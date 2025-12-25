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Para a semana não estaremos juntas a gravar. Para a semana não estamos aqui, para a semana não nos vão encontrar no Spotify, nem no Apple Podcasts, nem no site do Observador, nem sequer nas nossas redes sociais. É verdade. Hoje de manhã eu e a Nana tivemos uma pequena videochamada e eu disse que ia ficar super lamechas. Depois disse: "Não, não vou ficar." E ela assim: "Eu não te vou deixar." Eu estou assim, se ficares lamechas, eu gozo contigo e resolve-se.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizerem . E nunca mais também voltaram a falar nisso. Agora está aqui. Reivindicamos a capacidade de falar. Pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Pessoas incríveis.

Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade, este que é um podcast Observador. Titi, quem é que nós temos hoje aqui conosco? Hoje temos a única, a mais especial de todas, a grande avó Glória. Bem-vinda, avó Glória.

Obrigada. Afinal, existo.

Afinal, a avó Glória existe.

Existo.

Já hoje quando chegamos aqui ao Observador e dissemos: "Olá, é a avó Glória", houve reações: "É a avó Glória!" E não é só o espanto da avó Glória estar aqui, é mesmo: "A avó Glória é uma pessoa."

É tipo Mãe Natal, sou uma pessoa só nesta altura, depois vou para a Lapónia com o meu marido.

Vem só cá fazer uma perninha mesmo.

Exatamente.

A avó Glória, como a Mãe Natal que é, trouxe-nos um bolo rainha maravilhoso para nós. Na verdade, eu estou a dizer para nós, mas o que a avó disse foi para a equipe do Observador. Que eu acho que nós não contamos.

Não, eu trouxe bolo rainha porque isto é um programa de mulheres, não é?

Claro. E, portanto, bolo rei não fazia sentido nenhum.

Bolo rei, pelo amor de Deus, não.

Era ofensivo. É nestas que se vê que a avó Glória está muito à frente do seu tempo. Avó Glória e todos os nossos ouvintes, no final deste episódio, vamos pedir à avó para sair e a Titi e eu vamos ficar a conversar pouco tempo sozinhas, porque hoje é o último episódio da temporada Pessoas Incríveis. E após três anos, também o último episódio semanal. Vamos fazer uma pausa, mas falamos disso no fim deste episódio. É verdade. Agora também não estou capaz de proferir mais nenhuma. Fica dito. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Não é mais nenhuma palavra, não é mais nenhuma som. Nada. Nada mesmo. Pronto, fiquem conosco até o final. E agora vamos conversar com a melhor de todas.

Já estou quase a chorar.

Para quem eventualmente esteja a ouvir hoje este podcast pela primeira vez, que vão ser as amigas da avó Glória, que imagino que possam não ouvir todas as semanas. Muito bem-vindas. A avó Glória tem sido, desde que este podcast começou, a grande anfitriã. E quando tínhamos a temporada anterior, Rapazes Giros, a temporada foi toda gravada em casa da avó Glória, que lhes preparava com todo o amor um lanchinho. Eu queria dizer um farnel, ia dizer um bordel. A avó também preparava um bordel para os rapazes giros. Era até um mito, não é?

Sim.

Havia muita fofoca à volta do que se passava naquela casa.

Mas isso é uma coisa íntima, não quero que agora...

Claro que não, mas realmente passaram muitos homens. Só nós sabemos. Só nós sabemos. O que acontece em casa da avó Glória fica- Isto tudo para dizer que realmente podes confundir farnel com bordel. Pode, aqui faz todo sentido. E portanto, a avó preparava tanto um farnel como um bordel para todos os rapazes giros que a visitavam.

Vamos embora.

E quando viemos aqui para o Observador e começamos a temporada Pessoas Incríveis, a avó Glória já não estava aqui no Observador, porque é um estúdio diferente e enfim, aqui há diretores, não há pessoas que recebem nas suas casas, é um estilo diferente, respeitamos. Mas a avó Glória continuou a enviar para todas as pessoas incríveis uma mensagem de boas-vindas. Foi a avó Glória que recebeu todas as nossas convidadas. Agora ficamos numa situação constrangedora, quando a pessoa que dá as boas-vindas a todas as pessoas semanalmente é a que está aqui sentada conosco. Awkward. Awkward. Nós não estamos ao nível. Se fôssemos nós a dar as boas-vindas à avó Glória, era fraquinho. Então vamos pedir à avó Glória que dê as boas-vindas a si própria. Avó, tu não tens óculos, eu não sei se devia ter avisado isto antes, mas vou te pedir para leres o que aqui está escrito. Só precisamos buscar os óculos, vê lá.

Olha, eu já tirei folhas do sítio.

Ah, pois tiraste. É um superpoder realmente da avó. Disto não se fala. Viram os segundos que demorou.

Já vos disse, vocês não deviam ter arriscado.

O telemóvel passar da minha mão para a mão da avó Glória e durou meio segundo até o telemóvel deixar de funcionar. Aqui tenho.

