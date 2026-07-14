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Observador 91. A Iniciativa Liberal pediu o adiamento do debate do Estado da Nação. O partido quer que o Ministro da Educação preste primeiro esclarecimentos sobre o atraso na divulgação das notas dos exames nacionais. A Rádio Observador está a tentar reações dos partidos. O PSD recusa comentar. A bancada parlamentar social-democrata não quer pronunciar-se sobre este pedido dos liberais. O debate do Estado da Nação está marcado para a próxima quinta-feira, sendo que Fernando Alexandre foi chamado ao Parlamento para sexta, o dia da divulgação das classificações das provas. A Iniciativa Liberal entende que o debate com o governo só deve acontecer depois dos esclarecimentos do ministro. Isso mesmo dá conta o líder parlamentar, Mário Amorim Lopes.

numa altura em que os alunos e os pais estão ansiosos com o processo mal conduzido dos exames nacionais, o que importa debater agora são esses mesmos exames. E por isso, a nossa proposta é clara: que o debate do Estado da Nação seja adiado para a próxima semana e que esta semana se realize, sim, um debate de urgência com o ministro da Educação sobre os exames nacionais. E que seja um debate para informar, para esclarecer e, sobretudo, para serenar alunos e famílias.

A Iniciativa Liberal quer, por isso, que o debate do Estado da Nação aconteça na quarta ou na quinta-feira da próxima semana, depois de ficar resolvido o processo da correção dos exames nacionais. A IL já enviou um requerimento ao presidente da Assembleia da República a pedir que o assunto seja discutido na reunião da conferência de líderes de amanhã. A Rádio Observador está a pedir uma reação aos grupos parlamentares a este pedido de adiamento. Até agora, apenas a resposta do PSD a dizer que não quer comentar. Recorde-se que os professores classificadores têm até ao final do dia de hoje para concluir a correção de todos os exames nacionais. Os resultados são afixados sexta-feira. Ontem, depois de reuniões com o ministro da Educação, a Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas diz que está confiante no timing definido pelo governo, apesar de haver plataformas de professores que continuam a relatar problemas nas correções. O ministro da Administração Interna terá construído uma piscina num monte no Alentejo sem comunicar à Câmara Municipal de Odemira. De acordo com os especialistas ouvidos pelo Observador, Luís Neves teria de ter feito uma comunicação prévia à autarquia de Odemira por se tratar de uma obra urbanística, o que não fez. Nas várias entrevistas que deu nos últimos dias, o ministro da Administração Interna assegurou que estava a tratar da licença para as obras neste monte no Alentejo. Frisou que não o fez anteriormente por achar que não era necessário. As imagens reveladas ontem pela TVI e CNN Portugal mostram que a propriedade não tem um tanque, como tinha dito anteriormente, uma polêmica que admite um possível conflito de interesses entre o ministro da Administração Interna e um empreiteiro que já tinha trabalhado para a Judiciária. Na análise, no programa "E o Venceré?" desta manhã, o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, considera que o ministro não tem sido suficientemente claro sobre o caso.

Isto é uma coisa que me faz muita confusão, porque Luís Neves até agora tinha sido um ministro até mesmo a comunicar. Parecia bastante eficiente. Era uma grande vantagem para os seus antecessores. E a forma como ele, nas entrevistas todas que deu às televisões, parece ser alguém que não está a dizer tudo ou está a dizer apenas aquilo que no momento lhe parece que não lhe traz problemas legais, mostra também algum desleixo, que também não é bom.

Rui Pedro Antunes esta manhã aqui na Rádio Observador. A polêmica com o ministro da Administração Interna foi também tema da história do dia, com o redator principal do Observador, Luís Rosa, a explicar o que pode estar em causa neste processo.

Só pode haver aqui um problema sério se das duas, uma: se Luís Neves interferiu nos concursos públicos da Judiciária para que este empreiteiro fosse contratado, isto é um problema muito sério.

Claro.

Não existe nenhum indício nesse sentido, nem de perto nem de longe. Nenhum. Ou então Luís Neves não pagou estas obras que João Carvalho fez na sua casa. E é isso que nós pedimos desde sexta-feira ao ministro da Administração Interna, ao doutor Luís Neves: "Faça favor, mostre-nos os comprovativos". Com os comprovantes deste pagamento, eu acho que o assunto acaba.

Luís Rosa, que frisa também que não há indícios fortes que culpabilizem o ministro da Administração Interna neste momento. O certo é que o caso está a ter impacto político. Ontem, André Ventura anunciou que vai pedir ao primeiro-ministro a demissão de Luís Neves. Os ataques entre Estados Unidos e Irão desta madrugada já fizeram subir os preços do petróleo em 3%. É o valor mais alto das últimas quatro semanas. Esta manhã, o barril de Brent, que serve de referência para Portugal, estava a negociar já acima dos US$85 por barril. No início do mês, estava a ser negociado perto dos US$70. Ontem, ainda antes de Donald Trump anunciar um novo bloqueio naval no estreito de Ormuz, o preço do Brent tinha disparado quase 10%, atingindo o maior aumento diário desde maio de 2020. Este é o resultado da terceira noite consecutiva de ataques entre Estados Unidos e Irão. Os bombardeamentos norte-americanos atingiram vários pontos do país. Ao mesmo tempo, Donald Trump diz que o memorando assinado no mês passado está a funcionar como um teste de pouco valor.

Nós tínhamos um acordo ontem e de repente receberam uma chamada e saíram da sala. Estas pessoas são loucas. Tínhamos um acordo em que ganhávamos tudo. Eles simplesmente quebram os acordos. Para eles, os acordos são para serem quebrados. São pessoas nada confiáveis. Se alguma vez tivessem uma bomba nuclear, usariam-na em um dia.

Donald Trump a meio de uma comunicação nos Estados Unidos em que acusa o Irão de não ter conseguido honrar o acordo. O presidente norte-americano diz ainda que os ataques fizeram o Irão regressar à Idade da Pedra. Na resposta, a guarda revolucionária iraniana reivindicou ataques contra bases norte-americanas no Golfo, que fez um morto e um ataque também a um navio petroleiro dos Emirados Árabes Unidos. São agora 9h07. Carla, antes do Explicador, que outras notícias marcam a atualidade? O Estado vai mesmo ter de pagar €50 mil de indenização a um arguido do processo de roubo de armas em Tancos, pelo tempo que passou na prisão, tendo sido depois absolvido. A decisão é do Supremo Tribunal de Justiça e reverte o entendimento da Relação de Lisboa, que no ano passado tinha recusado esse direito. O Jornal de Notícias teve acesso ao acórdão. As juízas defendem que não é o arguido que tem de provar a inocência para que possa ser indenizado. Gabriel Moreira passou dois anos, cinco meses e dois dias preso. Ele foi um dos 12 arguidos absolvidos depois do julgamento, por falta de prova. A presidente do México formalizou acusações criminais contra os Estados Unidos, uma semana depois de um agente do serviço de imigração ter matado um cidadão mexicano. Esta é a mais dura ação do México até o momento em relação às mortes ligadas às políticas de deportação da administração Trump, sendo que já cerca de 17 imigrantes mexicanos terão sido mortos pelo ICE. Começam hoje os jogos das meias-finais do Mundial de Futebol, com França e Espanha, esta noite, em Dallas, nos Estados Unidos. A outra meia-final joga-se amanhã entre Inglaterra e Argentina. As duas partidas começam às 20h, hora de Lisboa.