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Há já uma autarca que foi eleita. Contamos agora nesta emissão especial com Rosário Cavalheiro. A contagem foi rápida porque se trata da freguesia do país com menos eleitores. São João de Peso, no Conselho de Vila de Rei, mesmo no centro de Portugal, onde está o Marco Geodésico, no distrito de Castelo Branco. Rosário Carvalheiro, candidata pelo PSD, muito bem-vinda.

Olá, boa tarde. Muito obrigada.

É um regresso às lides da junta depois de um intervalo de quatro anos. Nesse período, a presidente foi a sua filha, Rita Carvalheiro. É garantido que vem aí uma política de continuidade, já que fica tudo em família?

Eu não direi uma política de continuidade. Eu candidatei-me porque na freguesia nós somos poucos eleitores.

São apenas 106 fregueses.

Mais dois estrangeiros. 108, que também votariam nestas autárquicas.

Sim.

A Rita convidou-me novamente. Ela tem outros objetivos e outras ambições e desde cedo mostrou vontade de sair. O PS pediu-me, convidou-me e eu aceitei novamente este desafio, que penso que estou à altura.

De resto, foi logo por volta das 14h, antes do fecho das urnas a nível nacional, que soube que tinha sido eleita, isto porque, tendo a freguesia apenas cento e poucos fregueses, é das poucas do país onde as eleições para a junta decorrem em plenário de cidadãos. Foi na Casa do Povo. Explique-me, Rosário Carvalheiro, como é que isto funciona. É também com boletim de voto, braço no ar? Como é que funciona esta votação?

Foram convocados todos os fregueses através de uma convocatória para estarmos presentes hoje ao 12h30 para eleger o presidente da Junta de Freguesia. Nós abrimos a porta, dávamos a descarga das pessoas que iam aparecendo no caderno eleitoral. As pessoas iam subindo para a sala, até, dali a uma hora, mais ou menos 20, 30 minutos, que deixaram de haver pessoas inscritas no recenseamento. Depois iniciámos os trabalhos. A presidente da freguesia cessante tomou a mesa e foi instalada depois a mesa do plenário. Que será a mesa da assembleia, que seria numa eleição normal.

Sim.

Para fazer a diferença.

Sim, mas só cerca de metade dos fregueses recenseados é que compareceu. Sente que há um desinteresse dos cidadãos pelas eleições ou tem que ver com o facto de ter sido a única a apresentar uma lista para a presidência e, portanto, já terem dado como garantido?

Não, porque ao iniciar os trabalhos, perguntei se alguém deteteca apresentar alguma lista e eu fui a única. Agora não entendi muito bem o que me perguntou. Estou?

Sim. Diga-me só aqui uma ou duas prioridades para o seu mandato. Aqui na Junta de Freguesia de São João de Peso.

Das prioridades?

Sim.

Gostaria muito de trazer mais pessoas até nós para viverem em São João do Peso, porque nós temos uma freguesia muito bonita, limpa, acho que está bem organizada. E gostaria de ver as casas mais habitadas. Seria um desejo meu que houvesse pessoas a vir mais para São João do Peso.

Fica esse desejo. Muito obrigada, Rosário Cavalheiro, eleita presidente da Junta de Freguesia de São João de Peso. É um regresso às lides da junta. Esta freguesia fica no Conselho de Vila de Rei, mesmo no centro de Portugal