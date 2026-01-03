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Está conosco Azeredo Lopes, antigo Ministro da Defesa. Bom dia, obrigado por se juntar também a nós. Azeredo Lopes, se calhar olhando já para aquilo que é o pós desta operação que culmina com a captura de Nicolás Maduro e da mulher e a retirada do país, o que é que podemos esperar do futuro da Venezuela?

O presente já está bastante complicado, não é preciso já falar de futuro, mas isto denota várias coisas. Em primeiro lugar, denota uma tendência constante da administração Trump para o uso da força, quaisquer que sejam as justificações ou mesmo sem quaisquer justificações. Este é o primeiro ponto que é impossível não registar, sendo aliás de prever, infelizmente, que a maioria dos Estados vão tomar a devida nota, vão acompanhar, vão observar com preocupação, mas aos costumes, não prevejo que haja especiais reações. E este é também um exemplo importante para percebermos o estado do mundo, de alguma maneira. Ou seja, há hoje em dia um Estado que determina como quer, a forma como usa a força, que não se preocupa sequer em apresentar especiais justificações. E eu vou, aliás, passar em branco aquilo que foi a justificação do narcotráfico, depois era uma questão de legítima defesa, depois era uma questão de Nicolás Maduro ser o líder de uma gangue de traficantes de droga e por aí adiante. Este é o primeiro aspecto que é importante realçar, ou então qualquer dia aceitamos que o que quer que seja que aconteça, o derrube de governos, os ataques, os bombardeamentos, sejam parte do nosso cotidiano e não justifiquem sequer uma qualquer observação crítica do ponto de vista da estabilidade das relações internacionais. O segundo ponto, que é importante e que me permite já começar a iniciar a resposta à sua pergunta, é apesar de tudo, da fragilidade institucional do regime de Maduro. Não é normal, por muito que seja brilhante, e agora pode ter a certeza que vamos falar muito disso, de como foi brilhante a operação militar etc., nem que seja através da rede social do presidente norte-americano. Independentemente disso, não é normal que um Estado profundamente militarizado, não democrático em termos de regime e liderado numa linhagem que vem de Chávez, caia como um fruto maduro e que seja permitida a extração do chefe de Estado e da sua mulher, mais ou menos uma réplica daquilo que aconteceu a Manuel Noriega, que como aliás se saberá acabou por morrer numa prisão norte-americana. Portanto, o trabalho de sapa que estava a ser realizado também revela hoje uma bastante nítida fragilidade institucional. Isto permite-me antecipar que, com toda a certeza, o aparelho militar, prudentemente para o seu futuro, decidiu tomar a opção de entregar o chefe de Estado, porque isto não pode acontecer, certamente com esta facilidade, sem ter havido uma interação bastante grande entre os poderes de fato vigentes na Venezuela e o poder norte-americano. Isto significa que, no futuro, vamos começar justamente a discutir, aliás como sempre, a transição democrática da Venezuela, que é sempre o rebuçado que nos é apresentado depois de um ato de agressão: "Agora é que vai ser, agora vamos conseguir fazer a transição democrática". Eu prevejo que Donald Trump tenha uma candidata óbvia, Corina Machado. Portanto, acho que as coisas começam a somar-se como dois mais dois e admito que Corina Machado possa aparecer com o beneplácito evidente dos Estados Unidos, como aquela que quer a partir de agora regular os destinos do país. Também não prevejo, curiosamente, que haja uma especial oposição. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que depois de Donald Trump, em relação ao continente latino-americano, mas já agora também em relação a outros continentes, incluindo o europeu, está a proceder de uma forma notavelmente acelerada, devo reconhecer, a uma atualização da doutrina Monroe. Isto é, tudo o que se passa no continente latino-americano interessa aos Estados Unidos e nada do que aconteça no continente latino-americano pode desagradar aos Estados Unidos. O varrimento, em alguns casos, até o varrimento eleitoral que está a acontecer na América Latina, a meu ver, indicia muito claramente isso, talvez com exceção notável do Brasil. Não creio sinceramente que a exceção colombiana possa ser duradoura neste sentido de representar uma força de oposição a esta interferência ou ingerência descarada nos assuntos internos de quaisquer Estados do continente. E permito-me recordar de uma forma benigna como houve até uma ameaça direta às Honduras se não houvesse um determinado resultado eleitoral. E veja lá o milagre , passadas uma ou duas semanas, o resultado eleitoral pretendido foi exatamente aquele que aconteceu. E portanto, nesse sentido, nós estamos a assistir a uma verdadeira revolução do entendimento das relações internacionais com o regresso de quem aliás diria muito mais do que a Ronald Reagan, em que a metodologia da intervenção militar no Panamá, em Granada e a tentativa de derrube do regime na Nicarágua, muito mais do que a Ronald Reagan com a sua intervenção ou doutrina da intervenção democrática, eu acho que estamos a falar de um regresso mais para trás, ou seja, mais imperial, menos preso a justificações jurídicas ou explicativas de ações que em princípio sempre teriam de ser consideradas como ilícitas à luz do direito internacional.

