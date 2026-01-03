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Junta-se a nós em direto ao telefone António José Telo, também habitual comentador no nosso gabinete de guerra aqui da Rádio Observador. António José Telo, são muitas as informações, é muita coisa que se tem passado nas últimas horas, com muitos desenvolvimentos. Tentando aqui, de certa forma, sintetizar e fazer um ponto de situação: estamos perante uma mudança de regime na Venezuela ou ainda é cedo para dizermos isso?

Bom dia. Tudo indica que estamos perante um golpe de Estado interno protagonizado pelos militares com uma ajuda externa e, eventualmente, até com uma coordenação externa, uma coordenação por parte dos Estados Unidos. Mas, portanto, é uma operação mista que o objetivo é uma parte dos militares derrubar o regime e eventualmente estabelecer um governo de transição para não se sabe muito bem o quê, mas esperemos que para uma democracia. De qualquer modo, é isso que se está a passar. Os ataques que são feitos pelas forças americanas não são feitos aos militares em geral, são feitos às unidades que apoiavam, que eventualmente continuam a apoiar Maduro, que são algumas delas as unidades de elite das Forças Armadas venezuelanas que têm o melhor material. Por exemplo, os Sukhois estão a ser atacados justamente por causa disso. Mas trata-se claramente de um golpe de Estado em que há uma participação dos militares venezuelanos, não de todos, não do conjunto, mas de todos. E que, portanto, há a preocupação de salvaguardar os civis e, tal como aconteceu com o 25 de Abril em Portugal, de avisar os civis que devem ficar em casa. Também os avisaram que em Portugal os civis saíram todos para a rua nas primeiras horas ou saíram muitos para as ruas nas primeiras horas. Portanto, é algo semelhante que se está a passar, só com uma intervenção externa muito importante, sem a qual o golpe não avançaria, simplesmente. Portanto, toda esta intervenção é montada a partir do exterior. Permita-me um outro comentário que é o seguinte: é avassalador como na nossa sociedade e no nosso mundo continuamos a ter políticos que pensam de acordo com as regras de um mundo que já não existe, de um mundo que passou, acabou, está enterrado e não vai ressuscitar. E continuam a seguir, a avaliar tudo pela forma. "Isto não é legal, isto não corresponde à carta de algum, isto não sei o quê". Ainda não perceberam que essa é a nova regra. Ou seja, nós temos que avaliar os acontecimentos, de facto, pela sua moral, mas sua moral é dada pelos objetivos que se pretendem alcançar, não pela forma. Senão, só para dar um exemplo, também teríamos que condenar o 25 de Abril de Portugal, porque formalmente foi um movimento militar violento para derrubar o governo. E obviamente não o fazemos. Achamos, pelo contrário, que moralmente e eticamente foi um movimento que beneficiou e foi muito bom para Portugal. Portanto, temos que passar a analisar os acontecimentos de acordo com esta regra. É por isso que podemos dizer que, por exemplo, o golpe russo em Kiev antes da invasão de 2022 merece toda a condenação, porque se tratava de atacar com objetivos meramente materialistas e de expansão um regime democrático que queria entrar na Europa e adesão à União Europeia. E este golpe na Venezuela merece todo o nosso aplauso, justamente porque independentemente da sua forma, visa acabar com o regime que já era ilegal, porque as últimas eleições não foram de facto legais e foram ganhas por Maduro através de uma manipulação evidente e eram condenadas pela comunidade internacional. Como tal, este ato justifica-se plenamente. É evidente que se o presidente Trump faz isto e se os Estados Unidos fazem isso, é porque esperam a seguir também obter uma compensação material. Agora, não podemos continuar a avaliar e a condenar moralmente os acontecimentos meramente pela sua forma, porque senão não entendemos nada do que se está a passar. O politicamente correto, de facto, era bom e os políticos do politicamente correto era bom que entendessem que a política se move na realidade e que a política só funciona se entender a realidade e se adaptar-se a ela. Caso contrário, estamos nesta desgraça europeia em que a Europa cai cada vez mais, simplesmente porque não se sabe mover no mundo atual. Está fora do mundo atual, não existe. Faz declarações muito bonitas, mas que simplesmente não têm nada a ver com a realidade. E infelizmente, o que nós vemos, mesmo em Portugal e com certos políticos, é que muitos continuam a funcionar de acordo com o esquema do passado, sem perceber que esse esquema e que essa forma de raciocínio já não se aplica ao nosso mundo. Agora, na Venezuela, é muito normal que este golpe seja bem-sucedido e tenhamos esperança que seja bem-sucedido com o mínimo de derramamento de sangue e que seja bem-sucedido através da rendição dos militares que ainda apoiam o regime de Maduro e que aparentemente são reduzidos a uma parte das unidades, não sei dizer se uma parte significativa ou não, mas só uma parte das unidades militares. E felizmente também nota-se que não há intervenção civil significativa no sentido do apoio a Maduro. Possivelmente, o que vai acontecer é o contrário. Com o nascer do dia, a população civil sairá para a rua apoiando os líderes democráticos que foram eleitos, mas que a eleição foi roubada por Maduro da última vez que houve eleições na Venezuela.