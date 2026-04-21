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A rescisão deste contrato, ou melhor, deste acordo de cooperação e parceria, que é o seu nome, resulta do incumprimento de várias cláusulas por parte do INEM ao longo dos últimos meses de vigência. Portanto, não podemos direcionar a exclusiva responsabilidade para a rescisão do acordo a uma dívida que nós, no momento em que começámos a fazer o estudo para a tomada da nossa decisão, rondava os €20 milhões. O próprio INEM reconhece que tem um pagamento a fazer aos bombeiros de cerca de €9,7 milhões por mês e houve situações em que teve três e quatro meses de atraso. Se fosse só por uma questão do pagamento, já tínhamos feito a rescisão há muito tempo e não o fizemos. Agora, com o incumprimento de algumas cláusulas, por razões que nós até de certa forma nem conhecemos, é motivo mais que suficiente para decidirmos aquilo que decidimos.

Em relação aos números da dívida, já disse que prefere não comentar, mas consegue perceber o que é que poderá estar na base destas discrepâncias entre os números reivindicados pela Liga e os números que são agora avançados pelo INEM?

Peço imensa desculpa, mas não há discrepância nenhuma. Há uma questão de desvalorização, eventualmente, por uma ou outra situação. Repare, se há €9,7 milhões mensais, se nós olharmos para o mês de fevereiro e o mês de março, já dá 19 milhões. Quando nós tomámos a nossa decisão, ainda havia o mês de janeiro, que já foi pago uma parte de dívida. Portanto, não há aqui discrepâncias nenhumas. E houve momentos em que os valores eram muito superiores. Mas volto a repetir, a Liga dos Bombeiros Portugueses não foi por uma razão da dívida em si que rescindiu o acordo de cooperação e parceria. Foi por incumprimento de algumas cláusulas, designadamente o incumprimento sistemático do não pagamento, até ao final do mês seguinte, dos serviços prestados no mês anterior. E isso verificou-se várias vezes desde outubro do ano passado, não foi agora só. Por outro lado, o INEM resolveu, a partir deste ano, aplicar taxas de incumprimento que são, na nossa perspetiva, irregulares, porque o contrato previa que houvesse uma comissão para avaliação dos pontos de incumprimento que estariam sujeitos a penalizações. Nunca se fez essa comissão, nunca se identificou quais eram as penalizações e vamos ao ponto do INEM aplicar, num caso, uma penalização a uma associação humanitária de €2. No valor de €8.760 desconta €2. Isto não faz sentido. E ainda por cima dizer que agora descontamos e depois se quiserem venham nos perguntar por quê. Uma relação entre parceiros não é assim que se faz. Portanto, há pelo menos aqui já três cláusulas que não estão a ser adequadamente cumpridas. E é isso que nos levou a dizer: "Não vamos continuar a alimentar um acordo em que uma das partes não está a cumprir e sistematicamente está a alterar as condições de serviço sem que a outra parte concorde ou discorde." Portanto, era preciso de uma vez por todas dizer: "Nós assim não queremos." Esse acordo está rescindido. A carta foi enviada ao INEM com conhecimento ao Ministério da Administração Interna e ao Ministério da Saúde e esse acordo morreu. Nós, a Liga dos Bombeiros Portugueses, estamos disponíveis para nos sentar à mesa e fazer um novo acordo. Aquele morreu e o novo acordo, naturalmente, tem que ser negociado de acordo com aquilo que são os interesses das associações humanitárias, mas acima de tudo, na defesa dos nossos concidadãos, que todos os dias transportamos para os hospitais.

Já disse que a Liga não vai voltar atrás na sua decisão de rasgar este acordo. Estas intrigas, pelo menos nos números, se é assim que lhes podemos chamar, podem colocar em causa um novo acordo entre a Liga dos Bombeiros e o INEM?

Da nossa parte, não há nenhuma intriga, há uma posição bastante clara. Nós, na carta que escrevemos, dissemos quais eram as cláusulas que não estavam a ser cumpridas. Temos provas factuais disso. A prova é até a própria, ao que parece, declaração do senhor presidente, que diz que ainda não pagou o mês de fevereiro e que vai pagar. Portanto, incumpriu o contrato, tinha que pagar o mês de fevereiro até o último dia de março. Isto está clarinho como água. Agora, naturalmente, o senhor presidente do INEM e o INEM tentarão amenizar a situação, mas isto não tem nada de errado. O que tem é que não houve cumprimento deste acordo, a Liga denunciou o acordo. Podia o fazer dando 120 dias. Cumprimos. Até daqui a 120 dias, o INEM está obrigado a cumprir este acordo e nós também. Daqui a 120 dias, se não houver um novo acordo, não há acordo e quando não há acordo, agora já é um problema que ultrapassa a Liga dos Bombeiros Portugueses e, porventura, o próprio INEM, e o governo tem que tomar as medidas que entender como necessárias para que todos nos voltemos a sentar à mesa e que desenhemos um protocolo de colaboração, que é essencial para a prestação do socorro em Portugal, respeitando as posições de todos. E a Liga e os bombeiros querem ser respeitados. Quando não sentimos que fomos respeitados, repetitivamente, deliberamos, por unanimidade no Conselho Nacional, que representa os bombeiros entre congressos, e pelo Conselho Executivo da Liga