E olhando para a América Latina como um todo, há várias reações diversas, desde já de Javier Milei a celebrar a captura de Maduro e a dizer que é liberdade avança, o presidente da Argentina. Mas temos também, por exemplo, em sentido contrário, declarações e reações da Bolívia ou de Cuba a criticar e a defender que estes ataques são terrorismo de Estado. Também a Colômbia pede uma reunião imediata das Nações Unidas. José Lopes, que impacto é que isto poderá ter a nível de toda a América Latina e se de alguma forma aquilo que aconteceu na Venezuela poderá escalar para outros países ou que resposta é que poderá existir também?

Eu sinceramente acho que em termos globais, mas principalmente na vizinhança dos Estados Unidos, na América Latina, hoje a palavra principal, ou seja, o mote principal é a palavra medo. Ou seja, há e vai continuar a haver os suspeitos de costume. Acharia estranhíssimo que Cuba não qualificasse nos termos mais veementes aquilo que aconteceu à Venezuela, até porque emparelhavam quase que de maneira sistemática nas tomadas de posição relativamente às questões principais internacionais. Portanto, Cuba, neste sentido, acorda hoje francamente ainda mais isolada do que estava ontem no plano do próprio continente. E também vai ser interessante olharmos para Cuba, que eu não sei quanto mais tempo o regime aguentará esta pressão que resulta do embargo, esta pressão política continental, este desamor de muitos Estados da América Latina, independentemente de muitos deles terem regimes que eu considero detestáveis e odiosos, tanto como o de Cuba. Mas independentemente disso, eu creio que a palavra dominante hoje é o medo. Ou seja, os Estados hoje têm mesmo, realmente medo de que Donald Trump acorde um dia e decida: aquele Joaquim vai ter que cair, aquele Albano vai ter que ser derrubado, ponto final e executa-se. Ora, nós ocidentais adoramos a capacidade executiva. No fundo, até podemos gostar do direito, podemos gostar da noção de ordem, mas nós gostamos é realmente da capacidade executiva. Nesse sentido, a administração Trump tem servido às relações internacionais um menu extraordinário do ponto de vista executivo. Ele um dia diz que há minorias cristãs que estão a ser mortas na Nigéria, no dia seguinte bombardeia a Nigéria. Ele diz que vai obliterar o Irão e no dia seguinte bombardeia o Irão. Ele diz que Nicolás Maduro é um traficante que vai ser derrubado e derruba-o mesmo. E é esta a coisa mais interessante que está a acontecer, que é nós calarmos sutilmente qualquer palavra de reprovação, porque podemos ficar na mira do senhor, mas ao mesmo tempo admirarmos intimamente aquilo que as relações, digamos assim, ou a forma de gerir mais tradicional das relações internacionais não conseguia. Nicolás Maduro é um fator irritante no continente latino-americano há muito tempo. Não vale a pena negar isso, é um fator irritante há muito tempo. Como sabe, já houve várias tentativas de o derrubar, até mesmo o próprio Donald Trump, que tinha contas a ajustar com ele. Não sei se se recorda daquele momento em que aquele que hoje já caiu em desgraça e que aliás Donald Trump quer meter na prisão, Bolton, mostra sub-repticiamente um papel onde apresenta um número de milhares de soldados para a Venezuela. Portanto, isto é uma questão antiga para Donald Trump. Não é uma questão que tenha nascido agora. Ele é claramente derrotado no seu primeiro mandato e vem com as contas para ajustar para o segundo mandato, sendo que na primeira parte do seu mandato, ele fez com que a União Europeia, por exemplo, decidisse reconhecer um personagem, que eu aliás já nem me recordo agora o nome, e que foi varrido pela história, porque depois foi desreconhecido por toda a gente. Portanto, esta ideia de eficiência, de alguma maneira contaminou-nos e está sobretudo ligada a um princípio de interdependência. Ou seja, Donald Trump está neste momento a exercer pressão sobre a Ucrânia e a Rússia, sabendo que a Rússia não pode fazer nada nesta fase relativamente à Venezuela para não desagradar a Donald Trump. E se for ver, a reação da Rússia é uma reação tíbia. O que de alguma maneira também reforça o poder dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos testaram a Rússia contra o Irão quando bombardearam o Irão e viu-se que a Rússia deixou cair imediatamente o Irão. Testaram agora outra vez a Rússia com a Venezuela e a Rússia aparentemente deixou cair a Venezuela. E de alguma maneira, ao mesmo tempo que afirma a sua grande amizade com Vladimir, Donald Trump dá aqui um exemplo de que pão, pão, queijo, queijo. Isso significa o quê? Que ele consegue, desta forma, ir limitando a intervenção da Rússia no plano continental e especificamente no continente latino-americano, consegue afastar a Rússia, desde logo através do derrube do regime de Bashar al-Assad e da intervenção no Irão. Afasta a Rússia da sua posição muito antiga no Médio Oriente e vai substituir-se a ele como poder

