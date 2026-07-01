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Está a começar o Jornal das Nove, com edição da Carla Jorge Carvalho. Carla, o governo anuncia esta manhã um plano para enfrentar o calor previsto para os próximos dias. Entre as medidas está, por exemplo, a criação de pelo menos um local de abrigo climatizado em todos os concelhos.

É uma das principais medidas que deve ser anunciada na conferência de imprensa que está marcada para às 11h. Vai juntar governo e autoridades de saúde, numa altura em que as temperaturas sobem e o tempo quente e seco deve manter-se pelo menos por uma semana. Chama-se Plano de Saúde para as Ondas de Calor e prevê uma forte articulação entre autoridades de saúde e autarquias, Rui Casa Nova.

Sobretudo para a medida que já aqui destacamos, todas as unidades locais de saúde devem passar a ter locais de abrigo temporário climatizados, de forma a poderem atenuar os efeitos das altas temperaturas que se esperam, sobretudo para idosos, crianças e doentes crônicos. É o que avança esta manhã o jornal Público. Uma fonte do governo adianta que vai ser necessário um esforço conjunto entre autoridades para os casos em que seja necessário garantir a deslocação de pessoas para os locais climatizados e caberá às autarquias indicar quais os locais de abrigo que estão disponíveis em cada concelho e como podem ser acedidos. No fundo, na conferência de imprensa marcada para daqui a duas horas, deve ser anunciado um guia de boas práticas para os municípios seguirem nesta vaga de elevadas temperaturas. De resto, já ontem a ministra da Saúde veio garantir que os hospitais estão preparados para enfrentar esta vaga de calor, face ao previsível aumento de procura. As temperaturas vão rondar os 40° em várias regiões do país, sendo que estas condições meteorológicas devem manter-se nos próximos dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Rui Casa Nova, a olhar para algumas das medidas que devem ser anunciadas esta manhã pelas autoridades de saúde na conferência de imprensa que está marcada para às 11h. O secretário-geral do PCP visitou esta manhã uma unidade de saúde no Cacém. Reagiu a este plano. Miguel Gato, agora em direto, o que disse Paulo Raimundo?

Disse que todas as medidas de contingência são bem-vindas, ainda para mais numa situação excepcional como o calor que vai atravessar Portugal continental nos próximos dias. Mas o secretário-geral do PCP diz também que o governo devia preocupar-se mais em resolver a contingência que as pessoas vivem todos os dias no Serviço Nacional de Saúde.

Perante uma situação extrema, é preciso tomar medidas, e está bem. Está tudo bem. Agora, o nosso problema é que a contingência é todos os dias. Haja calor, haja chuva, haja frio. É todos os dias, como se está a ver aqui. E, portanto, é isso que é preciso resolver. Todas as medidas para fazer face a uma situação concreta são bem-vindas. Nunca sabemos se são suficientes. Nunca sabemos. Esperemos que sejam. Penso que é do agrado de todos, isso. Agora, o drama que é preciso enfrentar, de contingência, é todos os dias. Era isto que a ministra devia dizer: "Olha, vamos anunciar isto por causa da vaga de calor e vamos anunciar isto para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde". Ora, nem faz uma coisa, pelos vistos, nem faz outra.

Paulo Raimundo, que hoje deslocou-se até ao concelho de Sintra, mais concretamente ao Centro de Saúde do Olival, no Cacém, teve contacto com utentes que fazem fila à porta para marcar uma consulta. Alguns deles disseram ao secretário-geral comunista que estão na rua desde as 3h, apenas para marcar uma consulta, que não sabem quando é que vai ser. Pode ser apenas daqui a uns meses. Ora, Paulo Raimundo culpa o governo por esta situação e lembra até um desafio que lançou a Luís Montenegro.

No primeiro debate quinzenal que houve com o primeiro-ministro, eu fiz-lhe um desafio para vir cá hoje. Senhor primeiro-ministro, está desafiado. Até lhe fiz três desafios nessa altura. Um deles foi este. Dia 1 de julho, 07h, lá estaremos. Ainda fiquei na expectativa que ele cá vinha. Não veio, mas vou lhe fazer outra vez o desafio para vir cá no dia 1 de outubro para ele ver, porque ele tinha muito a aprender.

O desafio do PCP ao primeiro-ministro. Dezenas de pessoas fizeram fila esta madrugada para marcar uma consulta neste centro de saúde no Cacém. Para quem não tem médico de família nesta unidade, apenas é possível marcar consultas de três em três meses e de forma presencial.

Miguel Gato, que acompanhou esta iniciativa do secretário-geral do PCP, que esteve numa unidade de saúde no Cacém. Ouvimos a primeira reação a estas medidas do governo para enfrentar as altas temperaturas que se esperam a partir de hoje.

