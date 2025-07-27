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Está no ar o Português Suave, na Rádio Observador. É por aqui que todas as semanas falamos sobre língua portuguesa. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes e Marco Neves. Bem-vindo.

Olá, Marco, seja bem-vindo. Como é que estás, ninja da língua portuguesa?

Tudo bem, com calor, porque andamos em dias de calor.

Esta onda de calor anda a dar cabo de nós.

Tenho que dizer que tem acontecido com mais regularidade ainda do que era habitual, pessoas virem dizer que ouvem o programa todos os dias.

Isso é ótimo.

Não, calma.

Podem ouvir todos os dias, se tiverem episódios para trás.

Sim, ou se quiserem repetir.

Fazer toda uma maratona.

E nós somos prova disso, porque muitas vezes recebemos aqui dúvidas que já foram esclarecidas, mas que voltam.

Mas é só pra agradecer todas as pessoas que ouvem com regularidade e ficamos muito contentes. Ainda há poucos dias uma pessoa me disse que ia correr de manhã com o Português Suave.

Olha, que bom! Fazermos a companhia numa corrida. Nunca pensei.

Somos na praia, como já vínhamos aqui.

Nós às vezes não temos muita noção da companhia que fazemos às pessoas, nem no tempo da vida que podemos fazer companhia, mas isso já é outra conversa. O que é que vamos ter esta semana, neste episódio domingo?

Este episódio é um pouco diferente. Férias, decidi fazer uma coisa levezinha, então vamos falar da história do português. Chegamos até há 6.500 anos. Já falamos disto várias vezes.

Uma coisa leve.

Uma coisa levezinha.

História do português com anos e anos.

6.000 anos de história. Isto por quê? Já falamos muitas vezes da origem das palavras e fomos até o tal protoindo-europeu, mas eu gostava agora de contar essa história do início de forma um pouco mais demorada, mas não muito. Isto vai ser um episódio normal.

Uma versão mais light.

Sim, é aí que vamos, mas a língua das notícias não é aí que vai.

Então vamos descobrir pra onde é que vai precisamente, até porque, João, começamos com a língua nas notícias. Marco Neves, resolve-nos então essa dúvida. Pra onde é que vamos?

Como nós depois, no Mapa da Língua, vamos contar essa história um pouco mais demorada, hoje a língua nas notícias é um pouco mais rápida. E uma notícia que não apareceu em Portugal, em geral, não é muito conhecida, é que nós aqui por cima, no nosso sótão, temos a Galiza, que tem um dia nacional. E é assim mesmo que se chama, dia nacional, porque, na verdade, o conceito de nação é um pouco diferente, se calhar, do que aquele que nós estamos habituados a ouvir. E há o Dia Nacional da Galiza, que é um dia definido por lei, o dia 25 de julho, onde também se comemora a língua própria da Galiza. Além do castelhano, nós sabemos que os galegos também falam galego. E por isso eu gostaria de deixar aqui apenas uma saudação, porque nós também temos pessoas que ouvem o Português Suave.

Eu acredito que sim.

Temos várias, pra dizer a verdade.

Aliás, em todas as partes do mundo, porque há sempre um português em cada canto do mundo.

Mas neste caso, são mesmo os galegos que ouvem, e por isso é curioso pensar nisso e deixo também aqui. Hoje é só saudações pra todo mundo, pras pessoas que correm, pras pessoas que estão na Galiza.

Parece o Fernando Mendes.

É, exato. Mas não me oferecem tanta comida, é estranho.

É só pedir. O que queres? Pede.

Não sei. Vamos começar por ti.

Vai pedir uma chouriça, trazer umas chouriças pro Português Suave.

Dizemos a origem da chouriça.

Ai, uma bola de Berlim, umas bolas de Berlim.

Se alguém trouxer aqui uma chouriça, eu digo qual é a origem da palavra chouriça. Fica combinado.

Ora bem, pra semana vamos com uma chouriça.

E pronto, foi só isso. A língua das notícias foi rápido.

Foi só isso?

Foi só isso.

É mesmo levezinho.

