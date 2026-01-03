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Junta-se também a esta emissão Orlando Sá Moisé, coordenador da Licenciatura de Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bem-vindo, Orlando Sá Moisé, obrigado por se juntar a nós. Temos aqui vários planos para a conversa. Vamos começar pelo início, é sempre bom começar pelo início. Esta intervenção, em sua opinião, é uma intervenção legal ou ilegal por parte dos Estados Unidos?

Boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, hoje vamos ter aqui um conjunto de acontecimentos em cascata que vai ser difícil de analisar.

Deixe-me recordar que às 16h está prevista a conferência de imprensa de Donald Trump. Vamos acompanhar em direto.

Será muito importante para percebermos um pouco. A resposta curta, num sentido estrito da lei, claro que não. Há aqui um uso da força. Para mais, aquilo que sabemos é que, quando muito, o Congresso foi informado depois.

A posteriori.

Não sabemos se teria sequer hipótese de ter validado. Há sempre esta confusão com os termos que são colocados na lei ao presidente dos Estados Unidos, que parece dispor de facto de uma certa direção das operações bélicas, mas não pode declarar guerra, isso é do Congresso e, portanto, a direção até pode ser dele. O que aqui é feito é normalmente um tipo de incursão que ainda assim tenta ser justificada pela circunstância e acima de tudo pelos resultados. Porque nós, em última instância, nunca nenhum ato que pode levar a uma alteração do poder, na sua génese nunca é legítimo. As revoluções não são legítimas, são proibidas por quem tem o poder.

São subversões, são atos de subversão.

Sim. E, portanto, há aqui um grau de audácia dos Estados Unidos, porque também temos criticado, de certa forma, o regime venezuelano, que estava há muito tempo de costas voltadas para com as pessoas, em que encontravam umas formas, umas encapotações de parecerem terem atos democráticos, mas que sabemos que parecem ter sido muito condicionados, não foram aceites internacionalmente. Agora, os Estados Unidos, como sabemos, há muito tempo que dizem que não fazem a reconstrução de Estados, não parecem estar investidos na promoção da democracia e por isso este ato parece um pouco mais estranho. Agora, temos notado ao longo destes meses tanta pressão que foi posta, primeiro com a justificação do combate ao narcotráfico, cuja legalidade também é nenhuma, porque foi colocada uma pressão imensa e uma capacidade muito desproporcionada em termos de força contra pequenas embarcações, alegadamente de estarem a cometer qualquer tipo de crime. Mesmo se isso fosse verdade, teriam direito a um julgamento e de ser analisadas as questões, em vez de afundados os barcos e haver pessoas a perder a vida. Creio que isso até é bastante mais condenável do que se calhar o ato de hoje, que para já, não sei se temos bem os dados, mas parece não ter havido vítimas, isso foi apenas de apanhar a cúpula do regime, que no fundo despunha de toda a força, deixa os ministros um bocadinho desamparados, vão falando ainda em nome do regime.

Mas aparentemente o regime mantém-se. Pelo menos a avaliar pelas informações que temos nesta-

Depois o ministro do Interior, o da Defesa, eles vão falando.

E a vice-presidente também.

E a vice-presidente, aliás, há uma leitura constitucional que diria que ela agora teria o poder, mas estamos numa transformação tão profunda institucional, que é natural que a vice-presidente, no fundo, também não disponha das rédeas do poder. Não sabemos quantas divisões existem. Aquilo que sabemos é que às oposições não tem sido dada a oportunidade de concorrerem em pé de igualdade. Estamos a falar de um regime autocrático que perseguiu, torturou os opositores e que, por isso, também não merece continuar. Agora, se esta é a melhor forma de o alterar, foi uma utilização da força, não foi autorizada nem pelas instâncias internacionais e mesmo o julgamento, ao ocorrer, como disse creio que Marco Rubio, nos Estados Unidos, mais uma vez também não fica nada bem. Quando muito, até poderíamos voltar a pugnar pela relevância dos tribunais internacionais. Há um tribunal para isso em Haia e ficaria muito bem aos Estados Unidos, que até estimularam o seu aparecimento, muito embora depois não o tenham ratificado, que dessem esse exemplo ao mundo. Mas enfim, há aqui muitos elementos criticáveis, naturalmente, mas o regime da Venezuela também era muito criticável, ainda mais, naturalmente.

É realmente uma situação estranha, procuramos ainda respostas. Vamos ver se Donald Trump poderá dar algumas esta tarde às 16h.