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Sem falta na Rádio Observador com o Pedro Henriques. Pedro, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o trabalho do árbitro Davide Massa, juiz italiano que esteve no comando do encontro entre o Betis Sevilha e o Sporting Braga, segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que terminou com a passagem da equipe portuguesa à meia final da competição. Pedro, queres fazer isto de forma corrida? Começamos, então.

Sim, vamos fazer de forma corrida, mas também de forma diferente, no sentido que vou dividir em duas partes. A primeira parte, os três lances mais relevantes e importantes para mim do jogo. E depois uma segunda parte, e quando digo segunda parte, vai ser tudo seguido, obviamente, resumindo os seis cartões amarelos que houve. Vou pôr isto cronologicamente, mas dividindo em duas zonas.

Então vamos primeiro aos lances capitais, digamos assim.

Exatamente. Minuto 29, o gol anulado. É um lance muito importante. Repara que se não há VAR, o Betis fazia o 3x0 e se calhar não tínhamos tido a remontada. Com o VAR, vem ao de cima aquilo que é uma fragilidade das equipes de arbitragem, sobretudo ao nível fora de jogo, e aquilo que é a grande e a maior virtude dos videoárbitros, que é com linhas de fora de jogo acertarem 98% das decisões, as que ficam de fora é aquelas de interpretação. Gol bem anulado, o Antoni, na construção da jogada, está mesmo em fora de jogo e por isso aquilo que seria o terceiro gol, e se calhar uma noite complicada pro Braga, foi anulado e fez toda a diferença. Grande decisão da equipe de arbitragem, nomeadamente o videoárbitro. Minuto 38, o outro momento também importante que é o gol do Braga, e que faz o 2x1 na altura. Por quê? Porque se repararem, o quarto árbitro de repente tem os técnicos, os elementos oficiais do banco do Betis a reclamar qualquer coisa. E por quê? Porque se se lembrarem deste lance, há dois jogadores do Betis que chocam um contra o outro, e um deles até fiquei com a ideia que teria ficado ali inanimado ou não. E provavelmente o que o Betis queria é que o árbitro, dada a gravidade da lesão, tivesse interrompido o jogo. Mas o que acontece é que da mesma maneira que eles chocam e há a queda, a bola demora três segundos a entrar na baliza. Ora, o que está dito nesta circunstância é: sim, o protocolo diz que o árbitro deve interromper o lance sempre que há choques de cabeças e que os jogadores possam inclusivamente estar em situações inanimadas, etc, desde que a bola não esteja a entrar na baliza. Ou seja, e se nós repararmos, eles chocam, quando caem, enquanto o árbitro pode estar a percepcionar o que está a acontecer, a bola está a sobrar pra equipe do Braga que faz o gol. Portanto, tudo correto, não tem que interromper. Fez depois, assim que a bola entrou, três segundos depois, a bola entra e o árbitro acha chamar a equipe médica e está tudo certo relativamente. É mais este momento que é crucial, porque se o árbitro interrompe aqui, mesmo que pudéssemos dizer: "Certo, interrompeu, porque o jogador lesionou sua cabeça", estávamos aqui, provavelmente, a não falar de um gol e uma vez mais a não falar da remontada. Finalmente, o pênalti, dentro destes lances mais cruciais, que também não deixa grandes dúvidas. O Amarrad vem por trás e com o pé esquerdo pontapeia no calcanhar direito do Tiquinaz e portanto não há dúvidas que é mesmo pontapé de pênalti. Excelente decisão do árbitro, que tomou esta decisão sem ajuda do VAR, o VAR limitou-se a confirmar. Estes pra mim são os três lances capitais e agora vou falar dos seis cartões amarelos de forma muito rápida e resumida.

Vamos a isso.

Só pra dizer que minuto 35 amarelo pro Vítor Carvalho que deu uma entrada fora a tempo. Minuto 43, o Ezazoli leva cartão amarelo porque com o pé direito acerta no joelho do Tiquinaz. Minuto 47, o Furnas leva amarelo porque entra de sola sobre o Gorbi. Aliás, é daqui que depois nasce o gol do empate do Braga. Minuto 69, amarelo ao Muscard porque rasteira com o pé esquerdo o Cucho, à entrada da área, portanto corta uma jogada de perigo. O minuto 72 é o Bartra que leva cartão amarelo porque também tem uma entrada negligente sobre o Paulo Vitor, mais concretamente um pisão. E ao minuto 83, o Antoni que leva cartão amarelo. Eu diria que compreendo que se mostre só cartão amarelo, mas muito provavelmente aquilo que ele disse ao árbitro assistente seria pra cartão vermelho, porque de certeza que não foi só um protesto. Mas ok, o árbitro está à distância, vê mais o bracejar, vê que ele está a protestar e mostra cartão amarelo, mas pelo aquilo que eu vi nos lábios, meus amigos, era muito mais que amarelo. Estes foram os lances cruciais do jogo, sendo que claramente o gol anulado por fora de jogo e o pênalti a favor do Braga são claramente os momentos mais relevantes e importantes.

Ora bem, Pedro, tendo em conta esta análise, falta-nos conhecer a nota. Davide Massa passa na tua análise?

Passa bem. Passa com sete.

És muito rígido com notas, Pedro.

Diz?

És muito rígido com notas.

Sim, aqui o seis, sete, pra dar oito a coisa tem que ser diferente. Tem que ser diferente no sentido de ter mais lances de área com boas decisões, porque na prática só foram boas decisões. O árbitro não tem culpa de não haver lances de área, mas temos jogos com muitas situações de área e quando eles decidem bem, então aí sim, os oitos e os noves podem sair. De qualquer maneira, nota sete, nota positiva, porque efetivamente há aqui dois momentos que são cruciais: o gol bem anulado ao Betis e o pênalti a favor do Braga. E estas duas decisões são realmente boas decisões e importantes e relevantes pro jogo. Nota sete.

Nota sete deixada pelo Pedro Henriques ao trabalho de Davide Massa, o árbitro italiano que esteve no comando do Betis/Sporting Braga, encontro que terminou com vitória bracarense por 4x2. É desta forma que fechamos mais uma edição do Sem Falta. Pedro Henriques, muito obrigado. Foi um gosto enorme. O Sem Falta fica como sempre disponível em podcast.