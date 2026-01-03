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Junta-se agora a nós também nesta emissão especial da Rádio Observador, Pedro Nascimento, investigador de História Militar. Bom dia também, bem-vindo igualmente a esta emissão especial da Rádio Observador. Pedro, estamos aqui perante um golpe de Estado na Venezuela？

Bom dia a todos os ouvintes. Eu diria que ainda é muito cedo para nós tirarmos conclusões definitivas sobre o que está a acontecer, mas a verdade é que temos já elementos suficientes para uma leitura histórica e diria mesmo estratégica do momento. Porque nós para percebermos ou tentarmos perceber aquilo que se está a passar na Venezuela, eu creio que é importante nós dividirmos a análise em dois pontos. Um primeiro é o plano da história, que como eu sempre digo, não propriamente para justificar o que se está a passar, mas para compreender. E o segundo plano versa precisamente a questão da legitimidade à luz do direito internacional do que se está a passar. Mas vamos ao primeiro. Nós sabemos que a Venezuela não vive apenas uma crise política e económica. Vive claramente uma crise de regime já há algum tempo, que é típica de Estados que concentraram todo o seu poder e degradaram as instituições e depois perderam a capacidade de se autorreformar. E isto não é novo. Estamos a falar de um regime que é personalista e este tipo de regime, quando entra em declínio, raramente abdicam voluntariamente as pessoas que estão no poder. Acabam por endurecer e por se fecharem precisamente para procurarem sobreviver. E isto foi o que aconteceu em Cuba após os anos 60 e em vários regimes militares latino-americanos precisamente nos anos 70 e 80. Ou seja, a Venezuela segue esse padrão clássico. O chavismo, antecessor de Maduro, acabou por destruir os pilares de um Estado moderno, porque as Forças Armadas foram politizadas, todos assistimos à degradação da Justiça, a economia foi completamente corroída e tudo isso resultou num regime que deixou de ter um apoio popular e passou a impor a sua obediência. Mas há aqui um ponto essencial que eu quero crer que algumas análises estão a ignorar. É que este regime venezuelano não está isolado. Historicamente, estes regimes, sendo frágeis, como acabei por referir, acabam por sobreviver quando têm apoio financeiro, quando têm uma proteção diplomática ou aliados estratégicos. E a verdade é que a Venezuela tem, como estava a dizer o senhor professor anteriormente, alguns parceiros, e são parceiros oportunistas, mas são parceiros, como por exemplo, a Rússia, o Irão e a China. E isso faz com que a Venezuela conseguisse sobreviver. E depois também tinha uma oposição fragmentada e contra estes regimes acabam por não vencer sozinhas. Nós tendemos agora a fazer aqui uma comparação com o que se está a passar hoje em relação àquilo que se passou em 1989 no Panamá, porque houve uma motivação declarada dos Estados Unidos para derrubar também Noriega e relacionada também com o narcotráfico. Agora, nós temos que ver aqui outra questão, que é o tal segundo plano, se me permite continuar.

Sim.

