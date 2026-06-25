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Carla, voltamos à notícia de abertura da jornal: os sismos na Venezuela. Com informações atualizadas. Para isso, vamos contar com a ajuda do presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Pena Róias, que está agora em direto ao telefone. Bom dia, obrigada por estar conosco. Tem informação de alguma tripulação da TAP que esteja em Caracas na altura do sismo?

Sim, já estamos em contato com a tripulação que chegou a Caracas no dia 22 e que estava em Caracas neste momento quando ocorreu os sismos. Estamos em contato com eles. Neste momento, felizmente, fisicamente estão bem, apesar de todo o susto e o tonturante que, como podem imaginar, foi provocado pelo sismo. Já estão alojados num hotel, neste momento, em segurança. Estamos em contato.

São quantas pessoas, Ricardo Pena Róias?

A tripulação são 11 pessoas. Tripulação de cabine e técnica, são 11 pessoas que estão em Caracas da tripulação da TAP. Também temos conhecimento que existem outros portugueses, tripulantes de cabine de outra companhia aérea que também estão em Caracas. Estamos a tentar também saber informações para dar também contato aos familiares que estão aqui deste lado, que muitas vezes a comunicação é mais complicada. Da nossa parte, o sindicato já está em conversações e em contato permanente com a TAP, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até para saber quando é que será possível evacuar, retirar esses tripulantes de cabine que estão neste momento em Caracas. Neste momento, a única coisa que sei, da informação que nós temos, é a roupa do corpo, porque depois que ocorreu o sismo, tiveram de evacuar rapidamente o hotel, que desabou, aquilo que nós fomos, ruiu, foi a expressão que nos expressaram. Portanto, a situação foi dramática, foi difícil. Os relatos que nós temos são difíceis de ouvir, mas estamos em contato permanente com eles e esperamos dar o apoio total e a companhia também já está em contato conosco.

Nesta altura, o protocolo é colocá-los rapidamente em Portugal, não sabemos é como é que isso poderá acontecer.

Sim, até porque nós temos neste momento as informações do aeroporto que estão limitadas. Temos que saber se o aeroporto estará operacional ou quando será operacional. Portanto, neste momento, será prematuro dar uma informação concreta do regresso dessas tripulações, porque não estou apenas a falar da tripulação da TAP. Neste momento, quero abranger mais pessoas, mas como eu digo, não sabemos ainda neste momento qual é que foi o impacto, os danos que foram provocados no aeroporto e quando será possível retomar a operação, não direi normal, mas pelo menos para começar a operar em Caracas para poder retirar as pessoas que estão lá neste momento.

O dado mais importante é que estão bem, é a informação que nos consegue garantir, apesar de toda a aflição, Ricardo. Sim.

Neste momento, a única coisa que eu sei é que só há um colega que ficou ligeiramente ferido, pela forma como saiu do quarto, na altura do sismo, mas o resto da tripulação está bem. Claro que emocionalmente, como podem imaginar, estarão bastante abalados. Então, se da nossa parte, do sindicato e da TAP, seguramente também, todo o apoio será dado.

É isso mesmo. Ricardo Pena Róias, muito obrigada por nos ter facultado esta informação para já do presidente nacional do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo de Aviação Civil. Estão bem os 11 tripulantes de um voo da TAP que estava em Caracas na altura dos dois sismos. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma à Rádio Observador que, para já, não há informação de vítimas portuguesas