Está bom, meninas, eu não tenho nada a ver com isto. Ora, sem óculos, vamos lá ver se isto dá. Boas-vindas, avó Glória. Avó Glória, bem-vinda. O mito e lenda, finalmente. É difícil acreditar que ao fim de três anos podemos receber a figura mais importante deste podcast, que tanta gente duvida que seja real. Sabemos que há pouca coisa que a assuste, que já pisou as tábuas do Vilaré, que o Raul Solnado piscou o olho. Aturar estas lambisgóias é coisa pouca para alguém como a avó. Lance o seu charme e divirta-se. Bye, bye. Bye, bye. Isto é tudo uma grande cena, porque põem-me a ler coisas que eu não disse Não é? Estou muito constrangida e com um certo nervoso miudinho, porque realmente é uma responsabilidade enorme e acho que vocês arriscaram imenso.

Porque o que pode acontecer?

Que eu sou um bocado esbocada e com a minha idade já me permito fazer o que me apetece e posso pôr-me aqui aos pulos, despir, qualquer coisa que me apeteça.

Sim, era isso que nós queremos.

E portanto, isso pode trazer alguns problemas.

Mas essa é a liberdade que nós procuramos, avó. Por isso é que te convidamos para estar aqui. É isso é que também trouxemos no último episódio da temporada. Vale tudo agora, vamos ter uma pausa, não há consequências.

Nem imaginam, vou sair daqui completamente despida com o calor que está. Já está avisado.

Pronto, perfeito para nós. Avó, por que tu és incrível?

Isto é realmente, toda a gente diz: "Ah, não sou incrível", não sei o quê. Mas de facto eu não sou mesmo incrível. Incrível para mim pode ser a Paula Rego, a Madre Teresa de Calcutá, as grandes atrizes que nós tivemos aqui noutros sítios, montes de mulheres. A Madame Curie, importantíssima, por exemplo. Tinha aqui uma lista infindável.

E tu não te enquadras?

Não, de maneira nenhuma. Eu só me limitei a cumprir as minhas obrigações. E neste mundo, as minhas obrigações principais foi tratar da família e bem, como se vê aqui pelo espécime em presença.

Pois, por acaso não ia por aí.

E, portanto, não tem nada a ver.

Eu não sei se ganhas muito a dizer que correu bem a vida, tendo em conta... Outros membros da família, eu percebo.

Todos nós falhamos. Foi o meu grande falhanço. Olha, desculpa, realmente estava distraída.

Sim, pronto. Salvámo-nos desta. Espero que também não tenha sido sua, está tudo bem.

Não, não foi toda minha.

Portanto, recebemos aqui a primeira pessoa que não é incrível.

Não, não é. Nem pensar nisso. É só cumpridora, até diz, e incrível. Incrível não tem nada, justamente.

Avó, uma coisa sobre a personalidade da avó Glória é que às vezes, agora estava quase zangada comigo. Estava, ela zanga-se. É assim, recebes uma pessoa que não é incrível. Ni hablar.

Não, isto é o meu poliglotismo que eu estou a pôr losiva. Toda a gente passa a vida com citações em inglês e não sei o quê, que é chiquíssimo, mas não há pessoa. E sim, mudei um bocado para espanhol, daqui a bocado vai sair uma em latim, que acho que é mais...

Boa.

Tem mais pinderola.

Latim falta. Olha, dixit.

Falta. Alea jacta est, por exemplo. E outras.

E pluribus unum.

Espera. Vocês realmente concertam-me. Então carpe diem, vamos embora.

É isso mesmo, esse é o grande slogan deste podcast. Seize the day. Inglês não é bem fino. Desculpa.

Não. Está vulgaríssimo. Está muito vulgar.

Nós vamos dizer porque é incrível, avó.

Ai, criado, meu Deus.

A avó Glória é incrível porque durante mais de um ano recebeu-nos e a todos os rapazes giros convidados na sua casa e preparava com todo um carinho um lanche para cada um, inclusivamente, quando sobrava, ainda preparava uma marmita para o convidado levar. És incrível porque em qualquer encontro de amigos onde chegues, toda a gente fica feliz por te ver, o que é um reflexo da tua boa energia que trazes sempre contigo. É incrível porque tem uma graça e um charme que lhe são naturais e usa-os da maneira mais elegante possível, encantando todas as pessoas que se cruzam consigo. És incrível porque acolhes as pessoas de quem gostas, cuidando e olhando por elas como se fossem família, tornando-as sempre importantes para ti e fazendo-as sentirem-se especiais. É incrível porque alinhou sempre nos nossos desafios, subindo ao palco do Vilaré para fechar a temporada dos Rapazes Giros, onde escreveu um discurso que nos emocionou a todos. És incrível porque avós são segundos pais e mães e tu és isso para nós, antes, durante e depois da existência deste podcast. É incrível porque é inteligente, com uma lata e um sentido de humor que nos inspiram todos os dias. És incrível porque manténs viva a curiosidade e o olhar para o mundo que te acrescenta e prolonga a vida. Vais ao teatro, ao cinema, combinas almoços com amigas, lês, vês televisão, tudo atividades aparentemente normais, mas que frequentemente são esquecidas e tu não deixas que isso aconteça. Por fim, é incrível porque ambicionamos um dia ser como a avó, com uma vida cheia de histórias, confiantes e sempre a par do que se passa no mundo e nas gerações mais novas.

Há muito tempo não me afagavam o ego desta maneira.

Nós estamos sempre assim.

Nem o ego, nem coisa nenhuma, aliás, mas estou completamente, praticamente gatas, psicologicamente falando. Espantástico. É quase tudo mentira, mas enfim.