É, só as notícias, é o Dia Nacional da Galiza e agora vamos para-

Estás desejoso de avançar pro Mapa da Língua hoje.

Vamos a isso. Mapa da Língua no Português Suave. Mapa da Língua que não vai ser levezinho, não vai?

Isto é uma história, mas é um mapa. Eu gostava que as pessoas, e nós estamos na rádio, por isso não posso mostrar o mapa.

Exato. Eles podem imaginar, sempre.

Imaginem o mapa da Europa e da Ásia, e aqui um mapa desta zona até à Índia. Há ali no meio desta zona que eu estou a descrever, um mar, o mar Negro. E foi aí que começou a história da nossa língua, pra dizer a verdade, tanto quanto se sabe. Ela terá vindo mais pra trás, não começou do nada, mas há 6.500 anos, na zona do mar Negro, tanto quanto se sabe, terá sido a norte do mar Negro, portanto, onde é hoje a Ucrânia, mas também há alguns especialistas que dizem que foi a sul do mar Negro, onde é hoje a Turquia, mas eu inclino-me pra dar a primeira opção, pra ser na zona da Ucrânia. Nesta zona falava-se uma língua, que hoje nós chamamos protoindo-europeu, e apesar de não haver registros escritos, ela está reconstruída. Nós conseguimos saber as palavras, a gramática.

Perceber a sua história, no fundo.

Perceber a sua história. Esta é uma língua que foi reconstruída nos últimos 200 anos, através de métodos que eu não vou agora aqui, não vou exagerar na leveza do episódio. Esta língua acabou por se espalhar. É provavelmente o acontecimento histórico mais importante, de que poucas pessoas falam, porque a partir dessa época de 6.500 anos, esta língua espalhou-se de uma forma tão rápida e alargada que hoje, depois de muitos processos históricos, as línguas que descendem desta língua são faladas por metade da população humana. Metade da população da Terra fala línguas que vêm do protoindo-europeu. E ninguém tem a certeza absoluta por que razão é que ela se espalhou com tanta facilidade. Ela chegou à Índia, chegou ao ocidente da Europa, onde nós estamos, depois espalhou-se pelo resto do mundo, pela expansão de alguns povos europeus. E há quem diga que tem que ver com o facto deste povo que estava ali há 6.500 anos, ter domesticado o cavalo, mas há várias teorias. A verdade é que a língua se espalhou. Depois dividiu-se em vários dialetos, como acontece muitas vezes. Estes dialetos acabaram por se transformar em várias subfamílias de línguas. Temos as línguas germânicas, o inglês faz parte desta família, temos as línguas eslavas, o russo, o ucraniano, falado na mesma zona onde esta língua estava, também faz parte desta família. Depois, há 3.000 anos, uma destas línguas que descenderam do protoindo-europeu começou, ou melhor Os falantes estabeleceram-se na zona dos Alpes, esta língua tem o nome de proto-itálico, e depois acabou por se espalhar pra aquela bota que vocês conhecem, que é a Itália atual. E nesta Itália deu origem a muitas línguas e uma delas era falada numa zona chamada Lácio. O Lácio acabou por dar o nome à língua, e a língua é a língua latina, o latim. O latim espalhou-se pelo Império Romano todo, e houve uma zona no noroeste da Península Ibérica onde começou a ser falado de uma forma um pouco diferente, como aconteceu nas outras zonas todas, mas aqui nós estamos a falar da nossa língua. Por influências das línguas que se falavam antes, das línguas vizinhas e das línguas de fora. E todas estas influências acabaram por empurrar o latim para as transformações, para os erros, que na verdade eram erros no início.

E vem mais uma.

E ficamos com o galego e com o português. Estamos a voltar à língua, que no fundo tem origem nesta história toda. E depois os portugueses pegaram na língua, foram pelo mundo, espalharam-na, mas isso é outra história que fica pra outro episódio, que eu não quero que as pessoas deixem de ouvir.

Marco, fiquei aqui com uma dúvida agora. Este proto-indo-europeu, de certa forma, a base de metade das línguas que a humanidade fala, qual é a mais parecida? Ou foi tão transformada?

