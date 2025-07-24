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Então à nossa. Muito obrigada por ter vindo. Por que trouxe este São Miguel Colheita Selecionada 2023?

Boa tarde, obrigado pelo convite. O Herdade de São Miguel Colheita Selecionada 2023 é um vinho que é importantíssimo pra Casa Relvas, porque é o primeiro rótulo que lançamos na colheita de 2003 e que é hoje ainda a nossa principal marca em termos comerciais, a marca que mais vendemos.

Bem-vindos ao "Tinto no Branco", um podcast observador. Todas as semanas brindamos com um convidado diferente, sempre uma história de vida, uma vida com história e ainda algumas dicas úteis para a hora de abrir uma garrafa. O mundo do vinho português, Tinto no Branco. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e comigo está Alexandre Relvas. Cresceu a acompanhar o sonho do pai de regressar à terra e fazer vinho. Hoje, juntamente com o irmão, dirige a Casa Relvas. Produzem cerca de oito milhões de garrafas de vinho por ano. Marcas como a Herdade de São Miguel, e há anos que lançam vinhos em homenagem aos Xutos & Pontapés. Alexandre, lá por casa gostam muito de música.

Gostamos, embora não sejamos especialista em música. Eu acho que a música faz parte um pouquinho do nosso dia a dia. Muito no carro, mas muito em casa também.

Na adega?

Nós temos duas adegas. Na adega da Herdade de São Miguel, ouvimos muita música. Na adega que nós chamamos de adega da Casa Relvas, que é a adega maior, menos música.

E costumam ouvir Xutos & Pontapés. De onde é que veio esta ideia?

Costumamos ouvir Xutos & Pontapés e é realmente uma banda fascinante, porque hoje até com os meus filhos no carro tocam uma música dos Xutos & Pontapés e é das poucas bandas que põem pais e filhos a cantar as mesmas músicas, portanto é sem dúvida fantástico. Este vinho dos Xutos nasceu já há bastantes anos. Eu acho que foi na colheita 2008, em que por algum elo de ligação de um amigo comum, pediu-nos para produzir uma garrafa com o rótulo dos Xutos para oferecer aos Xutos. Portanto, a primeira edição é uma edição que não foi comercializada, mas gostaram imenso da ideia. O Tim, além de gostar de vinho e ter bastantes conhecimentos, logo de início veio fazer o segundo lote conosco e nasceu esta ideia de fazer em alguns anos um vinho comemorativo. Fizemos os 35 anos, depois fizemos algumas edições especiais de alguns álbuns no aniversário do lançamento dos álbuns.

Uma música que pais e filhos conseguem cantar juntos. A família tem uma grande importância pra si?

A família tem uma grande importância pra mim, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, porque trabalho numa empresa familiar, em que a família está muito presente na operação, estamos no dia a dia. Mas sem dúvida que sou uma pessoa bastante chegada à família.

A empresa é fundada pelo seu pai e vocês são cinco irmãos. Só dois é que estão no negócio. Como é que dividem tarefas, responsabilidades, como é que se organizam?

Tanto o António como eu entramos em fases diferentes. Eu entrei primeiro e o António mais tarde. Curiosamente, o António é formado em Gestão e eu tenho uma formação mais agrícola, de viticultura e enologia. E dentro da empresa envergamos os dois pelo caminho oposto. No dia a dia, logicamente falamos muitas vezes por dia sobre este assunto e sobre outros assuntos e outras paixões conjuntas que temos. Mas basicamente dividimos a empresa em vários setores, em que o António se ocupa da parte agrícola e do lagar, e eu ocupo-me da parte da adega, portanto a parte de vinho e da comercialização, tanto de vinhos como de azeites engarrafados.

Já lá vamos a essas outras paixões em comum. Levam os negócios para o jantar de Natal?

Eu diria que sim e não, porque embora haja alguma disciplina pra tentar não falar de trabalho, no jantar de Natal é sempre o momento em que abrimos um bom vinho. E portanto temos sempre a tendência em comparar o vinho com algum vinho da nossa empresa.

Abrem sempre um vinho de outra empresa.

Abrimos sempre mais do que uma garrafa, porque temos a sorte de ter uma família com bastantes elementos, mas acabamos sempre por ter a tendência de comparar. Portanto, não é falar de trabalho, mas é falar de uma coisa fruto do nosso trabalho.

