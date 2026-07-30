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Jorge de Carvalho. Carla, começamos este jornal das 9 com o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Espera que os alunos tenham acesso aos resultados das reapreciações dos exames na data prevista, que é 07 de agosto. E por isso, pede o acelerar deste processo de correção.

Em causa está uma denúncia da Missão Escola Pública. A porta-voz revela ao Diário de Notícias que os professores que vão fazer a reapreciação das provas nacionais ainda não têm acesso aos documentos. Filinto Lima espera que a situação fique resolvida ainda hoje, para não comprometer a data indicada pelo ministério, 07 de agosto.

Isso poderá estar a acontecer, de facto, durante o dia de hoje. Eu penso que essa situação terá que estar resolvida, porque são muitas provas, como sabemos, são mais de 20 mil provas. Eu admito que o Ministério da Educação, neste caso concreto a Junta Nacional de Exames, tenha dado prioridade à classificação das provas de exame da segunda fase. Penso que esse poderá ser o motivo, mas com certeza que é importante que os nossos professores tenham trabalho para que no dia 07 as pautas possam ser afixadas. Agora temos que aguardar, temos que esperar e ver para crer, como dizia Santo Tomás.

Filinto Lima, que aplaude o alargar da proibição do uso de telemóveis nas escolas ao terceiro ciclo, uma medida que vai ser hoje aprovada em Conselho de Ministros.

É uma medida positiva, corresponde aos nossos anseios. No inquérito ao qual respondemos, grande parte dos diretores dão aval àquilo que já acontece em muitas escolas. Neste preciso momento, muitas escolas já proibiram o uso do smartphone até ao nono ano. Pena é que a sociedade não colabore com as escolas. Este trabalho é excecional. De facto, há mais socialização entre alunos, há mais barulho nas escolas, nos recreios, isso é positivo. A sociedade estraga muitas vezes aquilo que nós fazemos nas escolas.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, que esteve esta manhã em direto aqui na Rádio Observador. Filinto Lima pede que os pais colaborem na aplicação desta medida, revelada pelo ministro da Educação, em entrevista à Agência Lusa. Fernando Alexandre promete um período de adaptação e sublinha que as escolas têm tido uma reação positiva às novas regras.

É uma medida positiva, corresponde aos nossos anseios. No inquérito ao qual respondemos, grande parte dos diretores dão um aval àquilo que já acontece em muitas escolas. Neste preciso momento, muitas escolas já proibiram o uso do smartphone até ao nono ano. Pena é que a sociedade não colabore com as escolas. Este trabalho é excecional. De facto, há mais socialização entre alunos, há mais barulho nas escolas, nos recreios, isso é positivo. A sociedade estraga muitas vezes aquilo que nós fazemos nas escolas.

Estamos aqui a ouvir, mais uma vez e por erro, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas. Agora sim, oportunidade para ouvir Fernando Alexandre.

Hoje o Conselho de Ministros vai aprovar uma alteração ao Estatuto do Aluno para a proibição do uso de telemóveis nas escolas para os alunos do terceiro ciclo. Esta medida vem na sequência das medidas que tomamos desde 2024, em que determinamos a recomendação, fizemos a recomendação para a proibição no primeiro e no segundo ciclo, que teve uma grande recetividade das escolas, e que nós vamos dar um primeiro período, no fundo até dezembro, de adaptação, de transição, de forma que, efetivamente, esta proibição dos smartphones no terceiro ciclo tenha efeito a 1 de janeiro de 2027.

Agora sim, as declarações do ministro da Educação nesta entrevista à Agência Lusa, que justifica a medida com a tendência internacional e com o resultado de um inquérito aos diretores escolares, que mostrou que sem telemóveis há mais socialização e menos indisciplina por parte dos alunos.

Os partidos da oposição não vão desistir de pedir mais esclarecimentos ao ministro da Administração Interna, mas o governo acredita que a pressão sobre Luís Neves vai começar a diminuir.

