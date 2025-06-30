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Três toques com Bruno Vieira Amaral.

E hoje vamos a um lugar muito quente, não é em Mora, no Alentejo.

Não é, de certeza. No Redondo.

Não é? Talvez esteja mais calor no Alentejo do que na Arábia Saudita. Não sei. Não sei. É uma questão de investigar. Fica ela por ela. Uma competição renhida para ver onde é que a temperatura está mais alta. Mais alta também está a temperatura no desporto, no futebol, na Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo renovou por dois anos com o Al-Nassr. Foi uma das notícias da semana passada. Apanhou aqui algumas entrevistas com o astro português a dizer que vai continuar lá porque quer ser campeão na Arábia Saudita e esta renovação de contrato milionária implica também mudanças no clube.

Olha, em Riade estão 37º neste momento.

Estás a ver?

37.

37. Em Mora já... Onde é que isso só vai? 37. Com máximo a chegar aos 41. Não chegam às calcinhas.

Em Mora estão 28. A esta hora.

Não, mas repare, a mínima em Riade há de ser 32. A mínima.

A mínima. Vá, mas continuamos.

Não. Foi uma pausa para o tempo. Isto é importante. A meteorologia explica muita coisa. Explica muita coisa no desenvolvimento do futebol na Arábia Saudita.

Vê-se que o Cristiano está-se bem com o calor, pelos vistos.

O Cristiano está muito confortável com o calor. E agora deve ter ficado ainda um bocadinho mais confortável com esta renovação de contrato, porque não é só a renovação milionária do contrato, é também o poder que ele ganha com esta renovação, porque há mudanças. O diretor desportivo-

Pode fazer exigências

...o espanhol Fernando Hierro, antigo jogador do Real Madrid, sai, é afastado e vai para o lugar alguém da confiança de Cristiano Ronaldo. José Semedo, antigo jogador que passou pelas camadas de formação do Sporting, grande amigo de Cristiano Ronaldo.

Está a comprar o clube.

Já deu praticamente. E mais importante do que isso, é a ida de Jorge Jesus para técnico do Al-Nassr. Jorge Jesus, que treinava o Al-Hilal, foi despedido do grande rival, um dos grandes rivais do Al-Nassr. Tinha aquela esperança de ir para a seleção do Brasil. Carlo Ancelotti foi para esse lugar. Perdeu também a oportunidade de orientar o Al-Hilal neste campeonato do mundo, no Mundial de Clubes, o Al-Hilal, que ainda está no Mundial de Clubes, mas agora surge a oportunidade de treinar o Al-Nassr, treinar Cristiano Ronaldo. Isto depois de Ronaldo já ter sido orientado por José Mourinho, agora vai ter a oportunidade de jogar-

Jesus dá-se muito bem na Arábia Saudita, a falar árabe.

É uma maravilha, árabe, inglês. E às vezes até dá uns toques em português.

Sem esforço.

Não é tão perfeito, mas sem qualquer tipo de esforço. Jorge Jesus é a grande aposta de Cristiano Ronaldo para chegar a esse título que lhe tem fugido na Arábia Saudita, porque desde que foi para lá ainda não conseguiu conquistar um título oficial. É verdade, pode ser que seja agora. Ronaldo diz que teve propostas para jogar em clubes que estão a disputar o Campeonato do Mundo de Clubes, mas que prefere descansar, preparar-se para ter uma época positiva, uma época que vai ser longa e para apostar não só no Al-Nassr, mas também no seu desempenho na seleção. E para o ano, já sabemos, é ano de Mundial. Por falar aqui em mundial, o próximo vai ser nos Estados Unidos, também, Estados Unidos, Canadá e México, mas este fim de semana houve uma outra competição muito importante nos Estados Unidos. Imaginem em que desporto. Candy Crush. Vocês albojam?

O joguinho.

Jogo?

Sim, que eu gostava.

Aqueles joguinhos.

É divertido.

