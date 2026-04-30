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Essa agora é uma nova edição do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.

Bom dia.

Quem é o teu bom de hoje?

Olha, o bom.

Sim.

Eu hoje estou a ser muito generoso. Queria só pôr este ponto prévio para as pessoas não estranharem.

É raro.

É verdade, Paulo, mas às vezes a minha verdadeira natureza vem ao de cima. Mas o bom de hoje é Ana Abrunhosa, porque ontem a presidente da Câmara Municipal de Coimbra pediu desculpa ao jornalista a quem tinha retirado a confiança há uns tempos. Há aqui um problema, porque o episódio aconteceu a 10 de abril e o pedido de desculpas por aquilo que diz ter sido um momento infeliz foi tornado público a 29 de abril. Ora, de 10 de abril a 29 de abril, deixa cá fazer as contas. São muitos dias, pronto, não interessa. Ana Abrunhosa precisou de muitos dias para voltar atrás. De qualquer forma, a autarca e ex-ministra acrescentou o seguinte para nos tranquilizar a todos: "Pautamos a nossa atuação pelo total respeito e colaboração com a comunicação social, reconhecendo o seu papel fundamental na sociedade." Até fiquei estranho um político ter de reafirmar isto em 2026, mas ficamos todos mais descansados. Parece que ainda há imprensa livre em Coimbra. Olha que bom.

E mais vale tarde que nunca o reconhecimento de que há um pedido de desculpa que é devido a alguém, não é?

Sim. Estás tão generoso como eu, Paulo.

É verdade.

Estamos bem um para o outro.

Claro.

Miguel, o teu mau é Álvaro Santos Pereira.

Pois, o Observador fez mais perguntas ao governador do Banco de Portugal sobre a compra de ações que ele fez em violação do código de conduta do Banco Central Europeu e ficou a saber que além de ter comprado ações da Jerónimo Martins e da Galp Energia, comprou também ações da Navigator Company e da Nestlé. Depois, já sabemos, vendeu essas ações forçado pelo BCE, fez mais-valias e, descobrimos agora, doou essas mais-valias a uma instituição de solidariedade social. Agora, o governador do Banco de Portugal continua a não responder a todas as perguntas, não explica, por exemplo, qual foi o valor das mais-valias, mas acima de tudo mantém-se um mistério, porque o Observador explicou que todas as pessoas que entram no Banco de Portugal têm de assistir a uma sessão de esclarecimentos e recebem um dossiê escrito com as regras a que têm de obedecer. E em todo esse processo fica claríssimo que é proibido comprar e vender ações de empresas individuais. E eu acho que Álvaro Santos Pereira devia falar sobre tudo isto. Não sei, na sessão de esclarecimento estava a jogar Tetris no telemóvel. Não sei o que se joga no telemóvel hoje em dia. É Subway Surfers, não é? Estava a jogar Subway Surfers no telemóvel, não leu o dossiê, deram-lhe o dossiê, ele pôs aquilo logo no lixo. Não sei, acho que era interessante percebermos.

Que ainda por cima é um erro tão básico, que qualquer pessoa intui, quanto mais a este nível. Não se entende como é que Álvaro Santos Pereira, eu pelo menos não entendo, como é que ele caiu desta abaixo.

Eu também não, Paulo. Olha, continuamos irmanados.

Pronto, ainda bem. Vamos ver se vai assim até ao fim.

Vamos ver. O teu vilão é criativo a fazer contas.

Sim, André Ventura. Eu falei um bocadinho sobre isto aqui ontem, mas depois no debate quinzenal, o líder do Chega voltou a insistir. Ele só admite viabilizar o pacote laboral se o governo aceitar baixar a idade da reforma. E eu acho que há aqui dois problemas. O primeiro é o seguinte: o que uma coisa tem a ver com a outra? Ou André Ventura acha que a reforma laboral é boa para o país ou acha que é má? Se acha que é boa, aprova. Se acha que é má, rejeita. Parece-me muito simples, mas pelos vistos André Ventura admite aprovar uma reforma laboral que julga ser má, desde que o governo lhe dê uma outra coisa em troca. Portanto, os trabalhadores e as empresas ficam a saber que André Ventura admite ter um mau pacote laboral, desde que depois possa ter uma bandeirinha. O segundo problema é que o líder do Chega acha mesmo que o país deve baixar a idade da reforma, pelos vistos. Acha mesmo. Neste momento, com o sistema de pensões em apuros em toda a Europa Ocidental, pelo menos, a única forma de continuar a pagar alguma coisa, e cada vez menos, mas alguma coisa, às pessoas que se reformam, é fazendo dois movimentos ao mesmo tempo. Por um lado, subir a idade da reforma, por outro lado, baixar o valor das pensões. É o que tem acontecido sempre. Mas André Ventura quer fazer os dois movimentos inversos, quer baixar a idade da reforma e subir o valor das pensões. Portanto, quer pagar mais a mais gente. E eu acho que André Ventura devia explicar ao país se tem um poço de petróleo lá em casa. Na minha meninice, houve uma peça que depois foi adaptada para a televisão, que se chamava "Há Petróleo no Beato".

Eu não sei.

Pronto, eu não sei se há petróleo em casa de André Ventura, se calhar há, e ele está a preparar-se para partilhar isso com a pátria. É possível. Mas então explique-nos lá isso.

Mas, Miguel, nem países que têm petróleo, como a Noruega, fariam uma coisa destas. Mas enfim.

Paulo, pode ser que tenha petróleo e ouro.

Então isso aí já muda.

Qualquer coisa assim.

Vamos ao resumo. O bom desta quinta-feira é Ana Abrunhosa, o mau é Álvaro Santos Pereira e o vilão de hoje é André Ventura. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro nas manhãs 360 e sempre em podcast.