Nós somos boas a afagar.

Vocês são boas. São boas. Um pouquinho aldrabonas, mas pronto.

Principalmente se a avó ficar de gatas. E depois daqui a nada estar a ser afagada, fisicamente afagada por membros desta casa.

Ai, desgracias, faz favor.

Pois é.

Aliás, vocês falaram nos rapazes giros, que não foram vocês que usufruíram da coisa, fui eu. Aliás, no Vilaré tive a oportunidade de dizer que eles me afetaram a vida, até me veio a lagrimita ao olho, porque realmente que não era mais giro que o outro, aquilo era um desassossego, uma nervosera.

É verdade, aquilo foi...

Espantástico.

Nem sei como é que não nos aconteceu nada. Depois de mais de um ano ali...

Levei com um grandessíssimo selinho do meu querido João Banzar ali em público.

É verdade.

Mas foi um selo de tal ordem que era quase para uma carta para Austrália, que aquilo nunca mais desgrudava. Mas foi só um selo, não sejam maltriadonas.

Um homem apaixonado como o João Banzar dá sempre os seus beijos.

Nunca mais levei a cara, olha.

Avó, passamos a um segmento chamado Perguntas Flash, já conheces porque és a maior ouvinte deste podcast, e vamos fazer-te perguntas às quais só tens de responder o mais rápido e honestamente possível.

Ai, meu Deus do céu. Está?

Eu posso confessar que estou mais nervosa do que a avó.

Eu estou aqui completamente calma no meio do chão.

Eu estou muito mais nervosa. Avó, não há nada a perder aqui.

Nervosa, por quê?

Porque estou.

Pois eu às vezes mordo, mas hoje não estou com essas ganas.

Estou a uma distância de segurança, isso relaxa-me um bocadinho. Vamos a isso.

Ora.

Quantos rapazes giros foram apalpados por si no rabo?

No rabo foi só um, mas valeu a pena, valia por muitos. Espantoso.

Há quantos anos pinta o cabelo?

Já não me lembro. Eu ainda sou um bocado jovem, portanto foi para aí há meia dúzia de anos.

Se pudesse escolher uma idade para começar agora, a partir daí, qual seria?

Talvez os 30, porque os 30 foram a única altura da minha vida em que eu não gostei nada de fazer anos. Achei que era uma curva que não me dava jeito nenhum. A partir de aí nunca mais deu por nada, fiquei completamente anestesiada.

É verdade que as pessoas mais velhas não têm relações sexuais?

No meu caso, e por vontade própria, acabou. Pusé para o mundo a tasca e pronto. Mas não é verdade.

Conheces quem tenha?

Aos montes.

Ui, nem vamos por aí.

É velha, assim velha, não.

O que é o pior de se ser velho?

É quase tudo. Ai credo! Eu estou um bocadinho de bolhinhos, que no fundo estou com nervoso. Nunca tinha sido velha, como às vezes digo. E cheguei cá felizmente, porque realmente a alternativa era muito triste. Mas detesto ser velha, não gosto nada. Eu costumo até usar uma frase que eu ouvi há dias ao senhor presidente Ramalho Eanes, que disse: "Ser velha é terrível." Eu acho absolutamente, não tem nada de bom. Aquela coisa da experiência, ninguém me pergunta pela experiência. Então eu digo: "Olha a velhota, estás a ver à bocadinho com o telemóvel. Dá-lhe a mão, estraga logo tudo."

E eu fiz pouco de ti.

E tu fizeste pouco de mim, exatamente.

Ficas sempre a contribuir para essa parte do problema.

Claro, eu até podia ter uma depressão já neste momento, mas não gosto, é horrível ser velho.

Está dito. Temos que passar à próxima pergunta senão o episódio fica só nisto.

Vocês arriscaram.

Alguma vez viu um pênis ereto de um homem com mais de 70 anos?

Não. Isso é tudo mentira.

Foi só uma pergunta, eu não disse que tinha acontecido ou não.

Mas se sento-me agora alguma vez para andar com velhos de 60? Não.

O que é que a envergonha?

O que é que me envergonha? Muito pouca coisa. Assim de repente não me lembro de nada.

Perfeito. Em algum momento sentiu alguma humilhação por fazer parte deste podcast?

Não, pelo contrário, foi sempre uma grande alegria, uma honra sem tamanho.

Que conselho de vida daria a alguém da nossa idade?

Filha, que difícil. Já não me lembro como é que é ter a tua idade. Já foi há 500 anos.

Estamos quase nos 30, a Valéria deixou-me aqui um bocadinho.

Quando fiz 30, aquilo correu mal. Correu mal, não, correu bem, eu é que não gostei. Um conselho. Eu acho que é viverem intensamente tudo.

É o carpe diem.

Estás a ver? Realmente.

E depois logo se vê, vai-se vendo.

E depois logo se vê. Eu acho que a vida é que nos vai dando o caminho. E nós mais pontapé, menos canelada, mais beijo e abraço, e aquilo vai andando. Depois acaba por ser uma chatice, porque acabas em velha, não dá jeito nenhum.

Pronto, vai sempre ser uma chatice, portanto mais vale continuar.

Vai sempre mal. Tem que se aguentar, estamos por cá.

