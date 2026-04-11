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Mais um relatório de jogo na Rádio Observador. 29ª jornada, o Sporting foi até casa do Estrela da Amadora, não muito longe do seu estádio, rumo a Amadora, para vencer por uma bola a zero. O jogo esteve empatado quase até meio da segunda parte. Foi Daniel Bragança quem teve o condão de fazer o único gol de um Sporting que acabou por vencer, mas que, nas palavras de Daniel Bragança, que foi considerado o homem do jogo, Mário Cajica, um Sporting que não esteve na sua melhor forma. Não foi um jogo conseguido da nossa parte, são as palavras Daniel Bragança.

Sim, não foi. Não foi um dos melhores jogos do Sporting, nem perto, nem longe desta temporada. Acho que é um encontro em que se sentiu que era um Sporting de gestão, gestão física, gestão de calendário, e percebeu-se que a equipa tentaria serviços mínimos para garantir os três pontos. Foram três pontos suados. Falámos até antes do jogo, que ia ser sempre um jogo difícil e perigoso para a equipa do Rui Borges, e foi. O Estrela vinha, provavelmente, e não falo da última jornada, mas do último jogo em casa, se calhar até foi o melhor jogo do Estrela frente ao Casa Pia, em que goleou. Vinha desse grande jogo em casa, depois perdeu efetivamente com o Nacional fora de casa, mas em casa tinha deixado uma boa imagem, voltou a deixá-la e vendeu caro esta derrota frente à equipa do Sporting. A primeira parte do Sporting não é uma primeira parte superinspirada. Sentiu-se que a equipa, em alguns momentos, não estava totalmente fresca, também algo lenta em alguns momentos, quando era preciso, de facto, intensificar e tentar desmontar a defensiva do Estrela, e o Estrela, na forma como podia, tentava jogar mais direto. E a verdade é que grande parte dos lances de perigo, até na primeira parte, até foram para o Estrela, que teve uma ou outra ação mais perigosa que podia ter levado perigo. A verdade é que o Sporting depois foi crescendo e eu creio que na segunda parte a equipa melhorou.

O Sporting que operou, no intervalo, uma substituição, saiu Frej e entrou Vaiani, que não é, acredito, um dos jogadores que maior louros colhe junto dos adeptos do Sporting, mas que hoje, pelo menos, se não esteve irrepreensível, não se notou nenhum problema com o jogador.

Não, de todo. Foi troca por troca. Era o que dizíamos. Acho que o Rui Borges olhou muito para a gestão. Os centrais mudaram, gestão e dérbi, porque para todos os efeitos, o Diomande e o Inácio estavam à bica, portanto poupou-os a isso mesmo. E acabou por também gerir o meio-campo, onde era importante, até pela intensidade do jogo com o Arsenal, o Morita e o João Simões tiveram algum trabalho. E portanto, lançou outra vez o Ulman, que voltou à equipa, e eu acho que o Daniel Bragança também deu boa resposta. Depois, na frente, é muito difícil para o Rui Borges gerir com o Catamo, com o Trincão, com o Pote.

Trincão que volta a fazer 90 minutos.

Acaba por sair já no final. Ultrapassa os 90, sai na compensação. Mas sim, sai naquela fase final, portanto joga praticamente o jogo todo. E o Sporting, nesta fase, é também muito dependente do Trincão. Mesmo no lance do gol, mérito para a meia distância do Bragança, mas é mais um bom trabalho do Trincão à procura do espaço, do jogador que está melhor posicionado e dá muito jeito ter um jogador com esta qualidade a pautar grande parte das movimentações perto da grande área adversária.

O prêmio do jogo acaba por ir para Daniel Bragança. Houve também uma assistência de Trincão, uma belíssima defesa de Rui Silva a um remate desviado logo à entrada da área que podia ter dado o gol de empate à equipa do Estrela da Amadora, mas tivemos sobretudo dois grandes laterais do lado do Estrela. Belíssimo jogo de ambos os laterais.

Sim, o Chols e o Langa estiveram muito bem na partida e aliás, grande parte da dificuldade do Sporting começou aí. O Araujo e o Catamo tentaram muitos duelos e nem sempre foram felizes, mas a verdade é que o Estrela bloqueou muito bem as ações pelos corredores do Sporting, onde o Sporting também é muito forte e procurou puxar o jogo mais para dentro, onde também povoava aquela zona intermediária com mais jogadores. Portanto, a estratégia do Estrela, na teoria, estava bem delineada e bem definida. Depois tentar explorar um bocadinho os jogadores da frente, mas acho que só mesmo o Abraham Marcos é que foi um quebra-cabeças para a defensiva do Sporting. Depois foi mais difícil o jogo para o Pinho, para o Stoica. O Jovan tentou entrar na dinâmica da partida, mas já era difícil. E portanto, acabou por ser um Estrela que levou bem a estratégia para o jogo e com as suas armas tentou surpreender de alguma forma, mas foi curtinho nesse aspecto e o Sporting, como dizia, na segunda parte melhorou substancialmente a intensa equipa e acabou por ter maior qualidade nesse aspecto. Portanto, como disse, não é uma exibição deslumbrante do Sporting, nem pouco mais ou menos. Acho que o empate também não era um resultado escandaloso, tendo em conta aquilo que vimos, mas a vitória também não quer dizer que assente mal ao Sporting.