Falar de vinho.

Falar de vinho.

Os miúdos já alinham nessa conversa?

É engraçado porque sem saberem muito bem, vão falando. Por exemplo, um dos meus filhos tem outros produtores que estão na turma dele, nós vivemos em Évora e existem vários produtores que têm os filhos na mesma escola que os nossos. E o meu filho faz-me muitas perguntas se o vinho daquele senhor é bom, se o nosso é melhor. É engraçado que começam a ter quase já um sentido de concorrência, diria, mas logicamente com 10 anos, uma coisa muito naïf.

É difícil trabalhar numa empresa familiar?

Eu nunca trabalhei com alguma responsabilidade numa empresa que não fosse familiar. Aliás, todas as empresas que eu trabalhei antes de trabalhar na Casa Relvas também eram familiares e também com a família muito presente na operação. Eu acho que tem imensas vantagens em termos de operação, portanto, a decisão é muito rápida e se houver um respeito entre todos na família e cada um souber exatamente o que é esperado dele, eu acho que tem muitas vantagens trabalhar numa empresa familiar.

Dizia-me que vive em Évora atualmente, mas viveu grande parte da sua vida no centro de Lisboa. Como é que encara esta mudança?

Eu cresci no centro de Lisboa, embora passando quase todos os fins de semanas e as férias todas na Herdade São Miguel. Portanto, eu costumo dizer que na Herdade São Miguel tive as minhas primeiras noções de liberdade, o que me fez ter sempre o sonho de trabalhar com algo ligado à terra e de ir para lá viver um dia. Sem saber ainda se com vinhos, se com vacas, se com ovelhas, mas gostava, tivemos uma ligação grande e uma vontade de trabalhar. E é uma coisa um pouco de ADN, uma família, embora o meu pai é retornado de Angola, e eu e os meus irmãos somos a quinta geração de agricultores. Embora seja em locais diferentes, eu acho que vem um bocadinho também do nosso ADN e de uma vontade de estar ligado à terra.

Então ir viver para Évora foi a concretização de um sonho?

Não sei se foi a concretização do sonho, foi uma parte do caminho para poder estar mais perto do dia a dia da empresa.

Vocês já tinham ligações ao Alentejo, mesmo antes da compra da Herdade São Miguel?

Não. Não tínhamos nenhumas ligações ao Alentejo. Uma das razões que fez o meu pai, na altura, ainda a pensar de forma mais lúdica, comprar a Herdade São Miguel, foi que o Alentejo fazia-lhe lembrar África, o horizonte, as cores. E o meu pai viveu em Angola até aos 17 anos e sempre viveu muito ligado também ao campo, pelas atividades do meu avô.

Em Angola?

Em Angola. E sempre lhe fez confusão não ter uma terra que chamasse dele. E foi um bocadinho com essa motivação que nos anos 90 comprou a Herdade São Miguel.

Lembra-se bem desses momentos de quando começam a ir para o Alentejo e chegam à Herdade São Miguel?

Lembro-me perfeitamente. Eu nos anos 90 já tinha entre 10 e 13 anos. Lembro-me perfeitamente. Lembro-me até de irmos lá visitar as primeiras vezes.

Quais é que são as suas primeiras memórias da Herdade São Miguel?

Herdade São Miguel é uma herdade que hoje para nós é perto, mas é algo remota, fica a 5 km da estrada de alcatrão. Não havia rede de telemóvel, ainda hoje há muitos sítios sem rede de telemóvel. E assim das primeiras coisas que eu me lembro é de ficar atascado, portanto, de inverno para chegar a casa era sempre uma complicação, ficávamos com o carro preso na lama. E depois lembro de podermos andar, os nossos pais sempre foram bastante descontraídos em termos de nos deixarem fazer. E lembro-me perfeitamente do meu irmão e eu fazermos coisas que hoje em dia eu deixo os meus filhos fazerem, mas fico preocupado. Espero que eles também ficassem na altura.

Como por exemplo?

Como por exemplo, desaparecíamos de casa de manhã e voltávamos à hora de almoço e na altura sem telefones.

Sem aquele controlo que hoje impingimos aos miúdos.