Vocês gostam? Rebentava o mindinho. E eram bons nisso. Nunca fui muito ativo nisso. Não? Eu, por acaso-

Eu gostava muito

...eu tive momentos de grande vício daquilo e se eu soubesse tinha mantido, porque este fim de semana houve um campeonato do mundo. Isto começou em março.

Foi a final agora, não?

Foi a final. Dos 15 milhões de participantes-

15 milhões?

Quinze milhões em todo o mundo foram selecionados, ou seja, passaram a esta final os 10 melhores, ou seja, aqueles que conseguiram as 10 melhores pontuações. E entre esses estava um português identificado como Tiago P. Não sei se era o nosso Tiago Pereira. Se calhar. Ele não nos diz nada.

Tens de perguntar.

E mais do que isso, não só chegou à final, como se sagrou campeão do mundo de Candy Crush e ganhou. Agora, veja lá, isto não é o ordenado, o salário mensal do Cristiano Ronaldo, mas não é nada mal. Mais de 400 mil euros. Olha! É verdade.

A jogar Candy Crush.

E eu a pensar que aquilo era só para matar o tempo. Maria João, se calhar é alto voltar.

Tem de investir outra vez.

Tem de começar outra vez.

Ele deve ter mandado um recadinho aos pais. Estão a ver, pais? Sempre a chatear por eu estar de volta da consola.

Para sair do iPad, para largar o telemóvel. E afinal de contas, agora está aqui. 400 mil euros, é verdade. Havia, como disse, concorrentes de vários países. Tiago era o único português, mas foi aquele que ganhou. Tiago P.

Parabéns ao Tiago P.

E ele disse, mas atenção, porque ele levou isto muito a sério. Ele disse: "Eu gostava nisto para ganhar", numa entrevista à Variety. Isto esteve ao nível.

Cultura mediática.

É verdade. Parabéns ao Tiago. Portugal sempre em alta. Marcelo Rebelo de Sousa aqui tem mais um motivo de orgulho para os portugueses. Se calhar ainda vai ser pedido em play. No aeroporto, para chegar.

Chegamos, vencemos, conseguimos.

Somos os maiores. Até no Candy Crush. Aliás, eu acho que no Candy Crush é que nós somos bons. Por falar em orgulho, deixe-me contar esta história que encontrei no site do Globo Esportes No outro dia, no dia 28, foi o dia do orgulho LGBT, e este site brasileiro de desporto recuperou a história de uma claque, uma torcida gay do Flamengo, que não se conseguiu impor. Estamos a falar de 1979. É verdade. Houve uma tentativa de criar uma torcida, uma claque de apoio ao clube, uma claque gay.

Não conseguiu naquela altura.

Não conseguiu naquela altura e continua sem conseguir até hoje. A história é muito interessante, eu recomendo que leiam, porque conta todas as peripécias na formação desta claque, que a certa altura diziam que tinha infiltrados dos clubes adversários para gozarem com o Flamengo. Diz-se que isso terá partido não de verdadeiros adeptos do Flamengo, mas de adeptos, por exemplo, do Botafogo.

De rivais.

De rivais, que aproveitaram para brincar um bocadinho com o Flamengo. Na altura, houve mesmo uma proposta de avançar com a claque, mas as outras claques do clube ameaçaram essa claque com violência. É verdade. Os jogadores mostraram uma atitude mais tolerante. Por exemplo, Júnior, que era uma das grandes vedetas do Flamengo na altura, a par de Zico, disse que não tinha qualquer problema em que houvesse uma claque, fosse de quem fosse, não ligava nenhuma à orientação dos adeptos, desde que apoiassem o Flamengo em campo.

Claro, é o mais importante.

Mas a reação social, por assim dizer, não foi tão positiva e é curioso que quase 50 anos depois, continue a não existir esta claque, que na altura deu muito que falar e agora até foi alvo de um estudo acadêmico para saber as origens e como é que tentou ultrapassar estes obstáculos no caminho. Uma história interessante que está também no site da Globo Esporte.