Qual é a melhor maneira de mostrar amor?

Eu acho que é mais pelas ações, mas também é muito bom dizer "I love you" e "I lamb you". Agora é que saímos.

É que sai sempre a boca para a verdade.

Sai-me sempre. Muitos beijinhos, muitas coisas e fazer tudo o melhor que se pode e aqueles lugares comuns que toda a gente sabe o que é. É assim que se mostra. E com o olharzito. O olho tem sempre importância.

O sentido de humor sempre foi uma salvação para os momentos duros na sua vida?

Acho que sim. E continua.

Conte uma anedota curta.

Filha, uma anedota daquelas muito secas?

Sim.

Uma muito seca, quer dizer, pequenina. Estava uma senhora sentada no banco de um jardim e de repente ouviu dizer assim: "Boa tarde. Boa tarde." Ela olhou, não estava ali ninguém, viu um olho. Ali um olho solto ao lado. Ficou um bocado impressionada e olhou para o olho e o olho olhou para ela e disse assim: "Olha lá, minha parva, estás a estranhar por eu dizer boa tarde? Nunca viste uma pessoa sem olho? Eu sou um olho sem pessoa." Não pode ser mais seca, a tua irmã riu-se imenso.

A minha irmã tem 18 anos.

É o meu melhor público, a tua irmã.

O futuro assusta?

Não, já vai ser tão curto que não tenho tempo para me assustar.

Alguma vez andou sem roupa interior?

Sem roupa interior? Sim, completamente. Quer dizer, em momentos de grandes intimidades com rapazes giros da altura, aconteceu. De outra maneira, não, normalmente tenho roupa interior.

A maior diferença entre ser assistente de bordo nos anos 60 e hoje em dia é que hoje em dia já não se podem enrolar todos uns com os outros, porque a TAP já não dá estadias de uma semana no Rio de Janeiro.

Podem se enrolar, isto é uma questão de jeito e timing. Pode ser no elevador, por exemplo, basta cinco minutos e dá.

Claro, precisa de um bocadinho de imaginação.

O tempo não conta, o que conta é a qualidade, a oportunidade e a imaginação de cada um.

Então a TAP não é responsável pelos menos enrolances?

Não.

Ok. O casamento devia ser proibido?

Também acho que não. Eu sou velhinha, ainda é uma instituição, ainda gosto de ir a casamentos.

Quantas vezes por ano mente para não ter de atender chamadas telefónicas?

Praticamente todos os dias.

Acha que quando começar a perder o raciocínio vai aceitar que lhe digamos?

Eu já comecei, vocês ainda não me disseram, portanto essa não vem a propósito.

Ok, podemos não ter coragem.

É a querida idade, pois. Acho que sim. É o que acontece muito com os velhos.

Pois. Não respondeu.

Nós às vezes até percebemos.

As pessoas mais velhas sentem que cheiram a velho ou só sentem o cheiro das outras pessoas?

Essa não sei muito bem dizer. Eu ponho montes de perfume, tenho medo de cheirar mal, mas creio que não, tomo as banhocas. Mas não, acho que não. Isso também é um bocado um mito. Só quem fizer xixi e depois não for cuidadoso. De resto, o cheiro é cheiro a velho.

Pois. Complete a seguinte frase.

Ai credo!

Fazer 50 anos é como quem?

É como quem parte uma perna. Ainda fica com a outra.

A avó Glória, por que nunca apanhou uma bebedeira?

Não tenho muita graça a esses níveis. Nunca me embebedei, nunca me droguei, não fumo. Neste momento, o único prazer é comer, mas comer também já não me dá muito. É mesmo estar viva, deixar andar. Não me apeteceu.

Qual é o seu maior pecado, dos que podem ser confessados?

Talvez a gula, mas a gula só dirigida àquelas tabletes de chocolate. O chocolate é uma coisa que me enerva muito. Ou ele me come a mim ou eu como a ele, sou sempre eu que o como a ele.

Dá-te poder?

Dá.

Como é que se cultiva amigos a vida inteira?

É preciso ter muita pachorra, muita paciência, gostar muito deles também, mas é preciso aguentar umas coisas. E pôr a amizade, de facto, em primeiro lugar, é importantíssimo.

Tem consciência de que há mesmo pessoas que não a conhecem e que a admiram?

Não sei se as pessoas me admiram. Não tenho essa consciência.

Se tivesse podido escolher o seu nome, qual seria?

Filha, eu agora já estou habituada à Glória, não gosto muito, parece que estou a vomitar. Qual seria? Sei lá. Não faço ideia, nunca pensei nisso. Maria, por aí. Não faço ideia.

O que lhe apetecia responder aos homens que vão no metro, abrem a gabardine e mostram o pênis?

"Mas Júlia, estás quieto."

O que é felicidade?

São momentos. Isto também já é um clichê, mas é mesmo. Este momento, por exemplo, é um momento de felicidade. Quando estou com a família, então é felicidade total e absoluta, mesmo que a família se porte mal. Tem momentos. Quando se ama, também há momentos fantásticos. São passageiros, normalmente.

Acabam sempre. Pam, pam, pam.

É uma grande ilusão. Mas enfim, são aqueles momentos que todos nós conhecemos. Não vale a pena espalhar mais.

Muito bem, avó. Nós agora temos umas perguntas.

Do público!