O segundo plano prende-se precisamente com a questão da legitimidade. E desde o início deste ataque que eu tenho reparado que vários colegas e vários comentadores têm tentado fazer aqui uma aproximação ou uma comparação àquilo que se passa na Venezuela e aquilo que se passa na Rússia e na Ucrânia. Nós temos naturalmente que admitir que este ataque, mesmo não tendo muitos dados, mas por aquilo que nós vamos percebendo, coloca sérios problemas do ponto de vista do direito internacional relativamente a uma legitimidade, porque nada no direito internacional permite que um país decida raptar o líder de outro país. Claro que por aqui entram outros nuances, nomeadamente o facto da União Europeia e dos Estados Unidos não reconhecerem a validade das eleições de 2024. Mas, como disse, há objetivamente aqui um problema sério do ponto de vista do direito internacional no que respeita à legitimidade. Mas ele não é minimamente comparável, nem em escala, nem em natureza, nem em consequências relativamente àquilo que a Rússia fez na Ucrânia. Porque há aqui uma diferença fundamental entre uma ação que é supostamente limitada, é cirúrgica e pontual, e uma guerra de conquista territorial que é prolongada no tempo. Porque se nós olharmos para a guerra na Ucrânia, nós vemos que há uma invasão em larga escala, vemos que há uma ocupação permanente do território, vemos que há anexações formais, há uma destruição sistemática de cidades, há milhões de deslocados. Ou seja, estamos a falar de uma guerra clássica de agressão, no sentido mais puro do termo, algo que o direito internacional moderno foi criado precisamente para impedir. E depois, temos aqui a questão da natureza da violação. Do ponto de vista jurídico ou histórico-jurídico, um ataque pontual, mesmo ilegal, não altera fronteiras, não procura apagar um Estado do mapa, não pretende reescrever uma ordem territorial, contrariamente àquilo que a Rússia faz, que nega a existência da Ucrânia enquanto nação e que tenta impor pela força uma revisão histórica e geopolítica. Isto coloca o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia num patamar qualitativamente bem mais grave E depois também temos os precedentes históricos, porque a história distingue sempre entre intervenções controversas, como por exemplo a questão do Panamá em 1989, como eu acabei por referir há pouco, e guerras revisionistas. E a invasão russa da Ucrânia enquadra-se claramente no segundo grupo. E é por isso que muitos historiadores a classificam como o maior desafio à ordem internacional desde 1945. É uma questão bem diferente daquilo que se está a passar na Venezuela. Mas ainda há outra questão que se prende com a intenção estratégica, que no caso russo é claro que acaba por ser destruir uma autonomia estratégica de um país vizinho e redesenhar essa ordem. E mesmo uma ação norte-americana errada na Venezuela, que possa ser, temos que tirar as conclusões ulteriormente, nunca teria esse alcance, nunca visaria uma anexação, nem uma reconfiguração de um sistema regional. Portanto, é importante nós não cairmos no erro de fazermos análises sobre padrões distintos de questões que por serem em continentes diferentes ou por estarem forças diferentes envolvidas poderiam desembocar em clara parcialidade. Mas também é importante nós vincarmos que nem todas as violações de direito internacional são iguais, porque senão também não precisávamos de tribunais, nem de leis para julgar e automaticamente as máquinas veriam. Algumas são pontuais e discutíveis e outras são existenciais e sistêmicas e é muito importante nós fazermos essa ressalva.

E precisamente no sentido disso que nos explica Pedro Nascimento. A Venezuela já pediu, por exemplo, uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A esse nível, o que é possível fazer, que resposta é possível dar perante aquilo que foram os atos dos Estados Unidos nas últimas horas?

Eu ouvi com muita atenção aquilo que disse o Francisco Pereira Coutinho e, não obstante não subscrever na íntegra, até pelo que acabei por dizer, mas há uma coisa que ele tem toda a razão. Este sistema de análise e de julgamento destas ações foi criado pelas grandes potências, que têm direito de veto. E portanto, tudo aquilo que for contra os Estados Unidos, os Estados Unidos têm força suficiente para só por si não se permitirem colocar numa situação de julgamento. E não é por aí que as coisas se vão resolver, certamente. Infelizmente, a força acaba por ser mesmo a última ratio e acaba por comandar os destinos. Às vezes ela é utilizada de forma correta, outras vezes de forma incorreta, às vezes de forma legal, outras vezes de forma ilegal, mas não é nesse panorama que nós vamos ver as coisas resolvidas precisamente por aquilo que disse o professor Francisco Coutinho e aquilo que eu estou a sublinhar agora. Há um direito de veto. A partir do momento em que há um direito de veto, essas próprias ações, tal como fez a Rússia relativamente à Ucrânia, é muito difícil ultrapassar-se. Esse sistema está obsoleto mas também não há um grande interesse por parte das potências em alterá-lo. Portanto, creio que essa situação basicamente vai-se estendendo.

E há aqui também a questão de Espanha já se ter disponibilizado para realizar alguma mediação, nomeadamente entre as várias forças políticas na Venezuela. Poderá ter também um papel importante Espanha em todo este processo?

Sabemos os laços que têm e o passado ligado a este país e naturalmente poderá ter alguma influência. Mas há uma coisa que nós sabemos, e para isso basta olharmos para o passado. A partir do momento em que é desencadeada uma ação desta natureza, nós não estamos à espera que ela seja revertida. Agora, naturalmente, temos é que nos preocupar, o mundo tem que se preocupar com o futuro dos venezuelanos e perceber que tipo de transição é que será feita naquele país, porque há um custo associado a uma transição que pode ser bem maior do que um custo associado a uma manutenção. E creio que essa ponderação é que tem sido feita pelos países que tinham interesse em tomar estas medidas e terão percebido que finalmente chegou a altura de pagar o custo de uma transição e acabar com este regime