Fazíamos, por exemplo, guerras de pressão de ar, que hoje em dia é uma coisa completamente impensável.

O seu pai contava muitas histórias de Angola?

O meu pai contava muitas histórias e o meu avô, pai do meu pai, que eu tenho uma enorme saudade, que era um contador de histórias como eu conheci poucos. A minha avó teve cinco filhos em quatro anos, portanto, eram todos muito próximos. E há coisas das maneiras que eles faziam que nos fazia sempre pensar se um dia poderíamos ir fazer aquilo também. Uma das coisas que eu me lembro de miúdo me contarem, é que tiravam as camas que tinham rodas na altura para o jardim e faziam corridas com as camas. Quando nos contavam isto, nós ficávamos a imaginar como é que íamos conseguir fazer isto. Depois das histórias mais marcantes do meu avô, o meu avô fazia muitos negócios de gado e ele contava muitas histórias das travessias, porque antigamente comprava-se gado e não se mandava vir dois ou três caminhões com vacas. Eram as travessias que eles faziam em África durante dois ou três meses a transportar miares de cabeças de gado e com leões, com leopardos, com uma série de coisas.

Imagino que sonhasse com essas aventuras.

Sonhava e embora eu nunca vivi em África e se calhar a maior parte das minhas férias passei em África, porque realmente eu sinto-me bem e tenho uma enorme curiosidade de conhecer este que é um sítio muito diferente.

Heredou o nome do seu avô e do seu pai. Também já passou o nome ao seu filho. Como é que em casa se entendem?

Às vezes entendemo-nos demais e outras vezes de menos, porque às vezes chama-se um Alexandre e vêm três. E às vezes chama-se um e não vem nenhum, porque achamos que é sempre o outro. Muita gente me pergunta isto, mas hoje em dia nem sentimos, se quiseres, de sentirmos a responsabilidade do nome. Estamos sempre a brincar, por exemplo, com o meu filho, que é orgulhosíssimo de ter o nome do avô e do pai e do bisavô. Levamos com naturalidade, até já tivemos um cão Alex também para ajudar na confusão, mas é algo que é completamente natural.

E o nome Alexandre tem alguma história? Foi por acaso?

Eu não sei se é por acaso. Que me tenham contado, não sei de nenhuma história.

O seu pai compra a Herdade São Miguel em 1997, se não estou em erro. O que é que ele fazia nessa altura?

O meu pai nessa altura eu penso que já estivesse ligado à Logoplast, que foi uma empresa que fez garrafas de plástico, de Coca-Cola, de leite, de óleos, de Sonasoys, quase todos os dias tocamos numa embalagem feita pela Logoplast.

É verdade que ele começou por florestar uma área de 100 hectares?

Certo. Quando o meu pai, na altura, comprou o Herdade de São Miguel, havia alguns apoios à reflorestação, portanto, alguns fundos europeus para reflorestação de sobreiros. E o primeiro projeto que tivemos nos 170 hectares foi plantar 100 hectares de floresta. O vinho chega alguns anos mais tarde. Tínhamos um sócio.

Eu ouvi dizer que foi quando ele estava a beber uma cerveja. Isso é mesmo assim?

Exatamente. Nós tínhamos, hoje já não é nosso sócio, é só nosso amigo, o Carlos Roque Val, que era um produtor com uma certa dimensão. Na altura fazia um vinho que a certa altura foi um vinho muito reputado, que era o tinto Taiga, não sei se se lembra. E o Carlos dizia ao meu pai um dia a beber uma cerveja ao fim da tarde: "Tu tens é que plantar aí vinha, porque eu sei a vinha junto à nossa". E foi assim que nasceu. Foi quase natural, porque no redondo, em termos de cultura, são solos muito próprios, portanto, é uma região de solos relativamente pobres e naturalmente plantaram-se os primeiros 10 hectares e depois, naturalmente, os segundos 10. Depois fez-se uma adega, plantaram-se mais 15 e hoje são 300.

A aposta na sustentabilidade é algo que lhe diz muito.