O nosso querido público, os nossos queridos ouvintes.

Eles são uns grandes malucos, vamos lá ver.

Têm aqui umas perguntitas. É possível adotar mais um neto?

É, pela amostra presente, claro que adotei mais uma neta, portanto pode vir outro e outro, venham eles.

O João Manzarra beija bem?

Aquilo não foi bem um beijo, embora eu tenha pena, foi só mesmo, como eu digo, um bate-chapas, um selo. Mas foi bastante bom, aquele calorzinho ainda me deu assim um certo frisson.

O que a avó Glória acha de as convidadas lhe chamarem sempre fofa e querida?

Querida ainda aguento, fofa não. Quer se dizer.

Uma pessoa que diz: "Só eu é que achei que a voz da Alexandra Leitão e até a forma como ri é parecida com a da avó Glória?" Avó, o que achas?

Acho que ela deve ficar muito feliz.

Não é? Também achei.

Modéstia à parte. Deus queira que não ouça este podcast.

A Alexandra Leitão nunca parou de ouvir, desde ontem. Se a perfeição é inalcançável, como é que podemos explicar a existência da avó Glória?

Com muito esforço, muita dedicação.

Isto são os fãs que lhe dizem.

É muita modéstia.

São perguntas dos fãs.

Os fãs são uns queridos, muitos beijinhos para os fãs.

Se fosse influencer, com que marcas é que trabalhava e com quais é que não? Sabes o que é uma influencer?

Tenho uma ideia.

Desculpem a impertinência.

Estão a ver como sou maltratada.

É um atraso.

É uma coisa impressionante, realmente.

Eu já tenho uma conversa com a marca.

Que marcas? Sei lá. As grandes marcas de automóveis, que eu gosto de carros bons. Umas grandes marcas de moda também gosto.

Mas pode dizer nomes.

Filha, não, já me estás a enveredar.

Então e com quais é que não trabalhavas?

Filha, tudo o que cheirasse a racismos e xenofobias, não.

Ok. Pronto.

Má comida.

A avó é uma grande ativista. E nós sabemos disso.

Eu ando aqui sempre de mãozinha no ar aos gritos na rua, completamente.

Como qualquer bom ativista faz.

Claro.

Por último.

Já?

É, a última pergunta, que vem no seguimento de acharem que a avó Glória não é real, provavelmente perguntam: a voz da avó Glória é inteligência artificial?

Não, é mesmo a minha inteligência, que não é muita, mas dá para falar, ainda, por enquanto.

E há ainda pessoas que enviaram não perguntas, mas comentários. Um deles é: "A avaliar pela qualidade das netas, a avó só pode ser genial, grandiosa e deslumbrante."

Por essa razão, estou de acordo.

Esta foi curta e grossa, como tudo o que nós gostamos, que foi só: "Amo-te."

I love you.

Alguém se declarou. E há ainda uma pessoa que diz: "Adoro", com dois corações.

Meu Deus, dois corações é que me atrapalha. Basta um, que eu já tenho outro. Mas muito obrigada! Mais, tenham elas. Acabou?

Acabou.

Oh, meu Deus, que tristeza.

Avó, agora antes de pedirmos que saias, que é o que anunciámos que vai acontecer.

Já estou a ficar um bocado ofendida.

Eu recebi um presente da avó Glória.

Meu Deus.

Isto é muito mau, porque o único presente que eu tenho da avó Glória é este episódio.

Olha, filha, foi um velhinho de barba que estava ali fora e disse: "Leva-me isto, faz favor para aquela nena."

Eu vou abrir. A Titi está neste momento a abrir o presente da avó Glória, que vem num embrulho azul com um boneco de neve. A Titi faz uma expressão e abre a boca de espanto.

Eu adoro! Ótimo.

Mas não me pode dar estas coisas assim Olha, quem é o vírus que te deu? Eu não sei nada do que se está a passar, porque ainda não ouvi nada. Isto pode significar duas coisas. Falamos aqui do cheiro a velho. Pois pode. E eu posso cheirar a malo, e é por isso que a avó me está a dar.

Não, mas eu tenho umas percepções.

Pronto, eu já percebi. É isso.

Sim.

A avó ofereceu-me um perfume. Uau! Queres dizer a marca?

Por alguma razão se chama assim.

Chama-se Idôle. Da Lancôme. Da Lancôme. É um excelente perfume.

É? Conheces?

Conheço, adoro.

Escusas de me dar, portanto.

E eu percebi a dica, não pedi. Não há nada mais a dizer.

Estás distraída.

Muito obrigada, avó.

Olha, não tens nada que agradecer. É um gosto.

Eu depois dou-lhe um grande abraço.

Está bem.

Agora não se conseguem abraçar porque estamos em direto. Em streaming. Podem acompanhar o nosso streaming. Nós não oferecemos à avó um bocadinho do bolo que a avó trouxe, tu queres?

Não quero, não, obrigada.

