas gravíssimas.

É que é um evento anual, sabe-se que vai sempre acontecer e já estava planeado há vários meses.

Claro, sim. E este hotel já deveria ter sobre si uma atenção muito grande da inteligência doméstica, do FBI, por exemplo, das polícias locais, dos Secret Services. E portanto, já não devia ser um espaço onde fosse fácil sequer ir tomar um café.

Uhum.Obrigada Hugo Costeira pela análise que nos deixou neste jornal, emissão especial a propósito deste incidente com Donald Trump no jantar dos correspondentes da Casa Branca. Entretanto, o próprio presidente norte-americano divulgou uma imagem do atirador. Chama-se Cole Thomas Allen. São duas fotografias partilhadas por Donald Trump. Este homem tem 31 anos, reside na Califórnia, é um professor e criador de videojogos. Nesta imagem que foi divulgada, podemos ver o homem deitado no chão, em tronco nu, algemado e também vários polícias por trás. O homem está a olhar para o chão, não dá para ver bem a cara deste homem de 31 anos que terá invadido o jantar de correspondentes armado, está acusado dos crimes de uso de arma durante um crime considerado violento e agressão com arma perigosa a um agente federal, agente que acabou por ser baleado, mas tendo em conta o colete que estava a utilizar, acabou por não ser um incidente de maior. O atirador de 31 anos vai ser presente a tribunal amanhã, altura em que podem somar-se novas acusações, para além destas de crime de uso de arma e crime violento e agressão com arma perigosa. Na rede social Truth Social, Donald Trump partilhou estas imagens que mostram este homem no corredor do hotel onde decorria este evento, o jantar de correspondentes da Casa Branca. Entretanto, há reações internacionais. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, mostra-se chocado com o que classifica de tentativa de assassinato de Donald Trump, ao mesmo tempo aliviado que tanto o presidente como a primeira-dama Melania Trump estejam sãos e salvos. Uma reação de Benjamin Netanyahu na rede social X. Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, diz que a violência política não tem lugar na vida pública. Também recorreu à mesma rede social para reagir a este incidente envolvendo Donald Trump. Diz António Costa que é reconfortante que a ação rápida das forças de segurança tenha garantido que o presidente dos Estados Unidos, a mulher e todos os convidados tivessem sido retirados em segurança. E termina com essa frase: "A violência política não tem lugar na vida pública, deve ser firmemente rejeitada". Para além do presidente do Conselho Europeu, também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vem elogiar a atuação policial e usa, de resto, a mesma frase que António Costa: "A violência não tem lugar na política". Ursula von der Leyen aqui também a dirigir-se a Donald Trump e a dizer que está aliviada por, apesar de todo este aparato, Donald Trump estar bem de saúde, tal como a mulher. Também reação de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol: "A violência nunca é o caminho. A humanidade só vai avançar através da democracia, da convivência e da paz". É o que escreve Pedro Sánchez na rede social X, a condenar este ataque contra o presidente norte-americano. É já a terceira vez que Donald Trump é alvo de um ataque desde 2024. Contamos agora nesta emissão especial com Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais. Muito obrigada por estar conosco.

Olá, bom dia.

Até começava já por estas reações que acabei de elencar, porque são todas elas a condenar a violência. Não sei se estava a ouvir a Helena Ferreiro quando falei há pouco, mas de facto estamos a viver num período tão extremado que é preciso recentrarmos de novo toda a população para os valores essenciais.

Sim, muito bom dia. Bom dia também a quem nos ouve. Sim, efetivamente, obviamente que a violência nunca é solução para absolutamente nada, muito menos para aquilo que são a política e a participação cívica das pessoas na política. Também não deixa de ser um facto histórico que estas tentativas de violência contra os presidentes norte-americanos são recorrentes e já tivemos um presidente americano que foi assassinado, já tivemos candidatos também à presidência americana que foram assassinados. Portanto, esta violência sobre o presidente dos Estados Unidos é algo que existe e que nós sabemos depois, às vezes até mais tarde, ou em biografias ou em documentários acerca da presidência, que acabamos por saber de uma quantidade de tentativas de violência. Eu não chamaria a esta uma tentativa de assassinato, porque efetivamente aconteceu na sala ao lado, aconteceu longe e portanto há aqui toda uma distância.

Donald Trump nem se apercebeu dos primeiros disparos.

Exato. Aliás, se nós formos ver aquilo que a própria imprensa internacional diz, toda a gente fala sobre tiros no jantar dos correspondentes jornalistas em Washington. Mas seja como for, podemos lhe chamar tentativa de assassinato ou de violência. Isto é uma coisa que é recorrente. Agora, é super importante aquilo que a Helena falou, o extremismo que está na política, nomeadamente na política internacional, e é isso que os líderes há pouco condenaram, inclusive Sanchez, que é tão crítico da posição dos Estados Unidos e de Donald Trump. Efetivamente, não se pode aceitar qualquer tentativa de violência ou tentativa de assassinato, ou a utilização da violência como forma de reprovar aquilo que são as políticas de um presidente, de um primeiro-ministro que esteja em funções. Agora, também é verdade, e isto obviamente, pois tudo provoca uma consequência, que estamos a viver um momento em que o presidente americano usa também uma certa violência verbalE também política, de alguma forma, em que a política americana também foi radicalizada pela posição de Donald Trump. Obviamente que isto não justifica a violência.