Eu não diria que há uma aposta na sustentabilidade. A sustentabilidade é um pouco a forma como a nossa família encara os negócios e encara, neste caso, a agricultura. Nós temos que ter sempre em termos de terra, nós temos que ter sempre em mente que somos uns meros passageiros, que a Terra, embora nos pertença na escritura, nós somos um passageiro, temos que a deixar para as próximas gerações melhor do que encontrámos. Depois, em termos de sustentabilidade económica, também é fácil de explicar como a empresa chega ao fim do ano e tem que ser sustentável. E a parte social, a parte de nos querermos inserir, de apoiar as comunidades locais, é porque é a nossa forma de estar. Gostamos de estar presentes na comunidade, de apoiar no que nos é possível e de fazer parte dessa comunidade.

O seu pai hoje em dia está um pouquinho mais afastado da gestão diária, mas continua a ter uma presença.

Não está no dia a dia, mas sentimos bastante a presença dele quando ele está e quando ele não está. E é um negócio que lhe dá um certo gosto também por trabalhar, não só porque foi algo desenvolvido desde raiz e início da agricultura, tem-se uma sensação de ver as coisas crescer, porque ele plantou uma floresta que já deu a primeira vez cortiça e que ele viu crescer e que ia ver se as plantas estavam pegadas, etc. Isso dá um enorme gosto. Imagino também que lhe dê um enorme gosto trabalhar com dois filhos e nós outros três irmãos ainda não têm idade para trabalhar, portanto um dia veremos se virão, se não virão.

Ainda é cedo.

É bastante cedo ainda.

E assim chegamos ao final da primeira parte. Regressamos já de seguida para continuar a conversar com Alexandre Relvas, responsável, juntamente com o irmão, por segurar as rédeas da Casa Relvas e descobrir como é que a paixão pelos cavalos os ajuda no negócio. Haverá ainda tempo para saca-dúvidas, momento certo para conhecer o que precisa para brilhar na hora de sacar a rolha. Até já. Bem-vindos de volta ao Tinto no Branco, um podcast observador. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e aqui comigo está Alexandre Relvas, responsável, juntamente com o irmão, pela administração da Casa Relvas, uma referência nos vinhos do Alentejo. Daqui a pouco teremos saca-dúvidas, o espaço em que todas as semanas partilhamos dicas úteis para a hora de abrir uma garrafa. Alexandre, trouxe-nos este Herdade de São Miguel Tinto Colheita Selecionada 2023. E eu gostaria muito de lhe perguntar qual é o prato que recomenda para este vinho?

Este vinho, o Herdade de São Miguel, é um vinho que eu costumo dizer que é bastante versátil à mesa, porque vai acompanhar uma enorme diversidade de pratos. É uma das coisas fantásticas que tem o Alentejo em geral, é que os vinhos são muito polivalentes. Eu ponho aqui um gosto pessoal, porque eu acho também que a escolha de um vinho para a comida é sempre um gosto especial e eu escolhia, por exemplo, umas costeletas de borrego grelhadas, simples, só com sal.

Pensar em ementa de acordo com o vinho, ou seja, harmonizar, é mesmo importante?

Eu costumo dizer que a harmonização correta é aquela que dá prazer a quem bebe o vinho. Eu penso que todos nós crescemos em que só se bebia vinho tinto, porque quem bebia os vinhos brancos eram os bêbados nas tabernas. E lembro-me do meu avô, por exemplo, tirar enorme prazer de um peixe grelhado com vinho tinto. E ele gostava, portanto, estava certo.

Em Angola havia muito o hábito de colocar gelo no vinho ou até mesmo uma bebida gasosa. O seu avô também tinha esses hábitos?

Não, o meu avô era veterinário e tirou o curso de veterinária em Madrid e na altura, também porque tinha interesse, sabia bastante vinho E gostava de um estilo particular de vinho que eu, por exemplo, hoje não gosto.

Qual?

Aqueles vinhos antigos, sempre com um bocadinho de brete e vinhos muito rústicos, e era o que ele gostava. Reza a lenda, que eu não me lembro, só vivi na altura em que eu podia provar o vinho deles, em que tinha a garrafa de vinho dele e uma garrafa de Camilo Alves para o resto das pessoas.

Desde muito cedo que sabe que quer fazer parte do campo, trabalhar no campo. Quando é que surgiu a ideia de estudar enologia e viticultura?