Que eu cada vez menos hesito em qualificar como imperial.

Azeredo Lopes, pedia-lhe que continuasse conosco em linha. Passam três minutos das 10 da manhã em Portugal continental, passam três minutos das 6 da manhã em Caracas, na Venezuela. Vamos nesta altura fazer um novo ponto de situação em relação àquilo que se passa desde esta madrugada em Caracas, na Venezuela, as explosões que foram ouvidas, também a captura de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos, sendo que Rui Casanova há de há instantes um comunicado por parte do governo português.

Sim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português apela à tranquilidade da população portuguesa residente na Venezuela, num comunicado enviado há pouco à Rádio Observador. A Embaixada de Portugal em Caracas e os Consulados-Gerais em Caracas e Valência apelam à comunidade portuguesa na Venezuela para se manter tranquila e em casa, de acordo com o estado de emergência declarado pelas autoridades venezuelanas. Neste comunicado, o MNE diz que no âmbito da missão de apoio permanente à comunidade portuguesa residente na Venezuela, os Consulados-Gerais de Portugal em Caracas e Valência colocaram à disposição canais destinados a situações urgentes, reforçando assim o compromisso do Estado português com a proteção e assistência dos cidadãos nacionais. A comunidade portuguesa residente na Venezuela que precisar de contactar as autoridades pode fazê-lo através do Consulado-Geral de Portugal em Caracas, do Consulado-Geral de Portugal em Valência e do Gabinete de Emergência Consular. O MNE chama a atenção para o facto de a atualização destes contactos ser destinada exclusivamente a situações de urgência, de modo a garantir uma resposta eficaz e atempada dos serviços consulares, é o que se pode ler neste comunicado enviado há pouco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à Rádio Observador. Importa também olhar para a reação de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que já aqui demos conta. Donald Trump fala numa operação brilhante, é o que diz num telefonema com o jornal New York Times. O presidente dos Estados Unidos destaca o sucesso desta missão, fala numa operação brilhante, graças ao muito bom planeamento das autoridades norte-americanas e aos soldados excelentes e pessoas fantásticas que compõem o exército dos Estados Unidos. Questionado sobre quais seriam os próximos passos para a Venezuela, Trump adianta que vai abordar essas questões na conferência de imprensa que está prevista para as 16h, hora de Lisboa. Vão ser 11 da manhã em Mar-a-Lago, na Flórida. Esta segunda reação de Donald Trump surge depois de o presidente dos Estados Unidos ter confirmado o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Foi através de uma publicação na rede social Truth Social. O presidente norte-americano fala num ataque em grande escala contra a Venezuela e adianta que Nicolás Maduro e a mulher do presidente venezuelano foram capturados e retirados de avião para o estrangeiro, ainda não se sabe exatamente para onde. Importa aqui explicar que, na sequência da saída de Nicolás Maduro do país, é Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela, que assume o poder, é o que explica o New York Times, que cita a Constituição da Venezuela. Importa também, Luís, olhar para mais reações que vão surgindo a conta-gotas, sobretudo da América Latina. O presidente da Argentina acaba de celebrar a captura de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos. Javier Milei faz uma publicação na rede social X, na qual escreve "A liberdade avança". É a reação do presidente da Argentina à operação dos Estados Unidos na Venezuela. Há mais reações, sobretudo de países latinos. Por exemplo, Evo Morales, o ex-presidente da Bolívia, diz que a Venezuela não está sozinha, declara, portanto, o apoio a Caracas. Cuba defende que os ataques dos Estados Unidos são terrorismo de Estado e o presidente da Colômbia pede uma reunião imediata da ONU na sequência destes ataques, explosões em Caracas e noutros estados da Venezuela ouvidas esta madrugada, eram 2h, hora local, 6h em Lisboa. Donald Trump fala numa operação brilhante e num ataque em grande escala. É a reação oficial do presidente dos Estados Unidos. Demorou a chegar esta reação dos Estados Unidos. Estivemos aqui várias horas à espera da primeira reação da administração de Donald Trump. Já a Venezuela tinha reagido num comunicado divulgado alegadamente por Nicolás Maduro, porque sabemos agora que, de acordo com os Estados Unidos, Nicolás Maduro foi capturado, mas nesse comunicado divulgado pelo governo da Venezuela, podia ler-se que estes ataques foram uma agressão militar imperialista por parte dos Estados Unidos e o governo, o regime de Caracas, apelou à população para que fosse para as ruas para se insurgir contra Donald Trump e a administração norte-americana.

E há também essa declaração feita pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, num discurso à nação, o primeiro feito até agora por um membro do governo, sublinha que a invasão desta madrugada representa a mais flagrante afronta sofrida pelo país.

Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldados de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades-

Vladimir Padrino López a sublinhar que a invasão desta madrugada representa a mais flagrante afronta sofrida pelo país. Foi num discurso à nação feito pelo responsável pela pasta da Defesa na Venezuela, um discurso ao país em que admite essa afronta com este ataque que foi sofrido. Temos conosco ainda ao telefone Azeredo Lopes, antigo ministro da Defesa, continua conosco em linha. Azeredo Lopes, começámos esta atualização de informação com esse comunicado por parte do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Sabemos que a Venezuela é um país com uma grande comunidade portuguesa. O que é que pode o nosso governo ir fazendo para garantir a segurança dos portugueses que residem na Venezuela?

