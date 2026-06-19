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O Miguel Pinheiro já está conosco para uma nova edição do Bom, Mau e o Vilão da Rádio Observador. Olá, Miguel, bom dia.

Bom dia.

Bom dia. Quem é o teu bom de hoje, Miguel?

O bom é o Chega, que pelos vistos vai ser decisivo pra que hoje o pacote laboral passe mais uma fase e siga pra especialidade, sendo que tudo indica que até já haverá um acordo pra aprovação final com a AD. Tudo o que ouvimos no debate parlamentar de ontem aponta pra aí. E André Ventura consuma, desta maneira, a adoção da estratégia de Nigel Farage no Reino Unido. O Reform, que é o partido irmão do Chega, autoproclama-se o novo partido dos trabalhadores e está a ir buscar cada vez mais eleitorado à esquerda. E André Ventura, aparentemente, quer fazer a mesmíssima coisa aqui. Toda a gente achava que o Chega queria acabar com o PSD, mas pelos vistos, se calhar, querem acabar com os socialistas. E o PS, que recusou sequer falar com o governo sobre o pacote laboral, devia conhecer aquela frase célebre, que diz que quando não estamos sentados à mesa é porque fazemos parte da ementa.

Vamos ver se essa estratégia vai resultar a prazo.

Claro, é óbvio que tudo isto há muitas incertezas, mas no Reino Unido tem estado a correr razoavelmente bem. Enfim, vamos ver pra onde é que isto vai.

Miguel, o teu mau está sem orçamento.

Pois, a Comissão Nacional de Eleições está sem orçamento. A CNE devia apresentar essa proposta de orçamento ao Parlamento pra aprovação, mas isso não vai acontecer. A proposta foi chumbada internamente, por isso agora é o Ministério das Finanças quem vai decidir qual é o orçamento com que tem que trabalhar. Ao longo dos últimos anos, a CNE foi se afastando cada vez mais da realidade nas decisões que tomava. É uma coisa muito comum neste tipo de organismo. CNE, ERC, enfim, começam a planar lá longe e quando dão por eles estão em Marte e nós continuamos aqui na Terra. Mas agora, simplesmente, a CNE deixou de ser funcional. Há um problema evidente na sua composição, porque as pessoas que lá estão não se entendem, mas parece-me que há também um problema estrutural e se calhar alguém devia olhar pra CNE e perceber se não há outra forma de organizarmos as nossas eleições. Não me parece que acabando com a CNE acaba a democracia. Acho eu.

Achas que não?

Ó Paulo, não sei, posso estar enganado.

A CNE tem deixado essa ideia muito no ar.

Pode ser que sim. Pode ser que acabando a CNE, seja preciso depois irmos fazer um novo 25 de abril. Não sei.

Pois. A grande questão aqui é que isso terá que ser o Parlamento a resolver, e nós sabemos que o Parlamento é muito rápido a tomar decisões sobre estas matérias.

Pois, também, ó Paulo.

Daqui a 30 anos ainda vamos estar a discutir o assunto.

Também não temos eleições tão cedo. Eu acho que pra fazer isto, este era o momento.

Sem dúvida, porque no horizonte não há eleições. Mas vamos esperar sentados um ano pra eleger o Provedor de Justiça.

Não. Sentado eu já estou, ó Paulo. Não planeio levantar-me daqui.

Então continua assim, Miguel, é o que fazes bem.

Vou fazer.

Miguel, o teu vilão não deu por nada.

Não, somos todos nós. Coitadinhos de nós, que estamos aqui, é só comboios a passarem e nós a não vermos nada. Ontem voltaram as sessões do julgamento da Operação Marquês. Já estavam com saudades. E então o tribunal ouviu uma ex-namorada de José Sócrates, e Célia Tavares lá contou que durante anos recebia ajuda financeira de José Sócrates. E então como é que Sócrates lhe dava essa ajuda? Eram notas, claro. Notas de €10, nos dias mais difíceis, enfim, €10, €20, €50, as notas lá iam chegando. E então onde é que eram colocadas essas notas? Eram colocadas em envelopes fechados, como é evidente. Todos nós fazemos a nossa vida assim. Fechamos umas notas em envelopes, passamos pra outra pessoa. E quem é que transportava esses envelopes cheios de notas entre José Sócrates e a namorada? Era, cá está ele, o motorista João Perna. Não podia deixar de ser. Lá andava o motorista. Uma pessoa normalmente tem motorista pra transportar pessoas. Mas aparentemente aqui havia um motorista pra transportar envelopes com notas. É um trabalho difícil, isto exige condução defensiva.

Exato.

E então, onde é que entrava Carlos Santos Silva? Não há Carlos Santos Silva? Como é que é possível? Temos aqui mais um desenvolvimento do caso José Sócrates e não há Carlos Santos Silva? Claro que há Carlos Santos Silva. Ele andava por ali, como é óbvio. A antiga namorada de José Sócrates contou ao tribunal que o melhor amigo do ex-primeiro-ministro foi ter com ela umas vezes pra lhe entregar bilhetes de avião pra viagens à França, com certeza França. Uh lá lá, como não ir à França? E pelo menos duas vezes, passou-lhe pelas mãos um dossiê fechado pra ela dar a José Sócrates. Ela não sabe o que estava dentro do dossiê. Eu presumo que estivessem livros de Kierkegaard, livros de Cícero. É a minha aposta. Claro, é o que eu acho. Podia não ser, admito que pudesse não ser, mas a minha aposta é essa. Lembrando agora tudo isto, Célia Tavares disse ao tribunal que nunca estranhou nada, porque achava que José Sócrates era simplesmente uma pessoa, e vou citar, "de bom fundo e que gosta de auxiliar." Portanto, Sócrates, uma pessoa de bom fundo e que gosta de auxiliar. Ora, convém ter em conta um detalhe: é que, segundo se percebeu em tribunal, a relação entre Célia Tavares e José Sócrates durou entre 2010 e 2014, e o namorado de Célia Tavares foi nosso primeiro-ministro até 2011. O que quer dizer que tudo isto aconteceu mesmo debaixo do nosso nariz. Os políticos queixam-se deste escrutínio todo e toda a gente em cima de nós, uma pessoa não pode ir tomar um cafezinho sem ter um jornalista aparecer ali, mas aconteceu tudo debaixo do nosso nariz e nós nada.

É verdade. E quando não se acredita no sistema financeiro e bancário é assim, são envelopes.

Sim, essa tem sido a desculpa do José Sócrates, não acreditava no sistema financeiro e por isso era tudo. Ele pudera ter-nos dito, podia ter feito uma comunicação a partir da residência do primeiro-ministro em São Bento a dizer: "Meus portugueses, hoje queria anunciar-vos que a economia portuguesa deveria passar toda para notas. E recomendo estes envelopes que comprei ali na papelaria do senhor António Carvalho. Isto aqui é muito resistente e funciona muito bem." Pronto, e nós também tínhamos de tentar isso.

E passa facilmente de mão em mão, claro.

Vamos ao resumo. O bom desta sexta-feira é o Chega, o mau a Comissão Nacional de Eleições e o vilão somos todos nós. São as escolhas do Miguel Pinheiro, num episódio que daqui a minutos também fica disponível em podcast.