Este vai ser também o tema do Explicador para ouvir já a seguir a este jornal. São nossos convidados o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e o vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. E o líder parlamentar do PSD nega a acusação do secretário-geral do PS de que o governo tem casas prontas a habitar, mas está a guardá-las para ganhar votos em caso de eleições. Hugo Soares fala em declarações patéticas de José Luís Carneiro.

Esta acusação foi feita pelo secretário-geral do PS nas jornadas parlamentares do partido. Falou numa prática eleitoralista inaceitável. O líder parlamentar do PSD devolve as críticas e as acusações.

Teria sido mais transparente, mais construtivo, menos populista, menos demagógico, se ele pudesse ter dito onde é que eram essas casas. O deputado José Luís Carneiro habituou-se a ver ao espelho e a imaginar que este governo era o governo de que ele fez parte, do Partido Socialista. Eu quero ser muito claro com toda a gente que nos está a ouvir: não há uma casa pronta por entregar, que esteja em condições de entregar a um cidadão que nela possa habitar, ou a uma família, por gestão de ciclos eleitorais.

Portanto, assume-se categoricamente.

Eu assumo mesmo. Mais, é patética, é ridícula a acusação do deputado José Luís Carneiro.

Hugo Soares, em entrevista ontem à noite ao canal Now. José Luís Carneiro acusou o governo de ter casas prontas a habitar, mas de estar à espera de um novo ciclo eleitoral para serem entregues.

E a Seleção Nacional chega mais logo à tarde a Toronto, palco do jogo com a Croácia. Hoje é feriado nacional no Canadá e, por isso, a comunidade portuguesa garante que vai receber em euforia a Seleção Nacional.

Já se promete um clima de festa para a chegada da seleção portuguesa. Foi o que constatou o enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro. Ele esteve em Little Portugal, o bairro mais português de Toronto, onde por estes dias só se fala da Seleção.

A chegada da Seleção Portuguesa a Toronto é tema central em todos os que passam pela Little Portugal. Está prometida uma celebração.

É sempre festa. É sempre ótimo receber Portugal aqui em Toronto. É sempre muito bom.

O que é que espera do jogo?

Espero que ganhemos, como é óbvio, e que joguem um bocadinho melhor.

Rodrigo Borges trabalha num talho português. À porta, Vítor Carreira apresenta-se como fanático da Seleção.

Os dias que eu perdi sempre a ver a Seleção nos anos anteriores, dava para eu estar dois meses em Portugal, na praia. Perdia sempre os dias.

Ao lado, a beber um café, Daniel Ferreira já só pensa no jogo.

Quinta-feira vai ser boa, essa cidade vai ser revoltada se eles não ganham, mas oxalá que vá dar certo.

Está esperançoso para este jogo?

Yes, eu estou esperançoso.

Em Little Portugal fala-se da Seleção a toda hora. A equipe portuguesa aterra na cidade, que tem uma das comunidades mais vibrantes. Há equipamentos da Seleção e bandeiras em toda a parte. José, ao balcão de uma pastelaria portuguesa, veste uma camisola do Ronaldo e já pede um golo ao capitão.

Eu penso que a gente vai ganhar esse jogo e o Ronaldo vai marcar dois gols. Yeah, absolutely. How's it going, brother? Yeah, a gente é uma equipe muito forte. Um jogo grande aqui pro Canadá também.

São esperados milhares de adeptos junto às atividades da Seleção Nacional, tanto no hotel como no centro de treinos. Portugal vai chegar esta quarta-feira a Toronto. O jogo acontece às 19h de quinta-feira, no horário de Toronto. As atenções estão no jogo, mas em bom português, já só se pensa na festa.

Já sabes, isto é bovadeira de tremer. Se ganhar, já sabes como é que é. Não se perdoa.

A reportagem do enviado especial do Observador ao Mundial, Miguel Cordeiro. A Seleção Nacional deixa a Flórida, deve chegar ao Canadá por volta das 18h, hora de Portugal continental, será 13h em Toronto. Olhando para os jogos da noite, o México está nos oitavos de final, venceu o Equador por 2 x 0. A França também está na próxima fase, nos oitavos, venceu a Suécia por 3 x 0.

9h09. Já a seguir no Explicador sobre a resposta sanitária à vaga de calor. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque esta manhã?

Na Venezuela, pelo menos 68 portugueses e lusodescendentes morreram na sequência dos sismos da semana passada. Outros 74 estão desaparecidos ou incontactáveis. É o que indicam os dados mais recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No total, há um registro oficial de 1943 mortos e mais de 10.500 feridos. Israel não afasta levar a cabo novos ataques contra o Irão. O primeiro-ministro israelita avisa que se for necessário, está pronto para uma nova ofensiva contra Teerão, isto para evitar que o país tenha armas nucleares. A ameaça é feita numa entrevista à televisão estatal israelita. António José Seguro é hoje recebido em França por Emmanuel Macron. O presidente da República vai também encontrar-se com empresários portugueses em Paris. Esta é a sétima visita de António José Seguro ao estrangeiro enquanto chefe de Estado.