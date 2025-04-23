Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa agora mais um Três Toques com o Bruno Viara Amaral.

E ainda aqui dentro do espírito católico, depois da morte do Papa Francisco, a pergunta do dia, e não só a pergunta do dia, as histórias do dia do desporto também têm inspiração religiosa. E a pergunta é, vamos lá ver se têm estado atentos às aulas: como se chama o torneio de futebol entre os colégios católicos de Roma?

Ui. E já falamos sobre isto aqui.

Já?

Há um tempo.

Querem uma ajudinha?

Queremos.

Então vamos lá. Taça da Batina. Cléricus Cup.

Não é, mas era giro.

Copa Santo Graal, Taça da Boa Nova, Evangelius Cup ou Liga Divinale.

São todas muito boas. São todas muito boas. A terceira a contar do fim.

A Taça da Boa Nova ou Evangelius Cup?

A Taça da Boa Nova.

Taça da Boa Nova.

Qual foi a última que disseste?

Liga Divinale. Não se esqueçam que isto é em Itália.

Pois é, deve ser essa.

Liga Divinale de Marco Bellini. Maria João.

Liga Divinale.

Liga Divinale, muito bem.

Disseses qual? Liga Divinale.

A Liga Divinale. E a Carla?

A Taça da Boa Nova.

A Taça da Boa Nova, muito bem. A morte de um papa nunca é uma boa notícia. A não ser para um clube italiano, que é o Avellino, que sempre que morre um papa ou há uma renúncia, como foi no caso de Bento XVI, sobe de divisão. É verdade, isto acontece.

Eu acho sempre piada pensar que houve alguém que teve de olhar para isso para chegar a esta conclusão. É fantástico.

Eles já sabiam, isto já tinha sido detetado, este padrão.

Não, mas alguém detetou. Houve alguém um dia que disse: "Espera lá. Morre um papa, este clube sobe de divisão."

O nexo de causalidade.

Exato.

Eu não sei se noutros anos o clube subiu em que não tenha morrido o papa, mas a verdade é que desde 1958, o ano em que morreu Pio XII, a equipa subiu sempre de divisão. Sempre que morre um papa. Aconteceu em 1963, João XXIII morreu e o Avellino subiu de divisão. Aconteceu em 78, aconteceu em 2005, quando morreu João Paulo II, e aconteceu em 2013, com a renúncia de Bento XVI. E este ano já está garantido que o Avellino vai subir à série B, já garantiu presença na série B.

As autoridades andam a dormir.

Eu acho que era de investigar o Avellino. O Avellino quando sobe, eu se fosse papa começava a ficar preocupado.

Tu papa? Está bem.

Pronto, eu sei que é exigir um bocadinho a suspensão da descrença. Ontem falámos do clube do Papa na Argentina. Ainda se lembram qual é? O San Lorenzo?

Sim.

Sim, está bem. E no mesmo dia, é revelado um escândalo que envolve o presidente do San Lorenzo, que aceitou ou recebeu $ 25 mil para contratar um jovem jogador, ou seja, dinheiro pago pelos pais.

Pelos pais do jogador.

Pelos pais do jogador.

Sem o jogador saber.

Quer dizer, é um miúdo ainda. E há imagens dele a guardar, a pôr o dinheiro ao bolso. Portanto, aquilo é dinheiro em cash.

Era um empréstimo.

Era um empréstimo.

Um investimento. É para pagar o estágio ou a formação do miúdo. As propinas.

Não é o que se faz na igreja, também se põe em cash. Não é por transferência bancária. Mas curiosamente a notícia surge um dia depois da morte do mais famoso adepto do San Lorenzo de Almagro. Agora passamos da religião para a superstição. Vocês são supersticiosos ou não?

Como diria o outro. Cruzes credo! Eu não sou supersticioso, mas o pai dela dá má sorte. Não, não sou.

Não são supersticiosos. Gatos pretos não é coisa que vos assuste?

Não. Mas eu já tive um gato preto.

Já tiveste, não deu azar?

Não.

E partir espelhos em casa, não?

Não, também estou farta de partir. Não, debaixo dos casarotes, não.

Está bem. Isto aconteceu no campeonato mexicano, o clube de Sérgio Ramos, lembram-se do antigo jogador?

Estou a pensar no primo do Paulo.

O tal!

Esse tem um gato preto que passa todos os dias por baixo dos casarotes. O que isso tem a ver com superstições?

E aquele rapaz dos nove dedos, o que lhe aconteceu?

Parte espelhos a toda a hora. A sério.

Mas vamos lá olhar aqui para a Liga Mexicana, que tem lá alguns representantes portugueses, incluindo o Paulinho, o antigo avançado do Sporting.

Na Liga Mexicana?

Na Liga Mexicana.

Paulinho!

O Sérgio Ramos também está lá, o antigo central do Real Madrid. James Rodríguez também está lá, no clube León. E houve um encontro entre os Los Rayados de Monterrey, de Sérgio Ramos, e o clube León, de James Rodríguez. Encontraram-se e o que acontece aqui, a meio do jogo?

Encontraram-se no jogo, não?

No jogo.

Não, na esquina.

Encontraram-se e o que é que aconteceu?

Vamos ao Leitão da Galhada, sei lá.

O que é que aconteceu a meio do jogo? Entrou um gato preto em campo. Entrou um gato preto e o que é que acontece? Sérgio Ramos é expulso. Também não é preciso aparecer um gato preto para ele ser expulso. Foi expulso muitas vezes sem aparecerem gatos pretos. E o James Rodríguez lesionou-se.

E então? Gato preto.

O que queres? Isto é o que eles dizem. Apareceu o gato preto e aconteceram estas coisas. Lesões do James Rodríguez também são muito frequentes. São muito frequentes. E expulsões do Sérgio Ramos também. Só que agora houve esta coincidência. Apareceu um gato preto em campo.

Os nexos de causalidade que há nestas histórias.

Não, correlação não é causalidade, como tu sabes, e muito bem, tu que és um espírito cartesiano, científico, positivista.

Como estamos por aí, a primeira história tem a ver com isso, não é?

Claro, exatamente. Não há causalidade, mas pode haver uma correlação. Coitados dos gatos pretos.

Mas também há quem diga que não há coincidências.

Não há coincidências.

Tens uma colega tua da arte escrita que diz isso.

Que diz isso, é verdade. E eu acho que não há mesmo coincidências. Isto obedece tudo a um plano. Todos temos um plano, na verdade. Toda a gente tem um plano. A sério? É verdade. Meu Deus. Então. Vá. A resposta à pergunta do dia, é isso que querem saber, não é? Queremos muito. Falharam todos. Vocês são muito fraquinhos nestas coisas. Liga Divinale. Não, não é a Liga Divinale, é a Clericus Cup. Eu gostei, por acaso a Carla disse: "É, vá". A Clericus. Não, essa não é. Essa é que não é mesmo. Muito boa. Não é. A Taça da Batina não era, a Copa Santo Graal também não, Taça da Boa Nova também não. Também não era a Liga Divinale, ainda que eu tenha tido muito gosto a inventar. É verdade. Deu um prazer divinal inventar a Liga Divinale. Não, é a Clericus Cup, que até esteve suspensa na altura da Covid e acho que eles estão a tentar que regresse. Ainda não regressou? Ainda não regressou. Agora também não regressa tão depressa. Tão depressa, não. Agora deve estar tudo suspenso. É verdade.