E se por um lado tivemos uma equipa do Sporting não muito inspirada a fazer gestão, se calhar já a pensar nesse encontro frente ao Arsenal a contar para a Liga dos Campeões e também o dérbi da próxima semana, tivemos um Estrela da Amadora que tem uma reta final muito complicada e que hoje deixou bons indicadores para o espírito com que vai enfrentar os próximos jogos. Luís Silva disse até, em jeito de brincadeira, que subscrevia, que assinava por baixo, acho que é este o termo, se retisse os resultados da primeira volta frente às equipas que vai encontrar agora.

Mas o próprio treinador também acabou por ressalvar que cada jogo é um jogo e tem uma história diferente. Portanto, vamos usar os colchetes todos. Mas sim, vai ser duro para o Estrela. O Estrela ganhou algum embalo na vitória com o Casa Pia, que eu acho que foi muito importante. Vai ter agora esse jogo com o Arouca Que sim, é o jogo.

Que é um duelo também complicado, porque o Arouca também tem melhorado bastante com Vasco Seabra.

E a jogar em casa, ainda para mais. Portanto, a equipa está a crescer, mas em teoria acaba por ser um jogo do mesmo campeonato do Estrela, este do Arouca fora e o do Moreirense fora, embora sejam equipas que estejam a fazer um belíssimo campeonato. E depois é Porto, é Famalicão e é Braga. Portanto, acho que isto diz muito do calendário que a equipa tem e vai ser duro. Agora, volto a dizer, o Estrela aparece bem nesta fase da época. Tem algumas exibições que não deram em pontos ou que não deram em resultados mais favoráveis, mas a equipa está a crescer e há aqui algumas individualidades muito interessantes. Vamos ver se chega ou não. Parece-me que há aqui um projeto já bem sustentado pela equipa do Estrela e, em particular, pelo João Nuno, treinador.

E para entregares, Mário Cajica, este relatório assinado, como sempre, vamos antes disso ao pior. O que foi o pior esta noite na Reboleira?

Alguns jogadores que não se destacaram. Do lado do Sporting, vou dar ao Pote, que passou um bocadinho ao lado do jogo.

Tendo falhado até uma bola de caras no gol na primeira parte.

É verdade, mas sim, muito pouco Pote na partida, não ajudou propriamente muito a equipa nos momentos de pressão e esteve muito fora da ligação e, portanto, vou dar ao Pote. Também não foi o jogo mais vistoso, por exemplo, do Suárez, mas trabalhou muito na frente.

E muitas vezes a descer para as alas.

É, e portanto ajudou muito a equipa nesse aspeto, não tendo sido um jogo supervistoso, mas foi um jogo interessante. Do lado do Estrela, há aqui alguns jogadores que estiveram mais desaparecidos. O Stoica tem ali uma ou outra ação, mas foi muito pouquinho. O Rodrigo Pinho também teve um jogo algo ingrato e, portanto, acho que é por aqui que damos as menções mais negativas do jogo.

E para fechar, em tom positivo, o melhor, Mário Cajica.

Eu gosto sempre de ir aos dois lados. Do lado do Sporting, há aqui algumas individualidades que merecem o destaque. O Rui Silva, sempre que foi chamado, respondeu e bem. O Bragança aparece bem no 11 e a fazer uma boa exibição e eu continuo a achar que o Trincão, não tendo sido supervistoso, foi um jogador muito importante na equipa do Sporting. Do lado do Estrela, quero deixar as notas para o Sousa e para o Bruno Langa nos corredores. Estiveram muito bem ambos os jogadores e também para o Abraham Marcos, que acho que é nesta fase o jogador a mais do Estrela. Pode haver aqui algum retorno, eventualmente, porque é um jogador que está num belo momento de forma.

É uma estrela em ascensão.

Exatamente. Já tinha jogado muito bem com o Casa Pia no último jogo em casa e voltou a jogar muito bem agora frente ao Sporting.

Mário Cajica, e tu voltaste a analisar muito bem o jogo. Está entregue, está feito mais um relatório de jogo. Contamos contigo numa próxima. Um grande abraço e bom descanso.

Grande abraço.