E acredita também o Executivo que o pior já passou. Dentro do governo admite-se, no entanto, que apesar de admitir que nem tudo correu bem na conferência de imprensa de ontem, há a ideia de que a opinião pública vai ficar saturada do tema. Miguel Gato.

E essa, sabe o Observador, é uma estratégia de comunicação deliberada do Executivo. A AD acredita que a bolha político-mediática não se confunde com o cidadão comum e que, depois dos esclarecimentos dados ontem por Luís Neves, a maioria da população não vai perder grande tempo a acompanhar os próximos passos do caso. Parte da estratégia do governo passava também por mostrar um ministro sem papas na língua nesta conferência de imprensa, e isso aconteceu. No entanto, a oposição entende que houve pontas soltas que ficaram por responder.

E por isso, Miguel, até à Comissão Parlamentar de Inquérito, em setembro, a estratégia do Chega e do PS vai ser de ataque.

E começamos pelo PS. José Luís Carneiro alterou a estratégia em relação a estes casos que abalam o ministro da Administração Interna. O secretário-geral socialista fez contactos, tentou recolher dados e perceber a dimensão do caso para chegar à conclusão de que tinha de subir de tom e ontem saiu da reunião com o primeiro-ministro já a saber que tinha de endurecer as críticas. No Largo do Rato, explica-se esta evolução com a necessidade de dar tempo ao governo e de diferenciar a oposição que é feita pelo PS daquela que é feita pelo Chega. Já André Ventura mantém a tese de que Luís Neves não tem condições para continuar no cargo e a estratégia de desgastar a imagem do ministro. O presidente do Chega voltou ontem a dirigir-se também ao presidente da República com pedido de intervenção e até disse que António José Seguro deve ter ficado arrepiado ao assistir à conferência de imprensa de Luís Neves.

Miguel Gato, com as reações dos partidos, as explicações do ministro da Administração Interna e também a estratégia do governo, o presidente da República, António José Seguro, não comentou a conferência de imprensa de Luís Neves.

Um tema que vai estar em análise já a seguir no Explicador desta manhã. Temos como convidados André Coelho Lima, do PSD, Teresa Nogueira Pinto, do Chega, e Eduardo Cabrita, do PS. É para ouvir já depois deste jornal das nove. Carla, mais de 800 operacionais, apoiados por quase 300 viaturas, combatem o incêndio que começou em Valpaços e chegou, entretanto, a Mirandela.

E há cinco feridos, três desalojados e 21 casas danificadas. O fogo começou na terça-feira em Valpaços, distrito de Vila Real, alastrou-se entretanto até Mirandela. Numa atualização feita há instantes, a Proteção Civil adianta que 80% do perímetro está dominado. Resistem ainda duas pequenas frentes ativas. Este incêndio mobiliza, a esta hora, 800 operacionais, quase 300 viaturas e dois meios aéreos. Entretanto, as Câmaras de Almeida, Guarda e Pinhal já começaram a fazer contas aos prejuízos causados por outro incêndio que começou segunda-feira e que foi ontem dominado. Foram consumidos 5 mil hectares.

E já seguirá então esse explicador sobre a conferência de imprensa de Luís Neves. Primeiro, vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade a esta hora.

Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão esta madrugada. A Casa Branca confirma uma operação em larga escala. Donald Trump já tinha avisado que iria atacar com toda a força. A Rússia também voltou a atacar a Ucrânia. Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo duas crianças, e 30 ficaram feridas. As autoridades de Kiev falam no ataque em larga escala com dezenas de mísseis e drones. O ministro da Defesa está hoje na Estónia para visitar o contingente militar português da NATO no país. Estes militares terminam agora a missão de policiamento aéreo no Báltico, após quatro meses de destacamento. Esta missão europeia ganhou maior relevância nos últimos anos por causa das incursões de drones e de aviões russos no espaço aéreo da Aliança Atlântica. Portugal sucedeu a Itália e passa agora o comando desta missão à Turquia.