Sempre soube, como lhe disse, que queria trabalhar com alguma coisa relacionada com o campo, fosse vacas, ovelhas. Lembro-me perfeitamente de se plantar as primeiras vinhas na Herdade de São Miguel e de eu ir para lá trabalhar no verão e de, na altura, ficar encantado com o trabalho que fazia o Nuno Franco, que trabalha conosco hoje ainda, que com imensa paciência explicava-nos a mim e aos meus amigos que íamos para lá trabalhar, porque é que podávamos, porque é que fazíamos assim, etc. E fiquei um bocadinho fascinado com o trabalho que ele fazia. O Nuno, na altura, era consultor, plantava vinhas por Portugal inteiro, ajudava a fazer vinhos numa série de sítios e puxou-me assim um bocadinho o bicho de tentar conhecer mais e depois de decidir então ir estudar viticultura e enologia.

Como é que vai parar a Bordéus?

Como é que vou parar a Bordéus? Foi um bocadinho por exclusão de partes, porque eu entrei no curso de Gestão, não gostei, saí e para entrar cá em Portugal, por exemplo, no ISA, tinha que repetir os exames todos. E para entrar em Bordéus, porque na altura não era bem Bordéus, é ali ao lado, em Libourne, não precisava dos exames. Ainda estive indeciso entre a Austrália e Bordéus, mas depois como sou bastante caseiro, sou muito ligado a casa, gosto muito de casa. Aliás, quando viajo bastante em trabalho e tenho sempre uma ânsia enorme de voltar a casa.

Não quis ir para o outro lado do mundo.

Não quis ir para o outro lado do mundo.

Estávamos há pouco a falar deste Herdade de São Miguel Colheita Selecionada, que nos trouxe hoje, mas trouxe-nos também um outro vinho, Rose Pompon, este rosé que fez um sucesso enorme mal chegou aqui à redação, por causa da garrafa. Este vinho, estamos a brincar com a parte bonita da garrafa, mas este vinho tem tido um sucesso enorme lá fora.

O Rose Pompon é um vinho que nós ambicionávamos. A Casa Real faz muito rosé e como todos os vinhos, o rosé vem da vinha e temos uma parte grande da nossa vinha que foi já plantada e direcionada para fazer rosé. Tal como nos outros tipos de vinho, há algumas parcelas especiais que nos dão rosés com mais caráter. Se me perguntar por quê, não lhe sei dizer exatamente por quê, como também não sei no tinto. E tínhamos uma ambição de fazer um rosé acima do Herdade de São Miguel Colheita Selecionada rosé e fizemos o vinho dois ou três anos e não tínhamos o conceito. Faltava-nos a imagem, uma garrafa diferenciadora, porque realmente o rosé, logicamente que é vinho, mas é tratado muitas vezes como uma bebida. O momento de consumo do rosé, embora seja, na minha opinião, é quase um todo o terreno à mesa. O momento de consumo do rosé está muito no momento de consumo do champanhe ou do Bacardi ou do gim e, portanto, queríamos algo distintivo. E o nome achamos que foi distintivo e depois conseguimos encontrar esta garrafa, que só houve e não houve, mas que realmente, e parte da estratégia de marketing dele é a reutilização que podemos dar a esta garrafa, portanto, achei graça quando cheguei à redação e disseram logo do fazer um candeeiro. Nós na semana passada lançámos um vídeo no Instagram com as várias reutilizações que pode ter esta garrafa.

Alexandre, a vindima continua a ser o momento fundamental do seu calendário?

A vindima é, sem dúvida, um momento fundamental, de uma enorme alegria e de um enorme cansaço também, mas onde se define muito do que vai ser o nosso próximo ano. Costumo dizer que a parte mais importante da vindima é a data de vindima, a data de colheita.

Tem mudado muito nos últimos anos?

Tem mudado muito, mas também os ensepamentos têm mudado muito. O Alentejo é uma região em que a vindima começa sempre mais cedo. Nós começamos sempre pelo Fernão Pires, mas há 10 anos não tínhamos Fernão Pires, portanto, começávamos mais tarde pelo Antão Vaz, que é sempre uma casta mais tardia. Mas tem vindo também a ser mais cedo, não só pelo que se fala das alterações climáticas, etc, mas também pelo tipo de viticultura que nós tendemos fazer, em que temos as plantas mais equilibradas, com menos estresse hídrico.