É assim, das línguas faladas atualmente, elas foram todas tão transformadas, que é difícil dizer. Há uma espécie, não é bem mito, mas há uma certa ideia de que o lituano preserva algumas, mas eu sinceramente tenho muitas dúvidas que seja possível, depois de 6500 anos, ainda encontrar a língua que preserva mais.

Esta sim, então é uma língua morta.

É uma língua que se dividiu tanto que agora já morreu. Mas posso dizer que esta língua tem características que nós achamos que são naturais de todas as línguas, mas que são desta língua que depois acabaram por passar pra todas as outras. Por exemplo, o gênero. Na verdade, o típico das línguas indo-europeias são três gêneros: o neutro, o feminino e o masculino. E quase todas as línguas têm ou três ou dois. Algumas perderam um deles, como o português. E nós achamos que é natural o gênero, feminino, masculino, talvez o neutro, quando as outras línguas que não são desta família, muitas vezes têm 12 gêneros gramaticais. Portanto, o que nós achamos, por vezes, que é natural numa língua, é só porque as nossas línguas vêm de uma língua falada por uma tribo no norte do Mar Negro, que por acaso tinha essas características. Não é algo natural de todas as línguas humanas. Depois, há características também que se perderam. De todas estas línguas, a mais falada hoje é o inglês.

Claro.

E o inglês, em particular, porque foi trucidado ao longo da história por vários povos e acabou por perder características que esta língua tinha, como o gênero, por exemplo. Mas enfim, só pra vos dizer que se nós repararmos bem, esta história tem uma forma curiosa. Começa sempre num sítio, uma língua que começa por ser falada numa zona pequenina, espalha-se, divide-se. Depois, uma destas divisões espalha-se e divide-se outra vez.

O fenômeno é sempre o mesmo, não é?

É sempre o mesmo, sim.

Nada se perde, nada se ganha.

Exato.

Tudo se transforma.

É o que acontece com as línguas.

Que grande viagem esta, expandir horizontes pelo mapa da língua.

Já agora, por que eu chamei mapa? Porque isto é mesmo um mapa. Se olharmos pra este mapa, nós vemos que a língua portuguesa-

Eu estava a imaginar um mapa na minha cabeça.

E o que é muitas vezes pouco conhecido é que, tal como também chegou aqui a este lado, também chegou à Índia. E as línguas da Índia, do norte da Índia, o urdu, o hindi e mais umas quantas, também têm origem nesta língua, o que é curioso.

Muito bem. Olha, vamos seguir viagem, mas agora para fechar este episódio, com os mitos e origens da língua. O indicativo misterioso traz-nos também ao mistério do que é que o Marco Neves vai falar hoje, e é de café, mais ou menos.

É da bica, mas não vou falar da origem da bica. Já falamos disso, acho eu.

Sim, foi nos primeiros episódios. E não é beba isto com açúcar.

Exatamente. Beba isto com açúcar é uma boa história falsa, como acontece muitas vezes.

E aquela do stop, se tens-

Se tem olhos, para.

Essa é verdade?

Não, vem do inglês.

Pronto.

Mas já conheci pessoas que acreditam piamente no se tem olhos, para.

Sim, eu ouço isso desde criança.

Pois, é assim. Mas são boas brincadeiras, só que a certa altura, há ali qualquer coisa que falha e as pessoas assumem a brincadeira como verdade, o que é estranho. Porque o beba isto com açúcar, o que me faz mais confusão é: se alguém quisesse mesmo escrever num café para beberem café com açúcar, não ia escrever isto, ia escrever beba café com açúcar. O isto é mesmo ali pra... Mas pronto, sobre a origem verdadeira da palavra, a repetição fica pra outro dia. O que eu queria dizer é: eu falei disto num vídeo há uns dias e recebi vários comentários a dizer isto. Mas bica não é uma palavra que, quando estamos a falar da língua portuguesa, não podemos falar de bica, porque bica é um termo só usado em Lisboa. E eu queria dizer que tem vários problemas nesta ideia. Primeiro, se é usado em Lisboa, acho que os lisboetas falam português. Portanto, podemos falar de português na mesma. E depois, não é só em Lisboa. Eu não sei muito bem onde é que está a fronteira norte da palavra bica.

