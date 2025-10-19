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Fica disponível também, sempre através de podcast, este Sem Falta com o Sport Lisicense Futebol Clube do Porto. Em relação ao jogo, teve poucos casos, o árbitro foi o Carlos Macedo. Gol do Porto, nove minutos.

Sim, o Futebol Clube do Porto tem uma forma de marcar pontapé de canto, que nós já fomos vendo em algumas jornadas, em que está muito ali a arriscar e no limite das possíveis faltas sobre os guarda-redes. E por quê? Porque sempre que há um pontapé de canto, os jogadores que estejam próximos, juntos dos guarda-redes, são obrigados a movimentar, não podem ficar parados. Se um jogador ficar parado no caminho do guarda-redes, é sempre considerado obstrução. Isto é de lei, não sou eu que estou a dizer. Portanto, o que o Porto tem feito muitas vezes é colocar exatamente jogadores próximos dos guarda-redes, que, de alguma maneira, dificulta a observação, a própria movimentação, mas tem se movimentado. E neste caso o gol é legal, porque quem desvia a bola é o Benedarek, que acaba por fazer o gol, mas a questão não está no Benedarek, está no Alan Varela, que é quem está mais próximo do Gonçalo Machado. Gonçalo Machado é o guarda-redes do Sport Lisicense. Mas o Alan Varela salta na vertical para também tentar chegar àquela bola, que entretanto à frente é desviada pro Benedarek, e é o guarda-redes, o Gonçalo Machado, que vai chocar contra o Alan Varela e que vai também tentar socar a bola de um jogador, neste caso específico e concreto, Alan Varela, que não fez falta, nem obstrução, nem nenhuma carga sobre o guarda-redes. Mas é um risco que a equipe do Porto, com certeza, sabe o que está a fazer, mas que é um risco que corre, porque à medida que estes lances começam a despertar a atenção no plano nacional e internacional, os árbitros vão estar mais atentos exatamente a eventuais infrações que nestas bolas paradas possam ser cometidas sobre os guarda-redes.

Olha, a primeira parte concluída, segunda parte. Amarelo para o Benedarek, minuto 56.

Sim, claro que pelo meio, e eu fiz de propósito não colocar esse lance aí, houve aqui uma situação que eu vou te passar de forma rápida, que é a anulação de dois lançamentos laterais ao minuto 44 pro Diogo Miguel e depois na segunda parte para o Alberto Costa do Futebol Clube do Porto. Portanto, em que o árbitro disse em ambas as situações que os jogadores levantaram o pé antes da bola ter sido arremessada. Um pormenor, não é muito normal ver-se isto. Relembro só duas coisas que é para as pessoas saberem em termos de informação geral. Os árbitros preocupam-se com a irregularidade nas mãos, os assistentes com a irregularidade nos pés. Curiosamente, aqui, em ambos os casos, foi o árbitro que viu diretamente os pés, portanto passou por lá. Não quer dizer que não o possa fazer, mas não é normal isso acontecer. De qualquer maneira, são situações menores e que não são normais. Em relação ao cartão amarelo, ao Benedarek, é porque agarrou de forma muito persistente, evidente, ostensiva, o Gustavo, quando este já tinha passado a linha do meio-campo e estava a tentar progredir pelo corredor esquerdo. E o Benedarek agarrou e puxou bem a camisola e, portanto, livre direto e cartão amarelo bem mostrado.

Mais um gol, gol do Porto, minuto 62. Algo aqui que se possa apontar?

Sim. É aquele gol do Samu, que é um grande arremate, que tem o Didi nas costas e vê-se de repente o Didi desaparecer, voar e cair no chão. Portanto, não há infração do Samu, que está a ser marcado nas costas, faz a rotação sobre ele próprio e apenas utilizou o seu posicionamento e a força do seu corpo e de toda a sua capacidade física que ele tem para fazer essa rotação e o Didi é que não teve a capacidade de fazer essa marcação e acaba por cair, não porque tenha sofrido qualquer falta, qualquer carga, qualquer infração, apenas porque nessa luta corporal o Samu foi mais forte e por isso tudo correto neste gol.

Entretanto, minuto 66. É o amarelo para o Diogo Alves.

É parecido com aquele que foi mostrado ao Benedarek. É uma situação em que ele com a mão puxa a camisola do Alberto Costa, também quando o lateral portista vai a fugir. E eu relembro que agarrar e puxar as camisolas tem que ter sempre uma consequência pra ser falta. E nesta houve mesmo uma consequência, foi que o Alberto Costa ficou completamente sem qualquer hipótese de ficar com a bola. Aliás, perdeu mesmo o esférico. E é por isso que a infração foi bem assinada.

Mais um gol do Porto.

E o cartão amarelo também, obviamente.

Exatamente. Entretanto, mais um gol do Porto, minuto 73.

Sim, é a questão de haver ou não fora de jogo. No momento do primeiro passe do Benedarek para o Alberto Costa, que ele está em linha com o penúltimo adversário, portanto, não está em fora de jogo. Esta aqui pareceu mais evidente de ver-se, uma vez mais sem linhas de fora de jogo, sem vídeo ao árbitro. E depois o Samu, que acaba por finalizar, que está atrás da linha da bola quando o Alberto Costa lhe passa a bola, além também de ter adversários entre a linha de baliza, mas o simples fato de o Samu estar atrás da linha da bola, ou seja, qualquer jogador atrás da linha da bola nunca está em fora de jogo. E por isso, gol legal, este fácil de ver, mesmo sem linhas, porque as posições dos jogadores permitia isso.

Entretanto, último lance, minuto 86, falta aqui um amarelo para o Nuno Pinto.

Sim, é talvez o único caso, mas é uma entrada dura, não é daqueles cartões que sejam geríveis. É a chamada entrada negligente, sóli com os pitons, sobre o tornozelo do William Gomes. Aliás, ele depois até mostrou a marca, não é por causa da marca que obviamente é cartão amarelo, é porque a entrada é mesmo durinha e aqui escapou ao árbitro o cartão amarelo, até porque ele assinalou a respectiva falta.

Então que nota para Carlos Macedo?

Olha, gols todos legais em jogo sem vídeo ao árbitro, dois lances de cartão amarelo bem mostrados, uma falha menor de um cartão amarelo, um jogo só com dois cartões, portanto uma arbitragem muito positiva e vou dar nota 7 a Carlos Macedo.

Nota muito alta, nota 7 dada pelo Pedro Henriques. Carlos Macedo fica disponível também Sem Falta, através do podcast da Rádio Observador. Pedro, continuação de um bom fim de semana e até amanhã. Grande abraço.

Obrigado