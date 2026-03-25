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Em direto neste jornal das 10h, está agora conosco Miguel Horta e Costa, antigo administrador do BES. Bom dia, Miguel Horta e Costa, obrigada por estar conosco. Era próximo de José Maria Ricciardi. Que memórias guarda do amigo?

Bom dia a todos. José Maria Ricciardi era um amigo de infância. Mais novo que eu, era acima de tudo amigo dos meus irmãos, mas viveu muito em minha casa quando éramos novos. Acompanhei a sua vida universitária, designadamente quando estudou em Inglaterra. Mais tarde, vim encontrá-lo quando, terminando o meu último mandato de presidente executivo da Portugal Telecom, ele imediatamente me convidou para vice-presidente executivo do BES Investimento. E aí estive 12 anos com ele. No fundo, partilhei com ele o desafio de internacionalização do banco de investimento. Foi um desafio formidável que eu vivi intimamente com o José Maria. O José Maria para mim era um homem de causas, era um homem que se entregava com um enorme amor e paixão àquilo em que acreditava.

Era um gestor exigente?

Era. Era um gestor exigente, com muita ambição. Era um lutador. Aliás, nesta última fase da sua vida, triste, a lutar contra o câncer, aí também se manifestou dessa sua faceta de ser um lutador. Enfim, é um dia triste hoje a partida dele para o Pai.

Miguel Horta e Costa, tinha uma personalidade muito diferente da do primo Ricardo Salgado. Já o ouvimos aqui esta manhã dizer que era uma pessoa muito bem-disposta, muito extrovertida.

Não, não iria muito por esses eixos.

Não classificaria assim?

Não, era uma pessoa muito bem-disposta, era uma pessoa que, como digo, se entregava com paixão àquilo em que acreditava, fosse profissionalmente, fosse no seu Sporting, a quem ele entregou uma grande parte da sua vida emocional. E portanto, era realmente um homem que vivia tudo com uma enorme emocionalidade. E talvez tenha sido também essa emocionalidade que não contribuiu para ele sobreviver a este desafio que teve com o câncer.