Isso é uma luta.

Não sei, queres-

Não, eu sou de São João da Madeira. E há pessoas que dizem que eu já pertenço ao centro.

Pois.

Porque estou no distrito de Aveiro Mas eu estou a 20 minutos do Porto. Eu estou mais perto do Porto do que da Ave. Portanto, estou no centro ou estou no norte? Eu refiro-me como uma pessoa do norte.

Em relação ao mapa da bica, usa-se bica ou já se usou, porque bica também se está a perder.

Não, diz-se mais café. As pessoas dizem isso.

Exato. Mesmo em Lisboa, também já se usa mais café, bica não é assim tão normal.

Sim.

Não é certamente só de Lisboa. Na Madeira usa-se ou usava-se bica. Em Peniche, de onde eu venho, sempre ouvi bica e Peniche não é Lisboa. No Alentejo também se usa bica. E a grande surpresa, esta é a surpresa que eu queria trazer aqui: há uns meses eu fui a Badajoz falar com alunos de português. Eu não sei se nessa altura contei ou não, mas eu gostava de trazer isto outra vez aqui. E os professores de português destes alunos disseram que em Badajoz é muito comum espanhóis, que não são alunos de português, não têm de ser alunos de português, chegarem ao café e pedirem uma bica por influência portuguesa, em vez de pedirem um café. Associam o expresso à bica, aos portugueses, porque era um hábito muito português, e pedem. E eu contei isto muito surpreendido num vídeo também no Instagram e tive vários espanhóis a dizer coisas como: "Mas não é só em Badajoz, em Cáceres também". E a discussão da bica expandiu-se. Temos espanhóis em Badajoz, em Cáceres, em várias zonas da raia ali por aqueles lados, que pedem bica no café.

Posso dizer que até na Rússia já vi uma referência à bica.

Mas será que os russos pedem bica no café?

Naquele sítio, sim, porque era o nome para expresso. Um pouco de contexto: na minha carreira, tive a oportunidade uma vez de fazer uma reportagem na Rússia e há um café lá em São Petersburgo que tem influência portuguesa, porque foi uma imigrante portuguesa que casou com um russo, que abriu lá o café e o café chama-se Bica e diz lá por acaso: "Beba isto como se..."

Não faz mal, os mitos também fazem parte da vida.

Expandiram-se até lá.

Sim, e portanto a bica, no fundo, não chega a norte de Coimbra, pelos vistos, mas para o lado vai. Só não vai para norte. Mas a norte temos mais o cimbalino.

Sim, usa-se mais o cimbalino. Se bem que ali na minha zona é café.

Café usa-se em Badajoz, em Cáceres, em São Petersburgo e se mais alguém quiser aqui dizer que há um café, não sei. Como há tantos portugueses em todo o lado.

Há portugueses espalhados em todo o mundo, portanto acredito que estejamos a falar aqui de muitas pessoas. Entretanto, nós ficamos por aqui. Mas deixamos o convite aos nossos ouvintes, até porque quarta-feira estamos de regresso. Há episódio só com dúvidas e se quiserem enviar, é muito simples. E-mail?

Pode ser portuguesesuave@observador.pt. O suave tem de ter dois S lá no meio e sem nenhum acento, mas eu aconselhava as pessoas a usarem o áudio.

E já sabes de cor?

Não sei. Desculpa, eu nunca sei decorar nomes.

Vamos lá. 91 002 41 85.

91 002 41 85.

Podem enviar um áudio até 30 segundos e eu vou explicar porquê até 30 segundos. Porque o episódio só tem 10. Portanto, se o áudio for muito grande, depois não temos tempo para ouvir o Marco. Portanto, tem de ser curtinho e também acho que as dúvidas não ocupam assim tanto tempo, pelo menos a explicar. Depois o resto fica para ti.

Vamos ver que dúvidas é que vamos ter na quarta-feira.

Exatamente. Regressamos na quarta-feira com o Marco Neves. Fique conosco e com o "Português Suave". Grande abraço, Marco.

Abraço.