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Em apenas 15 minutos, Alexandra Leitão apresentou as principais bandeiras da frente de esquerda que lidera para conquistar a cidade de Lisboa e começa com a habitação.

Com um discurso vazio de ideias e de esperança, dizem-se moderados, numa cruzada contra radicais. Mas deixem-me dizer-vos: radical é não ter uma política de habitação.

O mote é Viver Lisboa. Carlos Moedas foi o alvo de todas as críticas.

A cidade precisa de mudar. Não basta fingir que se fez para os dois minutos de um vídeo de TikTok. É preciso fazer mesmo, com coragem e capacidade de decidir e de executar.

Com o Castelo de São Jorge e o rio Tejo como pano de fundo, Alexandra Leitão diz que segue um exemplo bem socialista.

Inspirados por Jorge Sampaio, que há 35 anos formou uma coligação para devolver Lisboa aos lisboetas, tendo como grande prioridade a habitação pública, hoje voltamos a unir forças para construir uma cidade mais justa, mais humana e mais próxima.

A candidata que lidera a frente de esquerda quer que 20% das casas em Lisboa sejam públicas e quer também promover uma economia justa e local. Mas ainda antes da apresentação, ouviu os rasgados elogios de José Luís Carneiro.

É uma personalidade do melhor que o Partido Socialista tem e, portanto, é para nós uma honra ter uma candidata deste calibre à Câmara Municipal de Lisboa.

O PCP foi o único partido de esquerda a ficar de fora da coligação. Rui Tavares, do Livre, diz que esta é a única alternativa a Carlos Moedas.

Não há outra alternativa a Carlos Moedas, a uma cidade que tem expulsado os seus cidadãos, onde não há nada para mostrar.

E Mariana Mortágua, também presente na apresentação, espera que esta seja uma mudança que chegue a todo o país.

Ela é um sinal de esperança para todos nós, na possibilidade de uma cidade diferente, também de um país diferente.

Inês de Sousa Real quer o foco no ambiente e critica o objetivo de Carlos Moedas quanto a fábricas de unicórnios. São os partidos que representam esta frente de esquerda que vai avançar em Lisboa.