Titi, tu queres que eu parta agora uma fatia de bolo para ti? Eu posso partir. Enquanto eu falo? Muito bem. E ias começar a contar uma historieta? As minhas historietas que eu tanto gosto. Não é uma historieta. Avó, vamos conversar só um pouco. Temos umas perguntas pensadas para ti, mas não é perguntas de teste, nem é flash. É fazendo este recap de anos que passaram. Nós gostávamos de saber, e agora que hoje é um dia importante, porque é a última vez que estamos reunidas semanalmente, sem pausas, eventualmente haveremos de voltar a estar reunidas semanalmente, mas aí já terá existido um interlúdio de pausa, um chamado gap, porque em português não existe a palavra intervalo ou coisa assim. E nós gostávamos de começar por saber qual foi o teu rapaz giro preferido.

Foi o meu Joãozinho Mazara. Já, como é óbvio.

Os olhos brilham.

Porque foi o primeiro. Eu meti-me com ele e ele aguentou muito bem o meu ataque logo à entrada, não sei se te lembras. E portanto, acho que teve ali um jogo de cintura fantástico e gostei muito dele. Mas quase todos. Houve um ou outro assim mais, nem digo menos simpático, mas mais fechado e tal.

Isso é que o público estava tanto a saber, não é? Mas nós não vamos aqui dizer nomes, porque os nomes não podem sair da boca da avó Glória.

Na generalidade foram realmente todos rapazes simpáticos, sem dúvida. Foram todos queridos.

E qual é que era a parte mais difícil de receber rapazes todas as semanas lá em casa?

Às vezes era escolher o queijo para eles almoçarem. Outras vezes era o bolo. Não, nunca tive problemas com isso. Tive o maior dos gostos em recebê-los e estou pronta para se vocês precisarem de mais qualquer coisa. Mas depois de estar no Observador, é absolutamente impensável mudarem de sítio, creio eu.

A avó Glória chegou a ter a ideia, mas já íamos a meio, de pedir assim: "Eu devia ter pedido a todos os rapazes para assinarem na porta, no lado de dentro da porta da minha casa, para ter agora uma porta que era uma obra de arte."

Isso havia sido giro, mas na altura não me ocorreu. Mas tinha sido giro.

Mas depois para vender a casa podia ser um problema, não era, avó? Eu acho que ia valorizar, não é?

Em princípio não é para vender, mas se fosse vender estava muito mais valorizada.

Mas será que as pessoas queriam? Ou era a levar a porta?

Levavam a porta. Está bem.

Não, levavas tu a porta. Levava a avó a porta.

Ou eu, pronto, está bem. Como quisessem. Mas como não aconteceu, não vale a pena estarmos a especular.

Que bem ou que mal é que todo esse tempo trouxe à sua vida?

Fez muito bem, porque tinha um objetivo. Neste momento faltam-me um bocadinho objetivos, realmente. Também porque não os estou a criar, porque não me apetece, porque estou muito comodista.

Tu diz isso, mas avó, mas por quê?

Estou comodista, porque não quero que me chateiem.

Mas diz isso com um tom um bocadinho aborrecido. E está nas suas mãos, se calhar.

Pois. Não, nem é aborrecido. Acho que não devia estar tão passiva.

Mas ao mesmo tempo que dizes comodista, tu tens muitas atividades todas as semanas, culturais e de convívio.

Com certeza, eu procuro ocupar-me com alguma coisa, mas ninguém é algum presente, não é?

São sempre as tuas amigas que te convidam, nunca és tu a convidá-las?

Quase sempre são elas. Mas eu muitas vezes também dou umas dicas, mas normalmente é mais um dos meus pecados, realmente.

Estão te a salvar as tuas amigas, tens consciência disso.

E acho que é importantíssimo mantê-las. E há uma coisa que me dá realmente uma certa satisfação, é que eu tive imensos amigos. Estive numa empresa que éramos imensos.

Pois é, não falámos aqui da profissão que a avó Glória teve.

Fui assistente de bordo. E portanto, convivia com imensos homens e mulheres constantemente, todos os dias mudávamos tripulações e portanto, tive imensos contactos. E sei que deixei muitos amigos homens com quem sei que posso contar e de quem gosto muito e eles gostam de mim. Mas tenho a certeza que também deixei amigas mulheres. E acho que isso é sempre difícil, deixar muitas. E eu sei que tenho muitas, sei que se tiver qualquer problema, sei que telefono para qualquer uma das minhas antigas colegas e tenho imediatamente ajuda. Isso dá-me um grande prazer, ter deixado também mulheres minhas amigas.

E então as grandes amizades vieram desse tempo da TAP?

Não só.

Ou são amizades de escola?

Claro, tenho bastantes da TAP, como é óbvio, porque estive lá 40 anos, portanto fizeram-se amizades longas. Não, mas tenho muitas amigas sem ser da TAP. Tenho a minha amiga Carlota, por exemplo, que eu amo e adoro.

Um beijinho para a Carlota.

Beijinho para a Carlota.

Que ouve certamente Rádio Observador.

Mas eu digo-lhe para ela ouvir isso, que é para ela ficar contente.

Boa.

E a Carlota andou comigo ao colo. E portanto, é uma amiga da vida. Tenho várias sem ser da TAP, mas realmente na TAP eram as pessoas com quem eu ultimamente convivia mais.

Até porque na TAP viveram muitas histórias.

E temos muitas coisas em comum, claro. Nunca há falta de tema de conversa e temos um grande à vontade. E elas conhecem-me, eu com elas posso disparatar completamente que não acham que eu estou maluca ou que sou malcriada ou não sei o quê, digo o que me der na telha.