Vocês vindimam à noite também para escapar ao calor ou não?

Nós vindimamos em tinto cerca de 90% à noite, faz uma grande diferença em termos de temperatura da uva. Quando eu digo à noite é começar ao final da noite, que é quando as uvas já baixaram a temperatura, porque se formos às 21h, elas estão quentíssimas e tentamos vindimar somente até as 05h30.

Começam a vindimar por volta de que horas? 04h?

04h, 05h. Isto de início de vindima, depois ao fim da vindima começa a ser ao contrário, porque as noites estão úmidas, portanto, não vindimamos nas primeiras horas. Portanto, vamos gerindo em função do clima e do que é que achamos que seja melhor para a uva, horários de vindima, de receção, etc.

Ou seja, o clima acaba por mandar muito na vossa vida?

Quando se trabalha em agricultura, o nosso principal sócio é o clima.

Vamos saltar de assunto. Fale-me um pouco da sua paixão pelos cavalos.

Monto a cavalo desde pequeno e é uma paixão partilhada com o meu irmão António. Montamos os dois desde sempre e foi algo que nos tem acompanhado e que também fez-nos conhecer muito bem um ao outro.

Que é importante também para partilharem a gestão da empresa.

Exatamente. Os momentos em que devemos falar, que não devemos, todas essas coisas que a proximidade nos traz e que hoje, para além de uma paixão, é uma componente que temos de negócio. Começámos por paixão a fazer alguma criação. Hoje continuamos com essa criação. Temos vendido também alguns cavalos e esta criação marcou muito uma identidade também da Herdade de São Miguel, porque na Herdade de São Miguel, um dos chamarizes mesmo dos passeios de turismo, são os cavalos.

Como é que aprendeu a montar?

Numa escola de equitação que havia na Sociedade Hípica Portuguesa, que é um dos clubes mais antigos em Portugal, fica no Campo Grande.

E participa no Campeonato Nacional de Saltos?

E participo no Campeonato Nacional de Saltos.

Como é que se prepara?

Este desporto é um desporto fantástico. Tem uma coisa fantástica que é um desporto que se consegue fazer até muito tarde. É preciso, logicamente, força e elasticidade, mas não é preciso um cardio como se fosse correr uma maratona. É com disciplina. Às vezes, em vez de ficar a dormir mais uma hora, vou montar mais cedo. Tenho a sorte de, em conjunto com meu irmão António, termos hoje uma estrutura que nos permite não estar todos os dias.

É um desporto perigoso?

É um desporto com risco.

Os seus filhos também fazem?

Um dos meus filhos monta. Não monta todos os dias, não compete, mas gosta. Quando pergunta se é perigoso, tem sempre algum perigo. Não dependemos só de nós, dependemos de um animal que tem muitas vontades próprias e tem, tal como nós, estados de espírito. Acidentes acontecem em todos os desportos.

Quantos cavalos é que tem? Assim, que costuma montar.

A competir, neste momento, tenho três cavalos. Os cavalos começam a saltar com quatro anos, em que fazem uma iniciação aos saltos, depois normalmente atingem o nível máximo com nove, 10 anos. Depois saltam até aos 15.

Aplica muitas das lições do desporto na gestão da empresa?

Aplico algumas. Este desporto é um desporto em que mesmo o melhor do mundo perde mais vezes do que às vezes ganha. Nós, por exemplo, com três cavalos, faz nove provas no fim de semana, o melhor do mundo não ganha as nove. E é um desporto de perfeccionismo, em que nós temos que analisar para tentar ser melhor para a próxima. Isso traz-nos, logicamente, uma maneira de pensar e de ver as coisas diferente. Outra coisa é não dependermos só de nós e termos de utilizar alguma inteligência, muitas vezes emocional, para conseguir fazer com que um ser irracional faça o que nós queremos. Isso também dá-nos alguma motivação no dia a dia e uma maneira de ver as coisas e de analisar os problemas antes de tomar algumas decisões precipitadas, a quente.

Hoje em dia, à sala de provas, alia também o escritório. É responsável pela adega e pela comercialização. Qual é a parte que gosta mais?

