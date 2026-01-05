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Em Viseu, Gouveia e Melo foi buscar inspiração a Sá Carneiro. No final da arruada, parou junto à estátua de homenagem do antigo primeiro-ministro, no Largo Santa Cristina. E não tardaram as críticas, especialmente a Cotrim Figueiredo, que dizia ter na candidatura o espírito reformista de Sá Carneiro.

Eu julgo que os sociais-democratas de hoje devem se inspirar nele e mais nas preocupações sociais deles, porque às vezes esses neoliberalismos que nos cercam esquecem muitas vezes que o mercado não resolve tudo.

Já em Castro Daire, continuaram a chover críticas, desta vez, em dose dupla. Gouveia e Melo deixou duas questões com a mira apontada a Marques Mendes.

Nós desejamos um presidente submisso ao governo? Uma marionete do governo? Um presidente que esteja dependente para ser eleito?

E outra a António José Seguro.

Um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz-se com isenção, com independência e de forma suprapartidária.

A fechar o segundo dia de campanha, o almirante puxou ainda do trunfo internacional. Com a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela a crescer, Gouveia e Melo apresenta-se como o melhor candidato à presidência.

Para este mundo em que hoje estamos mergulhados, quero vos dizer que, num tempo de incerteza, eu venho oferecer confiança, que num tempo de ruído, eu venho oferecer serenidade, que num tempo de divisão, eu venho oferecer união.

Os destaques do segundo dia de campanha do almirante Gouveia e Melo pelo distrito de Viseu.