Isto é muito bom, termos amigos com quem podemos Ao pé de quem podemos dizer o que pensamos sem um filtro.

Eles aceitam. Isso é ótimo.

Sim, e que uma frase que digamos não nos cancela para o resto da vida, porque eles sabem o que nós no fundo pensamos de verdade. Portanto, ali foi só um momento de-

Ainda agora houve um almoço.

Vê lá, não digas as frases aqui.

Ainda agora houve o almoço. Éramos 180.

Ui!

Portanto, é como quem vai a um casamento e conhece toda a gente.

180?

Era à volta disso.

A avó Glória é a pessoa que eu conheço que mais pessoas conhece.

Sim, não sei, talvez nesse aspeto.

Sim, 180 pessoas.

E havia muito mais, claro, mas foi um almoço íntimo.

Aqui foi para os mais importantes.

Foram os que se disponibilizaram a ir. E realmente é um prazer. Muitos que eu não via já há algum tempo. Estava lá muita gente e realmente venho para casa com a alma cheia para uma semana. Uma semana, um mês ou um ano. É giro.

Tem um momento antes de ir que é: "Uf, agora ir ter com 180 pessoas."

Às vezes ultrapassar a inércia custa mesmo para as coisas que nós sabemos que nos vão ser agradáveis, obviamente. Mas eu depois também me divirto. Vêm uns óculos enormes, uma coisa enorme. Também gosto de estar nas vistas, parvamente, mas acho engraçado, porque depois tiraram fotografias. É mais uma maneira de afagar o ego. É pedir mimo.

Não, mas é que a avó é mesmo aquela frase clássica de alma da festa. Falamos aqui da bebedeira, a avó não precisa mesmo nada disso.

Pois, uma amiga diz: "Tu ficas com os copos mesmo com água."

É, mas é muito bom, porque tem sempre uma macacada, acontece sempre qualquer coisa.

Mas depois também tenho dias com grandes, nem digo tristezas, mas assim em baixo. Também acontece. Se calhar sou bipolar e não sei.

Não, acho que isso não é bipolaridade, avó.

Não, não é.

É só a vida a acontecer.

Aliás, nem se brinca com este tipo.

Pois é, tento da língua em público. Avó, para terminar.

Mas esteve recentemente.

Se nós fizéssemos mais uma temporada, qual é que devia ser?

Tinha que ser uma mistura deles e delas, não é?

Mas com que foco?

Isso com foco é mais complicado.

O que é que faltou?

Se vocês não generalizam, quer dizer, fazer só com-

Não, pode ser eles e elas, nós aceitamos essa proposta, mas o que isso faz do nosso podcast diferente dos outros?

Isso é a maneira de vocês conduzirem as coisas. A mãe do Herman dizia-lhe ele: "Não havia necessidade." E eu também digo a vocês, às vezes não havia necessidade. Mas isso também faz de vocês gente diferente. Porque são realmente umas gajas malucas.

Mas eu acho que falta um bocadinho isso, se calhar.

Mas aqui têm que se portar bem. Sem ser aqui, mesmo que não se portem tão bem, também não valia a pena portarem-se tão mal como se portaram algumas vezes lá em casa. Porque aquilo não é a casa da avó. A casa da avó é um cantinho especial, é uma casa de respeito.

Avó, muito obrigada.

Eu é que agradeço, filha. Eu queria deixar uma palavrinha importantíssima, quer deixar um abração e um agradecimento sem fim à Beatriz Batarda.

Muito.

E com esta me vou.

Muito obrigada. Com um brilhozinho nos olhos, avó Glória.

Agora saiu um brilhazinho pequeno.

Avó, muito obrigada por teres sido a anfitriã.

Não, foi um privilégio. E ser a última convidada, realmente, quem é que não fica com um brilhinho nos olhos?

Tudo só pode mesmo acontecer porque cedeu a sua casa, fizemos lá as maiores-

Filha, se não fosse alguém teria dado. Aconteceu, alguém teria proporcionado mesmo o que eu proporcionei.

Estamos nós a dizer que foi, pronto.

Para mim foi ótimo.

Tornaste-te uma lenda. Os rapazes, principalmente porque te conheceram, referem-se sempre a ti com muito carinho, mandam beijinhos, querem saber como é que tu estás.

Aí estão a falar para casa, podem mandar-me beijinhos, faz favor.

Portanto, só acrescentaste. Nós só ganhámos através de ti, tu ganhaste muito pouco conosco.

Eu tenho a ideia que foi exatamente ao contrário, mas posso estar enganada.

Acho que estás enganada.

Ganhei imenso, tive aquele momento no Vilar Ecco que foi realmente uma coisa única e que foi giríssimo. E realmente os rapazes giros enchiam-me a alma cada vez que lá iam, era muito engraçado.

Vamos ver o que o futuro nos reserva. Obrigada.

Vão-se atirar aos velhinhos, aí é que eu me divertia agora é menos. Arranjavam umas bengalas e uns andarilhos e divertíamo-nos imenso. Isso é que era giro.

Avó, obrigada pela tua disponibilidade e sentido de humor, vida e juventude.

Obrigadíssima.

E por teres tido disponibilidade semanal para receber rapazes e quando não havia rapazes, para enviar sempre boas-vindas a todas as pessoas incríveis. Sem ti não tinha sido possível. E agora delicadamente pedimos-te que abandones este estúdio.