O desenvolvimento de novos produtos é algo que me dá um enorme gosto. Porque quando falamos de novo produto, falamos da A à Z do Pompon, foi desde o vinho em si, que é sem dúvida uma parte importantíssima, mas também à marca, ao registro de marca, à escolha de cores, de papéis, de cores de cápsulas, de caixas, etc. Dá-me um enorme gosto depois ver aquele produto a sair da linha de enchimento e dá-me um prazer extra se o vinho correu bem. Na Casa Real, nós temos o ADN de lançar muitas coisas. Algumas correm muito bem, outras coisas correm menos bem.

Como é que lidam quando lançam um produto que não corre bem?

Nós quando lançamos muitos produtos, temos que estar preparados para algum que não corra bem. Não é o toque de Midas e tudo o que se lança. Eu acho que tem que ser frio e tem "não correu bem", sai do portfólio e mantemos o que correu bem.

Houve algum que lhe tenha custado muito tirar do portfólio?

Houve um, que era um vinho que eu gostava muito, que era um vinho Vidigueira DOC. Nós temos vinhas na Vidigueira, a Vinha dos Pisões, há 10 anos, penso eu. Temos alguns sítios muito especiais. Não digo que são melhores ou piores, mas algumas manchas de solo especiais.

Vidigueira também é uma região muito especial.

Exatamente. E lançámos o Vidigueira e não correu. Correu muito abaixo das expectativas e tomámos a decisão de deixar de produzir. Um dia, se calhar, voltaremos, se o mercado assim nos disser.

O mercado gosta de novidades. Por exemplo, vocês tiveram um rótulo que conseguia ver se o vinho estava à temperatura ideal.

Ui, para em 2008 a 2009.

Já foi há muito tempo.

Já foi há muito tempo. Nós gostamos de lançar coisas novas. Uma das coisas que dá um enorme prazer, e há pouco falávamos do Segredos de São Miguel, que é o nosso entrada de gama. É um vinho que produzimos cerca de um milhão e meio de garrafas por ano. É um vinho que não dá para brincar, não dá para ser criativo. E uma destas coisas mágicas que tem este setor é que de algumas vinhas, com alguma criatividade da enologia, podemos tentar fazer coisas diferentes E nós conseguimos, na Casa Relvas, separar muito bem a enologia tecnológica e a enologia criativa. O que faz com que quando essa enologia criativa corre bem, tenhamos sempre alguma coisa nova pra lançar e pra mostrar aos nossos clientes e ao consumidor.

Vocês sempre pensaram em ter vinho para diferentes bolsas?

Nós sempre pensamos ter vinho pra diferentes bolsas e pra diferentes momentos de consumo. Um dos nossos grandes objetivos é ter desde o vinho do dia a dia, ao vinho que abrimos no momento especial, quando nos nasce um filho ou quando um filho faz 18 anos. E temos a sorte de estar numa região, que o Alentejo embora não seja a melhor região do mundo, porque eu também nem sei qual é que é, e acho que ninguém pode dizer qual é a melhor região do mundo. É uma região muito completa, com uma enorme diversidade de solos e climas, e de castas, que nos permite fazer vinhos que toda gente gosta e fáceis de beber. E é uma das razões que o Alentejo tem a cota de mercado que tem. Mas depois tem alguns pontinhos no mapa em que se consegue fazer coisas realmente muito genuínas e com uma enorme capacidade de guarda.

Vocês trabalham muito com a grande distribuição, ou seja, com supermercados. Como é vender vinho em supermercado?

Vender vinho é difícil. Quer em supermercados, quer em hotelaria. Nós em Portugal, que hoje é o principal mercado, são cerca de 35% das vendas, trabalhamos bem com as grandes superfícies, optamos por trabalhar com algumas marcas exclusivas porque criam menos entropia de comparação de preços, etc. As grandes superfícies são um grande parceiro da agricultura. Há muita distorção do papel das grandes superfícies, mas em geral, todas as negociações hoje são duras. São duras pra entrar numa rede de restaurantes e são duras pra entrar numa rede de supermercados, mas sem dúvida que estas cadeias de supermercados são veículo fundamental pra distribuição dos produtos agrícolas.

O que acha das feiras em que oferecem 60 ou mais por cento de desconto nos vinhos?