Sim, essa é uma excelente questão e que nos importa diretamente. É sabido e tem sido já gozado muitas vezes que Portugal tem uma comunidade portuguesa na Venezuela muito significativa, menor certamente do que há alguns anos, mas ainda constitutiva de várias centenas de milhar de portugueses. E nós nisso, devo dizer, temos um Estado muito forte, ou seja, nós temos uma rede diplomática e consular e temos uma experiência também muito significativa que nos permite, e espero que não venha a ser necessário, dar o apoio indispensável às nossas populações, aos nossos nacionais que residem no território venezuelano. Eu não creio, e espero não estar enganado, que a situação possa degenerar muito do ponto de vista de ações de violência dirigidas contra comunidades ou em que as comunidades direta ou indiretamente sejam no fundo atingidas por estilhaços de uma situação que é necessariamente conflitual, mas independentemente disso acho que Portugal esteve bem. Portugal esteve bem em anunciar que vai acionar os mecanismos que tem ao seu dispor para este efeito. Tal como eu previa, tomou a devida nota dos acontecimentos que estão a suceder-se na Venezuela. E a vida continua no sentido de que talvez algo surpreendente seja a posição bastante desafiadora do ainda ministro da Defesa venezuelano, Padrino López. Os termos que ele utiliza são interessantes, são termos bastante do século XX, o que não deixa de ser curioso, mas eu não tenho a certeza de que isto fique por aqui. Agora há uma questão que é importante destacar. Nós tínhamos duas hipóteses principais: uma que foi aquela que se verificou com a invasão do Panamá que é decidida por George Bush pai, nascendo, repito, daquela que era a doutrina Ronald Reagan sobre este assunto, mas caindo como caiu Manuel Noriega, caiu o regime. Ou seja, Manuel Noriega refugia-se na embaixada da Santa Sé, na Cidade do Panamá, e depois ao fim de uns dias rende-se. Já agora, porque os Estados Unidos colocaram colunas a passar hard rock com volume absurdo ao ponto de, com certeza, o pobre embaixador da Santa Sé não ter aguentado mais e lhe ter pedido que saísse. Mas aqui neste caso há um aspeto que é interessante. Sabe-se e está confirmado que Manuel Noriega caiu, ele e a sua mulher foram transportados para um sítio que nós por enquanto ignoramos, mas o regime aparentemente ainda não terá caído. E aqui temos outra vez duas hipóteses: ou o regime apresentando-se desafiador perante esta ação militar dos Estados Unidos está a querer negociar uma saída airosa. Infelizmente, é aquilo que acontece muitas vezes. O aparelho que suporta Nicolás Maduro passa a declarar a sua lealdade máxima a quem os Estados Unidos decidirem que será o novo chefe de Estado, ou esse aparelho considera que não tem grandes hipóteses negociais e então perdido por 10, perdido por mil, vai por aí adiante tentar resistir àquilo que sinceramente nesta altura me parece uma força bastante irresistível.