Mas acaba por ter impacto na sociedade e nesta polarização.

Mas veja-se, por exemplo, a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro, quando foi esfaqueado em pleno comício em São Paulo. Isto também é, porque estas figuras representam e têm uma posição que é interessante. Estas figuras, ao mesmo tempo que têm pessoas que são indefectíveis, que são quase obcecadas por estas figuras de uma forma positiva. Porque veem neles não só um líder político, mas quase um messias, alguém que lhes inspira toda uma forma de estar na vida, também atrai, por outro lado, pessoas que os odeiam e que, de alguma forma, veem nestas pessoas uma linha política, uma posição política que os leva a cometer atos de extremismo. Depois há coisas interessantes. Só fazer aqui um apontamento histórico. A 30 de março de 81, Ronald Reagan sofre uma tentativa de assassinato em Washington, curiosamente, à saída de um hotel. O atacante era uma pessoa que tinha problemas mentais, o John Hinckley, se não estou enganado. E na altura, a coisa mais interessante é que, aparentemente, a tentativa de assassinato até não era contra Donald Trump, e o motivo do ataque até foi uma obsessão que ele tinha pela atriz Jodie Foster. Mas que depois passou para a figura de Ronald Reagan por ser a figura do presidente, por ser a figura cimera. Nós não sabemos ainda muito bem sobre a identidade deste suspeito, que ele tem 31 anos, é da Califórnia, supostamente é professor. Inclusive teria ganho um prêmio há pouco tempo de melhor professor. Portanto, não havia nada que apontasse para esse tipo de coisa. Mas isto também é aquilo que se chama os chamados lobos solitários, que o Hugo estava a falar há pouco. Agora, é nisto. Existe esta radicalização do discurso e da posição política do nós contra eles. Nós estamos a falar de Donald Trump, que incentivou, de alguma forma, a invasão do Capitólio, que também foi, por si só, um ato de violência. Nós estamos a falar de um presidente que há poucas semanas atrás disse sobre um país, que ia destruir esse país, fazendo voltar esse país à Idade da Pedra. Obviamente que este tipo de situações, quando nós estamos a viver uma situação política nos Estados Unidos de aumento do preço dos combustíveis, aumento do custo de vida, a inflação a subir.

Toda uma incerteza em relação ao caminho que vai seguir a guerra também, não é? E aliás, as coisas que estão em elenco são da guerra.

Exatamente. A incerteza sobre isto tudo relativamente à guerra no Irão. A incerteza desta situação. Alguém que disse que vinha para este seu segundo mandato na Casa Branca, que vinha para acabar com estas guerras em que os Estados Unidos participavam. Alguém que tem tomado todas estas posições e que depois de um momento para o outro se vê preso nesta guerra. Isto obviamente que acaba por acontecer de termos problemas de pessoas que depois veem no presidente americano, veem naquele político. Nós também já tivemos tentativas de assassinato, por exemplo, em países na Europa. Nós também já tivemos primeiros-ministros que foram assassinados e presidentes também assassinados na Europa no princípio do século passado. E nós sabemos perfeitamente o que levou e o que é que leva a esta radicalização. Nós, por exemplo, lembramos o que é que aconteceu nos anos 80 com a Margaret Thatcher em relação ao IRA, quando ela decidiu destruir o IRA e decidiu efetivamente empurrar o IRA contra as paredes ou contra as cordas, e acabar com o movimento, e que nessa altura ela também sofreu uma tentativa de assassinato. Portanto, o extremismo político, o extremismo do discurso político, da posição do nós contra eles, que eu dou sempre o exemplo neste momento, até porque nós o conhecemos bem, que é a questão do Brasil, e muitas vezes as posições que são adotadas nos Estados Unidos fazem-nos lembrar também a posição adotada. Mas veja-se, por exemplo, também a radicalização do discurso que acontece em Portugal, por exemplo, com o CHEGA. E obviamente que nós poderemos ver e poderemos assistir uma situação de que este extremismo político, que também ele tem em si uma certa violência, são violência de palavras, é certo, mas tem uma violência, muitas vezes identificando comunidades e nacionalidades, pode efetivamente levar a que depois haja uma reação de violência, neste caso armada, contra o político A, B ou C. Portanto, este extremismo todo não nasce do nada. Obviamente que estas tentativas de violência ou de assassinato, se nós quisermos chamar, muitas vezes são cometidas por pessoas com problemas sérios, ainda mais em um país em que o acesso às armas é extremamente facilitado.

E Donald Trump não fez nada para que deixasse de ser tão facilitado.