Acontece nos vinhos, nos azeites, no leite. É um bocadinho o high low que se falava, em que alguns mercados nos vinhos, por exemplo, já é proibido, por ser uma bebida alcoólica, tem descontos máximos. Mas é um bocadinho como se fosse uma campanha de marketing, no fundo, porque o consumidor acaba por não comprar quando o vinho não está com 70%. Portanto, o preço certo onde aquele vinho vai ser comprado e que o consumidor realmente está disposto a pagar, é o vinho quando o vinho está em promoção. Agora, é algo que hoje acontece. Quando eu comecei a trabalhar, fazia-se promoções 12, 11, que era se comprasse duas caixas, a gente oferecia uma garrafa. E quando se começou a fazer seis, cinco, eu lembro-me ter o meu pai assim, atirado pra frente, eu às vezes sou mais conservador. Dizia: "Pô, pai, mas seis, cinco, a gente não pode fazer promoções dessas, vai-nos a margem toda". Mas pronto, isso foi uma adaptação do mercado.

O vinho já é colocado a um preço que dá pra depois fazer esse desconto?

Eu acho que o vinho e todos os produtos, porque ninguém tem 70% de margem, a não ser os traficantes de droga.

Continua muito ligado à adega e à sala de provas. Tem muitas manias?

Gosto de ser eu a escrever as atas. E é uma coisa, não sei por quê, não é por falta de confiança, quando eu comecei a trabalhar, o Nuno já lá trabalhava há quatro anos, é uma pessoa que eu confiava os meus filhos se fosse preciso, mas gosto de ser eu a escrever. É assim a única mania que tenho. Cheiros, logicamente, nós estamos a utilizar os nossos sentidos, portanto não pode haver cheiros, mas se está mais claro, mais escuro, não me incomoda nada.

O Alentejo é o epicentro do seu mundo?

O Alentejo transformou-se no epicentro do meu mundo. O Alentejo e a Herdade de São Miguel é o sítio onde eu melhor me sinto no mundo.

Qual é o seu maior sonho, Alexandre?

Tenho vários, ou vou tendo vários. Eu acho que os sonhos vão mudando um bocadinho com as fases da nossa vida. Porque o meu sonho, na altura, já foi ter um carro. Houve outra altura que era casar e ter filhos. Um dos meus sonhos ou dos meus objetivos de vida é fazer com que os meus filhos cresçam com todos os privilégios. E quando eu digo privilégios, não são privilégios materiais, mas todos os privilégios que o meu irmão António e eu tivemos em termos de vivências e em termos de aprendizagem da vida.

Qual é que é o seu maior medo?

O meu maior medo é, acho que como qualquer pai, é perder um filho.

E assim chegamos praticamente ao fim do programa. O nosso tempo está mesmo no final. Já a seguir a rúbrica que nos ajuda a saber o que fazer na hora de sacar a rolha. Saca-dúvidas. Alexandre, como é que se deve guardar uma garrafa de vinho?

O primeiro ponto a responder a esta pergunta é se o vinho é pra guardar ou não, porque existe aquele mito que todos os vinhos ficam melhores com a idade, que é um verdadeiro mito. As garrafas devem ser normalmente guardadas deitadas, ao abrigo da luz e a uma temperatura controlada entre 16 e 18 graus. Importante não haver grandes variações de temperatura, porque o vinho é um líquido, aumenta e perde volume dentro da garrafa e vai fazer com que haja trocas gasosas com o exterior.

Vocês produzem muito vinho rosé. Qual é que é o melhor copo para servir um vinho rosé?

Eu utilizaria sempre um copo de vinho branco ou um copo de vinho tinto, mais aberto ou menos aberto, dependendo do tipo de vinho, mas nunca utilizaria uma flute.

E assim chegamos ao fim deste "Tinto no Branco", com Alexandre Relvas, responsável, juntamente com o irmão António, pela administração da Casa Relvas, uma referência nos vinhos do Alentejo. Eu sou a Ana Sofia Fonseca e todas as semanas trago-vos uma pessoa, uma história do mundo do vinho. "Tinto no Branco" passa na Rádio Observador às quintas-feiras depois das 11 da noite e está sempre disponível em podcast. Siga, partilhe, esteja e brinde conosco. Muito obrigada, Alexandre.

Obrigado eu.