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O homem forte do PSD foi a Évora puxar por Marques Mendes e para evitar interpretações, assume o apelo.

Sim, eu vim à campanha dizer ao PSD que este é o melhor candidato para Portugal. Vim à campanha dizer àqueles que votaram no governo, que este é o candidato mais independente, este é o candidato que quer ser árbitro sem ser dependente de ninguém. Este é o melhor candidato para Portugal. Olhos nos olhos.

Hugo Soares, que criticou Ventura, Cotrim Figueiredo, António José Seguro e Gouveia e Melo, para vincar que Marques Mendes sempre foi a primeira escolha do partido, sem qualquer tibieza.

O PSD não faz frete nenhum em estar mobilizado na sua candidatura. O PSD, o partido que eu aqui também represento, não faz esforço nenhum a apoiar a sua candidatura.

Ora, Marques Mendes tem puxado a carta da estabilidade para agarrar a base eleitoral da AD, que deu a vitória a Montenegro, e atirar que cada um dos adversários, à sua maneira, vão contribuir para eleições de dois em dois anos.

Esta gente, pelas suas atitudes, pelas suas ideias, pelos seus comportamentos, pelos compromissos até escritos que está a assumir, são fatores de instabilidade.

E no piscar de olho a todos os que possam estar a fugir, puxa até dos galões de medidas tomadas pelo governo.

Ser o presidente da estabilidade que ajuda a reforçar políticas importantes para o presente e o futuro do país. Políticas importantes como estão a acontecer na baixa de impostos.

Assim, volta a insistir na necessidade de concentrar votos.

É preciso uma forte concentração de votos na área do centro. Para evitar populismo, para evitar experimentalismo, para evitar tiros no escuro. Não se trata de dramatizar, trata-se de esclarecer.

Luís Marques Mendes em Évora, com Hugo Soares ao lado e ainda com a presença da ministra da Juventude, Margarida Balseiro Lopes.