Eu vou-se dar um beijinho à avó.

Claro, podes. Pode muito ser.

Obrigada, meu amor. Muitos beijinhos, minhas queridas. Gostei muito. Fico muito grata e que a partir daqui vos corra tudo muitíssimo bem, todos os aspetos da vossa vida. Obrigada.

Sucesso.

Beijinhos.

Sucesso. Agora continuamos.

Sós.

Enfim, sós. Não que desejássemos estar sós.

Não.

Mas olha.

Pronto, o que nós podemos dizer? É isto. Esta temporada vai terminar. Vamos ao fim de três anos com episódios semanais, fazer a primeira pausa. Para a semana não estaremos juntas a gravar.

Ai, meu! Para a semana não estamos aqui, para a semana não nos vão encontrar no Spotify, nem no Apple Podcast, nem no site do Observador, nem sequer nas nossas redes sociais.

É verdade.

Hoje de manhã eu e a Nana tivemos uma pequena videochamada e eu disse que ia ficar super lamechas, depois disse: "Não, eu não vou ficar." E ela: "Eu não te vou deixar."

Eu estou assim: se ficares lamechas, eu gozo contigo e resolve-se.

É só para dizer que é um marco importante, três anos intensos.

Três anos e um mês, diga-se.

Sim, três anos e um mês. Três anos já foram. Muitos episódios, milhares de histórias. E isto não é um fim de todo, porque outras coisas virão, grandes novidades nos aguardam.

Sim, prometemos voltar.

Prometemos voltar. É uma pausa necessária também para isso, para virem coisas novas, para nos darem o mesmo ânimo, para vocês também, ser uma coisa nova e boa, dentro do possível, vocês já sabem.

Sim, boa.

Da qualidade. É a primeira pausa e significa muito.

É a primeira vez que, desde que somos amigas, a Titi e eu, não vamos ter um motivo para falar. Não temos a obrigação de falar. Nós vamos ter de escolher falar uma com a outra. Hoje de manhã, nessa pequena reunião que tive com a Titi, eu disse assim: "É a primeira vez que vamos mandar mensagem uma à outra sem ser por trabalho." E ela ficou ofendidíssima e disse: "Não é nada, isso já aconteceu antes." E eu disse: "Claro, não é exatamente isso que eu quero dizer. Claro que nós já falámos muitas vezes sem ser trabalho." Mas o que nos levou a falar, foram mesmo muito poucos os dias nestes três anos em que nós não falámos. Eu até diria um ou dois no máximo, em que nós não trocamos uma mensagem que fosse. E o que nos levou a isso foi também termos coisas profissionais para tratar e que estão pendentes e que têm de ser geridas. Uma vez findo esse compromisso profissional, nós vamos continuar a falar? A nossa amizade vai degradar-se? Vai haver um esforço ativo para-

Não vai, porque de facto os ouvintes têm que saber isto, porque nós marcamos reuniões de trabalho que são seis horas a falar sobre amizade. Portanto, isto não me dá absolutamente medo nenhum. Porque o difícil é trabalhar.

Exatamente. Se nós acabamos 2026 com imensos dias em que não falámos, eu vou ficar tristíssima. Mas vamos falar porque nós vamos continuar a preparar a próxima ideia que estamos a ter para o que vai acontecer a seguir às "Pessoas Incríveis". Há sempre um trabalho presente que nos vai levar a ter de marcar reuniões. Eu tinha proposto marcarmos a nossa primeira reunião aqui para vocês serem testemunhas, mas não acho necessário, afinal. Vou confiar na Titi e no nosso esforço conjunto para mantermos esta amizade de pé. Muito obrigada a quem nos tem ouvido todas as semanas desde o início, porque os há. Quem chegou entretanto, é uma enorme alegria. Esperemos que continuem quando voltarmos com mais novidades. Somos mesmo muito felizes a fazer isto e por isso esta pausa é só o que na verdade é normal e acontece na maioria dos casos para podermos ter outras ideias e trabalhá-las com tempo e não estarmos a fazer só por pressão ou porque tem de sair. Obrigada ao Observador, que este ano foi muito especial para nós e que nos acolheu aqui onde estamos hoje. Clara, a Beatriz Batarda, que também está aqui desde o início, à avó Glória, que já é o que é. Já foi muito especial termos recebido a avó Glória aqui hoje. E Titi, eu sem ti não sei quem sou. Eu sou a mesma pessoa que quando tu não mandares mensagem, vou te mandar a dizer: "Estás a ver?" Vou só dizer assim: "Estás a ver?" Ou então mando o traçado de amor. Eu vou variando no meu tom.

Sim, tudo bem. Eu e a Nana, na verdade, temos algumas resilias nestes últimos tempos em que sou eu que estou mais carente. Ela tem estes discursos e depois é muito fácil ela desaparecer, mas outros motivos. É isso, todos os agradecimentos iguaizinhos. Obrigada mesmo a quem está do início, quem chegou agora e os outros que virão. É um projeto que nos deu muitas felicidades.

E conhecemos muitas pessoas muito especiais, isso é a maior alegria.

E pronto, I love you, Nana.

I love you, Titi. Obrigada e até ao nosso regresso.

Um beijo. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser este.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Pessoas incríveis.