Não fez e aparentemente não quer fazer, até porque a linha que o apoia, a linha MAGA, a linha conservadora, é a favor do porte de arma. Portanto, será muito difícil nós termos um presidente ultraconservador como Donald Trump, apoiado por uma linha ultraconservadora, a falar numa possível alteração daquilo que é uma das emendas da Constituição norte-americana, o cancelamento ou pelo menos a criação de uma nova forma de como é que o americano poderia ter acesso a armas. Parece-me praticamente impossível que isso aconteça, nomeadamente quando estes tipos de atos acontecem, que por si só também exortam a própria violência contra o líder que este grupo quer defender. Portanto, isto acaba depois por ser um círculo vicioso, mas um círculo preocupante. Agora, o resultado da violência política de Donald Trump já levou a que ele tivesse três tentativas de assassinato, sendo que uma vez acabou por ser alvejado por um tiro na orelha, porque ele provoca efetivamente uma reação extrema ou extremada por parte de várias pessoas, também pela sua própria capacidade de extremar aquilo que é o discurso político.

Miguel Baumgartner, muito obrigada por ter estado nesta emissão especial da Rádio Observador, especialista em relações internacionais. E chamo agora o coronel José do Carmo. Muito obrigada também, bom dia. Este incidente que envolver Donald Trump, os disparos que houve no jantar de correspondentes da Casa Branca, é uma falha de segurança muito evidente?

Sim, alguma coisa aqui falhou. Há uma série de layers que quando o presidente, não só na América, mas em qualquer lado, até Europa, qualquer deslocamento a um país estrangeiro, há sempre uma equipa de segurança muito apertada, muito tecnológica e muito capaz do FBI, que no fundo o segue e o precede. Instala-se, verifica o perímetro, verifica qual é que é o fluxo dos movimentos previsíveis, verifica tudo, verifica os hotéis, os telhados, tudo à volta. E há uma série de layers quando a coisa começa, pelos quais tem que passar qualquer pessoa que em condições normais se desloque naquela direção com intenções que não sejam as mais ortodoxas. Agora, aqui alguma coisa falhou, obviamente. O senhor que fez este atentado também não é propriamente estúpido, é uma pessoa com algumas qualificações. Planeou isto com algum cuidado, é óbvio. Instalou-se no hotel. Se calhar instalou-se no hotel antes de alguns destes screenings estarem a ser preparados e portanto sabia mais ou menos qual é que era o terreno que estava a pisar. E depois quando chega ao último layer, que é a entrada para dentro do sítio onde está a decorrer o evento, aquilo depois é uma questão de sorte. Ou alguém o trava, não sei se foi o caso, eu também acordei há bocadinho e vim andar a pé. Li algumas coisitas, mas muito pouco. Agora, eu trabalhei na área da segurança durante uns tempos e também tenho uma ideia de como é que isso funciona. Às vezes no último layer, basicamente, é uma questão de sorte. Alguém o trava, alguém o tenta parar, alguém confia em que ele já foi fiscalizado anteriormente noutros layers.

É mais fácil para um lobo solitário passar despercebido?

Diga, estou a ouvi-la mal.

É mais fácil para um lobo solitário passar despercebido?

Sim, um lobo solitário não tem que contatar com ninguém, não tem que combinar nada com ninguém, não tem que trocar sinais via telecomunicações, etc. E por isso está tudo dentro dele. Esse sinal que às vezes surgem alertas, palavras que surgem na internet, nas comunicações, isso às vezes é detetado e há muitos atentados que são evitados assim, porque hoje faz-se a screening dessas palavras e estabelece-se um padrão, há ali uma espécie de nó que fica claro e leva muitas vezes a que as coisas se façam preventivamente. Um lobo solitário não, age dentro da sua própria cabeça, faz o seu plano. Pode-se verificar se ele comprou armas, se as armas eram ilegais, se eram legais, se as colocou antes lá, porque atualmente se ele estava lá no hotel antes, pode ter levado para lá as armas antes. Hotéis não fazem screening de armas, mesmo que fizessem, ele instalava-se e depois vinha buscá-las, não era por isso. Ou seja, ele fez isso tudo. E sim, o facto de ser um lobo solitário, se for o caso, também pode não ser.

O Donald Trump é que utilizou esta expressão.

Pode ser alguém que tenha recebido dinheiro. Sim, pode ter sido alguém que tenha recebido dinheiro. Hoje em dia está muito em comum haver atentados na Europa que são feitos por criminosos locais ou por pessoas ideologicamente motivadas, mas que são pagas e incentivadas por serviços estrangeiros. Vários desses já foram descobertos na Europa e alguns tiveram mesmo eficácia.

E agora vamos ter de perceber, este homem vai ser presente amanhã a juiz, vai a tribunal segunda-feira e portanto aí também teremos mais informações sobre os motivos destes disparos que aconteceram no jantar de correspondentes da Casa Branca. Muito obrigada, senhor Coronel José do Carmo, por ter entrado nesta emissão especial e boa caminhada, um bom resto de domingo para si.

Obrigado eu e bom trabalho.

Bom trabalho também. E agora às 10h vamos atualizar toda a informação. A madrugada ficou marcada por estes disparos no jantar de correspondentes na Casa Branca, sendo que Donald Trump diz que não terá este incidente nada a ver com a guerra no Irão. Vai ser algo que vamos também abordar no gabinete de guerra depois do jornal das 10h.