Ou seja, nesse sentido dessa possibilidade do atual governo venezuelano, o que resta dele tentar resistir, poderemos ter aqui alguma maior escalada de tensão dentro da própria Venezuela, nomeadamente entre apoiantes de Maduro e a oposição?

Sim, não tenho dúvidas sobre isso, embora me pareça difícil de antever um resvalar para o cenário mais catastrófico, que seria uma guerra civil. Espero que isso não venha a acontecer. Nós agora temos aqui um dilema que é aquele que Donald Trump deve ter perante si. Isto de bombardear estados é uma coisa, isto de fazer ações de operações especiais, que se se confirmar que foi deste género terá sido realmente uma coisa notável, conseguir extirpar Nicolás Maduro de um país com a sua mulher é outra coisa notável. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma ação militar que envolva, por exemplo, a mobilização de forças terrestres ou um esforço militar prolongado. Donald Trump não é muito adepto disso. Terá notado com certeza que ele insistiu neste aspeto. Não há baixas entre os militares norte-americanos. Ora, parece-me inevitável que se houver uma ação militar terrestre, porque não vejo forma, sinceramente, de se derrubar um poder enquistado que recusa sair, então aí a questão muda bastante de figura. E aí também a própria natureza da intervenção militar norte-americana, que começa com um bloqueio total, que é por si já uma forma de agressão, continua depois com a invenção de razões jurídicas como a associação entre o narcotráfico e o terrorismo, sendo que nem o narcotráfico da Venezuela era suficiente para essa qualificação, nem essa qualificação propriamente dita é admissível pelo direito. Passa depois por uma intervenção militar em curso que fica largas horas sem os Estados Unidos anunciarem ao que vão ou o que fizeram ou quais são as suas intenções. E, portanto, nós neste momento estamos à espera. Estamos à espera de verificar se é mesmo tomada uma decisão radical de promover pela força o derrube completo do regime de Maduro e a instalação pela força de um novo regime que vamos evidentemente todos qualificar como democrático. E repito, penso na candidata óbvia que pode ser Corina Machado, ou se, pelo contrário, Donald Trump vai considerar que este derrube era a condição necessária e suficiente para amansar a Venezuela e para a obrigar a vir às boas àquilo que são as suas intenções. E continuo a achar que tanto amor pela democracia na Venezuela cheira a petróleo, como já disse alguém há muitos anos. Isto cheira a petróleo, isto cheira a gás, cheira bastante, no fundo, àquela que passa a ser uma gestão global de um património de recursos naturais.