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Neste jornal temos agora em direto Frederico Morais, dirigente do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. Frederico Morais, bom dia, obrigada por estar conosco em direto. Temos que começar pela recaptura. A fuga durou poucas horas. Isto quer dizer que tudo está bem quando acaba bem?

Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Tudo acaba bem, mas nada está bem. Nada está bem porque nós continuamos a ter presos a fugir das cadeias portuguesas por falta de segurança e por falta de medidas rigorosas para evitar estas fugas. Nada está bem. Felizmente, foram recapturados às 18h40. Eu também já tinha dito ontem que eram dois reclusos que dificilmente conseguiriam levar avante a fuga, porque o apoio do exterior era muito baixo. Estamos a falar de um recluso que veio transferido dos Açores por tentar uma fuga na cadeia de Ponta Delgada e estamos a falar de outro alentejano que as posses no exterior eram muito poucas.

Ou seja, Frederico Morais, o que está a dizer é que mesmo sem apoio exterior, os reclusos conseguem escapar com uma aparente facilidade. O que não está bem, afinal?

O que não está bem foi não nos ouvirem. Não nos ouviram. A senhora ministra tinha dito, e faço aqui questão também de frisar, que o Corpo da Guarda Prisional continua a depositar toda a confiança na senhora ministra, porque foi a única pessoa que olhou para o sistema prisional até agora, ao longo destes cerca de 20 anos. Mas não está bem, porque quem continua a dirigir os estabelecimentos prisionais são as mesmas pessoas que permitiram a decadência total do sistema. Ou seja, está na altura de entregarem a segurança das cadeias ao Corpo da Guarda Prisional de uma vez por todas, porque se nós continuarmos neste sistema em que estamos, daqui a uns dias vamos sempre continuar a falar de fugas, a continuar de falta de segurança, a continuar a falar de telemóveis, a continuar a falar tudo aquilo que falamos no dia a dia. E isto também é para nós desgastante e é o nosso nome que está sempre em causa, porque quando se fala de sistema prisional, fala-se guardas prisionais, não se fala em diretores de cadeias, que esse é o grande problema que nós temos neste momento. São as direções das cadeias que continuam a trabalhar para uma reinserção social que está completamente falida e continuamos a insistir neste modelo de prisões que temos em Portugal. E está na altura de nos devolverem a segurança das cadeias, como era antes de 2012, e permitir que nós voltemos a fazer segurança e garantir a segurança das cadeias para a população se sentir mais segura, porque isto aqui é um alarme social para a população, porque as pessoas olham para isto e dizem: "Bem, as pessoas que estão dentro da cadeia não estão presas, porque se eles conseguem fugir com esta facilidade", é um alarme social para a população.

Deixe-me recordar que a fuga de Vale de Judeus aconteceu há 10 meses, em setembro do ano passado. Pode explicar-nos o que é que mudou desde então no funcionamento dos estabelecimentos prisionais? Pelo que está a dizer, pouco.

Nada.

Não mudou nada?

Nada, praticamente nada. Foram feitas auditorias, a senhora ministra fez auditorias, o seu secretário de Estado adjunto da Justiça, que era o responsável da Inspeção-Geral de Justiça, sabe o resultado das auditorias, que é preciso aplicar aquilo que está nas auditorias. É preciso aplicar de uma vez por todas. Nós continuamos a ter diligências desnecessárias, continuamos a ter deslocações de reclusos para tudo e mais alguma coisa. Continuamos a descurar a segurança das cadeias para continuar a ter aulas de canto, aulas de ópera. Continuamos a ter o cantar alentejano. Deixamos a cadeia, por exemplo, de Beja, sem guardas para trazer reclusos à casa do Alentejo para cantar alentejano. Andamos a brincar à segurança das cadeias, andamos a brincar com a vida das pessoas. E nós continuamos a dizer: "Esperemos que não seja preciso tombar um guarda prisional para de uma vez por todas resolverem o problema", porque isto aqui é má gestão interna, isto é má gestão do sistema prisional português. De quem dirige o sistema prisional português, falhou. Tem que admitir isto, as pessoas falharam. É preciso voltar a pegar nisto e fazer isto funcionar. Nós em setembro dissemos como é que isto podia funcionar. Nós não fizemos nada, nós pedimos a separação de regimes de reclusos e continua tudo igual. Nós pedimos que acabassem de uma vez por todas com atividades desnecessárias, continua tudo igual. Continuamos a ter cursos de costura para homem, continuamos a ter aulas de ópera. Nós não temos guardas prisionais para fazer isto. Continuamos a insistir nestas brincadeiras, isto podemos chamar uma brincadeira, porque isto não passa de brincadeiras.

Portanto, dizer que pode haver uma nova fuga nos próximos tempos não será ser alarmista.

Não. Eu tinha dito isto constantemente, elas estão a acontecer todos os dias. Repare que só nesta semana e meia, mais ou menos uma semana e meia, houve quatro. Houve uma em Sintra, de um recluso que não devia estar ali a trabalhar, porque estava em regime fechado e ele andava na rua. Houve a tentativa de fuga em Paços de Ferreira, na clínica da Radolf, porque levaram o recluso a fazer análises quando devia ter sido ao contrário. Está a ser ao contrário, isto devia ter ido à clínica, à cadeia, fazer as análises e não sair o recluso para fazer análises. E agora estas duas, estamos a falar de quatro fugas numa semana e meia. E não vemos nada. Fugiram quatro presos e nós não vemos nada. Não vemos ninguém dizer assim: "Não, aquelas pessoas que estão ali todos os dias a falar, têm razão". Temos que olhar para isto de uma vez por todas, porque o Corpo da Guarda Prisional tem razão. Nós temos razão, nós sabemos como é que isto vai resolver-se. É preciso é deixarem-nos resolvê-lo.